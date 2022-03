Focus Seychelles per Ethiopian Airlines: famtrip per gli agenti di viaggio italiani

Rotta sulle Seychelles per Ethiopian Airlines che ha portato un gruppo di agenti di viaggio italiani alla scoperta dell’arcipelago dell’oceano Indiano, con un famtrip realizzato in collaborazione con l’Ente del turismo, Savoy Seychelles Resort & Spa a Mahé, La Digue Island Lodge a La Digue e Acajou a Praslin.

Gli agenti di viaggio sono partiti da Milano Malpensa e Roma Fiumicino a bordo del Dreamliner e, durante lo scalo ad Addis Abeba, il gruppo, accompagnato da Loredana Frisella, sales executive di Ethiopian, ha visitato il nuovo aeroporto Bole International. “L’attesa è finalmente finita e dal 1° marzo l’Africa è più vicina. Noi in Ethiopian abbiamo voluto festeggiare questo traguardo insieme ad alcuni dei nostri partner che ogni giorno ci sostengono e ci spingono a fare meglio” ha dichiarato Desiree Grech, sales manager in Italia del vettore.

“Ethiopian Airlines, come ‘Migliore compagnia aerea in Africa’, è stata uno tra i primi vettori a riprendere i voli sulle Seychelles offrendo ai viaggiatori collegamenti veloci e sicuri verso questa isola paradisiaca. Continuiamo a rilanciare i voli internazionali applicando misure precauzionali supplementari per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale” ha aggiunto Bisrat Yared, area manager Italy and Southern Europe.