Flibco collega il centro di Venezia all’aeroporto di Treviso: 15 corse giornaliere Ha preso il via lo scorso 26 ottobre il nuovo servizio Flibco tra Venezia, Mestre e l’aeroporto di Treviso, una tratta strategica che unisce il Canova al centro del capoluogo veneto (Mestre e Tronchetto). Grazie alla collaborazione con Barzi Service, sono disponibili fino a 15 partenze al giorno. Gli orari delle corse sono stati mappati in modo specifico sugli arrivi e le partenze dei voli, assicurando così ai viaggiatori la massima praticità e una perfetta integrazione coi loro piani di viaggio. La navetta parte dal parcheggio di fronte all’area arrivi dell’aeroporto di Treviso. In direzione Venezia, effettua una sosta chiave presso la stazione di Mestre, proprio alla fermata C4 davanti all’Hotel Plaza. Il tragitto dura solo 30 minuti. Inoltre, il bus raggiunge Venezia Tronchetto, comodamente collegata al centro tramite il People Mover, punto strategico sia per i turisti che per chi si sposta per lavoro. Da Venezia Tronchetto, il terminal di Treviso è raggiungibile in circa 40 minuti. Una caratteristica esclusiva di questo servizio è la flessibilità: in caso di ritardo del volo, i titolari di biglietto possono salire senza costi extra sulla corsa successiva. La corsa express garantisce anche un collegamento diretto, senza attese né cambi, fra Venezia, Mestre e Treviso aeroporto. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500439 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha preso il via lo scorso 26 ottobre il nuovo servizio Flibco tra Venezia, Mestre e l’aeroporto di Treviso, una tratta strategica che unisce il Canova al centro del capoluogo veneto (Mestre e Tronchetto). Grazie alla collaborazione con Barzi Service, sono disponibili fino a 15 partenze al giorno. Gli orari delle corse sono stati mappati in modo specifico sugli arrivi e le partenze dei voli, assicurando così ai viaggiatori la massima praticità e una perfetta integrazione coi loro piani di viaggio. La navetta parte dal parcheggio di fronte all’area arrivi dell’aeroporto di Treviso. In direzione Venezia, effettua una sosta chiave presso la stazione di Mestre, proprio alla fermata C4 davanti all’Hotel Plaza. Il tragitto dura solo 30 minuti. Inoltre, il bus raggiunge Venezia Tronchetto, comodamente collegata al centro tramite il People Mover, punto strategico sia per i turisti che per chi si sposta per lavoro. Da Venezia Tronchetto, il terminal di Treviso è raggiungibile in circa 40 minuti. Una caratteristica esclusiva di questo servizio è la flessibilità: in caso di ritardo del volo, i titolari di biglietto possono salire senza costi extra sulla corsa successiva. La corsa express garantisce anche un collegamento diretto, senza attese né cambi, fra Venezia, Mestre e Treviso aeroporto. [post_title] => Flibco collega il centro di Venezia all'aeroporto di Treviso: 15 corse giornaliere [post_date] => 2025-10-30T12:17:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761826645000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Astoi lancia l’allarme sul forte aumento dei costi di approvvigionamento del carburante all’Aeroporto di Milano Malpensa. Dalla fine della pandemia, il costo applicato dall’Aeroporto di Malpensa ai vettori per la fornitura di Jet fuel è cresciuto in maniera abnorme - mentre in altri aeroporti italiani ed europei è rimasto sostanzialmente invariato, facendo registrare un incremento di più del 50%, al netto della materia prima – rispetto ad altri scali, come ad esempio Roma Fiumicino, ma non solo. “Il cherosene e tutto ciò che ruota attorno alla materia prima, quindi anche i costi di approvvigionamento, rappresentano in media circa un terzo dei costi di un vettore e sono quindi un fattore determinante per la definizione di una tariffa aerea - commenta il presidente di Astoi, Pier Ezhaya -. Impennata ingiustificata “Se nel 2022 i costi di approvvigionamento dell’Aeroporto di Malpensa potevano considerarsi in linea con quelli degli altri hub, dal 2023 si è assistito ad un’impennata ingiustificata, dovuta probabilmente a una limitata concorrenza tra fornitori e ad una scarsità di prodotto, criticità per le quali ad oggi non è stata adottata alcuna soluzione. “Tale situazione, ovviamente, genera un aumento di costi non solo per i vettori, ma anche per i tour operator che includono nei propri pacchetti voli di compagnie aeree che operano su Malpensa e, pertanto, a cascata, ricadrà anche sui viaggiatori. L’altro aspetto della vicenda riguarda il futuro del sistema aeroportuale milanese, che rischia seriamente di perdere competitività in favore di altri scali. Chiediamo pertanto, come già hanno fatto alcune compagnie aeree, al ministero dei trasporti, ad Enac ed a Ses un intervento urgente volto a risolvere una problematica concreta, che certamente coinvolgerà altri operatori della filiera e, soprattutto, i consumatori.” [post_title] => Astoi contro il folle aumento del carburante allo scalo di Milano Malpensa [post_date] => 2025-10-30T12:11:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761826295000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500436 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'operativo invernale 2025-26 firmato Sas porta con sè diverse novità, inclusa una per il mercato Italia, con il debutto della nuova rotta da Copenaghen a Torino, che sarà attiva dal 24 gennaio al 7 marzo 2026, con un volo a settimana (il sabato). Il programma della winter rafforza Copenaghen come hub globale, collegando il Nord Europa a destinazioni in Europa, Nord America e Asia. «Stiamo entrando nella prima stagione invernale con una configurazione di network ottimizzata - afferma Henrik Winell, vicepresidente network di Sas -. I risultati sono evidenti: maggiore connettività, orari migliori e offerte ancora più vantaggiose per i nostri clienti in tutta la regione nordica e oltre. Con nuove destinazioni, rotte estese e servizi più frequenti, continuiamo a rafforzare la nostra posizione di compagnia aerea leader nel Nord Europa». Lo schedule prevede due nuove rotte attive tutto l'anno: Vienna, con due frequenze giornaliere, e Tel Aviv, con due voli settimanali, oltre a cinque nuove destinazioni leisure stagionali: Marrakech, Funchal, Fuerteventura, Kittilä e, appunto, Torino. Gli orari sono studiati per garantire collegamenti perfetti con la più ampia rete Sas nei Paesi nordici, in Europa e nelle destinazioni intercontinentali. [post_title] => Sas: c'è la Torino-Copenaghen tra le novità dell'inverno 2026 [post_date] => 2025-10-30T12:01:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761825663000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500410 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Barbados continua a sorprendere e oggi è la destinazione caraibica meglio collegata all’Italia. «L’isola è ora raggiungibile in modo semplice e diretto, senza più l’obbligo di pernottare a Londra come in passato» – spiega Lucilla Venditti, responsabile Visit Barbados per l’Italia - Ai due voli giornalieri British Airways operativi tutto l’anno da Milano, Roma e Venezia; fino a marzo 2026 si aggiungono i collegamenti Klm, con tre frequenze settimanali via Amsterdam dalle principali città italiane. Una nuova opzione comoda e competitiva, ideale per le “fughe” invernali e destinata a incidere positivamente sulle performance europee. Tra i mercati prioritari si confermano Usa e Regno Unito, ma proprio l’Europa nel 2025 ha registrato una vera impennata: +36%, trainata dai Paesi Bassi e sostenuta dall’Italia, mercato tra i più promettenti e con ampi margini di crescita, che segna un +6% rispetto al 2024. Target principale tra i 30 e i 55 anni, ma con un’offerta che si adatta anche a famiglie, coppie e gruppi di amici. Spesso percepita come una destinazione “british” e costosa, Barbados sta conquistando i viaggiatori come meta sicura, vivace e accessibile. Un’isola dalle due anime: tranquilla di giorno, vibrante di notte. Se le spiagge e i fondali corallini invitano al relax, al calar del sole l’isola si accende. A St. Lawrence Gap, cuore della movida, tra ristorantini e chiringuiti si respira un’atmosfera autentica, fatta di barbecue sulla spiaggia, musica dal vivo e danze sotto le stelle. «La miglior accessibilità – prosegue Venditti – ha stimolato l’interesse di numerosi nuovi to. Oltre ai partner storici, oggi lavoriamo molto sull’ecoturismo e sui segmenti di nicchia, con proposte diversificate per prodotto e budget». Barbados, che attualmente registra una disponibilità di 6800 camere (a esclusione di b&b e guest houses), offre infatti un’ampia gamma di sistemazioni, dagli hotel boutique e guesthouse gestiti da locali fino ai resort all inclusive di lusso, sempre più richiesti dal mercato italiano. Ma sono molte le possibilità di vivere esperienze “local” e autentiche anche con budget contenuti, magari spostandosi con i mezzi pubblici. Barbados è anche l’isola dei festival: dal celebre Crop Over Festival (luglio-agosto), spesso animato da Rihanna, ai concerti gospel della domenica, fino agli eventi gastronomici e musicali che animano il calendario tutto l’anno. L’entroterra rivela poi un volto inaspettato: trekking, tour in e-bike, grotte carsiche, abbazie storiche e le antiche distillerie di rum, come la Mount Gay Distillery, che produce il rum più antico del mondo, oggi tappa immancabile anche per il pubblico italiano. L’Ente del Turismo di Barbados continua a collaborare con i principali tour operator italiani – da Alpitour a Quality Group – attraverso attività di co-marketing, workshop e roadshow per le agenzie di viaggio. Per il 2026 sono già in programma nuovi progetti con partner internazionali, in date ancora da definire. [post_title] => Barbados: sempre più vicina, sempre più autentica [post_date] => 2025-10-30T10:54:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761821661000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500346 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una crescita del traffico passeggeri del +3,5% per il Polo Aeroportuale del Nord Est che ha movimentato complessivamente 14,8 milioni di persone tra gennaio e settembre 2025. Le proiezioni a fine anno sono di oltre 19 milioni di passeggeri, in crescita del +4% sul 2024. La stagione invernale, iniziata il 26 ottobre, evidenzia una domanda molto elevata di voli nazionali e internazionali per i tre aeroporti, con una crescita complessiva del +10,5% di posti offerti rispetto all’inverno 2024/2025. In particolare, la winter da Venezia vede ancora protagonisti gli Stati Uniti con l’estensione di Delta Air Lines su New York Jfk a tutto il periodo invernale, che porta così il volo ad un’operatività annuale. Prolungato inoltre, fino al 18 dicembre, anche la New York Newark di United Airlines. Da dicembre 2025 Wizz Air aggiunge alla sua base di Venezia un terzo aeromobile, introducendo nel suo network sette nuove destinazioni (Londra Luton, Bordeaux, Tel Aviv, Valencia, Larnaca, Kutaisi in Georgia e Tallinn). Sas prosegue anche in inverno il collegamento con Copenaghen, mentre Finnair anticipa al 4 febbraio la ripresa del suo storico operativo estivo su Helsinki. Le prime anticipazioni dell'estate 2026 sono quelle di Icelandair introdurrà il nuovo volo diretto trisettimanale per Reykjavik, e di Condor, che da maggio collegherà Venezia tre volte al giorno al proprio hub di Francoforte. Il Canova di Tresivo durante l'inverno vede il ritorno di Ryanair sulla rotta per la Giordania con un volo bisettimanale su Amman. Wizz Air invece riporta sullo scalo trevigiano il volo per Suceava in Romania. Le novità da Verona Quanto a Verona, la winter si arricchisce di importanti novità rispetto all’inverno precedente: Air France estende la Verona-Parigi Charles de Gaulle a tutto il periodo invernale, portando da 4 a 5 le frequenze settimanali operate nel periodo estivo. Una presenza che va ad aggiungersi ai voli bi-giornalieri di Air Dolomiti – Gruppo Lufthansa – sugli hub tedeschi di Francoforte e Monaco. La forte domanda di traffico leisure outgoing è sostenuta dall’attività di Neos Air, che conferma la sua leadership su Egitto e mar Rosso, Oman, Madagascar, Kenya, Tanzania, Maldive e, verso ovest, l’arcipelago di Capo Verde e, nell’area caraibica, Messico e Repubblica Dominicana. easyJet, che storicamente opera la rotta su Londra Gatwick, arricchisce la sua rete verso l’Inghilterra con i voli su Bristol e Manchester mentre Wizz Air attiva il nuovo volo trisettimanale su Cracovia; Volotea, con base a Verona, espande le linee verso la Spagna introducendo il bisettimanale verso Siviglia. Infine, dall'estate 2026, Ryanair rafforza i collegamenti con la Sicilia, aggiungendo il volo bisettimanale su Trapani alle linee già esistenti su Catania e Palermo. «I risultati dei primi nove mesi dell’anno e la programmazione della stagione invernale fotografano la crescita integrata che contraddistingue i nostri aeroporti, che insieme esprimono un’offerta di voli che copre ogni segmento di traffico e raggiunge capillarmente destinazioni di medio e lungo raggio in scala internazionale - dichiara Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save -. In particolare Venezia, terzo aeroporto intercontinentale italiano, ha ulteriormente incrementato i collegamenti di lungo raggio, con prospettive anche di nuovi sviluppi verso l’Estremo Oriente, mentre Verona ha evidenziato una crescita percentuale superiore alla media dei tre aeroporti, con un incremento della proposta di voli che va di pari passo con lo sviluppo infrastrutturale in corso». [post_title] => Il Polo aeroportuale del Nord Est punta a superare i 19 mln di passeggeri [post_date] => 2025-10-30T09:39:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761817160000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500321 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea aggiunge una nuova rotta internazionale dalla propria base di Bari: Lille, nel nord della Francia, che sarà operata dal prossimo 23 maggio con due frequenze settimanali - ogni mercoledì e sabato - per un totale di oltre 14.000 posti in vendita. Salgono quindi a tre le destinazioni francesi raggiungibili dallo scalo barese con Volotea: oltre alla new entry, il vettore collega già il capoluogo pugliese con Bordeaux e Lione, rafforzando così la connettività tra la Puglia e il mercato turistico francese, da anni tra i più attratti dalle bellezze del Sud Italia. Proprio per questo motivo, per la prima volta entrambi i collegamenti con Bordeaux e Lione saranno operati anche durante le festività natalizie. Inoltre, nel periodo estivo, la compagnia aerea spagnola opera anche la rotta Brindisi-Nantes. «Il collegamento con Lille rappresenta una milestone nella nostra strategia di sviluppo del traffico internazionale: oggi la Puglia non è collegata soltanto a Parigi ma a tutta la Francia, confermando il ruolo strategico dei nostri aeroporti come motori di crescita, connettività e sviluppo territoriale – ha commentato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Grazie alla collaborazione con Volotea e ad una pianificata analisi in cooperazione con la Regione Puglia, continuiamo ad ampliare l’accessibilità territoriale aggiungendo al nostro network una destinazione centralissima nell’Europa, perfettamente adatta a servire il nord della Francia e il Belgio, e adeguata al traffico leisure o d’affari sia in entrata che in uscita, che tiene anche conto dei tanti pugliesi che vivono in quella zona e che adesso potranno tornare a casa in modo ancora più comodo». “Con la Bari-Lille intendiamo rafforzare ulteriormente il nostro impegno nel supportare il turismo internazionale in Puglia - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea –. Offriamo ai viaggiatori francesi un nuovo accesso diretto al cuore del Mediterraneo, sostenendo i flussi incoming con un’offerta di voli pensata per valorizzare tutto il potenziale attrattivo del territorio pugliese. Allo stesso tempo, i passeggeri pugliesi potranno approfittare di un nuovo collegamento comodo e diretto per esplorare il nord della Francia». [post_title] => Volotea aggiunge Lille al network francese operato da Bari [post_date] => 2025-10-29T11:06:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761735965000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500245 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500251" align="alignleft" width="313"] Chris Carter Chapman[/caption] Una comunità rurale di mille persone in Kenya ha ottenuto l’accesso a acqua pulita e sicura grazie alle donazioni raccolte durante la scorsa edizione del World Travel Market London (WTM), destinate alla storica charity partner della manifestazione, Just a Drop. Nel 2024, l’evento ha raccolto oltre 7.900 sterline tra contributi dei visitatori e quote stand degli espositori, somma che WTM London ha raddoppiato, portando il totale a quasi 16.000 sterline. I fondi sono stati destinati alla comunità di Katethya, nella contea di Kitui (Kenya), per la costruzione di una diga di sabbia capace di garantire acqua potabile a circa 1.400 persone. Grazie a questo intervento, gli abitanti possono oggi bere, lavarsi, cucinare e irrigare i campi in sicurezza. Le dighe di sabbia vengono costruite lungo i corsi d’acqua stagionali: durante la stagione delle piogge, la sabbia si accumula dietro la diga intrappolando l’acqua, che viene naturalmente filtrata e può poi essere estratta tramite una pompa a mano o un pozzo laterale. Quella di Katethya è una delle quattro dighe realizzate da Just a Drop nella regione. Le recenti donazioni del WTM London hanno inoltre sostenuto la scuola Santa Isabela in Nicaragua, dove nel luglio 2024 sono stati installati nuovi servizi igienici e postazioni per il lavaggio delle mani. La scuola, frequentata da 28 bambini, versava in condizioni precarie a causa di latrine fatiscenti e dell’assenza di un’area per l’igiene personale. Oggi la scuola dispone di due latrine doppie per gli alunni, una per il personale e di una stazione per il lavaggio delle mani. Just a Drop ha anche formato insegnanti, studenti e comitato dei genitori su manutenzione e buone pratiche igieniche, assicurando la sostenibilità del progetto nel lungo periodo. I primi risultati sono già tangibili: diminuzione delle assenze per malattia e miglioramento del benessere e della privacy degli alunni. WTM London sostiene ufficialmente Just a Drop dal 1998, anno in cui è diventato Founding Partner della charity. Da allora, l’evento ha raccolto oltre 23.000 sterline, finanziando 19 progetti idrici in sei Paesi e garantendo acqua e servizi igienici sicuri a più di 12.000 persone. A livello globale, il gruppo RX – che organizza anche l’Arabian Travel Market (ATM), la Mostra Convegno Expocomfort (MCE) e il programma RX Cares – ha contribuito con quasi 239.000 sterline, sostenendo 33 progetti idrici in nove Paesi e raggiungendo circa 44.000 beneficiari. In occasione della prossima edizione, in programma dal 4 al 6 novembre 2025, WTM London ha annunciato il rinnovo della partnership con Just a Drop per altri quattro anni, riaffermando il proprio impegno a lungo termine verso la sostenibilità sociale. “Crediamo che il viaggio debba essere una forza positiva nel mondo”, ha dichiarato Chris Carter-Chapman, Event Director di WTM London. “Contribuire a garantire l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici è una missione naturale per noi, e siamo orgogliosi di farlo al fianco di Just a Drop. Ringraziamo tutti coloro che hanno donato e continueremo a sostenere questa causa nei prossimi anni.” Fiona Jeffery OBE, fondatrice e presidente di Just a Drop, ha aggiunto: “L’accesso all’acqua sicura trasforma concretamente la vita delle persone: previene malattie, favorisce l’istruzione e stimola la crescita economica. Siamo grati a WTM London per il suo ruolo chiave nel rendere possibile questa trasformazione a livello globale.” I visitatori potranno incontrare i rappresentanti di Just a Drop presso lo stand interattivo accanto al nuovo palco del WTM Trend Fest dedicato alla cultura. È inoltre possibile contribuire con una donazione diretta tramite il sito ufficiale: Donate – Just a Drop. [post_title] => WTM London presenta i nuovi progetti idrici realizzati grazie alle donazioni a Just a Drop [post_date] => 2025-10-28T11:36:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761651376000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways tornerà a volare nei cieli di Londra Heathrow nell'estate 2026: lo anticipa in una nota il Gruppo Lufthansa, che svela una delle novità dell'operativo della compagnia aerea italiana per la summer del prossimo anno. Il nuovo collegamento da Roma Fiumicino a Heathrow verrà operato due volte al giorno; inoltre, come da tradizione, durante l'alta stagione estiva, saranno offerti voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate verso le destinazioni turistiche più popolari in Grecia, Spagna e nelle isole italiane. Il gruppo tedesco sottolinea che «il programma estivo dettagliato di Ita Airways sarà pubblicato in un secondo momento (...) Durante tutta la stagione estiva, Ita continuerà a lavorare alacremente per ampliare i collegamenti dall'hub di Roma Fiumicino, offrendo al contempo l'ospitalità, lo stile, l'innovazione e la connettività italiani per soddisfare le mutevoli esigenze dei viaggiatori di tutto il mondo». La summer 2026 del gruppo Lufthansa I voli della summer 2026 del gruppo Lufthansa sono già disponibili per la prenotazione, con nuove destinazioni intercontinentali ed europee e numerosi aumenti di frequenza per Lufthansa Airlines, Discover Airlines, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines, Edelweiss e Ita Airways. Il prossimo anno saranno oltre 14.000 i collegamenti settimanali operati verso 330 destinazioni in circa 100 paesi attraverso gli hub di Germania, Svizzera, Austria, Belgio e Italia. [post_title] => Ita Airways torna a Londra Heathrow con due voli giornalieri da Roma Fiumicino [post_date] => 2025-10-28T11:29:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761650987000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Negli ultimi anni EgyptAir ha raggiunto risultati di grande rilievo, consolidando la propria posizione nel panorama dell’aviazione internazionale.«Siamo orgogliosi dei progressi compiuti - sottolinea Salah Tawfik, general manager Italy & Malta di EgyptAir – la nostra posizione nel ranking Skytrax è migliorata di ben 20 posizioni rispetto allo scorso anno, un risultato che testimonia il costante impegno del nostro team nella ricerca dell’eccellenza, della qualità e del servizio». La compagnia ha ottenuto numerosi riconoscimenti , tra cui “Migliore compagnia aerea”, “Miglior equipaggio di cabina”, “Miglior staff” e “Miglior servizio di catering in economy” del continente africano. «Tali premi rappresentano un traguardo importante e confermano la dedizione del nostro personale e la fiducia dei nostri passeggeri». Tra aprile e settembre 2025, la compagnia ha offerto oltre 241.000 posti sulle rotte che collegano Roma e Milano con destinazioni chiave come Il Cairo, registrando un aumento di circa 15.000 posti rispetto all’estate 2024.«L’Italia è oggi il nostro primo mercato europeo in termini di numero di passeggeri un risultato che ci spinge a investire ulteriormente nel potenziamento dei collegamenti e nella qualità dei servizi offerti». Estate 2026: ulteriore rafforzamento dell’offerta Milano-Il Cairo opererà fino a tre voli giornalieri nei giorni di punta (giovedì, venerdì e sabato) e due voli giornalieri per il resto della settimana, per una capacità complessiva di circa 163.000 posti. La Roma-Il Cairo vedrà l’introduzione dell’Airbus A321neo, con 185 posti suddivisi tra business ed economy, portando la capacità totale a circa 155.000 posti durante la stagione estiva 2026. Complessivamente, l’incremento sarà di circa 87.000 posti aggiuntivi, pari a un +36% rispetto all’estate 2025. Oltre al potenziamento operativo, EgyptAir continua a investire nella promozione culturale e turistica: la compagnia partecipa attivamente, in qualità di vettore ufficiale, all’apertura del nuovo e imponente Museo Archeologico “El Jem”, collaborando con diversi operatori italiani per la creazione di pacchetti turistici in vista dell’inaugurazione, prevista per il 1° novembre 2025.Un’iniziativa di grande rilievo che rafforza il legame culturale e turistico tra Italia ed Egitto e che attirerà visitatori da tutto il mondo. Inoltre, EgyptAir è vettore ufficiale anche della mostra “Tesori dei Faraoni” alle Scuderie del Quirinale di Roma, ulteriore testimonianza del profondo legame tra i due Paesi e del ruolo della compagnia come ambasciatrice culturale dell’Egitto nel mondo. (Quirino Falessi) [post_title] => EgyptAir: traguardi raggiunti e nuovi piani di crescita per il 2026 [post_date] => 2025-10-28T10:31:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761647473000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "flibco collega il centro di venezia allaeroporto di treviso 15 corse giornaliere" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1886,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500439","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via lo scorso 26 ottobre il nuovo servizio Flibco tra Venezia, Mestre e l’aeroporto di Treviso, una tratta strategica che unisce il Canova al centro del capoluogo veneto (Mestre e Tronchetto).\r

\r

Grazie alla collaborazione con Barzi Service, sono disponibili fino a 15 partenze al giorno. Gli orari delle corse sono stati mappati in modo specifico sugli arrivi e le partenze dei voli, assicurando così ai viaggiatori la massima praticità e una perfetta integrazione coi loro piani di viaggio.\r

\r

La navetta parte dal parcheggio di fronte all’area arrivi dell’aeroporto di Treviso. In direzione Venezia, effettua una sosta chiave presso la stazione di Mestre, proprio alla fermata C4 davanti all’Hotel Plaza. Il tragitto dura solo 30 minuti.\r

\r

Inoltre, il bus raggiunge Venezia Tronchetto, comodamente collegata al centro tramite il People Mover, punto strategico sia per i turisti che per chi si sposta per lavoro. Da Venezia Tronchetto, il terminal di Treviso è raggiungibile in circa 40 minuti.\r

\r

Una caratteristica esclusiva di questo servizio è la flessibilità: in caso di ritardo del volo, i titolari di biglietto possono salire senza costi extra sulla corsa successiva. La corsa express garantisce anche un collegamento diretto, senza attese né cambi, fra Venezia, Mestre e Treviso aeroporto.\r

\r

","post_title":"Flibco collega il centro di Venezia all'aeroporto di Treviso: 15 corse giornaliere","post_date":"2025-10-30T12:17:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761826645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Astoi lancia l’allarme sul forte aumento dei costi di approvvigionamento del carburante all’Aeroporto di Milano Malpensa.\r

\r

Dalla fine della pandemia, il costo applicato dall’Aeroporto di Malpensa ai vettori per la fornitura di Jet fuel è cresciuto in maniera abnorme - mentre in altri aeroporti italiani ed europei è rimasto sostanzialmente invariato, facendo registrare un incremento di più del 50%, al netto della materia prima – rispetto ad altri scali, come ad esempio Roma Fiumicino, ma non solo.\r

\r

“Il cherosene e tutto ciò che ruota attorno alla materia prima, quindi anche i costi di approvvigionamento, rappresentano in media circa un terzo dei costi di un vettore e sono quindi un fattore determinante per la definizione di una tariffa aerea - commenta il presidente di Astoi, Pier Ezhaya -.\r

Impennata ingiustificata\r

“Se nel 2022 i costi di approvvigionamento dell’Aeroporto di Malpensa potevano considerarsi in linea con quelli degli altri hub, dal 2023 si è assistito ad un’impennata ingiustificata, dovuta probabilmente a una limitata concorrenza tra fornitori e ad una scarsità di prodotto, criticità per le quali ad oggi non è stata adottata alcuna soluzione.\r

\r

“Tale situazione, ovviamente, genera un aumento di costi non solo per i vettori, ma anche per i tour operator che includono nei propri pacchetti voli di compagnie aeree che operano su Malpensa e, pertanto, a cascata, ricadrà anche sui viaggiatori. L’altro aspetto della vicenda riguarda il futuro del sistema aeroportuale milanese, che rischia seriamente di perdere competitività in favore di altri scali. Chiediamo pertanto, come già hanno fatto alcune compagnie aeree, al ministero dei trasporti, ad Enac ed a Ses un intervento urgente volto a risolvere una problematica concreta, che certamente coinvolgerà altri operatori della filiera e, soprattutto, i consumatori.” ","post_title":"Astoi contro il folle aumento del carburante allo scalo di Milano Malpensa","post_date":"2025-10-30T12:11:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761826295000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500436","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'operativo invernale 2025-26 firmato Sas porta con sè diverse novità, inclusa una per il mercato Italia, con il debutto della nuova rotta da Copenaghen a Torino, che sarà attiva dal 24 gennaio al 7 marzo 2026, con un volo a settimana (il sabato).\r

\r

Il programma della winter rafforza Copenaghen come hub globale, collegando il Nord Europa a destinazioni in Europa, Nord America e Asia.\r

\r

«Stiamo entrando nella prima stagione invernale con una configurazione di network ottimizzata - afferma Henrik Winell, vicepresidente network di Sas -. I risultati sono evidenti: maggiore connettività, orari migliori e offerte ancora più vantaggiose per i nostri clienti in tutta la regione nordica e oltre. Con nuove destinazioni, rotte estese e servizi più frequenti, continuiamo a rafforzare la nostra posizione di compagnia aerea leader nel Nord Europa».\r

\r

Lo schedule prevede due nuove rotte attive tutto l'anno: Vienna, con due frequenze giornaliere, e Tel Aviv, con due voli settimanali, oltre a cinque nuove destinazioni leisure stagionali: Marrakech, Funchal, Fuerteventura, Kittilä e, appunto, Torino. Gli orari sono studiati per garantire collegamenti perfetti con la più ampia rete Sas nei Paesi nordici, in Europa e nelle destinazioni intercontinentali.","post_title":"Sas: c'è la Torino-Copenaghen tra le novità dell'inverno 2026","post_date":"2025-10-30T12:01:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761825663000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500410","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Barbados continua a sorprendere e oggi è la destinazione caraibica meglio collegata all’Italia. «L’isola è ora raggiungibile in modo semplice e diretto, senza più l’obbligo di pernottare a Londra come in passato» – spiega Lucilla Venditti, responsabile Visit Barbados per l’Italia - Ai due voli giornalieri British Airways operativi tutto l’anno da Milano, Roma e Venezia; fino a marzo 2026 si aggiungono i collegamenti Klm, con tre frequenze settimanali via Amsterdam dalle principali città italiane. Una nuova opzione comoda e competitiva, ideale per le “fughe” invernali e destinata a incidere positivamente sulle performance europee.\r

Tra i mercati prioritari si confermano Usa e Regno Unito, ma proprio l’Europa nel 2025 ha registrato una vera impennata: +36%, trainata dai Paesi Bassi e sostenuta dall’Italia, mercato tra i più promettenti e con ampi margini di crescita, che segna un +6% rispetto al 2024. Target principale tra i 30 e i 55 anni, ma con un’offerta che si adatta anche a famiglie, coppie e gruppi di amici.\r

Spesso percepita come una destinazione “british” e costosa, Barbados sta conquistando i viaggiatori come meta sicura, vivace e accessibile. Un’isola dalle due anime: tranquilla di giorno, vibrante di notte. Se le spiagge e i fondali corallini invitano al relax, al calar del sole l’isola si accende. A St. Lawrence Gap, cuore della movida, tra ristorantini e chiringuiti si respira un’atmosfera autentica, fatta di barbecue sulla spiaggia, musica dal vivo e danze sotto le stelle. «La miglior accessibilità – prosegue Venditti – ha stimolato l’interesse di numerosi nuovi to. Oltre ai partner storici, oggi lavoriamo molto sull’ecoturismo e sui segmenti di nicchia, con proposte diversificate per prodotto e budget». Barbados, che attualmente registra una disponibilità di 6800 camere (a esclusione di b&b e guest houses), offre infatti un’ampia gamma di sistemazioni, dagli hotel boutique e guesthouse gestiti da locali fino ai resort all inclusive di lusso, sempre più richiesti dal mercato italiano. Ma sono molte le possibilità di vivere esperienze “local” e autentiche anche con budget contenuti, magari spostandosi con i mezzi pubblici.\r

Barbados è anche l’isola dei festival: dal celebre Crop Over Festival (luglio-agosto), spesso animato da Rihanna, ai concerti gospel della domenica, fino agli eventi gastronomici e musicali che animano il calendario tutto l’anno. L’entroterra rivela poi un volto inaspettato: trekking, tour in e-bike, grotte carsiche, abbazie storiche e le antiche distillerie di rum, come la Mount Gay Distillery, che produce il rum più antico del mondo, oggi tappa immancabile anche per il pubblico italiano.\r

L’Ente del Turismo di Barbados continua a collaborare con i principali tour operator italiani – da Alpitour a Quality Group – attraverso attività di co-marketing, workshop e roadshow per le agenzie di viaggio. Per il 2026 sono già in programma nuovi progetti con partner internazionali, in date ancora da definire.","post_title":"Barbados: sempre più vicina, sempre più autentica","post_date":"2025-10-30T10:54:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761821661000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500346","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una crescita del traffico passeggeri del +3,5% per il Polo Aeroportuale del Nord Est che ha movimentato complessivamente 14,8 milioni di persone tra gennaio e settembre 2025.\r

Le proiezioni a fine anno sono di oltre 19 milioni di passeggeri, in crescita del +4% sul 2024.\r

La stagione invernale, iniziata il 26 ottobre, evidenzia una domanda molto elevata di voli nazionali e internazionali per i tre aeroporti, con una crescita complessiva del +10,5% di posti offerti rispetto all’inverno 2024/2025.\r

In particolare, la winter da Venezia vede ancora protagonisti gli Stati Uniti con l’estensione di Delta Air Lines su New York Jfk a tutto il periodo invernale, che porta così il volo ad un’operatività annuale. Prolungato inoltre, fino al 18 dicembre, anche la New York Newark di United Airlines. Da dicembre 2025 Wizz Air aggiunge alla sua base di Venezia un terzo aeromobile, introducendo nel suo network sette nuove destinazioni (Londra Luton, Bordeaux, Tel Aviv, Valencia, Larnaca, Kutaisi in Georgia e Tallinn). Sas prosegue anche in inverno il collegamento con Copenaghen, mentre Finnair anticipa al 4 febbraio la ripresa del suo storico operativo estivo su Helsinki. \r

Le prime anticipazioni dell'estate 2026 sono quelle di Icelandair introdurrà il nuovo volo diretto trisettimanale per Reykjavik, e di Condor, che da maggio collegherà Venezia tre volte al giorno al proprio hub di Francoforte.\r

Il Canova di Tresivo durante l'inverno vede il ritorno di Ryanair sulla rotta per la Giordania con un volo bisettimanale su Amman. Wizz Air invece riporta sullo scalo trevigiano il volo per Suceava in Romania. \r

Le novità da Verona\r

Quanto a Verona, la winter si arricchisce di importanti novità rispetto all’inverno precedente: Air France estende la Verona-Parigi Charles de Gaulle a tutto il periodo invernale, portando da 4 a 5 le frequenze settimanali operate nel periodo estivo. Una presenza che va ad aggiungersi ai voli bi-giornalieri di Air Dolomiti – Gruppo Lufthansa – sugli hub tedeschi di Francoforte e Monaco.\r

\r

La forte domanda di traffico leisure outgoing è sostenuta dall’attività di Neos Air, che conferma la sua leadership su Egitto e mar Rosso, Oman, Madagascar, Kenya, Tanzania, Maldive e, verso ovest, l’arcipelago di Capo Verde e, nell’area caraibica, Messico e Repubblica Dominicana.\r

easyJet, che storicamente opera la rotta su Londra Gatwick, arricchisce la sua rete verso l’Inghilterra con i voli su Bristol e Manchester mentre Wizz Air attiva il nuovo volo trisettimanale su Cracovia; Volotea, con base a Verona, espande le linee verso la Spagna introducendo il bisettimanale verso Siviglia.\r

Infine, dall'estate 2026, Ryanair rafforza i collegamenti con la Sicilia, aggiungendo il volo bisettimanale su Trapani alle linee già esistenti su Catania e Palermo.\r

«I risultati dei primi nove mesi dell’anno e la programmazione della stagione invernale fotografano la crescita integrata che contraddistingue i nostri aeroporti, che insieme esprimono un’offerta di voli che copre ogni segmento di traffico e raggiunge capillarmente destinazioni di medio e lungo raggio in scala internazionale - dichiara Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save -. In particolare Venezia, terzo aeroporto intercontinentale italiano, ha ulteriormente incrementato i collegamenti di lungo raggio, con prospettive anche di nuovi sviluppi verso l’Estremo Oriente, mentre Verona ha evidenziato una crescita percentuale superiore alla media dei tre aeroporti, con un incremento della proposta di voli che va di pari passo con lo sviluppo infrastrutturale in corso».","post_title":"Il Polo aeroportuale del Nord Est punta a superare i 19 mln di passeggeri","post_date":"2025-10-30T09:39:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761817160000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500321","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea aggiunge una nuova rotta internazionale dalla propria base di Bari: Lille, nel nord della Francia, che sarà operata dal prossimo 23 maggio con due frequenze settimanali - ogni mercoledì e sabato - per un totale di oltre 14.000 posti in vendita.\r

\r

Salgono quindi a tre le destinazioni francesi raggiungibili dallo scalo barese con Volotea: oltre alla new entry, il vettore collega già il capoluogo pugliese con Bordeaux e Lione, rafforzando così la connettività tra la Puglia e il mercato turistico francese, da anni tra i più attratti dalle bellezze del Sud Italia. Proprio per questo motivo, per la prima volta entrambi i collegamenti con Bordeaux e Lione saranno operati anche durante le festività natalizie.\r

\r

Inoltre, nel periodo estivo, la compagnia aerea spagnola opera anche la rotta Brindisi-Nantes.\r

\r

«Il collegamento con Lille rappresenta una milestone nella nostra strategia di sviluppo del traffico internazionale: oggi la Puglia non è collegata soltanto a Parigi ma a tutta la Francia, confermando il ruolo strategico dei nostri aeroporti come motori di crescita, connettività e sviluppo territoriale – ha commentato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Grazie alla collaborazione con Volotea e ad una pianificata analisi in cooperazione con la Regione Puglia, continuiamo ad ampliare l’accessibilità territoriale aggiungendo al nostro network una destinazione centralissima nell’Europa, perfettamente adatta a servire il nord della Francia e il Belgio, e adeguata al traffico leisure o d’affari sia in entrata che in uscita, che tiene anche conto dei tanti pugliesi che vivono in quella zona e che adesso potranno tornare a casa in modo ancora più comodo».\r

\r

“Con la Bari-Lille intendiamo rafforzare ulteriormente il nostro impegno nel supportare il turismo internazionale in Puglia - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea –. Offriamo ai viaggiatori francesi un nuovo accesso diretto al cuore del Mediterraneo, sostenendo i flussi incoming con un’offerta di voli pensata per valorizzare tutto il potenziale attrattivo del territorio pugliese. Allo stesso tempo, i passeggeri pugliesi potranno approfittare di un nuovo collegamento comodo e diretto per esplorare il nord della Francia».","post_title":"Volotea aggiunge Lille al network francese operato da Bari","post_date":"2025-10-29T11:06:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761735965000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500245","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500251\" align=\"alignleft\" width=\"313\"] Chris Carter Chapman[/caption]\r

Una comunità rurale di mille persone in Kenya ha ottenuto l’accesso a acqua pulita e sicura grazie alle donazioni raccolte durante la scorsa edizione del World Travel Market London (WTM), destinate alla storica charity partner della manifestazione, Just a Drop.\r

Nel 2024, l’evento ha raccolto oltre 7.900 sterline tra contributi dei visitatori e quote stand degli espositori, somma che WTM London ha raddoppiato, portando il totale a quasi 16.000 sterline.\r

I fondi sono stati destinati alla comunità di Katethya, nella contea di Kitui (Kenya), per la costruzione di una diga di sabbia capace di garantire acqua potabile a circa 1.400 persone. Grazie a questo intervento, gli abitanti possono oggi bere, lavarsi, cucinare e irrigare i campi in sicurezza.\r

Le dighe di sabbia vengono costruite lungo i corsi d’acqua stagionali: durante la stagione delle piogge, la sabbia si accumula dietro la diga intrappolando l’acqua, che viene naturalmente filtrata e può poi essere estratta tramite una pompa a mano o un pozzo laterale. Quella di Katethya è una delle quattro dighe realizzate da Just a Drop nella regione.\r

Le recenti donazioni del WTM London hanno inoltre sostenuto la scuola Santa Isabela in Nicaragua, dove nel luglio 2024 sono stati installati nuovi servizi igienici e postazioni per il lavaggio delle mani. La scuola, frequentata da 28 bambini, versava in condizioni precarie a causa di latrine fatiscenti e dell’assenza di un’area per l’igiene personale.\r

Oggi la scuola dispone di due latrine doppie per gli alunni, una per il personale e di una stazione per il lavaggio delle mani. Just a Drop ha anche formato insegnanti, studenti e comitato dei genitori su manutenzione e buone pratiche igieniche, assicurando la sostenibilità del progetto nel lungo periodo. I primi risultati sono già tangibili: diminuzione delle assenze per malattia e miglioramento del benessere e della privacy degli alunni.\r

WTM London sostiene ufficialmente Just a Drop dal 1998, anno in cui è diventato Founding Partner della charity. Da allora, l’evento ha raccolto oltre 23.000 sterline, finanziando 19 progetti idrici in sei Paesi e garantendo acqua e servizi igienici sicuri a più di 12.000 persone.\r

A livello globale, il gruppo RX – che organizza anche l’Arabian Travel Market (ATM), la Mostra Convegno Expocomfort (MCE) e il programma RX Cares – ha contribuito con quasi 239.000 sterline, sostenendo 33 progetti idrici in nove Paesi e raggiungendo circa 44.000 beneficiari.\r

In occasione della prossima edizione, in programma dal 4 al 6 novembre 2025, WTM London ha annunciato il rinnovo della partnership con Just a Drop per altri quattro anni, riaffermando il proprio impegno a lungo termine verso la sostenibilità sociale.\r

\r

\r

“Crediamo che il viaggio debba essere una forza positiva nel mondo”, ha dichiarato Chris Carter-Chapman, Event Director di WTM London. “Contribuire a garantire l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici è una missione naturale per noi, e siamo orgogliosi di farlo al fianco di Just a Drop. Ringraziamo tutti coloro che hanno donato e continueremo a sostenere questa causa nei prossimi anni.”\r

\r

\r

Fiona Jeffery OBE, fondatrice e presidente di Just a Drop, ha aggiunto: “L’accesso all’acqua sicura trasforma concretamente la vita delle persone: previene malattie, favorisce l’istruzione e stimola la crescita economica. Siamo grati a WTM London per il suo ruolo chiave nel rendere possibile questa trasformazione a livello globale.”\r

\r

I visitatori potranno incontrare i rappresentanti di Just a Drop presso lo stand interattivo accanto al nuovo palco del WTM Trend Fest dedicato alla cultura. È inoltre possibile contribuire con una donazione diretta tramite il sito ufficiale: Donate – Just a Drop.","post_title":"WTM London presenta i nuovi progetti idrici realizzati grazie alle donazioni a Just a Drop","post_date":"2025-10-28T11:36:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761651376000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways tornerà a volare nei cieli di Londra Heathrow nell'estate 2026: lo anticipa in una nota il Gruppo Lufthansa, che svela una delle novità dell'operativo della compagnia aerea italiana per la summer del prossimo anno.\r

\r

Il nuovo collegamento da Roma Fiumicino a Heathrow verrà operato due volte al giorno; inoltre, come da tradizione, durante l'alta stagione estiva, saranno offerti voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate verso le destinazioni turistiche più popolari in Grecia, Spagna e nelle isole italiane. \r

\r

Il gruppo tedesco sottolinea che «il programma estivo dettagliato di Ita Airways sarà pubblicato in un secondo momento (...) Durante tutta la stagione estiva, Ita continuerà a lavorare alacremente per ampliare i collegamenti dall'hub di Roma Fiumicino, offrendo al contempo l'ospitalità, lo stile, l'innovazione e la connettività italiani per soddisfare le mutevoli esigenze dei viaggiatori di tutto il mondo».\r

La summer 2026 del gruppo Lufthansa\r

I voli della summer 2026 del gruppo Lufthansa sono già disponibili per la prenotazione, con nuove destinazioni intercontinentali ed europee e numerosi aumenti di frequenza per Lufthansa Airlines, Discover Airlines, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines, Edelweiss e Ita Airways.\r

\r

Il prossimo anno saranno oltre 14.000 i collegamenti settimanali operati verso 330 destinazioni in circa 100 paesi attraverso gli hub di Germania, Svizzera, Austria, Belgio e Italia.\r

\r

","post_title":"Ita Airways torna a Londra Heathrow con due voli giornalieri da Roma Fiumicino","post_date":"2025-10-28T11:29:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761650987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Negli ultimi anni EgyptAir ha raggiunto risultati di grande rilievo, consolidando la propria posizione nel panorama dell’aviazione internazionale.«Siamo orgogliosi dei progressi compiuti - sottolinea Salah Tawfik, general manager Italy & Malta di EgyptAir – la nostra posizione nel ranking Skytrax è migliorata di ben 20 posizioni rispetto allo scorso anno, un risultato che testimonia il costante impegno del nostro team nella ricerca dell’eccellenza, della qualità e del servizio».\r

La compagnia ha ottenuto numerosi riconoscimenti , tra cui “Migliore compagnia aerea”, “Miglior equipaggio di cabina”, “Miglior staff” e “Miglior servizio di catering in economy” del continente africano. «Tali premi rappresentano un traguardo importante e confermano la dedizione del nostro personale e la fiducia dei nostri passeggeri».\r

Tra aprile e settembre 2025, la compagnia ha offerto oltre 241.000 posti sulle rotte che collegano Roma e Milano con destinazioni chiave come Il Cairo, registrando un aumento di circa 15.000 posti rispetto all’estate 2024.«L’Italia è oggi il nostro primo mercato europeo in termini di numero di passeggeri un risultato che ci spinge a investire ulteriormente nel potenziamento dei collegamenti e nella qualità dei servizi offerti».\r

\r

Estate 2026: ulteriore rafforzamento dell’offerta\r

Milano-Il Cairo opererà fino a tre voli giornalieri nei giorni di punta (giovedì, venerdì e sabato) e due voli giornalieri per il resto della settimana, per una capacità complessiva di circa 163.000 posti. La Roma-Il Cairo vedrà l’introduzione dell’Airbus A321neo, con 185 posti suddivisi tra business ed economy, portando la capacità totale a circa 155.000 posti durante la stagione estiva 2026.\r

Complessivamente, l’incremento sarà di circa 87.000 posti aggiuntivi, pari a un +36% rispetto all’estate 2025.\r

Oltre al potenziamento operativo, EgyptAir continua a investire nella promozione culturale e turistica: la compagnia partecipa attivamente, in qualità di vettore ufficiale, all’apertura del nuovo e imponente Museo Archeologico “El Jem”, collaborando con diversi operatori italiani per la creazione di pacchetti turistici in vista dell’inaugurazione, prevista per il 1° novembre 2025.Un’iniziativa di grande rilievo che rafforza il legame culturale e turistico tra Italia ed Egitto e che attirerà visitatori da tutto il mondo.\r

Inoltre, EgyptAir è vettore ufficiale anche della mostra “Tesori dei Faraoni” alle Scuderie del Quirinale di Roma, ulteriore testimonianza del profondo legame tra i due Paesi e del ruolo della compagnia come ambasciatrice culturale dell’Egitto nel mondo.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"EgyptAir: traguardi raggiunti e nuovi piani di crescita per il 2026","post_date":"2025-10-28T10:31:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761647473000]}]}}