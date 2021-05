Fiumicino: decollano i voli Covid-tested per Canada, Giappone ed Emirati Arabi Roma Fiumicino accelera sull’apertura di nuovi corridoi Covid-tested verso tutti i Paesi identificati dall’ordinanza del Ministero della Salute del 14 maggio – Canada, Giappone ed Emirati Arabi Uniti -: in pochi giorni i vettori avvieranno le operazioni sulle nuove destinazioni che si affiancheranno quindi agli Stati Uniti. La procedura di viaggio – che prevede il doppio test Covid sul 100% dei passeggeri effettuato 48 ore prima della partenza e subito dopo lo sbarco, consentendo ai passeggeri di evitare la quarantena di 10 giorni in Italia – sarà quindi adottata a breve anche sui voli di Emirates da Dubai e di Etihad da Abu Dhabi, così come sono attesi da luglio, i nuovi voli diretti di Alitalia da Tokyo Haneda e di Air Canada da Toronto e Montreal e in agosto il collegamento di Delta da Boston. Di conseguenza saranno 12 i collegamenti aerei intercontinentali Covid-tested, 9 dei quali dagli Stati Uniti e Canada, mercati strategici per la connettività di Roma e dell’intero Paese che nel 2019 avevano raggiunto il livello record di 3,8 milioni di posti offerti con una crescita del 9% rispetto al 2018. Ad oggi sono già attivi 12 voli settimanali Covid Tested su New York e Atlanta operati da Alitalia e Delta Air Lines, icollegamenti di American Airlines e United con New York mentre, dal 22 maggio, è stato attivato il protocollo anche sul volo Dallas-Roma Fiumicino di American Airlines. L’iniziativa è stata lanciata da Aeroporti di Roma, Ministero della Salute e Regione Lazio inizialmente in via prototipale con Alitalia sulla tratta Roma-Milano dallo scorso settembre e poi in via sperimentale con Alitalia e Delta sui voli provenienti da New York ed Atlanta dallo scorso dicembre.

