Eurowings raddoppia sullo scalo di Berlino Brandeburgo con sei A320 basati Eurowings rafforza il posizionamento su Berlino Brandeburgo, dove raddoppierà il numero di aeromobili basati che passeranno da tre a sei Airbus A320, e aggiungerà almeno otto nuove rotte la prossima estate: Alicante, Antalya, Copenhagen, Göteborg, Helsinki, Larnaca, Malaga e Rodi.

“Altri si stanno ritirando, noi stiamo aumentando – ha dichiarato Jens Bischof, ceo di Eurowings -. Berlino è e rimane una vera e propria calamita turistica e una delle metropoli più eccitanti d’Europa… Quindi è logico per noi, come compagnia aerea tedesca, espandere la nostra presenza e portare più Eurowings nella capitale”. Il ceo fa riferimento ai tagli effettuati dalle due maggiori compagnie aeree di Berlino, easyJet e Ryanair: la prima ha iniziato a “ritirarsi” nella capitale tedesca a maggio, citando una ripresa dei viaggi più lenta del previsto e le elevate tasse aeroportuali; la seconda ha tagliato l’operativo invernale a settembre a causa delle tariffe elevate.

