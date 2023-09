Galardo, Air Canada, sull’operazione Lufhansa-Ita: “Una grande opportunità” “Se Lufthansa entrerà in Ita Airways sarà una grande opportunità per l’Italia e per Ita”: Mark Galardo, executive vice president, revenue and network planning di Air Canada, commenta l’operazione in divenire per l’ingresso del gruppo tedesco nel capitale del vettore italiano, in occasione della presentazione di ieri a Roma dei nuovi investimenti sul mercato Italia. Il manager, in particolare, mette in luce le opportunità che si aprirebbero anche per la joint venture A++ e cioè quella sulle rotte transatlantiche in cui Air Canada collabora con Lufthansa e United. “Qualora la trattativa venisse approvata, Ita potrebbe entrare nella joint-venture che abbiamo con Lufthansa e United. Questo ci darebbe la possibilità di utilizzare Fiumicino come hub per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa; destinazioni importanti per noi perché il Canada è un mercato in crescita grazie all’immigrazione, e potremmo utilizzare Roma come hub per questo traffico.” Quanto all’Italia, per Air Canada si conferma “un mercato strategico, il terzo in Europa, dopo Regno Unito e Francia. Attualmente il load factor sull’Italia è sopra il 90%, e l’anno prossimo i voli tra il Canada e l’Italia saranno 35, rispetto alle cinque frequenze di 20 anni fa. Il 2022 è stato un anno di transizione, e il 2023 l’anno della ripresa: abbiamo registrato il secondo trimestre più forte della nostra storia”. Per quanto riguarda la promozione del Canada in Italia Galardo ha voluto sottolineare che per l’ente del turismo Destination Canada “l’Italia oggi non è un focus market e la possibilità di avere sostanziali investimenti per promuovere le destinazioni canadesi è ancora limitata. Ma siamo convinti che con l’aumento della capacità che Air Canada sta offrendo sul mercato italiano il traffico crescerà esponenzialmente, e questo cambierà sicuramente le dinamiche, con un impatto positivo sulle scelte di Destination Canada e del governo canadese di puntare di più sull’Italia come mercato strategico”. Nel 2024 Air Canada opererà 21 voli settimanali su Roma e 7 su Venezia da Toronto e Montreal, mentre su Milano le frequenze saranno 7 da Toronto. La compagnia di bandiera canadese opera sull’Italia con aeromobili Airbus A330 e Boeing 777 a 450 posti, mentre sono stati ordinati 28 nuovi Airbus A321Xlr “che sono in ritardo rispetto al previsto e che potremo usare anche sui mercati Uk e Francia”. Condividi

\r

Il manager, in particolare, mette in luce le opportunità che si aprirebbero anche per la joint venture A++ e cioè quella sulle rotte transatlantiche in cui Air Canada collabora con Lufthansa e United. \"Qualora la trattativa venisse approvata, Ita potrebbe entrare nella joint-venture che abbiamo con Lufthansa e United. Questo ci darebbe la possibilità di utilizzare Fiumicino come hub per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa; destinazioni importanti per noi perché il Canada è un mercato in crescita grazie all'immigrazione, e potremmo utilizzare Roma come hub per questo traffico.”\r

\r

Quanto all'Italia, per Air Canada si conferma \"un mercato strategico, il terzo in Europa, dopo Regno Unito e Francia. Attualmente il load factor sull’Italia è sopra il 90%, e l’anno prossimo i voli tra il Canada e l’Italia saranno 35, rispetto alle cinque frequenze di 20 anni fa. Il 2022 è stato un anno di transizione, e il 2023 l’anno della ripresa: abbiamo registrato il secondo trimestre più forte della nostra storia\".\r

\r

Per quanto riguarda la promozione del Canada in Italia Galardo ha voluto sottolineare che per l’ente del turismo Destination Canada “l'Italia oggi non è un focus market e la possibilità di avere sostanziali investimenti per promuovere le destinazioni canadesi è ancora limitata. Ma siamo convinti che con l'aumento della capacità che Air Canada sta offrendo sul mercato italiano il traffico crescerà esponenzialmente, e questo cambierà sicuramente le dinamiche, con un impatto positivo sulle scelte di Destination Canada e del governo canadese di puntare di più sull'Italia come mercato strategico”. \r

\r

Nel 2024 Air Canada opererà 21 voli settimanali su Roma e 7 su Venezia da Toronto e Montreal, mentre su Milano le frequenze saranno 7 da Toronto. La compagnia di bandiera canadese opera sull’Italia con aeromobili Airbus A330 e Boeing 777 a 450 posti, mentre sono stati ordinati 28 nuovi Airbus A321Xlr “che sono in ritardo rispetto al previsto e che potremo usare anche sui mercati Uk e Francia”. ","post_title":"Galardo, Air Canada, sull'operazione Lufhansa-Ita: \"Una grande opportunità\"","post_date":"2023-09-06T12:00:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1694001615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada ha annunciato ieri, durante un incontro a Roma, che dall'inizio della stagione invernale 2023 sarà l'unica compagnia aerea che collegherà Roma al Canada tutto l'anno con servizi sia per Toronto che per Montreal. Queste rotte completano i servizi attuali di Air Canada per tutto l'anno da Milano Malpensa a Montreal e a Toronto, così come i suoi voli stagionali estivi da Venezia a Toronto e Montreal.\r

\r

\"Siamo orgogliosi di consolidare la nostra posizione come la compagnia aerea che offre più voli diretti tra Italia e Canada, oltre ad essere la scelta preferita per i viaggi d'affari tra i principali hub economici di entrambe le nazioni”, ha dichiarato Mark Galardo, executive vice president, revenue and network planning del vettore -. Con i nostri hub di Toronto e Montreal i nostri clienti in Italia possono beneficiare di collegamenti senza soluzione di continuità verso destinazioni in tutte le Americhe. Il nostro programma rende anche conveniente per i viaggiatori in Nord America riconnettersi con amici e familiari, oltre a visitare l'Italia”.\r

\r

Aumento annunciato anche per i voli tra Italia e Canada per l'estate 2024, con l'introduzione di sei frequenze settimanali aggiuntive in totale da Roma, Venezia e Milano verso il Canada. Così Air Canada offrirà più voli diretti tra Italia e Canada rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea, con un massimo di 35 servizi settimanali per l'estate 2024. Sarà del 30% la crescita della capacità rispetto a quest’anno, e solo per Roma l'incremento della capacità sarà del 72% nell’ultimo quinquennio. ","post_title":"Air Canada collegherà Roma e il Canada tutto l’anno da gennaio 2024","post_date":"2023-09-06T08:57:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693990646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Lufthansa alza il sipario sul nuovo brand di Eurowings Discover che da oggi diventa Discover Airlines. Come anticipato nei giorni scorsi, il vettore nato durante la pandemia e che da luglio 2021 opera negli hub di Francoforte e Monaco come compagnia aerea leisure di alta qualità, entra in una nuova fase. \r

\r

La nuova filosofia del vettore viene spiegata dalla home page del sito: «Al centro del marchio Discover Airlines c'è la gioia del viaggio e la scoperta e riscoperta di luoghi, esperienze e momenti meravigliosi. Non è solo il nome della nostra compagnia aerea a cambiare, ma il nostro intero look.\r

\r

Il nuovo design contemporaneo, fresco e tuttavia sofisticato trasmette proprio questa sensazione e si ispira a una visione dell’orizzonte. Più nello specifico, dalle diverse linee e sfumature di colore che emergono quando l'azzurro del cielo incontra il paesaggio. Questi \"skyline\" sono l'elemento di design più importante del nostro marchio e nascono da varie tonalità di blu e da un giallo solare. \r

\r

Il logo Discover in lettere minuscole seguito da un punto rimarrà il nostro marchio denominativo. Questo è stato un elemento fondamentale dell'identità del nostro brand sin dall'inizio e ha mantenuto a lungo un valore di riconoscimento. Ora vi viene aggiunta la parola “Airlines”. \r

\r

I velivoli dipinti con la nuova livrea «solcheranno i cieli a partire dalla prima settimana di settembre. In quel momento atterrerà a Francoforte il primo Airbus A320 con il nuovo design. Nei mesi successivi la nostra flotta continuerà a prendere forma e ad assumere anche nuovi colori (...) Nonostante il carattere distintivo del nuovo design, il nostro legame con il marchio principale Lufthansa è sottilmente indicato da elementi come il blu scuro e il marchio denominativo nel carattere Lufthansa».\r

\r

","post_title":"Discover Airlines fa il suo debutto nei cieli: cambiano marchio e livrea","post_date":"2023-09-05T14:33:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693924396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si trova tra Canal San-Martin e Parc des Buttes Chaumont, a breve distanza dalla Gare du Nord e dalla Gare de l’Est, l'indirizzo del debutto parigino del gruppo Numa. Si tratta di un hotel storico da 40 camere e 78 letti che aprirà le proprie porte nell’estate 2024, dopo il tradizionale adeguamento agli standard tecnologici della compagnia.\r

\r

\"Siamo entusiasti del nostro ingresso nel mercato parigino e ben preparati a espandere il nostro portfolio sulle rive della Senna - sottolinea il presidente di Numa Group, Dimitri Chandogin -. Nel lungo termine prevediamo di essere presenti in 12 città francesi. Stiamo esaminando attivamente opportunità in posizioni privilegiate a Bordeaux, Cannes, Lille, Marsiglia e Nizza”.","post_title":"Il gruppo Numa debutta a Parigi con un boutique hotel in centro città","post_date":"2023-09-05T11:46:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693914370000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' Giovanni Perosino, chief marketing officer di Ita Airways, a tracciare i contorni dell'estate che volge ormai al termine: «E' stata una summer straordinaria che ha visto la compagnia trasportare 4,2 milioni di passeggeri e di questi circa 533.000 sulle rotte intercontinentali, che sono la nostra spina dorsale con 12 destinazioni servite, il nostro prodotto più strategico. Il load factor medio è stato dell'84% con punte dell'87% sui voli di lungo raggio, dati che rappresentano record mai raggiunti prima».\r

\r

I dati sono stati illustrati in occasione del lancio della nuova campagna \"A sky full of Italy\", che va a stimolare il booking dei prossimi mesi invernali, quelli tradizionalmente più calmi dal punto di vista delle prenotazioni, «ma indubbiamente guarda anche all'estate 2024, specie per i mercati esteri, le prenotazioni sono già aperte e questo è il momento per mettere fieno in cascina».\r

\r

Il varo della campagna giunge in un momento particolarmente delicato per Ita Airways, in attesa del via libera della Commissione Ue all'ingresso del gruppo Lufthansa nel capitale del vettore: «Questo settore vive di ottiche di gruppo e Ita, sin dalla sua nascita, è andata in questa direzione. Ma l'italianità (e cioè il perno su cui ruota la campagna, ndr) rimane. Poco importa qual è l'azionista alle spalle».\r

\r

Il ritorno del brand Alitalia\r

\r

Quanto al ventilato ritorno dello storico marchio Alitalia, più volte riapparso tra i rumors di mercato, Perosino spiega: «Il brand Alitalia è parte del patrimonio di Ita e verrà valorizzato, nel tempo, sicuramente».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Perosino, Ita: «Estate straordinaria, oltre 4,2 milioni di passeggeri e load factor medio all'84%»","post_date":"2023-09-04T15:19:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693840750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggia tutta nel segno dell'italianità e delle eccellenze del territorio così come della creatività degli italiani la nuova piattaforma di comunicazione \"A sky full of Italy\" e della brand campaign \"Search Bar\" di Ita Airways.\r

\r

Al via da domani nel nostro Paese, il progetto realizzato dalla compagnia aerea con la collaborazione di Vmly&R ha previsto un investimento il cui importo non è stato reso noto ma che «sfiora la doppia cifra in milioni di euro» ha puntualizzato Giovanni Perosino, chief marketing officer del vettore, presentando l'iniziativa questa mattina presso il Portrait di Corso Venezia. Dei circa 10 milioni di euro complessivi «il 50% circa è destinato ai mercati esteri».\r

\r

La campagna - che va incentivare le prenotazioni della stagione invernale, ma guarda direttamente anche alla summer 2024 - è stata realizzata grazie al supporto di Google, che ha fornito insight fondamentali sulle principali tendenze di ricerca all’estero legate all’Italia. E proprio la \"search bar\" diventa il tratto distintivo e più riconoscibile della campagna.\r

\r

Visibile su un ampio ventaglio di media, «principalmente televisioni in prime time» per sei settimane, avrà un grande focus sui mercati di lungo raggio, che rappresentano quelli più strategici per lo sviluppo del vettore. «La sfida è quella di conquistare il mondo. Siamo già in onda in Argentina e Brasile: proprio quest'ultimo vedrà il 29 ottobre l'apertura del nuovo volo diretto da Roma Fiumicino per Rio de Janiero, dodicesima destinazione intercontinentale di Ita, servita da uno dei sei Airbus A350 in flotta».\r

\r

A seguire, «da fine settembre sarà la volta degli Stati Uniti con i lanci della campagna su New York, Boston, Washington, San Francisco, Los Angeles, Miami. In Europa i mercati coinvolti saranno quelli di Spagna, Francia, Londra; poi Israele e il Giappone». I messaggi veicolati saranno declinati in linea con ciò che è più richiesto dai viaggiatori di ciascun Paese.\r

\r

Una seconda wave della campagna è fissata per il prossimo 15 ottobre (in occasione del secondo anniversario della compagnia) e una terza per Natale.\r

\r

La valorizzazione delle eccellenze italiane che ci distinguono è stato anche il criterio che ha guidato la produzione della campagna: dalla scelta della regia a quella musicale (Blanco, Salmo e Mace), dalla selezione delle location (veri e propri camei del nostro Paese) alle scelte stilistiche per la ricerca di partnership in grado di esprimere al meglio questo valore (da Ferrari per le bollocine a bordo, a Brunello Cucinelli per le divise degli assistenti di volo, a Lavazza per il caffè e alle Poltrone Frau delle lounge e Campari, solo per citarne alcuni). «Valori che differenziano la cultura italiana e che caratterizzano l'intera nostra strategia \"italianissima\". Come raccontarlo?».\r

\r

Simona Maggini, ceo di Vmly&R Italy, lo spiega: «Abbiamo ricercato quale fosse l'essenza dell'italianità nel mondo, con un team di 50 persone che hanno tentato di capire cosa i potenziali viaggiatori cercano in Italia, siano il food & wine, lo stile, il design e l'accoglienza». E l'obiettivo nonché il messaggio è che «l'Italia che cerchi la trovi già a bordo, prima di atterrare». Nel mirino «300 milioni di contatti lordi in Italia, con 2000 spot tv di cui 60% prime time; pianificazione web e stampa; digital out of home con oltre 2500 passaggi video. A livello mondiale parliamo di 2,7 miliardi di contatti lordi, di cui 300 milioni in Europa, 930 milioni negli Usa e 600 milioni in Sud America oltre a 520 milioni in Giappone».\r

\r

[gallery ids=\"451549,451540,451550\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways vara la nuova campagna milionaria: \"A sky full of Italy\"","post_date":"2023-09-04T14:56:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1693839386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451402","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarebbe un cambio nome nel futuro prossimo di Eurowings Discover: la sussidiaria del gruppo Lufthansa si appresta infatti a volare con il brand Discover Airlines.\r

\r

Secondo quanto riportato da Fvw, il ceo di Eurowings Jens Bischof sarebbe favorevole al cambio che farebbe chiarezza sull'identità della compagnia stessa. In passato si era spesso creata confusione tra le due compagnie del gruppo tedesco, con i passeggeri di Eurowings Discover si rivolgevano per informazioni e assistenza a Eurowings e viceversa. I vettori operano invece separatamente da due anni e utilizzano anche sistemi di prenotazione diversi.\r

\r

\"Al momento dell'avvio delle operazioni Eurowings Discover - e cioè durante la pandemia - aveva senso lavorare con il marchio Eurowings nel nome. A quel tempo non erano disponibili i fondi per un elaborato sviluppo del marchio. Ora i tempi sono maturi e in futuro sarà più chiaro chi è responsabile di quali voli\".\r

\r

Manca ancora l'ufficialità, ma la compagnia avrebbe già registrato all'inizio di luglio il nome Discover Airlines presso l'Ufficio marchi e brevetti tedesco.","post_title":"Eurowings Discover verso il cambio di brand: in arrivo Discover Airlines","post_date":"2023-09-01T09:28:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693560511000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal ha centrato un utile netto di 23 milioni di euro nei primi sei mesi del 2023, risultato trainato dalla forte crescita dei ricavi, favorita dal boom del turismo.\r

\r

La compagnia aerea che il governo lusitano si appresta a privatizzare, aveva segnato un rosso da 202 milioni di euro nello stesso periodo del 2022.\r

\r

I ricavi operativi hanno visto una crescita del 44% raggiungendo quota 1,9 miliardi di euro, grazie all'aumento delle tariffe e della capacità, in seguito al ritorno della domanda di viaggio dopo l'abolizione delle restrizioni Covid.\r

\r

Luis Rodrigues, ceo di Tap, ha dichiarato che i risultati confermano il continuo trend di miglioramento commerciale e finanziario dell'azienda e che \"i margini operativi e il percorso di riduzione della leva finanziaria, al di sopra degli obiettivi del piano di ristrutturazione, dimostrano la sostenibilità finanziaria del gruppo\".\r

\r

Il ceo ha evidenziato come la domanda sia ancora forte, con prenotazioni per i prossimi trimestri che raggiungono \"livelli considerevoli, il che indica un'intensa seconda metà dell'anno”.\r

\r

La compagnia aveva già comunicato i risultati del traffico passeggeri del semestre, pari a 7,58 milioni per un aumento del 30% rispetto a un anno fa, ma ancora leggermente al di sotto dei livelli pre-pandemia.\r

\r

Il governo del Portogallo prevede di avviare il processo di vendita della compagnia nelle prossime settimane, ma intende mantenere una partecipazione strategica. I tre principali gruppi aerei europei – Iag, Lufthansa ed Air France-Klm -hanno già mostrato interesse alla contesa.","post_title":"Tap Air Portugal centra il ritorno all'utile nel primo semestre dell'anno","post_date":"2023-09-01T09:15:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693559749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451391","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451394\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Miami[/caption]\r

\r

Prosegue il piano di internazionalizzazione di Gb Viaggi, già annunciato a febbraio dal responsabile vendite dell'operatore capitolino, Domenico Stefanelli. Le novità riguardano questa volta gli Stati Uniti, dove il to ha appena visto entrare nel proprio portfolio due strutture della Florida: il Conrad Fort Lauderdale Beach, situato nel quartiere di North Beach della città e particolarmente adatto alle vacanze in famiglia, nonché il DoubleTree by Hilton Grand Hotel Biscayne Bay, sul lato nord del centro di Miami.\r

\r

Ma i piani Usa di Gb Viaggi non finiscono qui, visto che il to ha tutte le intenzioni di aprire una nuova sede operativa proprio a Miami, con l'obiettivo di intercettare le esigenze di un dinamico mercato locale e aprirsi a nuove opportunità nel settore dei viaggi online. L'operazione dovrebbe decollare nel giro di pochi mesi, stando a quanto dice il ceo, Francesco Saraco, che definisce il debutto negli Stati Uniti come una vera svolta sul lungo raggio, per dare slancio alla proposta outgoing, tanto che a breve seguiranno ancora ulteriori mercati.","post_title":"Gb Viaggi fa rotta sugli Usa. Presto una sede operativa a Miami","post_date":"2023-08-31T13:31:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693488684000]}]}}