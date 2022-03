Finnair potrebbe subire un contraccolpo particolarmente pesante dal peggiorare del conflitto scaturito dall’invasione della Russia in Ucraina. Il gruppo infatti ha da sempre un impegno significativo sulla Russia, con un core business che fa perno sui collegamenti passeggeri e cargo dall’Europa all’Asia, che partendo da Helsinki utilizzano proprio le rotte più brevi e veloci che attraversano la Russia settentrionale.

Ora, il divieto di volo imposto da Mosca lunedì (con l’esclusione di 36 Paesi dal proprio spazio aereo, inclusa tutta l’Ue) come ritorsione per la decisione dell’Unione europea di bloccare le compagnie aeree russe dai loro cieli, renderebbe queste rotte antieconomiche.

“Gli impatti finanziari negativi su Finnair saranno significativi soprattutto se la situazione dovesse prolungarsi”, spiega una nota del vettore finalndese, che ieri ha annunciato la cancellazione di alcuni voli per Giappone, Corea, Cina, cercando al contempo rotte alternative per servire comunque questi Paesi. “Finora abbiamo cancellato i voli per queste destinazioni fino al 6 marzo 2022, e cancellato tutti i voli per la Russia fino al 28 maggio 2022“. Sono invece operativi i collegamenti da Helsinki per Bangkok, Phuket, Singapore e Delhi, e da Stoccolma Arlanda verso Phuket.

Nel 2019, ben il 44% delle entrate passeggeri Finnair è stato prodotto proprio dai voli verso 21 destinazioni asiatiche.