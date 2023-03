Icelandair: inverno da 36 destinazioni e +25% di capacità. Confermati i voli Roma-Keflavik Icelandair gioca d’anticipo sull’inverno con un operativo che è il suo più ampio di sempre per la stagione fredda. “Grazie alla forte domanda del mercato siamo stati in grado di estendere alcune rotte precedentemente operate su base stagionale a voli operati tutto l’anno, aumentando anche le frequenze su altre rotte in tutto il network – spiega il ceo del vettore, Bogi Nils Bogason -. Abbiamo sempre dato importanza all’aumento della connettività durante l’inverno, poiché rappresenta grandi interessi per l’industria del turismo in Islanda, e ci consente anche di utilizzare al meglio la nostra infrastruttura e la nostra flotta”. Durante la prossima winter Icelandair volerà verso 36 destinazioni, “con un aumento della capacità del 20-25%. La frequenza verso diverse destinazioni è stata aumentata e per la prima volta i voli diurni per New York e Boston vengono aggiunti all’orario invernale, portando fino a 11 i voli settimanali da Reykjavik a Boston e 21 da Reykjavik a New York”. In quest’ottica i voli da Roma per Keflavik vengono mantenuti anche durante la stagione invernale, partendo nei giorni di lunedì, giovedì e sabato da Fiumicino alle ore 11.45 e rientrando da Keflavik a nei giorni di mercoledì, venerdì e domenica con partenza alle ore 08.00 e arrivo alle 13.30. Questi voli saranno in coincidenza diretta per Boston, New York (Jfk e Newark), Seattle, Toronto, Baltimora, Washington, Roleigh-Durham e Chicago. Il network ampliato offrirà ai passeggeri “maggiore scelta, flessibilità e connettività per le nostre destinazioni transatlantiche. I voli diurni operati tutto l’anno per Boston e New York offrono un comodo orario di partenza dall’Islanda e maggiori collegamenti verso destinazioni in tutti gli Stati Uniti, grazie agli accordi di code sharing con JetBlue, nostra compagnia aerea partner”. I voli sono già disponibili in tutti i sistemi di prenotazione.

