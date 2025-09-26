Etihad Airways collegherà Abu Dhabi a Palma di Maiorca con l’Airbus A321Lr Etihad Airways aggiunge Palma di Maiorca al network di destinazioni estive 2026: la rotta, operativa dal prossimo 12 giugno e fino al settembre successivo, sarà l’unica diretta tra l’Asia e l’isola delle Baleari. Sulla rotta, servita da tre voli settimanali, la compagnia di Abu Dhabi impiegherà un nuovo Airbus A321Lr, che ridefinisce il viaggio in aereo a corridoio singolo con il lusso di un’esperienza widebody. Gli ospiti della First Class potranno rilassarsi nelle suite private con porte chiudibili, complete di cucina raffinata e comfort elevato. La Business Class propone letti completamente reclinabili in un’esclusiva disposizione a spina di pesce 1-1, mentre la Economy Class offre una cabina spaziosa e silenziosa con sedili moderni, ampio spazio per le gambe e intrattenimento personale in ogni posto. «Palma di Maiorca è l’aggiunta perfetta al nostro operativo estivo – ha dichiarato Antonoaldo Neves, ceo di Etihad Airways -. Dai porti turistici e dalla vivace vita notturna alle calette appartate e alle città storiche, Maiorca ha qualcosa da offrire a ogni tipo di viaggiatore». Condividi

