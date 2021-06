Eurowings: tra le novità leisure da Dortmund ci sono Catania e Napoli

Eurowings ha aperto i collegamenti da Dortmund verso le tre nuove destinazioni di Catania, Malaga e Alicante. Le new entry rientrano nel progetto di ampliamento del network leisure estivo dall’hub del Nord Reno-Westfalia, che nei prossimi giorni vedrà il debutto di altre mete: Napoli, Heraklion e Kavala. Tutte queste novità si aggiungono alle rotte già operate per Maiorca e Spalato.

Complessivamente, per la stagione estiva 2021, Eurowings ha in programma 280 partenze da Dortmund con una capacità di oltre 48.000 posti.

In questo quadro Eurowings ha deciso di posizionare un secondo aeromobile nella metropoli della Ruhr: in particolare, l’A320 “BVB Mannschafts-Airbus” – livrea nota in tutta Europa per i suoi colori nero e giallo – sarà ospite fisso sulla pista di Dortmund.