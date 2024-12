Eurowings sull’estate 2025 con 142 destinazioni: le novità sull’Italia Si allarga l’operativo di Eurowings per l’estate 2025, quando la compagnia volerà attraverso un network di 412 rotte verso circa 142 destinazioni in 36 Paesi. Diverse novità riguarderanno il mercato Italia, che vedrà l’aggiunta delle seguenti nuove rotte: da Dortmund per Catania; da Hannover per Roma, Milano Bergamo, Olbia e Lamezia Terme; più frequenze sulle rotte da Colonia/Bonn verso Palermo e Verona. Oltre alle nuove destinazioni, il vettore del gruppo Lufthansa aggiungerà nuove frequenze verso le destinazioni leisure più richieste. In questo caso spicca un maggior numero di voli per Dubai: la compagnia opererà il collegamento anche durante le vacanze scolastiche di Pasqua e d’autunno. Eurowings collega l’emirato del deserto direttamente con Berlino, Stoccarda e Colonia/Bonn fino a 13 volte alla settimana. Condividi

\r

\"Guardare indietro a questi 30 anni di lavoro mi riempie di orgoglio, ma ciò che mi entusiasma di più è ciò che ancora dobbiamo costruire. Il turismo e il trasporto aereo sono un settore dinamico, e sono felice di poter contribuire con passione e professionalità a un’industria che rappresenta la bellezza e la cultura del nostro mondo.\"\r

\r

Competenza, creatività e visione strategica sono i tratti distintivi che hanno consentito ad Alessandra Pecci di diventare un punto di riferimento per il marketing e le pubbliche relazioni nel mondo delle compagnie aeree e del turismo.\r

\r

Il suo percorso professionale ha avuto inizio in giovane età come marketing & pr manager per Blue Panorama Airlines; parallelamente ha portato il suo talento anche in Distal Gsa Italia e Itr Cargo affermandosi anche come consulente marketing esperta per Spazio Gsa, fornendo supporto a importanti realtà del settore con strategie innovative e attività di pubbliche relazioni di alto livello.\r

\r

Oggi, con un team di professionisti al suo fianco, Alessandra Pecci si dedica alla realizzazione di eventi, attività digitali e progetti di marketing su misura per i suoi partner, offrendo soluzioni all’avanguardia che valorizzano la visibilità e la competitività dei brand con cui collabora.\r

\r

La sua storia professionale prosegue, con novità in fieri, segno di una carriera in continua evoluzione e sempre orientata al futuro. ","post_title":"I 30 anni nel turismo di Alessandra Pecci: \"Mi entusiasma quel che dobbiamo ancora costruire\"","post_date":"2024-12-10T09:59:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1733824772000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Snav dà il benvenuto alle festività di Natale e fine anno con una nuova promozione: “Vivi la magia del Natale” è un invito alla scoperta della magica atmosfera che nel periodo di fine anno avvolge le isole di Ischia e Procida dove, partendo a bordo delle unità veloci della compagnia, si potranno vivere esperienze indimenticabili a un prezzo speciale.\r

La promozione per chi sceglierà l’isola di Ischia prevede una tariffa di 30 euro andata/ritorno per passeggero adulto e 15 euro per passeggero bambino mentre per chi viaggerà alla volta di Procida la proposta prevede una tariffa di 28 euro a/r per passeggero e 14 euro per passeggero bambino.\r

Tutte le promozioni sono valide per i viaggi effettuati fino al 7 gennaio 2025.","post_title":"Snav: salpa la promozione “Vivi la magia del Natale” a Ischia e Procida","post_date":"2024-12-10T09:10:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733821832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si allarga l'operativo di Eurowings per l'estate 2025, quando la compagnia volerà attraverso un network di 412 rotte verso circa 142 destinazioni in 36 Paesi.\r

\r

Diverse novità riguarderanno il mercato Italia, che vedrà l'aggiunta delle seguenti nuove rotte: da Dortmund per Catania; da Hannover per Roma, Milano Bergamo, Olbia e Lamezia Terme; più frequenze sulle rotte da Colonia/Bonn verso Palermo e Verona.\r

\r

Oltre alle nuove destinazioni, il vettore del gruppo Lufthansa aggiungerà nuove frequenze verso le destinazioni leisure più richieste. In questo caso spicca un maggior numero di voli per Dubai: la compagnia opererà il collegamento anche durante le vacanze scolastiche di Pasqua e d'autunno. Eurowings collega l'emirato del deserto direttamente con Berlino, Stoccarda e Colonia/Bonn fino a 13 volte alla settimana.\r

\r

","post_title":"Eurowings sull'estate 2025 con 142 destinazioni: le novità sull'Italia","post_date":"2024-12-10T09:07:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733821644000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emma Villas, azienda leader del vacation rental (affitti brevi di ville di pregio), registra per le festività natalizie un incremento delle prenotazioni del 7,3% rispetto allo scorso anno. Crescono le prenotazioni di gruppi familiari e si pensa già ai viaggi del 2025, con 1.443 settimane prenotate ad oggi per il nuovo anno;\r

\r

Secondo i dati dell’Osservatorio Emma Villas, aumentano le richieste di ville con una maggiore capienza di posti letto. Emerge trend “Turismo delle Radici” con la presenza di clienti americani; Gli italiani scelgono vacanze domestiche per le festività: il 75% del prenotato di ville e dimore di pregio proviene dai connazionali. Le Regioni più prenotate per Natale e Capodanno? Toscana, Umbria e Lazio.\r

\r

Cresce il turismo enogastronomico ed Emma Villas amplia l’offerta: dispensa piena già all’arrivo in villa, aperitivi, brunch gourmet, prodotti locali e menu per tutti i gusti consegnati direttamente agli ospiti o cucinati da chef selezionati con cura: queste le food experiences di Emma Villas. Il Food delivery in villa realizzato quest’anno in partnership con High Quality Food S.p.A. è una coccola aggiuntiva per godersi una vacanza all’insegna del relax e del benessere.\r

\r

«La villa si conferma sempre più la meta ideale per trascorrere tempo in famiglia - Spiega Giammarco Bisogno, Fondatore e CEO di Emma Villas - soprattutto durante le festività natalizie. I nostri ospiti, che in questo periodo soggiorneranno in media 5 giorni a settimana spendendo complessivamente circa 4.000€, hanno particolarmente apprezzato le nostre strutture di pregio, perfette per accogliere gruppi anche numerosi. inoltre, da quest’anno abbiamo deciso di arricchire ulteriormente l'esperienza dei nostri ospiti introducendo un'esclusiva food experience in villa con prodotti che valorizzano le unicità gastronomiche del territorio e servizi aggiuntivi per rendere il soggiorno ancora più unico. Siamo fieri di questa novità, perché l’eccellenza nell’ospitalità di Emma Villas è parte integrante nel nostro DNA. Uno sforzo dedito all’eccellenza, premiato soprattutto da un numero sempre crescente di ospiti: per Natale e Capodanno stiamo registrando dei buoni risultati e stiamo chiudendo questo 2024 con oltre 48.000 notti prenotate. Oltre le festività è interessante notare come anche il periodo invernale (novembre 2024 – aprile 2025) registri numeri complessivamente in tenuta e in crescita in alcune regioni. Le più gettonate in questo periodo sono Toscana, Sicilia (in crescita rispetto allo scorso anno) e Umbria, prenotate principalmente da statunitensi (30% del totale), olandesi e dagli stessi italiani. Attualmente, rispetto allo scorso anno (alla stessa data), registriamo un aumento sia degli americani che dei nostri connazionali, sempre più innamorati e consapevoli delle proprie bellezze che, fuori dalla stagione estiva, risultano fruibili con maggiore tranquillità».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Emma Villas, in aumento le prenotazioni per le festività su Toscana, Umbria e Lazio","post_date":"2024-12-10T08:30:36+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1733819436000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480725","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wrocław, nel cuore della Bassa Slesia in Polonia, è la meta ideale per un viaggio invernale. Il Mercatino di Natale, che si terrà fino al 1° gennaio 2025, trasformerà la storica Piazza del Mercato in un incantevole paradiso natalizio con luci, decorazioni e musica.\r

\r

Sul nuovo Reportage di Travel Quotidiano dal titolo \"Vivi la Magia del Natale in Polonia: Mercatino di Natale di Wrocław 2024\" tutte le informazioni per programmare un viaggio tra le tradizioni natalizie di Wroclaw. \r

\r

[gallery columns=\"4\" size=\"medium\" ids=\"480726,480727,480729,480730\"]\r

\r

I visitatori potranno gustare piatti tipici polacchi come pierogi, bigos e oscypek, oltre a specialità regionali e bevande calde come vin brulè e idromele. Non mancano anche prelibatezze internazionali come baklava e churros.\r

\r

Il mercatino offre oltre 180 casette con artigianato e decorazioni natalizie, insieme a divertimenti per tutta la famiglia, come la ruota panoramica e il Bosco delle Fiabe. Per i più piccoli, c’è anche la possibilità di incontrare Babbo Natale e partecipare a laboratori.\r

\r

Wrocław è facilmente raggiungibile dall’Italia, con voli diretti da diverse città. La città, famosa per la sua architettura unica, è la destinazione perfetta per un'esperienza natalizia indimenticabile.\r

\r

Scopri di più sul Reportage","post_title":"La magia dei Mercatini di Natale di Wrocław, in Polonia, sul nuovo Reportage","post_date":"2024-12-10T08:05:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1733817939000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

La Croazia si prepara al 2025 con una rete di collegamenti sempre più capillare e moderna, pensata per rendere il Paese accessibile in ogni stagione.\r

\r

Dai voli diretti dall’Italia, ai traghetti e aliscafi in forte incremento, fino alle moderne autostrade per viaggiare verso e all’interno della Croazia. La direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia, Viviana Vukelic, ha raccontato i piani di sviluppo della destinazione in una serata all'Hotel de La Ville a Roma: “Vogliamo radicare l’idea di una Croazia accessibile e fruibile tutto l’anno, rafforzando non solo i collegamenti ma anche un’offerta turistica diversificata, capace di sorprendere ogni tipo di visitatore”.\r

\r

Grazie a questo network di collegamenti ben organizzato, i turisti potranno scoprire un Paese che sta puntando molto sulla sostenibilità e sulla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.\r

\r

Il 2025 vedrà l’apertura di numerosi hotel di alta qualità, come il primo Hyatt Regency a Zara e il Curio Collection by Hilton a Opatija, ma anche investimenti mirati per strutture orientate al turismo esperienziale, familiare e congressuale. Progetti come il Pical Resort a Parenzo e l’Hotel Marjan a Spalato dimostrano l’attenzione della Croazia verso un turismo destagionalizzato e responsabile.\r

\r

\r

\r

“Siamo molto soddisfatti dei numeri relativi agli arrivi italiani, in crescita già da ottobre e novembre - continua Vukelic -. Il nostro obiettivo per il 2025 sarà quello di incentivare la distribuzione dei flussi turistici, per far comprendere che la Croazia non è solo sole e mare, ma una terra di sorprendenti contrasti”.\r

\r

L’offerta per il 2025 è pensata per soddisfare ogni segmento di mercato: dagli amanti del benessere e del cicloturismo ai viaggiatori interessati al turismo MICE o a percorsi gastronomici che celebrano le eccellenze locali.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Croazia tutto l'anno: nuovi collegamenti e una proposta sempre più diversificata","post_date":"2024-12-09T14:29:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1733754574000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aviation e Travel Retail sono stati i temi centrali del webinar organizzato da ATRI - associazione travel retail Italia, che ha esplorato le prospettive del traffico passeggeri per il prossimo anno, evidenziando una crescita costante e un'evoluzione in atto. Durante l’evento, è stato delineato un quadro economico generale e settoriale, con scenari internazionali che mostrano come le scelte di acquisto siano sempre più influenzate da nuove motivazioni e strettamente connesse all’interazione umana.\r

\r

“Nel 2025 il travel retail nel mondo dovrebbe aumentare per arrivare fino a 100 miliardi di dollari con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,5% dal 2019 al 2025 - spiega Stefano Gardini, presidente Atri, introducendo i lavori della giornata -. Ovunque, dalle stazioni agli aeroporti italiani, abbiamo assistito al raggiungimento e superamento dei volumi pre pandemici con un fondamentale contributo dei viaggiatori internazionali. Sicuramente è stato importante il riscontro avuto dalla riduzione della soglia del tax free shopping da 154,95 a 70,01 euro, un provvedimento del ministero del Turismo che ci consente di tirare le fila in modo incoraggiante a fine 2024 con performance che rivelano incrementi ancor più significativi del retali tradizionale”.\r

\r

David Jarach, executive chairman di diciottofebbraio, società di consulenza specializzata nel comparto Aviation, business travel e travel retail, ha analizzato lo scenario economico globale per il 2025, con una crescita stimata del +3,2%, evidenziando la resilienza a fattori come conflitti geopolitici, inflazione e alti tassi d’interesse. Tuttavia, persistono incertezze legate al peggioramento delle tensioni internazionali e all’inflazione non contenuta.\r

\r

L’Italia potrebbe affrontare una situazione meno complessa rispetto ad altri Paesi, come la Francia. La crescita globale, trainata dalle economie emergenti (+4,2% nel 2024), potrebbe mantenere questo ritmo nel 2025. In Europa e nelle economie avanzate, si prevede un incremento moderato dall’1,7% all’1,8%. Permangono incertezze, specialmente riguardo alla Cina, mentre la Germania potrebbe gradualmente uscire dalla recessione.\r

\r

Il traffico passeggeri\r

\r

Il traffico aereo globale è previsto in crescita del 3,4% annuo fino al 2040, con 3923 milioni di passeggeri in più, ma restano criticità legate ai costi operativi, aggravati dalla guerra russo-ucraina e dai ritardi nella consegna di nuovi aeromobili. L’effetto del 'revenge travel' sta calando, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti.\r

\r

Nel 2025, il traffico passeggeri negli aeroporti europei dovrebbe crescere dell’8%, dopo il +10% previsto per il 2024. Negli Stati Uniti, il mercato low cost è in crisi, come evidenziato da Spirit Airlines, a causa della competizione con i vettori tradizionali. Intanto, l’introduzione dei velivoli A321XLR, come quelli di Iberia, apre nuove opportunità per tratte dirette e senza scalo.\r

\r

Il travel retail\r

\r

Nel 2025 si tornerà a valori superiori al 2019 nel comparto del duty free, mentre si affacciano con forza sullo scenario internazionale nuove nazionalità di spender: quello vietnamita e quello filippino per quanto concerne l’Asia, mentre il dato degli Emirati Arabi Uniti appare influenzato dalla forte componente di cittadini russi li ora basati.\r

\r

Sulla base sui dati di una ricerca Mindset, è peraltro possibile tracciare quali sono le principali caratteristiche a livello di comportamento di consumo del viaggiatore per ciò che concerne l’acquisto di travel retail. Lo shopping appare favorito dal buon rapporto qualità prezzo per la maggior parte degli intervistati (26%), per la comodità (19%), quando vi è sufficiente tempo a disposizione per scegliere (17%) e per la fedeltà al brand (16%). Ancora, la maggior parte degli acquirenti nei luoghi di viaggio sceglie di comprare per sé (51%), mentre il 25% compra per fare un regalo, il 16% sceglie qualcosa da condividere al ritorno, e l’8% compra su richiesta. Molti non pianificano l’acquisto: il 28% sceglie d’impulso, mentre il 22% non ha idee specifiche. Ancora, il 16% vuole un prodotto specifico ed il 12% un brand cui è legato.","post_title":"Il futuro del traffico passeggeri e del travel retail secondo Atri","post_date":"2024-12-09T12:50:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1733748620000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480678","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Obiettivo 1,3 milioni di passeggeri per fine 2024, in attesa del decollo - nel 2025 - di quattro nuove destinazioni: accelera la crescita del Trieste Airport che già da questo dicembre assumerà nuove risorse per supportare lo sviluppo. \r

“Dopo un primo anno di proficua collaborazione con Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa, progetto che ci ha visti impegnati in diverse attività sia sul fronte della ricerca e selezione che dello sviluppo di collaborazioni con alcuni Istituti Scolastici del territorio, siamo orgogliosi di potere confermare questa partnership anche per il 2025”, ha annunciato Roberta Paulin, permanent recruitment manager di Adhr Group.\r

Come per lo scorso anno il team di Adhr, presente sul territorio con la filiale di Monfalcone e con il Polo Permanent di Palmanova, seguirà le selezioni volte a reclutare durante il mese di dicembre addetti all’assistenza passeggeri area check-in, addetti agli aeromobili, guardie particolari giurate per l’area security e figure per il centro operativo scalo. “Le novità di questa rinnovata collaborazione riguardano l’affiancamento di Trieste Airport sia nell’organizzazione di progetti di reclutamento ad ampio spettro, come i recruiting day, sia di eventi che prevedono il coinvolgimento di enti pubblici e delle università del territorio, con l’obiettivo far diventare il mondo aeroportuale sempre più attrattivo, coinvolgente e inclusivo agli occhi di giovani talentuosi alla ricerca di nuove opportunità” ha aggiunto Paulin. \r

Le novità 2025\r

Tra le novità - oltre alla svolta green di Trieste Airport, che sta riducendo drasticamente le emissioni di CO₂ grazie all’impianto fotovoltaico più grande in esercizio in un aeroporto italiano e il nuovo parco mezzi elettrici per l’operatività dello scalo - l’aggiunta di nuove destinazioni.\r

Tra queste la rotta diretta per Rotterdam con tre frequenze settimanali dal 1° aprile 2025, operata per la prima volta da Transavia, che diverrà la quinta compagnia aerea di linea operante sullo scalo. Da fine marzo 2025 Ryanair opererà due nuovi collegamenti per Praga e Lamezia Terme, da luglio prossimo decollerà anche il collegamento diretto per Stoccolma.\r

L’aeroporto, inoltre, ha festeggiato il 7 ottobre scorso la soglia di un milione di passeggeri trasportati dall’inizio del 2024, già un numero record per lo scalo della regione Friuli Venezia Giulia, inaugurando lo stesso mese anche il volo diretto verso Bucarest con Wizz Air.","post_title":"Trieste Airport: poker di nuove destinazioni e ulteriori assunzioni","post_date":"2024-12-09T12:46:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733748398000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480682","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Costringere l’organizzazione dei viaggi scolastici dentro la gabbia del codice degli appalti senza le necessarie calibrature rischia di uccidere un settore che muove l’economia del turismo e rappresenta una leva di crescita formativa e culturale insostituibile per i nostri ragazzi”. Lo denunciano le associazioni del Turismo organizzato Aiav Cna Turismo, Aidit Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, Maavi Conflavoro Pmi, Fto-Federazione turismo organizzato di Confcommercio, (vorrei far notare che manca Fiavet Confcommercio e la cosa non è poco rilevante. Ndr) in merito alle novità normative che impongono agli istituti scolastici di seguire le stesse regole riservate agli appalti pubblici, obbligandole a qualificarsi come stazioni appaltanti per qualsiasi spesa superiore ai 140mila euro.\r

Risorse di famiglie\r

“Le gite di istruzione non sono un appalto di servizio tradizionale. La progettazione su misura dei viaggi – proseguono le associazioni – e la variabilità delle condizioni, come numero di adesioni, oscillazione dei prezzi e disponibilità dei servizi turistici, rendono le tempistiche e una continua condivisione delle informazioni fattori critici di successo. Peraltro, non si tratta dell’utilizzo di soldi pubblici, ma di risorse delle famiglie che le scuole devono sfruttare al meglio come mediatori tra i nuclei e le imprese turistiche. Dunque, non possiamo che esprimere una fortissima preoccupazione rispetto al rischio che si rinunci del tutto a questi importanti momenti educativi e didattici”.\r

Uffici scolastici regionali\r

“Affidare la gestione delle gare d’appalto e l’organizzazione dei viaggi di istruzione agli Uffici scolastici regionali, strutture oggi non pronte a gestire questa mole di attività, significherebbe far inceppare la macchina. E comunque il rimpallo tra stazione appaltante, istituto scolastico, famiglie e agenzie di viaggi aumenterebbe la complessità delle procedure, con un allungamento delle tempistiche che impatterebbe su prezzi e disponibilità di voli e alberghi. Molti dirigenti scolastici hanno già comunicato che non faranno più viaggi e questa rappresenta una sconfitta per tutti. La scadenza della deroga Anac, i suoi effetti e la ricerca di soluzioni andavano affrontati molto prima”, aggiungono i rappresentanti del turismo organizzato.\r

Risposte urgenti\r

“Dopo due anni di lavoro, il tavolo di concertazione con i ministeri di istruzione e turismo per la revisione, armonizzazione e semplificazione delle procedure ha prodotto scarsi risultati. A questo tavolo le associazioni del turismo organizzato hanno sempre offerto disponibilità e presentato proposte. Ma ora necessitiamo di urgenti risposte concrete.\r

\r

Sollecitiamo dunque un incontro con i ministri Valditara, Santanchè e Salvini per affrontare con urgenza la situazione e non danneggiare studenti, scuole e aziende del turismo. Un incontro – concludono le associazioni – che va aperto a Consip, Anac e rappresentanza dei dirigenti scolastici e che serve peraltro a non disperdere risorse, anche europee, a disposizione. Quest’ultimo sarebbe un paradosso a fronte dello sforzo del ministro Valditara di mettere a disposizione 50 milioni di euro per il bonus in favore delle famiglie disagiate. E sarebbe un paradosso ancor più grave stanziare soldi per quelle gite cui gli istituti decidono in massa di rinunciare”.","post_title":"Le associazioni del turismo contro il codice degli appalti nelle gite scolastiche","post_date":"2024-12-09T12:46:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1733748393000]}]}}