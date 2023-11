Etihad Airways: flotta raddoppiata e 33 milioni di passeggeri entro il 2030 Ci sono 33 milioni di passeggeri e una flotta raddoppiata tra gli obiettivi fissati dalla nuova, ambiziosa strategia di sviluppo di Etihad Airways: ‘Journey 2030’ delinea la traiettoria di ritorno alla crescita della compagnia aerea di Abu Dhabi nei prossimi sette anni e rappresenta «un punto di svolta fondamentale nel percorso di Etihad, ponendo le basi per un futuro caratterizzato da una crescita sostenibile e da una migliore esperienza dei clienti, con un significativo contributo economico ad Abu Dhabi». Antonoaldo Neves, ceo del vettore, ha spiegato a margine del recente Dubai Airshow: «In occasione del ventesimo anniversario di Etihad, siamo entusiasti di ciò che ci aspetta. Journey 2030 è il piano guida che proietta la compagnia nel futuro. Etihad ha consolidato la sua presenza globale e ha affrontato con successo le sfide. Ora, con il forte sostegno degli azionisti e un piano strategico in atto, la compagnia aerea è pronta per una crescita sostenibile e redditizia». Nell’ultimo anno, il vettore ha trasportato 13 milioni di passeggeri, con un aumento del 30% rispetto al 2022. Grazie a Journey 2030, questa traiettoria di crescita è destinata a continuare, proiettando un ritorno al picco di passeggeri risalenti al 2017 entro la fine del prossimo anno o all’inizio del 2025, per culminare con il traguardo di 33 milioni di passeggeri entro il 2030. Di pari passo Journey 2030 prevede che il network delle destinazioni servite si estenderà a oltre 125, sfruttando il vantaggio geografico strategico di collegamento tra Asia ed Europa. Contemporaneamente, la flotta raddoppierà fino a superare i 160 aeromobili, concentrandosi sul collegamento di destinazioni a corto e medio raggio nel Ccg, in India e in Asia con mete a lungo raggio in Europa e Nord America. Journey 2030 non solo rappresenta una pietra miliare strategica per l’espansione, ma promette anche notevoli benefici economici per Abu Dhabi. Il piano mira ad attirare 10 milioni di viaggiatori point-to-point nella capitale degli Emirati Arabi Uniti entro il 2030, catalizzando la crescita economica, creando opportunità di lavoro e consolidando lo status di Abu Dhabi come principale hub di viaggio globale. «L’apertura del nuovo Terminal A dell’hub di Abu Dhabi è un perfetto trampolino di lancio per la nostra crescita e fornirà la capacità e la qualità necessarie per soddisfare i nostri ospiti», ha sottolineato Neves. Condividi

