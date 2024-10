Finnair: nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2033 Nuovi obiettivi green per Finnair che punta ora a ridurre l’intensità delle emissioni di carbonio (CO2e/RTK) del 34,5% entro il 2033, partendo da una base di riferimento del 2023. In altre parole l’obiettivo – convalidato dalla Science Based Targets Initiative – equivale a una riduzione di circa il 13% delle emissioni di CO2e utilizzando i parametri stabiliti per il periodo. «I progressi verso il raggiungimento dell’obiettivo non saranno lineari, poiché ci sono ancora sfide relative alla disponibilità e all’accessibilità del Saf, lo strumento più importante del nostro toolkit per i prossimi dieci anni. Abbiamo la necessità di vedere rapidi progressi nel mercato dei Saf per sostenere le iniziative di decarbonizzazione dell’industria dell’aviazione – ha dichiarato Turkka Kuusisto, ceo di Finnair che prosegue – Il team di Finnair è impegnato a fare la propria parte per affrontare le sfide in gioco e lavoreremo con dedizione e determinazione per raggiungere il nostro nuovo obiettivo basato su dati scientifici».



In concomitanza con la definizione del nuovo obiettivo a medio termine, Finnair ha rivisto il suo obiettivo climatico a lungo termine, che prevede il raggiungimento della neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2045. Dopo un’attenta valutazione, la compagnia ha deciso di allineare le proprie ambizioni climatiche a lungo termine con l’obiettivo comune del settore di raggiungere l’azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2050. Condividi

Si chiude, quindi, una fase di incertezza e ci concentreremo sulla gestione del nostro aeroporto che vedrà già un utile operativo nel prossimo esercizio 2024 e l’apertura ad inizio 2025 dell’ampliamento dell’aerostazione passeggeri”. [post_title] => L'Aeroporto Genova approva il bilancio 2023 e guarda all'aumento di capitale da 2,9 mln di euro [post_date] => 2024-10-30T09:22:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730280140000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477799 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi obiettivi green per Finnair che punta ora a ridurre l'intensità delle emissioni di carbonio (CO2e/RTK) del 34,5% entro il 2033, partendo da una base di riferimento del 2023. In altre parole l'obiettivo - convalidato dalla Science Based Targets Initiative - equivale a una riduzione di circa il 13% delle emissioni di CO2e utilizzando i parametri stabiliti per il periodo. «I progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo non saranno lineari, poiché ci sono ancora sfide relative alla disponibilità e all'accessibilità del Saf, lo strumento più importante del nostro toolkit per i prossimi dieci anni. Abbiamo la necessità di vedere rapidi progressi nel mercato dei Saf per sostenere le iniziative di decarbonizzazione dell'industria dell’aviazione - ha dichiarato Turkka Kuusisto, ceo di Finnair che prosegue - Il team di Finnair è impegnato a fare la propria parte per affrontare le sfide in gioco e lavoreremo con dedizione e determinazione per raggiungere il nostro nuovo obiettivo basato su dati scientifici». In concomitanza con la definizione del nuovo obiettivo a medio termine, Finnair ha rivisto il suo obiettivo climatico a lungo termine, che prevede il raggiungimento della neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2045. Dopo un'attenta valutazione, la compagnia ha deciso di allineare le proprie ambizioni climatiche a lungo termine con l'obiettivo comune del settore di raggiungere l'azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2050. [post_title] => Finnair: nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2033 [post_date] => 2024-10-30T09:05:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730279103000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477824 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è aperto ieri a Roma il 1° Forum Open Air 2024, la due giorni dedicata al turismo all’aria aperta, che include campeggi, glamping e villaggi turistici. Organizzato da Faita Federcamping in partnership con IntesaSanpaolo e Crippa Concept, l’evento ha richiamato oltre mille partecipanti, tra imprenditori, docenti universitari, professionisti e associazioni di categoria legate al sistema turistico, presso l’Auditorium del Massimo all’Eur. Il turismo all’aria aperta sta vivendo un’espansione senza precedenti, sia in termini quantitativi che qualitativi, come ha sottolineato il presidente di FAITA Federcamping, Alberto Granzotto: «Quella che rappresentiamo è la seconda modalità turistico-ricettiva in Italia dopo gli alberghi, con un’offerta di oltre 1 milione e 300mila posti letto per giorno; la sostenibilità, l’accessibilità e la digitalizzazione sono i tre pilastri sui quali si stanno concentrando gli investimenti delle nostre imprese». Tre i macro-temi affrontati nella prima giornata: il quadro normativo e contrattuale, gli investimenti su innovazione e qualità del prodotto e l'adozione di un manifesto Esg (environmental, social and governance) per il settore, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Quadro normativo Duccio Maria Traina, docente di diritto pubblico all’Università di Firenze, ha analizzato le normative che regolano le cosiddette ‘case mobili’ e le recenti proposte di riforma al vaglio del Governo. «Le case mobili non presentano una struttura permanente, vengono posizionate senza opere di fondazione, possono essere rimosse facilmente. Non consumano suolo e sono assimilabili, ad esempio, ai camper», ha spiegato Traina, specificando che un provvedimento governativo recente ha esentato queste strutture dall’obbligo di catastalità se situate in contesti Open Air. Sul tema delle concessioni demaniali è intervenuto Emilio Caucci, avvocato e consulente, evidenziando una lacuna nella normativa italiana rispetto alla relazione tra strutture all’aria aperta e demanio naturale: «Lo Stato non è riuscito a regolare la loro speciale relazione col demanio naturale, a differenza di altri Paesi UE, come la Grecia, che ha previsto un’eccezione alla gara sulle concessioni per le strutture fronte spiaggia». Caucci ha auspicato una regolamentazione più mirata per le strutture Open Air in Italia, ispirata al modello greco, suggerendo una collaborazione più stretta tra Governo e imprese. Contratto di settore Lo scorso 5 luglio, Faita Federcamping, Federalberghi e i sindacati unitari hanno raggiunto un nuovo accordo contrattuale per il settore del turismo, che coinvolge circa 28mila aziende e 290mila lavoratori, cifra che sale a 410mila nei periodi di punta estiva. Il contratto, valido fino al 31 dicembre 2027, prevede un aumento salariale di 200 euro distribuito in quattro anni e include misure dedicate al supporto delle donne (che costituiscono il 55% della forza lavoro) e dei giovani (che rappresentano il 48% degli occupati). Angelo Giuseppe Candido, caposervizio sindacale di Federalberghi, ha espresso soddisfazione: «L’accordo prevede inoltre misure a favore delle donne e dei giovani», con l’auspicio che queste iniziative incentivino i giovani a considerare il turismo come scelta lavorativa duratura. Con una partecipazione intensa e un’agenda ricca di tematiche cruciali, il Forum punta a tracciare il futuro del turismo all’aria aperta in Italia. In questa seconda giornata, promette di approfondire le strategie e le sfide per il 2025, in un settore in continua evoluzione e fortemente orientato alla sostenibilità e all’innovazione. Faita Faita Federcamping è l’organizzazione di riferimento per le imprese italiane nel settore dell’ospitalità all’aria aperta, rappresentando campeggi e villaggi turistici. Fondata negli anni '50 dai principali imprenditori del comparto, ha svolto un ruolo chiave nella crescita e sviluppo del settore, contribuendo a migliorare l’offerta e la qualità dei servizi. Con oltre 2.600 imprese associate attraverso le sue associazioni regionali, la federazione promuove la cultura d’impresa, la sostenibilità, l’accessibilità e l’innovazione, supportando gli operatori nella gestione e nella valorizzazione del comparto. [post_title] => Forum Open Air 2024 di Faita: a Roma il turismo all’aria aperta tra innovazione e sostenibilità [post_date] => 2024-10-29T12:42:18+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730205738000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477772 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Apre oggi a Milano il nuovo Numa Sempione, quarto immobile in gestione all'operatore tedesco nel capoluogo lombardo. Già annunciato a ottobre 2023, l'immobile di proprietà del fondo Prs è frutto di una partnership con Partners Group e con la società di asset e investment management Investire sgr. Progettato per soggiorni di breve durata, offre 36 unità per un totale di 72 posti a soli 700 metri dal CityLife Shopping District e a 15 minuti a piedi dall'Arena Civica. L'edificio, precedentemente adibito a uffici e abitazioni, è stato oggetto di un progetto di ristrutturazione degli spazi interni ideato e realizzato da Investire sgr in modo da creare appartamenti boutique confortevoli e tecnologici, nonché rispettosi degli standard esg. “Milano è un mercato dinamico con un immenso potenziale di crescita nel settore degli affitti a breve termine - sottolinea il direttore generale Italia del gruppo Numa, Umberto Ottaviani -. La nuova proprietà è la quarta in città e dimostra il nostro impegno nel portare alloggi flessibili e sostenibili in questo mercato chiave. La partnership con Investire ci ha permesso di rafforzare ulteriormente la nostra presenza qui. Non vediamo l'ora di continuare questa collaborazione mentre ci espandiamo in tutta Italia in città come Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Verona e Torino”. [post_title] => Aperto il Numa Sempione: quarta proprietà dell'operatore tedesco a Milano [post_date] => 2024-10-29T10:50:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730199020000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477753 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Profitti in calo per il gruppo Lufthansa che ha chiuso il terzo trimestre con un utile operativo di 1,3 miliardi di euro, ampiamente in linea con le stime della compagnia, ma inferiore del 9% rispetto al risultato di un anno fa. «I ritardi nelle consegne degli aeromobili, i problemi di puntualità nei nostri hub in Germania e gli svantaggi normativi hanno un impatto sul nostro marchio principale» ha spiegato in una nota ufficiale il ceo Carsten Spohr. Solitamente il terzo trimestre, che include i mesi estivi, più affollati con viaggiatori, è il periodo più forte per le compagnie aeree europee. Tuttavia l'aumento dei costi, l'imprevedibilità legata alla crisi in Medio Oriente e i ritardi nella consegna degli aerei continuano a pesare sui risultati. I vettori del gruppo Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss International ed Eurowings, hanno generato un utile operativo di 1,2 miliardi di euro nel terzo trimestre, in calo rispetto agli 1,4 miliardi dello stesso periodo del 2023. La flessione è stata determinata principalmente da una diminuzione di 234 milioni di euro nel risultato di Lufthansa Airlines, ha detto la società in un comunicato. I risultati complessivi dei tre mesi terminati il 30 settembre vedono un aumento dei ricavi del 5% rispetto al 2023, fino a 10,7 miliardi di euro, dato che è il più elevato di sempre nella storia del gruppo Lufthansa; l'utile netto è sceso a 1,1 miliardi di euro (1,2 miliardi nel 2023). I passeggeri trasportati sono stati oltre 40 milioni, il 6% in più rispetto allo stesso trimestre 2023: con il 94% della capacità disponibile il load factor è salito all'87%. Il vettore tedesco ha più volte evidenziato le difficoltà legate alla competizione con le compagnie aeree cinesi, tuttora autorizzate a sorvolare lo spazio aereo russo - al contrario di quelle europee -, che hanno costretto Lufthansa a sospendere la rotta Francoforte-Pechino. Le previsioni per fine 2024 Positivo l'outlook per l'intero esercizio 2024: il gruppo prevede che la domanda di viaggi aerei rimarrà forte, i fattori di carico prenotati per novembre e dicembre sono ben al di sopra dei livelli osservati nello stesso periodo dell'anno scorso. La domanda rimane particolarmente elevata nelle classi premium. Per l'intero anno 2024 la capacità salirà al 91% rispetto al livello pre-crisi e il gruppo stima di registrare un risultato operativo positivo nel quarto trimestre. Nel complesso, il gruppo Lufthansa conferma quindi la sua previsione di raggiungere un Ebit rettificato di 1,4-1,8 miliardi di euro per l'intero anno. [post_title] => Lufthansa: utili in calo nel trimestre, ma il gruppo conferma le stime positive per fine anno [post_date] => 2024-10-29T10:04:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730196282000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477739 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Latam ha siglato con Boeing un nuovo ordine per l'acquisto di 10 787 Dreamliner con opzioni per altri cinque velivoli. In qualità dia basso consumo di carburante aumenta l'investimento di LATAM in una delle flotte più moderne dell'America Latina. Latam, che è il principale operatore 787-9 del Sud America, conta attualmente in servizio 37 B787-8 e 787-9 e, includendo quest'ultimo ordine, prevede di portare la flotta a 52 Dreamliner entro il 2030. Il 787 consente alla compagnia aerea di massimizzare la capacità sulle rotte più popolari e di lanciare nuove rotte, tra cui il volo nonstop per Sydney, in Australia. «Il Boeing 787 è un aeromobile molto più efficiente, che ci permette di continuare a crescere in modo sostenibile e di ridurre l'impronta di carbonio. Questo ordine ci consentirà di ricevere almeno due velivoli di questo modello all'anno dal 2025 fino alla fine del decennio» ha dichiarato Ramiro Alfonsín, chief financial officer di Latam Airlines Group. La famiglia 787 offre un'elevata efficienza nell'utilizzo di carburante, consentendo alle compagnie aeree di ridurne il consumo e le emissioni del 25% rispetto agli aerei che sostituiscono. Inoltre, il più grande 787-9 estende la capacità e il raggio d'azione della famiglia Dreamliner, consentendo di trasportare più passeggeri e merci. Il Commercial Market Outlook 2024 di Boeing prevede che il trasporto aereo in America Latina sarà più che raddoppiato nei prossimi 20 anni, con una crescita annua del 5%. Con quasi 2.300 consegne di velivoli previste, si stima che la flotta della regione crescerà fino a oltre 3.000 aeromobili entro il 2043. [post_title] => Latam Airlines: nuovo ordine a Boeing per 10 B787-9 e opzione per altri cinque [post_date] => 2024-10-29T09:25:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730193929000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477705 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia ha trasportato 800.000 passeggeri nel terzo trimestre del 2024, pari ad una crescita del +110% rispetto all'anno precedente. Un incremento che va oltre l'aumento di capacità, nell'ordine del 70% rispetto al 2023; in miglioramento anche il load factor, che segna un +15 punti percentuali. «Rimaniamo in linea con la nostra previsione di accogliere oltre 2,5 milioni di viaggiatori nel 2024 - ha commentato il cco della compagnia aerera, Krassimir Tanev -. Siamo grati a tutti i nostri clienti che hanno scelto di volare con Aeroitalia e siamo lieti di annunciare un'ulteriore crescita della capacità in questa stagione invernale, aggiungendo 12 nuove rotte e un'ulteriore espansione della capacità di +30% di posti rispetto all'anno precedente. Rafforzeremo ulteriormente la nostra posizione nel mercato sardo aggiungendo Roma-Cagliari e Milano-Linate Cagliari e amplieremo la nostra offerta dalla Sicilia aggiungendo collegamenti per Parma, Perugia e Cuneo sia da Comiso che da Trapani». Aeroitalia ha cominciato infatti ad operare i primi voli di continuità territoriale da e per Cagliari: un traguardo che il vettore definisce «importante nel percorso di crescita» che sin dall'inizio ha avuto come obiettivo collegare l’Italia, con un'attenzione particolare alle isole. [post_title] => Aeroitalia: 800.000 passeggeri nel terzo trimestre; +30% la capacità posti della winter [post_date] => 2024-10-28T11:52:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730116340000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477701 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un aumento sensibile delle prenotazioni disintermediate e delle prenotazioni prepagate, in aggiunta alla riduzione dell’operatività legata alle richieste di rimborso da parte dei clienti. Sono i risultati principali della collaborazione tra la insurtech BeSafe Rate e Voihotels, la cui partnership risale ormai al 2020. "La percentuale di prenotazione di BeSafe Rate sul totale prepagato da sito diretto ha raggiunto ormai il 97% nelle strutture Voihotels e il 70% nei VRetreats, con una crescita anno su anno del 190% per VRetreats - spiega il chief commercial officer del gruppo alberghiero di casa Alpitour, Angelo La Riccia -. Il peso della tariffa assicurata e prepagata BeSafe, sul totale delle prenotazioni dirette, è stato importante per l’intero gruppo, arrivando a toccare il 40% sulle strutture di Voihotels e il 25% nei VRetreats. Questi numeri confermano il valore aggiunto che BeSafe Rate ha apportato all’intera catena alberghiera". Tali performance sono state trainate non solo dalla decisione di adottare BeSafe Rate come leva per la disintermediazione ma anche come strategia di yielding, gestendo in maniera dinamica e variabile il pricing della tariffa BeSafe. “Collaborare con un partner prestigioso come Voihotels ci permette di dimostrare l’efficacia delle nostre soluzioni assicurative - aggiunge il ceo e co-fondatore di BeSafe Group, Alessandro Bartolucci -. Il successo di questa partnership conferma la nostra capacità di adattarci alle esigenze degli hotel e di offrire prodotti che migliorano l’esperienza degli ospiti, garantendo al contempo sicurezza e serenità con certezza di rimborso entro sette giorni". [post_title] => Cresce il peso delle prenotazioni BeSafe per Voihotels [post_date] => 2024-10-28T11:38:17+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730115497000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477691 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono Numa, B&B Hotels, Bwh, Marriott International, Th Resorts e Amapa i vincitori della prima volta degli Hotel Chains Awards, la cui premiazione si è svolta in occasione della sesta edizione dell'Italian Hospitality Investment Conference, organizzata a Roma da Thrends e Teamwork. I premi non sono stati assegnati, come spesso avviene, tramite la votazione di una giuria relativamente a un panel di candidature spontanee. Le catene vincitrici per ogni categoria sono state infatti individuate dalla stessa Thrends sulla base delle statistiche storiche del suo Hotel Chains database (ultimo aggiornamento settembre 2024) che, con uno storico che parte dal 2013, conta più di 300 gruppi alberghieri italiani e internazionali attivi nella nostra Penisola. L'elenco dei vincitori comprende quindi Numa (general manager Italia, Umberto Ottaviani) quale Largest hotel chain in the economy & hybrid segment, con 11 proprietà e 143 appartamenti. Bwh Hotels (ceo Italia, Sara Digiesi) si è invece aggiudicato il riconoscimento quale Largest hotel chain in the upscale segment, con 133 hotel e 10.086 camere. A Th Resorts (direttore sviluppo, Giorgio Palmucci) è andato il titolo di Fastest growing Italian hotel chain (2015 – settembre 2024), grazie all’aggiunta nel suo portfolio di 21 strutture tra il 2015 e settembre del 2024, mentre Amapa Group (ceo, Ezio Romani) è l'Italian hotel chain with the largest pipeline, con dieci hotel in apertura nei prossimi due anni. A B&B Hotels (ceo Italia, Liliana Comitini) e Marriott International (direttore sviluppo Italia, Filippo Papa) sono infine andati due premi a testa. La compagnia francese è in particolare sia la Largest hotel chain in the midscale segment, con 61 hotel e 5.640 camere, sia la Fastest growing international hotel chain (2015 – Settembre 2024), grazie all’aggiunta nel suo portfolio di 53 strutture tra il 2015 settembre del 2024. La compagnia Usa è invece la Largest hotel chain in the luxury segment, con 26 hotel e 3.623 camere, nonché l'International hotel chain with the largest pipeline, con 27 hotel in apertura nei prossimi tre anni. "Questa sesta edizione di Ithic è stata quella più internazionale di sempre, con il 22% dei partecipanti provenienti dall'estero e il 64% di società internazionali", commenta Giorgio Ribaudo, managing director di Thrends. "Il mercato italiano - aggiunge la senior analyst, Irina Hernandez - è di crescente interesse per le catene alberghiere, poiché offre ancora ampie opportunità di espansione. La penetrazione delle catene alberghiere in Italia è infatti significativamente inferiore rispetto ad altri Paesi europei, come Spagna, Portogallo e Croazia, solo per citarne alcuni". [post_title] => Ithic: tutti i vincitori della prima edizione degli Hotel Chains Awards [post_date] => 2024-10-28T11:17:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730114255000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "finnair nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2033" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":67,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7051,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477846","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio 2023 approvato dalla Società di gestione dell’aeroporto di Genova con perdite per 1,8 milioni: risultato migliore delle stime che precede il previsto aumento di capitale - programmato per il 6 novembre - da 2,9 milioni di euro. In decisa ripresa l’andamento del 2024.\r

“I risultati dell’azienda dimostrano che i fondamentali economici di Aeroporto di Genova Spa – al netto delle partite straordinarie – sono solidi - commenta Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova - e ci consentono di affrontare con ottimismo le prossime sfide che ci aspettano con il prossimo aumento di capitale che, grazie al risultato positivo registrato dalla situazione economico patrimoniale al 31 luglio 2024, sarà di circa 2,9 milioni di euro. Si chiude, quindi, una fase di incertezza e ci concentreremo sulla gestione del nostro aeroporto che vedrà già un utile operativo nel prossimo esercizio 2024 e l’apertura ad inizio 2025 dell’ampliamento dell’aerostazione passeggeri”.","post_title":"L'Aeroporto Genova approva il bilancio 2023 e guarda all'aumento di capitale da 2,9 mln di euro","post_date":"2024-10-30T09:22:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730280140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477799","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi obiettivi green per Finnair che punta ora a ridurre l'intensità delle emissioni di carbonio (CO2e/RTK) del 34,5% entro il 2033, partendo da una base di riferimento del 2023. In altre parole l'obiettivo - convalidato dalla Science Based Targets Initiative - equivale a una riduzione di circa il 13% delle emissioni di CO2e utilizzando i parametri stabiliti per il periodo.\r

\r

«I progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo non saranno lineari, poiché ci sono ancora sfide relative alla disponibilità e all'accessibilità del Saf, lo strumento più importante del nostro toolkit per i prossimi dieci anni. Abbiamo la necessità di vedere rapidi progressi nel mercato dei Saf per sostenere le iniziative di decarbonizzazione dell'industria dell’aviazione - ha dichiarato Turkka Kuusisto, ceo di Finnair che prosegue - Il team di Finnair è impegnato a fare la propria parte per affrontare le sfide in gioco e lavoreremo con dedizione e determinazione per raggiungere il nostro nuovo obiettivo basato su dati scientifici».\r

\r

In concomitanza con la definizione del nuovo obiettivo a medio termine, Finnair ha rivisto il suo obiettivo climatico a lungo termine, che prevede il raggiungimento della neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2045. Dopo un'attenta valutazione, la compagnia ha deciso di allineare le proprie ambizioni climatiche a lungo termine con l'obiettivo comune del settore di raggiungere l'azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2050.","post_title":"Finnair: nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2033","post_date":"2024-10-30T09:05:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730279103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477824","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è aperto ieri a Roma il 1° Forum Open Air 2024, la due giorni dedicata al turismo all’aria aperta, che include campeggi, glamping e villaggi turistici.\r

\r

Organizzato da Faita Federcamping in partnership con IntesaSanpaolo e Crippa Concept, l’evento ha richiamato oltre mille partecipanti, tra imprenditori, docenti universitari, professionisti e associazioni di categoria legate al sistema turistico, presso l’Auditorium del Massimo all’Eur.\r

\r

Il turismo all’aria aperta sta vivendo un’espansione senza precedenti, sia in termini quantitativi che qualitativi, come ha sottolineato il presidente di FAITA Federcamping, Alberto Granzotto: «Quella che rappresentiamo è la seconda modalità turistico-ricettiva in Italia dopo gli alberghi, con un’offerta di oltre 1 milione e 300mila posti letto per giorno; la sostenibilità, l’accessibilità e la digitalizzazione sono i tre pilastri sui quali si stanno concentrando gli investimenti delle nostre imprese».\r

\r

Tre i macro-temi affrontati nella prima giornata: il quadro normativo e contrattuale, gli investimenti su innovazione e qualità del prodotto e l'adozione di un manifesto Esg (environmental, social and governance) per il settore, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.\r

\r

\r

Quadro normativo\r

\r

Duccio Maria Traina, docente di diritto pubblico all’Università di Firenze, ha analizzato le normative che regolano le cosiddette ‘case mobili’ e le recenti proposte di riforma al vaglio del Governo. «Le case mobili non presentano una struttura permanente, vengono posizionate senza opere di fondazione, possono essere rimosse facilmente. Non consumano suolo e sono assimilabili, ad esempio, ai camper», ha spiegato Traina, specificando che un provvedimento governativo recente ha esentato queste strutture dall’obbligo di catastalità se situate in contesti Open Air.\r

\r

Sul tema delle concessioni demaniali è intervenuto Emilio Caucci, avvocato e consulente, evidenziando una lacuna nella normativa italiana rispetto alla relazione tra strutture all’aria aperta e demanio naturale: «Lo Stato non è riuscito a regolare la loro speciale relazione col demanio naturale, a differenza di altri Paesi UE, come la Grecia, che ha previsto un’eccezione alla gara sulle concessioni per le strutture fronte spiaggia». Caucci ha auspicato una regolamentazione più mirata per le strutture Open Air in Italia, ispirata al modello greco, suggerendo una collaborazione più stretta tra Governo e imprese.\r

\r

Contratto di settore\r

\r

Lo scorso 5 luglio, Faita Federcamping, Federalberghi e i sindacati unitari hanno raggiunto un nuovo accordo contrattuale per il settore del turismo, che coinvolge circa 28mila aziende e 290mila lavoratori, cifra che sale a 410mila nei periodi di punta estiva. Il contratto, valido fino al 31 dicembre 2027, prevede un aumento salariale di 200 euro distribuito in quattro anni e include misure dedicate al supporto delle donne (che costituiscono il 55% della forza lavoro) e dei giovani (che rappresentano il 48% degli occupati). Angelo Giuseppe Candido, caposervizio sindacale di Federalberghi, ha espresso soddisfazione: «L’accordo prevede inoltre misure a favore delle donne e dei giovani», con l’auspicio che queste iniziative incentivino i giovani a considerare il turismo come scelta lavorativa duratura.\r

\r

Con una partecipazione intensa e un’agenda ricca di tematiche cruciali, il Forum punta a tracciare il futuro del turismo all’aria aperta in Italia. In questa seconda giornata, promette di approfondire le strategie e le sfide per il 2025, in un settore in continua evoluzione e fortemente orientato alla sostenibilità e all’innovazione.\r

\r

Faita\r

\r

Faita Federcamping è l’organizzazione di riferimento per le imprese italiane nel settore dell’ospitalità all’aria aperta, rappresentando campeggi e villaggi turistici. Fondata negli anni '50 dai principali imprenditori del comparto, ha svolto un ruolo chiave nella crescita e sviluppo del settore, contribuendo a migliorare l’offerta e la qualità dei servizi. Con oltre 2.600 imprese associate attraverso le sue associazioni regionali, la federazione promuove la cultura d’impresa, la sostenibilità, l’accessibilità e l’innovazione, supportando gli operatori nella gestione e nella valorizzazione del comparto.","post_title":"Forum Open Air 2024 di Faita: a Roma il turismo all’aria aperta tra innovazione e sostenibilità","post_date":"2024-10-29T12:42:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1730205738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477772","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Apre oggi a Milano il nuovo Numa Sempione, quarto immobile in gestione all'operatore tedesco nel capoluogo lombardo. Già annunciato a ottobre 2023, l'immobile di proprietà del fondo Prs è frutto di una partnership con Partners Group e con la società di asset e investment management Investire sgr. Progettato per soggiorni di breve durata, offre 36 unità per un totale di 72 posti a soli 700 metri dal CityLife Shopping District e a 15 minuti a piedi dall'Arena Civica.\r

\r

L'edificio, precedentemente adibito a uffici e abitazioni, è stato oggetto di un progetto di ristrutturazione degli spazi interni ideato e realizzato da Investire sgr in modo da creare appartamenti boutique confortevoli e tecnologici, nonché rispettosi degli standard esg. “Milano è un mercato dinamico con un immenso potenziale di crescita nel settore degli affitti a breve termine - sottolinea il direttore generale Italia del gruppo Numa, Umberto Ottaviani -. La nuova proprietà è la quarta in città e dimostra il nostro impegno nel portare alloggi flessibili e sostenibili in questo mercato chiave. La partnership con Investire ci ha permesso di rafforzare ulteriormente la nostra presenza qui. Non vediamo l'ora di continuare questa collaborazione mentre ci espandiamo in tutta Italia in città come Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Verona e Torino”.","post_title":"Aperto il Numa Sempione: quarta proprietà dell'operatore tedesco a Milano","post_date":"2024-10-29T10:50:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1730199020000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Profitti in calo per il gruppo Lufthansa che ha chiuso il terzo trimestre con un utile operativo di 1,3 miliardi di euro, ampiamente in linea con le stime della compagnia, ma inferiore del 9% rispetto al risultato di un anno fa.\r

«I ritardi nelle consegne degli aeromobili, i problemi di puntualità nei nostri hub in Germania e gli svantaggi normativi hanno un impatto sul nostro marchio principale» ha spiegato in una nota ufficiale il ceo Carsten Spohr.\r

Solitamente il terzo trimestre, che include i mesi estivi, più affollati con viaggiatori, è il periodo più forte per le compagnie aeree europee. Tuttavia l'aumento dei costi, l'imprevedibilità legata alla crisi in Medio Oriente e i ritardi nella consegna degli aerei continuano a pesare sui risultati.\r

I vettori del gruppo Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss International ed Eurowings, hanno generato un utile operativo di 1,2 miliardi di euro nel terzo trimestre, in calo rispetto agli 1,4 miliardi dello stesso periodo del 2023. La flessione è stata determinata principalmente da una diminuzione di 234 milioni di euro nel risultato di Lufthansa Airlines, ha detto la società in un comunicato.\r

I risultati complessivi dei tre mesi terminati il 30 settembre vedono un aumento dei ricavi del 5% rispetto al 2023, fino a 10,7 miliardi di euro, dato che è il più elevato di sempre nella storia del gruppo Lufthansa; l'utile netto è sceso a 1,1 miliardi di euro (1,2 miliardi nel 2023). I passeggeri trasportati sono stati oltre 40 milioni, il 6% in più rispetto allo stesso trimestre 2023: con il 94% della capacità disponibile il load factor è salito all'87%.\r

Il vettore tedesco ha più volte evidenziato le difficoltà legate alla competizione con le compagnie aeree cinesi, tuttora autorizzate a sorvolare lo spazio aereo russo - al contrario di quelle europee -, che hanno costretto Lufthansa a sospendere la rotta Francoforte-Pechino.\r

Le previsioni per fine 2024\r

\r

Positivo l'outlook per l'intero esercizio 2024: il gruppo prevede che la domanda di viaggi aerei rimarrà forte, i fattori di carico prenotati per novembre e dicembre sono ben al di sopra dei livelli osservati nello stesso periodo dell'anno scorso. La domanda rimane particolarmente elevata nelle classi premium.\r

\r

Per l'intero anno 2024 la capacità salirà al 91% rispetto al livello pre-crisi e il gruppo stima di registrare un risultato operativo positivo nel quarto trimestre. Nel complesso, il gruppo Lufthansa conferma quindi la sua previsione di raggiungere un Ebit rettificato di 1,4-1,8 miliardi di euro per l'intero anno.","post_title":"Lufthansa: utili in calo nel trimestre, ma il gruppo conferma le stime positive per fine anno","post_date":"2024-10-29T10:04:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730196282000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Latam ha siglato con Boeing un nuovo ordine per l'acquisto di 10 787 Dreamliner con opzioni per altri cinque velivoli. In qualità dia basso consumo di carburante aumenta l'investimento di LATAM in una delle flotte più moderne dell'America Latina.\r

\r

Latam, che è il principale operatore 787-9 del Sud America, conta attualmente in servizio 37 B787-8 e 787-9 e, includendo quest'ultimo ordine, prevede di portare la flotta a 52 Dreamliner entro il 2030. Il 787 consente alla compagnia aerea di massimizzare la capacità sulle rotte più popolari e di lanciare nuove rotte, tra cui il volo nonstop per Sydney, in Australia.\r

\r

«Il Boeing 787 è un aeromobile molto più efficiente, che ci permette di continuare a crescere in modo sostenibile e di ridurre l'impronta di carbonio. Questo ordine ci consentirà di ricevere almeno due velivoli di questo modello all'anno dal 2025 fino alla fine del decennio» ha dichiarato Ramiro Alfonsín, chief financial officer di Latam Airlines Group.\r

\r

La famiglia 787 offre un'elevata efficienza nell'utilizzo di carburante, consentendo alle compagnie aeree di ridurne il consumo e le emissioni del 25% rispetto agli aerei che sostituiscono. Inoltre, il più grande 787-9 estende la capacità e il raggio d'azione della famiglia Dreamliner, consentendo di trasportare più passeggeri e merci.\r

\r

Il Commercial Market Outlook 2024 di Boeing prevede che il trasporto aereo in America Latina sarà più che raddoppiato nei prossimi 20 anni, con una crescita annua del 5%. Con quasi 2.300 consegne di velivoli previste, si stima che la flotta della regione crescerà fino a oltre 3.000 aeromobili entro il 2043.","post_title":"Latam Airlines: nuovo ordine a Boeing per 10 B787-9 e opzione per altri cinque","post_date":"2024-10-29T09:25:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730193929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha trasportato 800.000 passeggeri nel terzo trimestre del 2024, pari ad una crescita del +110% rispetto all'anno precedente. Un incremento che va oltre l'aumento di capacità, nell'ordine del 70% rispetto al 2023; in miglioramento anche il load factor, che segna un +15 punti percentuali.\r

\r

«Rimaniamo in linea con la nostra previsione di accogliere oltre 2,5 milioni di viaggiatori nel 2024 - ha commentato il cco della compagnia aerera, Krassimir Tanev -. Siamo grati a tutti i nostri clienti che hanno scelto di volare con Aeroitalia e siamo lieti di annunciare un'ulteriore crescita della capacità in questa stagione invernale, aggiungendo 12 nuove rotte e un'ulteriore espansione della capacità di +30% di posti rispetto all'anno precedente. Rafforzeremo ulteriormente la nostra posizione nel mercato sardo aggiungendo Roma-Cagliari e Milano-Linate Cagliari e amplieremo la nostra offerta dalla Sicilia aggiungendo collegamenti per Parma, Perugia e Cuneo sia da Comiso che da Trapani».\r

\r

Aeroitalia ha cominciato infatti ad operare i primi voli di continuità territoriale da e per Cagliari: un traguardo che il vettore definisce «importante nel percorso di crescita» che sin dall'inizio ha avuto come obiettivo collegare l’Italia, con un'attenzione particolare alle isole.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroitalia: 800.000 passeggeri nel terzo trimestre; +30% la capacità posti della winter","post_date":"2024-10-28T11:52:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730116340000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477701","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un aumento sensibile delle prenotazioni disintermediate e delle prenotazioni prepagate, in aggiunta alla riduzione dell’operatività legata alle richieste di rimborso da parte dei clienti. Sono i risultati principali della collaborazione tra la insurtech BeSafe Rate e Voihotels, la cui partnership risale ormai al 2020. \"La percentuale di prenotazione di BeSafe Rate sul totale prepagato da sito diretto ha raggiunto ormai il 97% nelle strutture Voihotels e il 70% nei VRetreats, con una crescita anno su anno del 190% per VRetreats - spiega il chief commercial officer del gruppo alberghiero di casa Alpitour, Angelo La Riccia -. Il peso della tariffa assicurata e prepagata BeSafe, sul totale delle prenotazioni dirette, è stato importante per l’intero gruppo, arrivando a toccare il 40% sulle strutture di Voihotels e il 25% nei VRetreats. Questi numeri confermano il valore aggiunto che BeSafe Rate ha apportato all’intera catena alberghiera\".\r

\r

Tali performance sono state trainate non solo dalla decisione di adottare BeSafe Rate come leva per la disintermediazione ma anche come strategia di yielding, gestendo in maniera dinamica e variabile il pricing della tariffa BeSafe. “Collaborare con un partner prestigioso come Voihotels ci permette di dimostrare l’efficacia delle nostre soluzioni assicurative - aggiunge il ceo e co-fondatore di BeSafe Group, Alessandro Bartolucci -. Il successo di questa partnership conferma la nostra capacità di adattarci alle esigenze degli hotel e di offrire prodotti che migliorano l’esperienza degli ospiti, garantendo al contempo sicurezza e serenità con certezza di rimborso entro sette giorni\".","post_title":"Cresce il peso delle prenotazioni BeSafe per Voihotels","post_date":"2024-10-28T11:38:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1730115497000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477691","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono Numa, B&B Hotels, Bwh, Marriott International, Th Resorts e Amapa i vincitori della prima volta degli Hotel Chains Awards, la cui premiazione si è svolta in occasione della sesta edizione dell'Italian Hospitality Investment Conference, organizzata a Roma da Thrends e Teamwork.\r

\r

I premi non sono stati assegnati, come spesso avviene, tramite la votazione di una giuria relativamente a un panel di candidature spontanee. Le catene vincitrici per ogni categoria sono state infatti individuate dalla stessa Thrends sulla base delle statistiche storiche del suo Hotel Chains database (ultimo aggiornamento settembre 2024) che, con uno storico che parte dal 2013, conta più di 300 gruppi alberghieri italiani e internazionali attivi nella nostra Penisola.\r

\r

L'elenco dei vincitori comprende quindi Numa (general manager Italia, Umberto Ottaviani) quale Largest hotel chain in the economy & hybrid segment, con 11 proprietà e 143 appartamenti. Bwh Hotels (ceo Italia, Sara Digiesi) si è invece aggiudicato il riconoscimento quale Largest hotel chain in the upscale segment, con 133 hotel e 10.086 camere. A Th Resorts (direttore sviluppo, Giorgio Palmucci) è andato il titolo di Fastest growing Italian hotel chain (2015 – settembre 2024), grazie all’aggiunta nel suo portfolio di 21 strutture tra il 2015 e settembre del 2024, mentre Amapa Group (ceo, Ezio Romani) è l'Italian hotel chain with the largest pipeline, con dieci hotel in apertura nei prossimi due anni.\r

\r

A B&B Hotels (ceo Italia, Liliana Comitini) e Marriott International (direttore sviluppo Italia, Filippo Papa) sono infine andati due premi a testa. La compagnia francese è in particolare sia la Largest hotel chain in the midscale segment, con 61 hotel e 5.640 camere, sia la Fastest growing international hotel chain (2015 – Settembre 2024), grazie all’aggiunta nel suo portfolio di 53 strutture tra il 2015 settembre del 2024. La compagnia Usa è invece la Largest hotel chain in the luxury segment, con 26 hotel e 3.623 camere, nonché l'International hotel chain with the largest pipeline, con 27 hotel in apertura nei prossimi tre anni.\r

\r

\"Questa sesta edizione di Ithic è stata quella più internazionale di sempre, con il 22% dei partecipanti provenienti dall'estero e il 64% di società internazionali\", commenta Giorgio Ribaudo, managing director di Thrends. \"Il mercato italiano - aggiunge la senior analyst, Irina Hernandez - è di crescente interesse per le catene alberghiere, poiché offre ancora ampie opportunità di espansione. La penetrazione delle catene alberghiere in Italia è infatti significativamente inferiore rispetto ad altri Paesi europei, come Spagna, Portogallo e Croazia, solo per citarne alcuni\".\r

\r

","post_title":"Ithic: tutti i vincitori della prima edizione degli Hotel Chains Awards","post_date":"2024-10-28T11:17:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1730114255000]}]}}