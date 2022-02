Frontier Airlines e Spirit preparano il merger: nuovo gruppo low cost

Con un’operazione da 6,6 miliardi di dollari Frontier Airlines è pronta ad acquisire la concorrente Spirit: nasce così nei cieli americani una nuova realtà del trasporto aereo low cost. Il gruppo si posizionerebbe al quinto posto tra le compagnie aeree statunitensi per capacità di trasporto passeggeri e al settimo per entrate.

Un segnale positivo per il comparto, forse finalmente incanalato sulla rotta dell’uscita dalla stagnazione creata dalla pandemia. Se l’intesa sarà approvata la nuova società sarà controllata per il 51,5% da Frontier e per la quota restante da Spirit. La fusione dovrebbe concretizzarsi nella seconda metà del 2022.

Frontier e Spirit hanno entrambi riferito lunedì di aver subito perdite nel quarto trimestre: – 87,2 milioni di dollari per Spirit, 53 milioni di dollari per Frontier. Entrambi hanno anche registrato perdite per l’intero anno 2021.

Qualora il progetto si concludesse positivamente, le due compagnie prevedono di aprire numerose nuove rotte che non sono attualmente servite da vettori ultra low cost. Il gruppo delle due compagnie arriverà a creare 10.000 nuovi posti di lavoro entro il 2026.