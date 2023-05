Georgian Airlines lancia il volo da Milano Bergamo a Tbilisi L’aeroporto di Milano Bergamo e Georgian Airways annunciano l’apertura della nuova rotta con l’aeroporto internazionale di Tbilisi, che sarà operata a partire dal 23 giugno 2023 con frequenza bisettimanale, ogni martedì e venerdì. Si tratta della 143esima destinazione servita con voli diretti nella stagione estiva 2023 dall’Aeroporto Milano Bergamo e la Georgia diventa il 40° Paese che entra a far parte del network dei collegamenti. Georgian Airways ha la sua base a Tbilisi ed è dotata di una moderna flotta di velivoli Boeing 737 (serie 700 e 800) e CRJ a medio raggio. La nuova rotta da Milano Bergamo rappresenta l’unico collegamento diretto dalla Lombardia e da tutto il Nord Italia verso la capitale della Georgia. Su questa rotta, Georgian Airways impiegherà un Boeing 737-700 da 133 posti, di cui 12 in business class e 121 in classe economica. I voli prevedono la partenza da Tbilisi alle 16:15 locali e arrivo a Milano Bergamo alle 18:45. Da Milano Bergamo il volo partirà alle 19:45 per atterrare a Tbilisi alle 01:55 ora locale. La programmazione dei voli consentirà ai passeggeri da e per Tbilisi di utilizzare Milano Bergamo anche come punto di transito per collegarsi rapidamente a destinazioni nel sud Italia come Napoli, Bari o Catania, in Europa e Nord Africa.

