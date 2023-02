Flybe non molla e fa richiesta alla Caa per ottenere una licenza operativa temporanea Flybe non vuole gettare la spugna: gli amministratori della compagnia aerea ormai al collasso, hanno fatto richiesta alla Civil Aviation Authority (Caa) per una licenza operativa temporanea. Una mossa che consentirebbe agli amministratori di Interpath di avviare il processo di ristrutturazione del vettore regionale, anche se inizialmente i voli non riprenderanno. È la prima volta che la Caa riceve una richiesta di licenza temporanea da una compagnia aerea fallita. L’Autorità per l’aviazione civile del Regno Unito non ha ancora preso una decisione in merito alla concessione della licenza temporanea e “la licenza di Flybe rimane attualmente sospesa in conformità agli impegni assunti dagli amministratori”. La compagnia è fallita per la seconda volta in tre anni il 28 gennaio scorso, confermando il licenziamento di 277 dei 321 dipendenti.

