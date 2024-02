Hainan Airlines raddoppia su Milano Malpensa con il nuovo volo per Chongqing, dal 19 marzo

Articoli che potrebbero interessarti:

Con l'aggiunta di Olbia al network (30° aeroporto italiano), l'estate Ryanair sul Nord della Sardegna conta quest'anno 11 nuove rotte con la low cost che opererà verso tutti e tre gli aeroporti sardi. Nel dettaglio, saranno 10 le nuove rotte da Olbia: tre domestiche per Milano Bergamo, Trieste e Bologna e sette internazionali per Dublino, Londra Stansted, Parigi, Bruxelles, Copenaghen, Cracovia e Vienna, per un totale di oltre 60 voli settimanali. Su Alghero, invece, sono previsti più di 170 voli settimanali e 23 rotte (inclusa una nuova per Francoforte Hahn), che rappresentano una crescita del +12% per l'estate. «Quest'estate offriremo un operativo record dal Nord Sardegna con oltre 230 voli settimanali su 33 rotte, trasportando oltre 1,2 milioni di passeggeri da/per il Nord dell'Isola - afferma il chief commercial officer della compagnia, Jason McGuinness -. Dopo la recente decisione della Regione Friuli-Venezia Giulia di abolire l'addizionale municipale dal 1° gennaio 2024, Ryanair ha aperto una nuova base a Trieste con una crescita del 50% per l'estate '24, nell'ambito di una visione condivisa con la Regione per ridurre i costi di accesso e raddoppiare passeggeri e turismo in entrata nei prossimi 5 anni. Ora tocca al governo sardo abolire l'addizionale municipale, che non esiste in isole turistiche simili come le Canarie, le Baleari, Cipro o Malta, perché questa tassa eccessiva sta ostacolando la crescita della connettività e del settore turistico dell'Isola. Se l'addizionale municipale venisse abolita, siamo pronti a rispondere come abbiamo fatto a Trieste, accelerando la connettività e la crescita del turismo sull'Isola, aggiungendo oltre 2 milioni di passeggeri in più all'anno (+50% di crescita), lanciando una nuova base nel Nord della Sardegna, creando oltre 1.500 nuovi posti di lavoro e lanciando nuove rotte verso mercati chiave come Germania, Francia, Regno Unito e Nord Europa». Silvio Pippobello, ad Geasar e Sogeaal, ha aggiunto: «L'espansione del network di Alghero e l'ingresso del vettore nello scalo di Olbia consentiranno nei prossimi anni di ampliare il ventaglio dei mercati serviti e di ridurre la stagionalità dei flussi nel Nord Sardegna. Questo importante risultato è frutto della collaborazione sinergica tra le due società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia e dalla capacità di Ryanair di individuare nel Nord Sardegna una destinazione strategica per il suo sviluppo futuro».

Ryanair sbarca a Olbia, alla conquista del Nord Sardegna
2024-01-31 In arrivo lo sciopero degli addetti ai servizi di terra negli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. L'agitazione è stata dichiarata dai sindacati autonomi e di base per venerdì 9 febbraio e riguarda tutte le maggiori società di handling, che forniscono i servizi di terra alle compagnie aeree passeggeri e cargo. L'astensione dal lavoro durerà 24 ore, da mezzanotte a mezzanotte, per l'intera giornata del 9 febbraio. Nello specifico sono interessate sia a Linate che a Malpensa le società Airport Handling, Bcube e Aviapartner. Solo a Malpensa l'agitazione riguarda anche Ags. Solo a Linate invece lo sciopero è previsto anche per i dipendenti di Swissport, che assicura i servizi di terra a Ita Airways. Lo sciopero negli scali milanesi è sostenuto da Cub Trasporti, Usb e AdL Oltre che nell'handling previsto anche uno sciopero del personale della società di security Italpol all'aeroporto di Linate: è stato dichiarato dalla sola Usb per quattro ore, dalle 11 alle 15. Non ci sono ancora comunicazioni dall'Enac sui voli garantiti.

Malpensa e Linate saranno in sciopero il 9 febbraio
2024-01-31 La tratta - che evidenzia una volta di più la strategicità del mercato cinese per lo scalo lombardo come pure, per contro, quella di Milano per i vettori cinesi - sarà servita con due frequenze alla settimana, il martedì e il venerdì: partenza da Milano alle 11.15 e arrivo a Chongqing alle 05.00 (+1 ); rientro dalla Cina alle 02.00 e atterraggio a Malpensa alle 06.45 (ora locale). Hainan Airlines è già presente a Milano con il collegamento per Shenzhen, inaugurato lo scorso settembre, mentre da Roma Fiumicino opera le due rotte verso le medesime destinazioni, Chongqing e Shenzhen. Altro passo in avanti per Korean Air sul percorso di fusione con Asiana Airlines: la compagnia ha infatti ottenuto il via libera all'operazione dalla Japan Fair Trade Commission (Jftc). Una tappa significativa che porta Korean Air a contare sul parere favorevole di 12 su 14 autorità di concorrenza. Il processo di approvazione è iniziato nel gennaio 2021, quando il vettore della Corea del Sud ha presentato il progetto alla Jftc. Successivamente, nell'agosto 2021, è stata presentata una relazione iniziale completa contenente un'analisi economica e di mercato. Korean Air ha avviato un dialogo proattivo con tutte le parti interessate per rispondere alle varie preoccupazioni sollevate dalla Jftc. Quest'ultima ha chiesto a Korean Air di presentare misure correttive su alcune rotte selezionate tra la Corea e il Giappone, dove la quota di mercato combinata di Korean Air, Asiana Airlines e delle rispettive controllate (Jin Air, Air Busan e Air Seoul) limiterebbe la concorrenza. La Jftc ha anche sollevato problemi di concorrenza per quanto riguarda la rete cargo Corea-Giappone. Tuttavia, con la decisione di cedere le attività cargo di Asiana, l'Antitrust giapponese ha limitato la richiesta di stipulare un accordo di blocco di spazio cargo su alcune rotte selezionate.

Korean Air incassa il via libera dal Giappone alla fusione con Asiana Airlines
2024-01-31 "Go Beyond What You Think" è il claim della nuova campagna di marketing globale varata dalla Saudi Tourism Authority e che vede protagonista il campione di calcio e ambasciatore del turismo saudita, Lionel Messi. Il debutto riguarda i principali mercati target in Europa, India e Cina: la campagna si basa su insights dei consumatori, che hanno rivelato che ci sono ancora comuni preconcetti sulla destinazione, e invita il pubblico a vivere l'incredibile e vibrante trasformazione culturale in corso in Arabia Saudita. Coloro che conoscono l'Arabia Saudita sono incoraggiati a condividere esperienze positive e ricordi su TikTok e sui canali social utilizzando gli hashtag bilingui #ShareYourSaudi e in .السعودية_بعيونك# arabo I mezzi utilizzati per veicolare la campagna saranno tv, social media, digitali e tattiche ota attivate nel corso di tre mesi. La campagna dà vita all'iniziativa dell'UN Tourism, Il Turismo Apre le Menti, lanciata nella Giornata Mondiale del Turismo a Riyadh a settembre 2023, che estende un invito ai viaggiatori per ampliare gli orizzonti ed esplorare angoli inesplorati del mondo. L'ingresso nel Paese è stato semplificato grazie al programma eVisa che ora include 63 paesi e regioni amministrative speciali, il visto per i residenti del Gcc e il visto di sosta gratuito di 96 ore. I detentori del visto stop-over sono idonei per un pernottamento gratuito in hotel durante la sosta quando prenotano con la compagnia aerea nazionale, Saudia Airlines.

Arabia Saudita: al via la nuova campagna con Lionel Messi protagonista
2024-01-31 Conto alla rovescia per l'ingresso nella flotta di Malaysia Airlines di 12 nuovi aeromobili nel 2024, tra cui il primo A330neo, che dovrebbe arrivare nel terzo trimestre di quest'anno. Sempre per il 2024, il gruppo prevede l'arrivo di quattro dei nuovi A330neo, insieme a ulteriori otto Boeing 737 Max 8: nell'agosto del 2022, Malaysia Aviation Group aveva firmato un Memorandum of Understanding con Airbus, Rolls-Royce e Avolon per l'acquisto di 20 aeromobili A330neo, le cui consegne termineranno nel 2028. Il vettore malese configurerà gli A330neo con 28 suite in classe business in una disposizione 1-2-1, con singole porte private. La classe economica conterà invece 269 posti, di cui 24 con spazio extra per le gambe. Malaysia Airlines ha precisato che rinnoverà anche sei dei suoi A350-900 giù in servizio, a partire dal 2026, per garantire standard omogenei delle cabine. Il gruppo opera attualmente una flotta di 104 velivoli attraverso le sue controllate Malaysia Airlines, Firefly, MASwings e MASkargo.

Malaysia Airlines: in arrivo 12 nuovi aeromobili nel 2024, tra cui il primo A330neo
2024-01-29 American Airlines sarà l'unico vettore statunitense a operare il collegamento diretto fra New York Jfk e Tokyo, a complemento del servizio esistente operato dal partner Japan Airlines. "American è impaziente di iniziare il servizio nonstop per l'aeroporto Haneda di Tokyo dal Jfk - ha dichiarato Robert Isom, amministratore delegato della compagnia -. Siamo grati al Dot e al nostro partner Japan Airlines per aver sostenuto la nostra richiesta. Insieme, siamo ben posizionati per offrire ai clienti un network completo tra due delle economie più solide del mondo". Il nuovo collegamento aggiungerà quasi 200.000 posti di andata e ritorno all'anno tra gli Stati Uniti e il Giappone. Il vettore statunitense prevede di iniziare a operare la rotta nei prossimi mesi: il volo tra Jfk e Haneda sarà il quarto volo giornaliero nonstop di American per lo scalo giapponese, che si aggiunge al collegamento giornaliero esistente da Dallas-Fort Worth e ai due voli giornalieri da Los Angeles. Inoltre, il volo di American integra i servizi esistenti tra il New York e Haneda operati da Japan Airlines, offrendo ai clienti più opzioni e orari di volo convenienti durante la giornata.

American Airlines si prepara a operare sulla rotta da New York Jfk a Tokyo Haneda
2024-01-29 Più formazione e presidio del trade, non solo da parte dei tour operator, ma soprattutto per conto di destinazioni e servizi accessori, che finora non avevano ritenuto le agenzie di viaggio centrali nelle loro strategie distributive. E' quello che chiede oggi il mercato, secondo il fondatore e ceo di TrustForce, Gian Paolo Vairo: "Per questo la formazione delle risorse giocherà nei prossimi anni un ruolo chiave. L'aspettativa è quella di lavorare con professionisti in grado di trovare sempre le migliori modalità di relazione con gli adv, siano queste visite in agenzia, oppure contatti da remoto con webinar formativi, piuttosto che appuntamenti collettivi attraverso l'organizzazione di eventi sul territorio. Autonomia e metodo sono in particolare le caratteristiche del sales account più ricercato". Il sales account turistico, in definitiva, si prepara a diventare ancora una volta centrale per il mercato italiano. TrustForce, dal suo punto di osservazione privilegiato, ha visto crescere le richieste di costruzione di nuove reti commerciali del 30%. Inoltre, ha arricchito del 20% le proprie reti commerciali esistenti. Infine, sono raddoppiate le richieste di figure di inside sales, ovvero professionisti commerciali che da remoto contattano agenzie selezionate. In questo contesto, si consolida anche la figura dell'agente di viaggio che si posiziona, oltre quale essenziale elemento nella catena distributiva dal punto di vista dei tour operator, anche come interlocutore preferibile dal punto di vista dell'utente finale, che trova nell'adv competenza e affidabilità, specialmente per quanto riguarda gli itinerari articolati e di alta gamma. "Soprattutto negli ultimi sei mesi si La multicanalità è un fatto consolidato e l'online un concorrente agguerritissimo, ma ormai è certo che in agenzia si fanno gli acquisti migliori. Inutile sottolineare che questo trend può continuare solo se gli agenti si impegneranno a formarsi e a studiare senza sosta, e soprattutto non sentendosi mai arrivati. Gli operatori del settore si rinnovano costantemente e nuove realtà si affacciano sul mercato: gli agenti devono rimanere al passo, aiutati dai sales promoter che più che in passato sono chiamati ad affiancarli”. [post_title] => Vairo, TrustForce: cresce il valore del mercato agenziale. Servono più formazione e presidio del trade [post_date] => 2024-01-26T12:58:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706273928000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates potenzia i collegamenti verso l'Australia con un secondo volo giornaliero tra Dubai e Brisbane che sarà operato dall’A380 dal 1° ottobre, oltre ad un secondo servizio, sempre giornaliero, tra Dubai e Perth operato da un Boeing 777-300Er, dal prossimo 1° dicembre. In pratica il vettore aumenterà la capacità settimanale verso l'Australia di ulteriori 6.900 posti, servendo ulteriormente la crescente domanda di viaggi internazionali attraverso Dubai e verso il network globale di oltre 140 destinazioni della compagnia aerea. "Questa crescita è una dimostrazione dell'importanza di entrambi i gateway per il turismo e il commercio, e dell'impegno di Emirates nel garantire orari convenienti e connessioni confortevoli da e per Dubai - ha dichiarato Barry Brown, Divisional Vice President Australasia della compagnia aerea -. Sia che si tratti del vantaggio di connessioni pomeridiane senza interruzioni da Dubai verso un gran numero di destinazioni in Europa con il secondo volo da Perth, sia che si tratti di un'esperienza completa con l'A380 da e per Brisbane verso quasi 50 città servite dalla nostra ammiraglia, stiamo creando maggiori opportunità per gli affari, il tempo libero, la cultura e molto altro ancora. Il potenziamento delle operazioni è anche una testimonianza del nostro impegno nel migliorare la connettività globale verso i nostri gateway australiani e nel sostenere le opportunità di crescita del turismo e del commercio”. Emirates serve attualmente l'Australia con 63 voli settimanali per Brisbane, Perth, Sydney e Melbourne, operati da un mix di A380 e Boeing 777 che trasportano 56.000 passeggeri a settimana da e per queste grandi città. La compagnia ha recentemente annunciato il raddoppio dell'offerta di Premium Economy sui voli per Melbourne a partire dal 1° febbraio, che si aggiunge ai due servizi giornalieri per Sydney in quattro classi operati con A380. [post_title] => Emirates aggiunge capacità sull'Australia: 6.900 posti in più alla settimana su Brisbane e Perth [post_date] => 2024-01-26T11:34:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706268896000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "hainan airlines raddoppia su milano malpensa con il nuovo volo per chongqing dal 19 marzo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":79,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1287,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l'aggiunta di Olbia al network (30° aeroporto italiano), l'estate Ryanair sul Nord della Sardegna conta quest'anno 11 nuove rotte con la low cost che opererà verso tutti e tre gli aeroporti sardi.\r

Nel dettaglio, saranno 10 le nuove rotte da Olbia: tre domestiche per Milano Bergamo, Trieste e Bologna e sette internazionali per Dublino, Londra Stansted, Parigi, Bruxelles, Copenaghen, Cracovia e Vienna, per un totale di oltre 60 voli settimanali. Su Alghero, invece, sono previsti più di 170 voli settimanali e 23 rotte (inclusa una nuova per Francoforte Hahn), che rappresentano una crescita del +12% per l'estate. \r

«Quest’estate offriremo un operativo record dal Nord Sardegna con oltre 230 voli settimanali su 33 rotte, trasportando oltre 1,2 milioni di passeggeri da/per il Nord dell’Isola - afferma il chief commercial officer della compagnia, Jason McGuinness -. Dopo la recente decisione della Regione Friuli-Venezia Giulia di abolire l’addizionale municipale dal 1° gennaio 2024, Ryanair ha aperto una nuova base a Trieste con una crescita del 50% per l'estate '24, nell’ambito di una visione condivisa con la Regione per ridurre i costi di accesso e raddoppiare passeggeri e turismo in entrata nei prossimi 5 anni. Ora tocca al governo sardo abolire l’addizionale municipale, che non esiste in isole turistiche simili come le Canarie, le Baleari, Cipro o Malta, perché questa tassa eccessiva sta ostacolando la crescita della connettività e del settore turistico dell'Isola.\r

Se l’addizionale municipale venisse abolita, siamo pronti a rispondere come abbiamo fatto a Trieste, accelerando la connettività e la crescita del turismo sull’Isola, aggiungendo oltre 2 milioni di passeggeri in più all’anno (+50% di crescita), lanciando una nuova base nel Nord della Sardegna, creando oltre 1.500 nuovi posti di lavoro e lanciando nuove rotte verso mercati chiave come Germania, Francia, Regno Unito e Nord Europa».\r

Silvio Pippobello, ad Geasar e Sogeaal, ha aggiunto: «L’espansione del network di Alghero e l’ingresso del vettore nello scalo di Olbia consentiranno nei prossimi anni di ampliare il ventaglio dei mercati serviti e di ridurre la stagionalità dei flussi nel Nord Sardegna. Questo importante risultato è frutto della collaborazione sinergica tra le due società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia e dalla capacità di Ryanair di individuare nel Nord Sardegna una destinazione strategica per il suo sviluppo futuro».","post_title":"Ryanair sbarca a Olbia, alla conquista del Nord Sardegna","post_date":"2024-01-31T14:31:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706711516000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460509","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In arrivo lo sciopero degli addetti ai servizi di terra negli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate.\r

\r

L’agitazione è stata dichiarata dai sindacati autonomi e di base per venerdì 9 febbraio e riguarda tutte le maggiori società di handling, che forniscono i servizi di terra alle compagnie aeree passeggeri e cargo.\r

\r

L'astensione dal lavoro durerà 24 ore, da mezzanotte a mezzanotte, per l’intera giornata del 9 febbraio.\r

\r

Nello specifico sono interessate sia a Linate che a Malpensa le società Airport Handling, Bcube e Aviapartner. Solo a Malpensa l’agitazione riguarda anche Ags. Solo a Linate invece lo sciopero è previsto anche per i dipendenti di Swissport, che assicura i servizi di terra a Ita Airways.\r

\r

Lo sciopero negli scali milanesi è sostenuto da Cub Trasporti, Usb e AdL\r

\r

Oltre che nell’handling previsto anche uno sciopero del personale della società di security Italpol all’aeroporto di Linate: è stato dichiarato dalla sola Usb per quattro ore, dalle 11 alle 15.\r

\r

Non ci sono ancora comunicazioni dall'Enac sui voli garantiti.","post_title":"Malpensa e Linate saranno in sciopero il 9 febbraio","post_date":"2024-01-31T12:58:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1706705934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460471","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hainan Airlines alza la posta sul mercato Italia con l'introduzione di una nuova rotta: dal prossimo 19 marzo la compagnia aerea cinese aprirà infatti il nuovo collegamento tra Chongqing e Milano Malpensa.\r

\r

La tratta - che evidenzia una volta di più la strategicità del mercato cinese per lo scalo lombardo come pure, per contro, quella di Milano per i vettori cinesi - sarà servita con due frequenze alla settimana, il martedì e il venerdì: partenza da Milano alle 11.15 e arrivo a Chongqing alle 05.00 (+1 ); rientro dalla Cina alle 02.00 e atterraggio a Malpensa alle 06.45 (ora locale).\r

\r

Hainan Airlines è già presente a Milano con il collegamento per Shenzhen, inaugurato lo scorso settembre, mentre da Roma Fiumicino opera le due rotte verso le medesime destinazioni, Chongqing e Shenzhen.\r

\r

","post_title":"Hainan Airlines raddoppia su Milano Malpensa con il nuovo volo per Chongqing, dal 19 marzo","post_date":"2024-01-31T11:37:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706701026000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460462","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Altro passo in avanti per Korean Air sul percorso di fusione con Asiana Airlines: la compagnia ha infatti ottenuto il via libera all'operazione dalla Japan Fair Trade Commission (Jftc). Una tappa significativa che porta Korean Air a contare sul parere favorevole di 12 su 14 autorità di concorrenza.\r

\r

Il processo di approvazione è iniziato nel gennaio 2021, quando il vettore della Corea del Sud ha presentato il progetto alla Jftc. Successivamente, nell'agosto 2021, è stata presentata una relazione iniziale completa contenente un'analisi economica e di mercato. Korean Air ha avviato un dialogo proattivo con tutte le parti interessate per rispondere alle varie preoccupazioni sollevate dalla Jftc.\r

\r

Quest'ultima ha chiesto a Korean Air di presentare misure correttive su alcune rotte selezionate tra la Corea e il Giappone, dove la quota di mercato combinata di Korean Air, Asiana Airlines e delle rispettive controllate (Jin Air, Air Busan e Air Seoul) limiterebbe la concorrenza.\r

\r

La Jftc ha anche sollevato problemi di concorrenza per quanto riguarda la rete cargo Corea-Giappone. Tuttavia, con la decisione di cedere le attività cargo di Asiana, l'Antitrust giapponese ha limitato la richiesta di stipulare un accordo di blocco di spazio cargo su alcune rotte selezionate.","post_title":"Korean Air incassa il via libera dal Giappone alla fusione con Asiana Airlines","post_date":"2024-01-31T11:21:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706700069000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460423","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Go Beyond What You Think” è il claim della nuova campagna di marketing globale varata dalla Saudi Tourism Authority e che vede protagonista il campione di calcio e ambasciatore del turismo saudita, Lionel Messi.\r

\r

Il debutto riguarda i principali mercati target in Europa, India e Cina: la campagna si basa su insights dei consumatori, che hanno rivelato che ci sono ancora comuni preconcetti sulla destinazione, e invita il pubblico a vivere l’incredibile e vibrante trasformazione culturale in corso in Arabia Saudita. Coloro che conoscono l’Arabia Saudita sono incoraggiati a condividere esperienze positive e ricordi su TikTok e sui canali social utilizzando gli hashtag bilingui #ShareYourSaudi e in .السعودية_بعيونك# arabo\r

\r

I mezzi utilizzati per veicolare la campagna saranno tv, social media, digitali e tattiche ota attivate nel corso di tre mesi. La campagna dà vita all'iniziativa dell’UN Tourism, Il Turismo Apre le Menti, lanciata nella Giornata Mondiale del Turismo a Riyadh a settembre 2023, che estende un invito ai viaggiatori per ampliare gli orizzonti ed esplorare angoli inesplorati del mondo.\r

\r

L'ingresso nel Paese è stato semplificato grazie al programma eVisa che ora include 63 paesi e regioni amministrative speciali, il visto per i residenti del Gcc e il visto di sosta gratuito di 96 ore.\r

I detentori del visto stop-over sono idonei per un pernottamento gratuito in hotel durante la sosta quando prenotano con la compagnia aerea nazionale, Saudia Airlines.","post_title":"Arabia Saudita: al via la nuova campagna con Lionel Messi protagonista","post_date":"2024-01-31T09:15:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706692549000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per l'ingresso nella flotta di Malaysia Airlines di 12 nuovi aeromobili nel 2024, tra cui il primo A330neo, che dovrebbe arrivare nel terzo trimestre di quest'anno.\r

\r

Sempre per il 2024, il gruppo prevede l'arrivo di quattro dei nuovi A330neo, insieme a ulteriori otto Boeing 737 Max 8: nell'agosto del 2022, Malaysia Aviation Group aveva firmato un Memorandum of Understanding con Airbus, Rolls-Royce e Avolon per l'acquisto di 20 aeromobili A330neo, le cui consegne termineranno nel 2028.\r

\r

Il vettore malese configurerà gli A330neo con 28 suite in classe business in una disposizione 1-2-1, con singole porte private. La classe economica conterà invece 269 posti, di cui 24 con spazio extra per le gambe.\r

\r

Malaysia Airlines ha precisato che rinnoverà anche sei dei suoi A350-900 giù in servizio, a partire dal 2026, per garantire standard omogenei delle cabine.\r

\r

Il gruppo opera attualmente una flotta di 104 velivoli attraverso le sue controllate Malaysia Airlines, Firefly, MASwings e MASkargo.","post_title":"Malaysia Airlines: in arrivo 12 nuovi aeromobili nel 2024, tra cui il primo A330neo","post_date":"2024-01-29T12:04:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706529870000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines sarà l'unico vettore statunitense a operare il collegamento diretto fra New York Jfk e Tokyo, a complemento del servizio esistente operato dal partner Japan Airlines.\r

\r

\"American è impaziente di iniziare il servizio nonstop per l'aeroporto Haneda di Tokyo dal Jfk - ha dichiarato Robert Isom, amministratore delegato della compagnia -. Siamo grati al Dot e al nostro partner Japan Airlines per aver sostenuto la nostra richiesta. Insieme, siamo ben posizionati per offrire ai clienti un network completo tra due delle economie più solide del mondo\". Il nuovo collegamento aggiungerà quasi 200.000 posti di andata e ritorno all'anno tra gli Stati Uniti e il Giappone.\r

\r

Il vettore statunitense prevede di iniziare a operare la rotta nei prossimi mesi: il volo tra Jfk e Haneda sarà il quarto volo giornaliero nonstop di American per lo scalo giapponese, che si aggiunge al collegamento giornaliero esistente da Dallas-Fort Worth e ai due voli giornalieri da Los Angeles.\r

\r

Inoltre, il volo di American integra i servizi esistenti tra il New York e Haneda operati da Japan Airlines, offrendo ai clienti più opzioni e orari di volo convenienti durante la giornata.","post_title":"American Airlines si prepara a operare sulla rotta da New York Jfk a Tokyo Haneda","post_date":"2024-01-29T10:16:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706523375000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460215","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Più formazione e presidio del trade, non solo da parte dei tour operator, ma soprattutto per conto di destinazioni e servizi accessori, che finora non avevano ritenuto le agenzie di viaggio centrali nelle loro strategie distributive. E' quello che chiede oggi il mercato, secondo il fondatore e ceo di TrustForce, Gian Paolo Vairo: \"Per questo la formazione delle risorse giocherà nei prossimi anni un ruolo chiave. L'aspettativa è quella di lavorare con professionisti in grado di trovare sempre le migliori modalità di relazione con gli adv, siano queste visite in agenzia, oppure contatti da remoto con webinar formativi, piuttosto che appuntamenti collettivi attraverso l'organizzazione di eventi sul territorio. Autonomia e metodo sono in particolare le caratteristiche del sales account più ricercato\".\r

\r

Il sales account turistico, in definitiva, si prepara a diventare ancora una volta centrale per il mercato italiano. TrustForce, dal suo punto di osservazione privilegiato, ha visto crescere le richieste di costruzione di nuove reti commerciali del 30%. Inoltre, ha arricchito del 20% le proprie reti commerciali esistenti. Infine, sono raddoppiate le richieste di figure di inside sales, ovvero professionisti commerciali che da remoto contattano agenzie selezionate.\r

\r

In questo contesto, si consolida anche la figura dell’agente di viaggio che si posiziona, oltre quale essenziale elemento nella catena distributiva dal punto di vista dei tour operator, anche come interlocutore preferibile dal punto di vista dell’utente finale, che trova nell’adv competenza e affidabilità, specialmente per quanto riguarda gli itinerari articolati e di alta gamma. \"Soprattutto negli ultimi sei mesi si registra un cambio di rotta rispetto agli anni precedenti - riprende Vairo -: la crescente attenzione rivolta dagli operatori al trade è dimostrata dal fatto che sempre più brand ci richiedono personale commerciale, sia territoriale sia da remoto. Riconoscono alla rete distributiva i meriti di vendite più qualificate rispetto all'online: significa pratiche a maggior valore per persona, ma anche più centrate sulle esigenze del cliente, pertanto fonte di minori complaints. La multicanalità è un fatto consolidato e l'online un concorrente agguerritissimo, ma ormai è certo che in agenzia si fanno gli acquisti migliori. Inutile sottolineare che questo trend può continuare solo se gli agenti si impegneranno a formarsi e a studiare senza sosta, e soprattutto non sentendosi mai arrivati. Gli operatori del settore si rinnovano costantemente e nuove realtà si affacciano sul mercato: gli agenti devono rimanere al passo, aiutati dai sales promoter che più che in passato sono chiamati ad affiancarli”.","post_title":"Vairo, TrustForce: cresce il valore del mercato agenziale. Servono più formazione e presidio del trade","post_date":"2024-01-26T12:58:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706273928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates potenzia i collegamenti verso l'Australia con un secondo volo giornaliero tra Dubai e Brisbane che sarà operato dall’A380 dal 1° ottobre, oltre ad un secondo servizio, sempre giornaliero, tra Dubai e Perth operato da un Boeing 777-300Er, dal prossimo 1° dicembre. \r

In pratica il vettore aumenterà la capacità settimanale verso l'Australia di ulteriori 6.900 posti, servendo ulteriormente la crescente domanda di viaggi internazionali attraverso Dubai e verso il network globale di oltre 140 destinazioni della compagnia aerea. \r

\"Questa crescita è una dimostrazione dell'importanza di entrambi i gateway per il turismo e il commercio, e dell'impegno di Emirates nel garantire orari convenienti e connessioni confortevoli da e per Dubai - ha dichiarato Barry Brown, Divisional Vice President Australasia della compagnia aerea -. Sia che si tratti del vantaggio di connessioni pomeridiane senza interruzioni da Dubai verso un gran numero di destinazioni in Europa con il secondo volo da Perth, sia che si tratti di un'esperienza completa con l'A380 da e per Brisbane verso quasi 50 città servite dalla nostra ammiraglia, stiamo creando maggiori opportunità per gli affari, il tempo libero, la cultura e molto altro ancora. Il potenziamento delle operazioni è anche una testimonianza del nostro impegno nel migliorare la connettività globale verso i nostri gateway australiani e nel sostenere le opportunità di crescita del turismo e del commercio”.\r

Emirates serve attualmente l'Australia con 63 voli settimanali per Brisbane, Perth, Sydney e Melbourne, operati da un mix di A380 e Boeing 777 che trasportano 56.000 passeggeri a settimana da e per queste grandi città. La compagnia ha recentemente annunciato il raddoppio dell'offerta di Premium Economy sui voli per Melbourne a partire dal 1° febbraio, che si aggiunge ai due servizi giornalieri per Sydney in quattro classi operati con A380. ","post_title":"Emirates aggiunge capacità sull'Australia: 6.900 posti in più alla settimana su Brisbane e Perth","post_date":"2024-01-26T11:34:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706268896000]}]}}