Finnair cancella 70 voli in vista dello sciopero di domani, 27 marzo Sono circa una settantina i voli che Finnair cancellerà domani, 27 marzo – tra le 14.00 e le 16.00 – a causa dello sciopero indetto dai tre sindacati finlandesi dell'aviazione Iau e dal sindacato finlandese dei lavoratori dei trasporti Akt. hanno annunciato un'azione sindacale per prendere posizione sul ruolo dello Stato nel Consiglio di nomina degli azionisti. L'azione sindacale si ripercuoterà sulle operazioni dell'aeroporto di Helsinki, dal servizio clienti in aeroporto, alla gestione dei bagagli e altri servizi a terra, interrompendo le operazioni di volo della compagnia finlandese. Le cancellazioni interesseranno circa 6500 clienti Finnair: ai passeggeri sarà offerto un volo alternativo a quelli tagliati. "Circa 6500 passeggeri dovranno cambiare i loro piani di viaggio quando i voli saranno cancellati. Faremo del nostro meglio per offrire a tutti una nuova rotta adeguata", ha dichiarato Jaakko Schildt, chief operating officer di Finnair. L'azione sindacale potrebbe causare disagi nei servizi dell'aeroporto di Helsinki e nello smistamento dei bagagli nella giornata di giovedì, pertanto i clienti che viaggiano giovedì sono invitati a effettuare il check-in in anticipo e a presentarsi per tempo in aeroporto.

