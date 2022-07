Etihad Airways: tutti i voli per New York e Chicago sono operati dai nuovi A350

Etihad Airways ha celebrato l’arrivo del suo nuovo Airbus A350-1000 negli Stati Uniti con il volo da Abu Dhabi a New York Jfk. L’aeromobile, che può ospitare 371 passeggeri, è uno dei cinque nuovi Airbus A350 che entreranno a far parte della flotta di Etihad quest’anno.

D’ora in poi tutti i voli Etihad che servono gli aeroporti internazionali di New York e Chicago O’Hare saranno operati dall’A350, aggiungendosi alle rotte per Mumbai e Delhi.

I passeggeri che viaggiano verso gli Stati Uniti hanno accesso alla pre-clearance statunitense di Etihad, l’unica struttura della United States Customs and Border Protection in Medio Oriente. Ciò consente ai passeggeri diretti negli Stati Uniti di effettuare tutte le ispezioni di immigrazione, doganali e agricole ad Abu Dhabi prima di imbarcarsi sul volo, evitando l’immigrazione e le code all’arrivo negli Stati Uniti.

“L’A350 è un aeromobile incredibile, con un consumo di carburante altamente efficiente e un risparmio di CO2, che ci permette di sostenere i nostri obiettivi di riduzione delle emissioni di -carbonio e di offrire un’esperienza di volo impareggiabile ai nostri ospiti – ha dichiarato Martin Drew, senior vice president global sales & cargo di Etihad Airways -. Introducendo l’A350, abbiamo quasi raddoppiato la capacità premium sulle nostre rotte di New York e Chicago, raggiungendo i 44 posti in cabina Business, che offrono un’esperienza di lusso paragonabile alla Prima Classe di altre compagnie aeree internazionali”.