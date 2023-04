Heathrow, nuovo sciopero a maggio: previsti disagi anche nel giorno dell’incoronazione Non c’è tregua per i passeggeri in arrivo e partenza all’aeroporto di Londra Heathrow che il prossimo mese di maggio dovrà gestire un nuovo sciopero di otto giorni dei circa 1.400 addetti alla sicurezza. Il sindacato Unite ha dichiarato che il personale sciopererà dal 4 al 6 maggio, dal 9 al 10 maggio e dal 25 al 27 maggio per una controversia sulla retribuzione, causando “inevitabili disagi e ritardi” ai passeggeri in arrivo per l’incoronazione di re Carlo III (in calendario proprio il 6 maggio).

Il segretario generale del sindacato, Sharon Graham, ha avvertito che “la vertenza è destinata ad aggravarsi, con il voto di altri lavoratori e i disagi che continueranno per tutta l’estate”. Durante le ultime festività pasquali le guardie di sicurezza di Heathrow avevano già partecipato ad una mobilitazione di dieci giorni: lo sciopero aveva coinvolto gli agenti di sicurezza del Terminal 5 – utilizzato esclusivamente da British Airways – e le guardie di sicurezza del campus, responsabili del controllo di tutte le merci che entrano nell’aeroporto. La compagnia aerea britannica era stata costretta alla cancellazione di circa il 5% dei suoi voli e ad uno stop della vendita dei biglietti per i giorni dello sciopero.

