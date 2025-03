HelloFly raddoppia da Perugia: dal 7 giugno voli stagionali per Pantelleria HelloFly decolla sull’estate dall’aeroporto di Perugia con un doppio volo giornaliero: la compagnia maltese riproporrà infatti anche nel 2025 la tratta Perugia-Lampedusa (dal 7 giugno al 27 settembre) cui si aggiungerà la novità della Perugia-Pantelleria (sempre dal 7 giugno al 27 settembre). Entrambi i voli saranno di sabato, sia l’andata che il ritorno. “L’attivazione di nuove rotte è sempre un segnale positivo per il nostro scalo e per il territorio – sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto – . Pantelleria è una destinazione di grande fascino e siamo certi che questo collegamento, così come quello per Lampedusa, sarà apprezzato dai passeggeri umbri e non solo”. “La collaborazione con l’aeroporto ‘San Francesco d’Assisi’ è ormai consolidata – aggiunge Teodosio Longo, ceo di HellofFy (nella foto) – . Dopo il successo della rotta per Lampedusa, siamo lieti di aggiungere anche Pantelleria, offrendo così ai viaggiatori umbri un accesso diretto a due gioielli del Mediterraneo”. Condividi

