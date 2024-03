Iberia e Iberia Express ai vertici della classifica Cirium sulla puntualità in Europa Nuovo riconoscimento per Iberia e Iberia Express che hanno conquistato il titolo di compagnie aeree più puntuali in Europa per il 2023, secondo la classifica stilata dalla società di consulenza internazionale Cirium. Durante l’evento, Iberia è stata premiata come seconda compagnia aerea più puntuale in Europa e quinta a livello globale, con l’84,38% dei suoi voli operati in orario su un totale di 170.750 voli. «Per Iberia, questo premio è motivo di orgoglio essere costantemente in cima alla classifica delle compagnie aeree più puntuali al mondo -ha dichiarato Gonzalo Salinas, direttore del Centro di Controllo Operativo di Iberia -. Questo premio non è solo un riconoscimento del lavoro svolto, ma anche uno stimolo a continuare a lavorare per perfezionare il complesso meccanismo che assicura che gli aerei decollino e atterrino in orario. Un lavoro in cui sono coinvolte centinaia di persone, perfettamente sincronizzate per rispondere a qualsiasi incidente che possa verificarsi, sia esso tecnico, dovuto alle condizioni meteorologiche o a un evento nell’aeroporto di origine o di destinazione». Iberia Express si è aggiudicata il titolo di compagnia aerea più puntuale d’Europa e si è classificata al quinto posto a livello globale tra le low cost, con un’impressionante percentuale di arrivi puntuali dell’84,58%, secondo l’On-time Performance Report di Cirium. Inoltre, nelle Isole Canarie, la compagnia ha operato quasi 16.000 voli nel 2023, raggiungendo un tasso di puntualità in partenza dell’88,33%. «In Iberia Express ci sforziamo di mantenere elevati standard di efficienza ed eccellenza nelle nostre operazioni, al fine di fornire la migliore esperienza ai nostri clienti su ogni volo. Questo risultato è per noi motivo di orgoglio perché è la prova dell’impegno e della dedizione di tutto il team di Iberia Express», ha sottolineato Carlos Gómez, ceo di Iberia Express. Condividi

