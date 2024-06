Forlì: decollate le prime tre destinazioni del network estivo GoToFly Hanno preso il via ieri, 13 giugno, i primi tre voli del network GoToFly della stagione estiva dell’aeroporto di Forlì, con destinazione Olbia, Lampedusa e Cagliari. I collegamenti su Lampedusa saranno attivi fino al prossimo 15 settembre con frequenza trisettimanale: martedì, giovedì, domenica; verso Olbia si volerà tre volte la settimana (sempre il martedì, il giovedì e la domenica) fino a metà settembre; su Cagliari doppia frequenza – giovedì e domenica – e voli garantiti anche in questo caso fino al 15 settembre. Domani, 15 giugno, sarà invece la volta dei voli diretti per Catania e Trapani (destinazioni che proseguiranno oltre l’estate), mentre dal 21 giugno si volerà in direzione Grecia: a cominciare da Karpathos (fino al 13 settembre) e Lefkada (fino al 6 settembre). Dal 24 giugno, infine, al via gli aeromobili con meta finale Zante (fino al 9 settembre), Corfù (fino al 9 settembre) e Cefalonia (fino al 9 settembre). Condividi

