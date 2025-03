Ethiopian Airlines: rotta sul Vietnam con il nuovo volo per Hanoi, dal 10 luglio Il network lungo raggio di Ethiopian Airlines cresce con l’aggiunta di un nuovo collegamento per il Vietnam: la rotta verso Hanoi decollerà il prossimo 10 luglio con quattro voli alla settimana. «Con questa nuova rotta espandiamo la nostra presenza nel Sud-est asiatico e miglioriamo la connettività aerea per i nostri passeggeri nella regione – ha dichiarato il ceo del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew -. Questa nuova rotta creerà opportunità per rafforzare i legami e le collaborazioni tra il Vietnam e la nostra vasta rete globale. Siamo entusiasti di portare il nostro rinomato servizio in Vietnam e di consolidare ulteriormente la nostra presenza in questo mercato dinamico» L’avvio della rotta fornirà un collegamento essenziale tra Addis Abeba, hub di Ethiopian Airlines, e Hanoi, rispondendo alle esigenze sia dei viaggiatori d’affari sia di quelli leisure. Il nuovo servizio punta a favorire il commercio, il turismo e gli scambi culturali tra Vietnam ed Etiopia, facilitando al contempo le connessioni con l’ampia rete di Ethiopian Airlines in Africa, Europa e Americhe. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487238 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il network lungo raggio di Ethiopian Airlines cresce con l'aggiunta di un nuovo collegamento per il Vietnam: la rotta verso Hanoi decollerà il prossimo 10 luglio con quattro voli alla settimana. «Con questa nuova rotta espandiamo la nostra presenza nel Sud-est asiatico e miglioriamo la connettività aerea per i nostri passeggeri nella regione - ha dichiarato il ceo del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew -. Questa nuova rotta creerà opportunità per rafforzare i legami e le collaborazioni tra il Vietnam e la nostra vasta rete globale. Siamo entusiasti di portare il nostro rinomato servizio in Vietnam e di consolidare ulteriormente la nostra presenza in questo mercato dinamico» L’avvio della rotta fornirà un collegamento essenziale tra Addis Abeba, hub di Ethiopian Airlines, e Hanoi, rispondendo alle esigenze sia dei viaggiatori d’affari sia di quelli leisure. Il nuovo servizio punta a favorire il commercio, il turismo e gli scambi culturali tra Vietnam ed Etiopia, facilitando al contempo le connessioni con l’ampia rete di Ethiopian Airlines in Africa, Europa e Americhe. [post_title] => Ethiopian Airlines: rotta sul Vietnam con il nuovo volo per Hanoi, dal 10 luglio [post_date] => 2025-03-24T12:22:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1742818929000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487200 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => United Airlines modifica sensibilmente l'operativo previsto per l'estate 2025, con particolare riferimento alle rotte verso il Canada: questo in considerazione di una potenziale riduzione dei viaggi da parte dei canadesi verso gli Stati Uniti. La compagnia aerea ha cancellato il nuovo collegamento previsto tra l'aeroporto internazionale Pearson di Toronto e quello di Los Angeles, oltre ad aver ridotto le frequenze su diverse tratte già attive, tagliando il collegamento Washington Dulles-Ottawa da quattro a tre voli giornalieri e il Washington Dulles-Montreal da tre a due voli giornalieri. Diverse altre rotte canadesi subiranno riduzioni. Air Canada ha inoltre annunciato significative riduzioni di capacità verso le destinazioni statunitensi leisure, in risposta al potenziale cambiamento di abitudini dei viaggiatori canadesi, legato all'imposizione dei nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump e alle imminenti modifiche normative. La compagnia aerea attuerà aggiustamenti strategici su diverse rotte, che interesseranno principalmente le destinazioni della Florida e altri mercati leisure. Questi cambiamenti includono declassamenti di aeromobili, riduzioni di frequenza e cancellazioni di rotte, che secondo quanto riferito da Aeroroutes, dovrebbero entrare in vigore tra maggio e agosto 2025. [post_title] => United Airlines riduce la capacità sul Canada per l'estate 2025 [post_date] => 2025-03-24T11:02:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1742814136000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487190 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conclusi con soddisfazione i festeggiamenti per il primo decennale d’attività, le Vie del Nord lancia la nuova programmazione dell'estate 2025, in cui spiccano cinque esclusivi itinerari per piccoli gruppi su percorsi insoliti, che prevedono sia un accompagnatore dall’Italia sia una guida locale: si spazia dai Balcani ai grandi classici Norvegia rielaborati su nuove rotte, passando per le Highlands e le isole Orcadi, fino ad arrivare a settembre nell’Islanda meridionale. "Siamo entusiasti di presentare questi cinque nuovi itinerari, che rappresentano il nostro impegno a offrire viaggi unici e indimenticabili - sottolinea Fabio Del Vecchio, responsabile commerciale delle Vie del Nord -. Abbiamo pensato a ogni dettaglio per garantire ai nostri clienti un'esperienza di viaggio senza pari, alla scoperta di culture, paesaggi e tradizioni diverse". Alla luce degli ottimi risultati della passata stagione, il to sta inoltre rinfoltendo sia lo staff dedicato ai viaggi individuali sia il reparto-gruppi: “Continua la collaborazione con i promotori locali di TrustForce – aggiunge Del Vecchio – che ci aiutano a coprire i mercati di Piemonte e Liguria con Oscar Guerra, la Lombardia con Marco Comelli e con l’ormai storica produttrice Annalisa Cianfanelli per i mercati di Lazio, Abruzzo e Umbria, in attesa di nuovi inserimenti anche su questo fronte”. I nuovi itinerari: Alla scoperta dei Balcani: Serbia, Bosnia Erzegovina, Croazia e Montenegro. Partenza garantita il 18 luglio 2025. Tariffe, a partire da 2.425 euro. Fiordi meravigliosi: il mare della Norvegia. Partenza garantita il 6 agosto 2025. Tariffe, a partire da 2.480 euro. Norvegia del nord e terra Sami. Partenza garantita il 11 agosto 2025. Tariffe, a partire da 3.565 euro. Scozia: Highlands e isole Orcadi. Partenza garantita il 2 settembre 2025. Tariffe, a partire da 4.475 euro. Islanda del sud e isole Vestmann. Partenza garantita il 12 settembre 2025. Tariffe, a partire da 2.955 euro. [post_title] => Le Vie del Nord lancia cinque nuovi itinerari per piccoli gruppi in vista dell'estate [post_date] => 2025-03-24T10:17:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1742811426000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487183 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Small Fly Airlines collegherà l'Isola d'Elba con Pisa, Firenze e Milano Linate, dal prossimo 1° aprile: la compagnia aerea basata a Malta si è infatti aggiudicata il bando Enac per la continuità territoriale da e per la penisola, secondo quanto comunicato dallo stesso vettore sulla propria pagina Facebook e ripreso da Elba.it. Small Fly opera nel «trasporto aereo privato - sia passeggeri sia merci - e ha le sue basi logistiche in Italia, Malta e Francia - si legge dal sito della compagnia aerea -. Nel 2019 abbiamo messo il nostro sogno su carta e fondato Small Fly come compagnia di trasporto aereo merci. Credevamo che ci fosse spazio per espandere i nostri servizi, quindi da semplice compagnia aerea cargo, abbiamo iniziato a spostare la nostra attenzione anche nei voli commerciali, promettendo un livello di servizio personale che va oltre le aspettative dei nostri clienti. Anni dopo, con una rete di uffici che copre Malta, Italia e Francia, siamo orgogliosi di essere il fornitore di centinaia di clienti in Europa». La flotta del vettore è attualmente composta da quattro Beechcraft King Air 200 e un Learjet 35A. [post_title] => Small Fly Airlines collegherà l'Isola d'Elba con Pisa, Firenze e Milano Linate [post_date] => 2025-03-24T10:08:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1742810914000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487180 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Perugia avanza sull'estate 2025 con un operativo che sarà il più ampio della sua storia: lo scalo dell'Umbria proporrà infatti 17 rotte servite da sei compagnie aeree, per un totale di 114 voli settimanali e oltre 580.000 posti disponibili, pari ad una crescita del +6% rispetto alla scorsa summer. Il network include otto destinazioni domestiche e nove internazionali: tra le novità, il volo Perugia-Pantelleria operato da Hello Fly, che conferma anche la rotta per Lampedusa. Aeroitalia ripropone i collegamenti per Olbia e Lamezia Terme, attivi dal 14 giugno con due frequenze settimanali. Ryanair si conferma il vettore principale a Perugia, con dieci destinazioni e un rafforzamento delle tratte più richieste: Londra Stansted sarà servita con un volo giornaliero, Catania salirà a cinque collegamenti settimanali, Cagliari a tre e Palermo fino a sette. Riconfermate anche le tratte per Barcellona, Bruxelles, Bucarest, Cracovia, Malta e Brindisi, quest’ultima attiva dal 3 giugno con due voli settimanali. Sul fronte internazionale, British Airways conferma il collegamento con Londra Heathrow a partire dal 3 maggio, con quattro frequenze settimanali; Transavia opererà la rotta per Rotterdam dal 19 aprile, mentre Wizz Air manterrà i voli giornalieri per Tirana. «L’Umbria deve investire nelle infrastrutture per superare il suo isolamento geografico e attrarre nuovi flussi turistici. L’aeroporto funziona in modo efficace e rappresenta un punto chiave per il nostro sviluppo» ha sottolineato Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, ripresa da Perugia Today, sottolineando l’impegno istituzionale per il rafforzamento dello scalo. [post_title] => Aeroporto di Perugia: estate da oltre 580.000 posti, per una crescita del +6% [post_date] => 2025-03-24T09:51:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1742809885000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487175 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air formalizzerà i contratti per gli ordini di nuovi aeromobili e motori, concludendo così un'operazione da oltre 32,7 miliardi di dollari. La compagnia aerea della Corea del Sud ha dichiarato che «svilupperà ulteriormente» il memorandum d'intesa firmato con Boeing al salone aeronautico di Farnborough del 2024, dove ha ordinato 20 Boeing 777-9 e 20 787-10. Secondo Korean Air, le consegne dei nuovi velivoli dovrebbero essere completate entro il 2033; lo scorso anno quando è stato annunciato l'ordine, Korean aveva previsto l'inizio delle consegne nel 2028. «La compagnia aerea sta lavorando per garantire le posizioni di consegna degli aeromobili per mantenere il suo piano di flotta con le attuali condizioni di fornitura del settore» spiega una note del vettore. In occasione di un briefing all'inizio del mese, i manager di Korean Air hanno citato i ritardi nelle consegne tra le sfide che la compagnia aerea dovrà affrontare, mentre prende forma il merger con Asiana Airlines. Per mitigare i ritardi, la compagnia ha dovuto far volare più a lungo i velivoli più datati, tra cui gli Airbus A380 e i 747-8. [post_title] => Korean Air formalizza gli impegni con Boeing per nuovi aeromobili [post_date] => 2025-03-24T09:40:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1742809222000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487129 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates ha rinnovata anche per il 2025 la collaborazione con il governo dell’Australia Occidentale attraverso Tourism Western Australia. Una partnership che, sull'onda dei brillanti risultati già ottenuti, continua a incontrare il favore dei viaggiatori, alimentando la crescente passione per visitare l'Australia Occidentale e consolidare Emirates come vettore d'elezione per questa rotta. L'Australia Occidentale si sta affermando sempre più come destinazione imperdibile anche per i tanti riconoscimenti internazionali: la regione è tra le 25 migliori mete dell’anno secondo la Bbc e tra le 52 destinazioni da visitare secondo il New York Times. Il suo fascino risiede in un mix tra: natura incontaminata, coste spettacolari, esperienze culturali aborigene autentiche e una fauna unica al mondo. Guardando al futuro, il Western Australia continuerà a essere sotto i riflettori: nel 2026, Albany/Kinjarling, nella regione del Great Southern, ospiterà il primo Bicentenario della regione, con installazioni artistiche su larga scala firmate da Kari Kola, mentre nel 2027 Perth sarà tra le città protagoniste della Coppa del Mondo di Rugby, confermandosi meta di riferimento per il turismo internazionale e appassionati del settore. [post_title] => Emirates rilancia la partnership con il Western Australia per il 2025 [post_date] => 2025-03-21T12:23:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1742559797000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487107 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Malaysia Aviation Group sarà il primo operatore del Paese con il 737 Max 10 di Boeing, dopo aver piazzato un ordine fermo per 12 velivoli che si somma a quello esistente per 30 aeromobili. La casa madre di Malaysia Airlines ha anche annunciato ordini per altri 18 737 Max 8, oltre a opzioni per altri 30 737. Il gruppo non ha comunicato alcuna tempistica di consegna, ma prevede che l'ultimo dei nuovi aeromobili sarà consegnato entro il 2030, quando verranno ritirati tutti i suoi vecchi 737-800. I nuovi ordini si aggiungono a un impegno esistente per 25 Max 8, di cui 11 aerei sono già stati consegnati; si prevede che i restanti 14 jet saranno consegnati entro il 2027. “Questo investimento rappresenta un passo coraggioso per assicurare il futuro di Mag, migliorando la nostra capacità di rispondere alle opportunità del mercato, di creare maggior valore nelle nostre operazioni e di sostenere il più ampio ecosistema dell'aviazione - afferma il ceo del gruppo, Izham Ismail -. Ci permette inoltre di rendere la nostra flotta a prova di futuro, assicurandoci di rimanere competitivi, adattabili e ben posizionati per una crescita sostenibile”. [post_title] => Malaysia Airlines amplia la flotta: ordini per altri 30 Boeing 737 Max [post_date] => 2025-03-21T11:25:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1742556312000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487108 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Negli Usa sono in aumento i casi di viaggiatori bloccati alle dogane al loro in arrivo. A volte respinti, in altri casi portati in centri di permanenza temporanea. Il Corriere della Sera ha scritto su questa materia e ha messo in evidenza come questo può impattare sul turismo e sulle prenotazioni verso gli States. Di recente il ministero degli Esteri della Germania ha modificato le raccomandazioni di viaggio per gli Stati Uniti avvertendo che “le false dichiarazioni sul motivo del soggiorno o anche un leggero superamento della validità del visto possono portare all’arresto, alla detenzione e all’espulsione”. Si sono moltiplicati i casi di cittadini europei respinti alla frontiera statunitense. Alcuni tedeschi sono stati trattenuti per giorni, come accaduto a Jessica Brösche, bloccata per 46 giorni, o Lucas Sielaff, trattenuto per 16 giorni in un centro di deportazione. A uno studioso francese è stato negato l’ingresso nel Paese, secondo l’Afp per le sue idee. Gli sono stati controllati telefono e pc in cui sono state trovate critiche alle politiche di Trump nei confronti del mondo accademico. Opportunità Come spiega il Corriere della Sera, chi viaggia verso gli Usa comincia a fare valutazioni sull’opportunità di rimandare o cancellare il volo in direzione Stati Uniti. L’argomento sarà affrontato nella prossima riunione dell’organizzazione che riunisce gli aeroporti. Per ora questa nuova linea di fermezza alla dogane statunitensi non ha impattato significativamente sulle prenotazioni aeree, spiegano le compagnie. Ma il timore è che i vacanzieri possano a breve iniziare a scegliere altre destinazioni. Secondo Tourism Economics i viaggi internazionali verso gli Usa caleranno del 5% quest’anno a causa delle “politiche e la retorica divisiva dell’amministrazione Trump”, con una perdita di 64 miliardi di dollari per il settore turistico. Il quotidiano milanese nella sua analisi ha verificato che secondo i dati del Dipartimento americano della sicurezza interna, nei primi due mesi del 2025 si nota un calo degli stranieri in ingresso negli Usa rispetto al bimestre del 2024: -9,5% dall’Italia, -6% dalla Francia, -7% dalla Germania. [post_title] => Usa: le dogane diventano passaggi difficili. Impatto sul il turismo? [post_date] => 2025-03-21T11:07:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1742555272000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ethiopian airlines rotta sul vietnam con il nuovo volo per hanoi dal 10 luglio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3055,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il network lungo raggio di Ethiopian Airlines cresce con l'aggiunta di un nuovo collegamento per il Vietnam: la rotta verso Hanoi decollerà il prossimo 10 luglio con quattro voli alla settimana.\r

\r

«Con questa nuova rotta espandiamo la nostra presenza nel Sud-est asiatico e miglioriamo la connettività aerea per i nostri passeggeri nella regione - ha dichiarato il ceo del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew -. Questa nuova rotta creerà opportunità per rafforzare i legami e le collaborazioni tra il Vietnam e la nostra vasta rete globale. Siamo entusiasti di portare il nostro rinomato servizio in Vietnam e di consolidare ulteriormente la nostra presenza in questo mercato dinamico»\r

\r

L’avvio della rotta fornirà un collegamento essenziale tra Addis Abeba, hub di Ethiopian Airlines, e Hanoi, rispondendo alle esigenze sia dei viaggiatori d’affari sia di quelli leisure. Il nuovo servizio punta a favorire il commercio, il turismo e gli scambi culturali tra Vietnam ed Etiopia, facilitando al contempo le connessioni con l’ampia rete di Ethiopian Airlines in Africa, Europa e Americhe.","post_title":"Ethiopian Airlines: rotta sul Vietnam con il nuovo volo per Hanoi, dal 10 luglio","post_date":"2025-03-24T12:22:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1742818929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487200","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United Airlines modifica sensibilmente l'operativo previsto per l'estate 2025, con particolare riferimento alle rotte verso il Canada: questo in considerazione di una potenziale riduzione dei viaggi da parte dei canadesi verso gli Stati Uniti.\r

\r

La compagnia aerea ha cancellato il nuovo collegamento previsto tra l'aeroporto internazionale Pearson di Toronto e quello di Los Angeles, oltre ad aver ridotto le frequenze su diverse tratte già attive, tagliando il collegamento Washington Dulles-Ottawa da quattro a tre voli giornalieri e il Washington Dulles-Montreal da tre a due voli giornalieri. Diverse altre rotte canadesi subiranno riduzioni.\r

\r

Air Canada ha inoltre annunciato significative riduzioni di capacità verso le destinazioni statunitensi leisure, in risposta al potenziale cambiamento di abitudini dei viaggiatori canadesi, legato all'imposizione dei nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump e alle imminenti modifiche normative.\r

\r

La compagnia aerea attuerà aggiustamenti strategici su diverse rotte, che interesseranno principalmente le destinazioni della Florida e altri mercati leisure. Questi cambiamenti includono declassamenti di aeromobili, riduzioni di frequenza e cancellazioni di rotte, che secondo quanto riferito da Aeroroutes, dovrebbero entrare in vigore tra maggio e agosto 2025.","post_title":"United Airlines riduce la capacità sul Canada per l'estate 2025","post_date":"2025-03-24T11:02:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1742814136000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conclusi con soddisfazione i festeggiamenti per il primo decennale d’attività, le Vie del Nord lancia la nuova programmazione dell'estate 2025, in cui spiccano cinque esclusivi itinerari per piccoli gruppi su percorsi insoliti, che prevedono sia un accompagnatore dall’Italia sia una guida locale: si spazia dai Balcani ai grandi classici Norvegia rielaborati su nuove rotte, passando per le Highlands e le isole Orcadi, fino ad arrivare a settembre nell’Islanda meridionale.\r

\r

\"Siamo entusiasti di presentare questi cinque nuovi itinerari, che rappresentano il nostro impegno a offrire viaggi unici e indimenticabili - sottolinea Fabio Del Vecchio, responsabile commerciale delle Vie del Nord -. Abbiamo pensato a ogni dettaglio per garantire ai nostri clienti un'esperienza di viaggio senza pari, alla scoperta di culture, paesaggi e tradizioni diverse\".\r

\r

Alla luce degli ottimi risultati della passata stagione, il to sta inoltre rinfoltendo sia lo staff dedicato ai viaggi individuali sia il reparto-gruppi: “Continua la collaborazione con i promotori locali di TrustForce – aggiunge Del Vecchio – che ci aiutano a coprire i mercati di Piemonte e Liguria con Oscar Guerra, la Lombardia con Marco Comelli e con l’ormai storica produttrice Annalisa Cianfanelli per i mercati di Lazio, Abruzzo e Umbria, in attesa di nuovi inserimenti anche su questo fronte”.\r

\r

I nuovi itinerari:\r

\r

Alla scoperta dei Balcani: Serbia, Bosnia Erzegovina, Croazia e Montenegro. Partenza garantita il 18 luglio 2025. Tariffe, a partire da 2.425 euro.\r

\r

Fiordi meravigliosi: il mare della Norvegia. Partenza garantita il 6 agosto 2025. Tariffe, a partire da 2.480 euro.\r

\r

Norvegia del nord e terra Sami. Partenza garantita il 11 agosto 2025. Tariffe, a partire da 3.565 euro.\r

\r

Scozia: Highlands e isole Orcadi. Partenza garantita il 2 settembre 2025. Tariffe, a partire da 4.475 euro.\r

\r

Islanda del sud e isole Vestmann. Partenza garantita il 12 settembre 2025. Tariffe, a partire da 2.955 euro.","post_title":"Le Vie del Nord lancia cinque nuovi itinerari per piccoli gruppi in vista dell'estate","post_date":"2025-03-24T10:17:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1742811426000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Small Fly Airlines collegherà l'Isola d'Elba con Pisa, Firenze e Milano Linate, dal prossimo 1° aprile: la compagnia aerea basata a Malta si è infatti aggiudicata il bando Enac per la continuità territoriale da e per la penisola, secondo quanto comunicato dallo stesso vettore sulla propria pagina Facebook e ripreso da Elba.it.\r

\r

Small Fly opera nel «trasporto aereo privato - sia passeggeri sia merci - e ha le sue basi logistiche in Italia, Malta e Francia - si legge dal sito della compagnia aerea -. Nel 2019 abbiamo messo il nostro sogno su carta e fondato Small Fly come compagnia di trasporto aereo merci. Credevamo che ci fosse spazio per espandere i nostri servizi, quindi da semplice compagnia aerea cargo, abbiamo iniziato a spostare la nostra attenzione anche nei voli commerciali, promettendo un livello di servizio personale che va oltre le aspettative dei nostri clienti. Anni dopo, con una rete di uffici che copre Malta, Italia e Francia, siamo orgogliosi di essere il fornitore di centinaia di clienti in Europa». \r

\r

La flotta del vettore è attualmente composta da quattro Beechcraft King Air 200 e un Learjet 35A. \r

\r

","post_title":"Small Fly Airlines collegherà l'Isola d'Elba con Pisa, Firenze e Milano Linate","post_date":"2025-03-24T10:08:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1742810914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Perugia avanza sull'estate 2025 con un operativo che sarà il più ampio della sua storia: lo scalo dell'Umbria proporrà infatti 17 rotte servite da sei compagnie aeree, per un totale di 114 voli settimanali e oltre 580.000 posti disponibili, pari ad una crescita del +6% rispetto alla scorsa summer.\r

Il network include otto destinazioni domestiche e nove internazionali: tra le novità, il volo Perugia-Pantelleria operato da Hello Fly, che conferma anche la rotta per Lampedusa. Aeroitalia ripropone i collegamenti per Olbia e Lamezia Terme, attivi dal 14 giugno con due frequenze settimanali.\r

\r

Ryanair si conferma il vettore principale a Perugia, con dieci destinazioni e un rafforzamento delle tratte più richieste: Londra Stansted sarà servita con un volo giornaliero, Catania salirà a cinque collegamenti settimanali, Cagliari a tre e Palermo fino a sette. Riconfermate anche le tratte per Barcellona, Bruxelles, Bucarest, Cracovia, Malta e Brindisi, quest’ultima attiva dal 3 giugno con due voli settimanali.\r

Sul fronte internazionale, British Airways conferma il collegamento con Londra Heathrow a partire dal 3 maggio, con quattro frequenze settimanali; Transavia opererà la rotta per Rotterdam dal 19 aprile, mentre Wizz Air manterrà i voli giornalieri per Tirana.\r

\r

«L’Umbria deve investire nelle infrastrutture per superare il suo isolamento geografico e attrarre nuovi flussi turistici. L’aeroporto funziona in modo efficace e rappresenta un punto chiave per il nostro sviluppo» ha sottolineato Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, ripresa da Perugia Today, sottolineando l’impegno istituzionale per il rafforzamento dello scalo.\r

\r

","post_title":"Aeroporto di Perugia: estate da oltre 580.000 posti, per una crescita del +6%","post_date":"2025-03-24T09:51:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1742809885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487175","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air formalizzerà i contratti per gli ordini di nuovi aeromobili e motori, concludendo così un'operazione da oltre 32,7 miliardi di dollari. La compagnia aerea della Corea del Sud ha dichiarato che «svilupperà ulteriormente» il memorandum d'intesa firmato con Boeing al salone aeronautico di Farnborough del 2024, dove ha ordinato 20 Boeing 777-9 e 20 787-10.\r

\r

Secondo Korean Air, le consegne dei nuovi velivoli dovrebbero essere completate entro il 2033; lo scorso anno quando è stato annunciato l'ordine, Korean aveva previsto l'inizio delle consegne nel 2028.\r

\r

«La compagnia aerea sta lavorando per garantire le posizioni di consegna degli aeromobili per mantenere il suo piano di flotta con le attuali condizioni di fornitura del settore» spiega una note del vettore.\r

\r

In occasione di un briefing all'inizio del mese, i manager di Korean Air hanno citato i ritardi nelle consegne tra le sfide che la compagnia aerea dovrà affrontare, mentre prende forma il merger con Asiana Airlines. Per mitigare i ritardi, la compagnia ha dovuto far volare più a lungo i velivoli più datati, tra cui gli Airbus A380 e i 747-8.","post_title":"Korean Air formalizza gli impegni con Boeing per nuovi aeromobili","post_date":"2025-03-24T09:40:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1742809222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha rinnovata anche per il 2025 la collaborazione con il governo dell’Australia Occidentale attraverso Tourism Western Australia.\r

\r

Una partnership che, sull'onda dei brillanti risultati già ottenuti, continua a incontrare il favore dei viaggiatori, alimentando la crescente passione per visitare l'Australia Occidentale e consolidare Emirates come vettore d'elezione per questa rotta.\r

\r

L'Australia Occidentale si sta affermando sempre più come destinazione imperdibile anche per i tanti riconoscimenti internazionali: la regione è tra le 25 migliori mete dell’anno secondo la Bbc e tra le 52 destinazioni da visitare secondo il New York Times. Il suo fascino risiede in un mix tra: natura incontaminata, coste spettacolari, esperienze culturali aborigene autentiche e una fauna unica al mondo.\r

Guardando al futuro, il Western Australia continuerà a essere sotto i riflettori: nel 2026, Albany/Kinjarling, nella regione del Great Southern, ospiterà il primo Bicentenario della regione, con installazioni artistiche su larga scala firmate da Kari Kola, mentre nel 2027 Perth sarà tra le città protagoniste della Coppa del Mondo di Rugby, confermandosi meta di riferimento per il turismo internazionale e appassionati del settore.\r

","post_title":"Emirates rilancia la partnership con il Western Australia per il 2025","post_date":"2025-03-21T12:23:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1742559797000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487107","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Malaysia Aviation Group sarà il primo operatore del Paese con il 737 Max 10 di Boeing, dopo aver piazzato un ordine fermo per 12 velivoli che si somma a quello esistente per 30 aeromobili.\r

\r

La casa madre di Malaysia Airlines ha anche annunciato ordini per altri 18 737 Max 8, oltre a opzioni per altri 30 737. Il gruppo non ha comunicato alcuna tempistica di consegna, ma prevede che l'ultimo dei nuovi aeromobili sarà consegnato entro il 2030, quando verranno ritirati tutti i suoi vecchi 737-800.\r

\r

I nuovi ordini si aggiungono a un impegno esistente per 25 Max 8, di cui 11 aerei sono già stati consegnati; si prevede che i restanti 14 jet saranno consegnati entro il 2027.\r

\r

“Questo investimento rappresenta un passo coraggioso per assicurare il futuro di Mag, migliorando la nostra capacità di rispondere alle opportunità del mercato, di creare maggior valore nelle nostre operazioni e di sostenere il più ampio ecosistema dell'aviazione - afferma il ceo del gruppo, Izham Ismail -. Ci permette inoltre di rendere la nostra flotta a prova di futuro, assicurandoci di rimanere competitivi, adattabili e ben posizionati per una crescita sostenibile”.","post_title":"Malaysia Airlines amplia la flotta: ordini per altri 30 Boeing 737 Max","post_date":"2025-03-21T11:25:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1742556312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Negli Usa sono in aumento i casi di viaggiatori bloccati alle dogane al loro in arrivo. A volte respinti, in altri casi portati in centri di permanenza temporanea. Il Corriere della Sera ha scritto su questa materia e ha messo in evidenza come questo può impattare sul turismo e sulle prenotazioni verso gli States. \r

\r

Di recente il ministero degli Esteri della Germania ha modificato le raccomandazioni di viaggio per gli Stati Uniti avvertendo che “le false dichiarazioni sul motivo del soggiorno o anche un leggero superamento della validità del visto possono portare all’arresto, alla detenzione e all’espulsione”.\r

\r

Si sono moltiplicati i casi di cittadini europei respinti alla frontiera statunitense. Alcuni tedeschi sono stati trattenuti per giorni, come accaduto a Jessica Brösche, bloccata per 46 giorni, o Lucas Sielaff, trattenuto per 16 giorni in un centro di deportazione. A uno studioso francese è stato negato l’ingresso nel Paese, secondo l’Afp per le sue idee. Gli sono stati controllati telefono e pc in cui sono state trovate critiche alle politiche di Trump nei confronti del mondo accademico. \r

Opportunità\r

Come spiega il Corriere della Sera, chi viaggia verso gli Usa comincia a fare valutazioni sull’opportunità di rimandare o cancellare il volo in direzione Stati Uniti. L’argomento sarà affrontato nella prossima riunione dell’organizzazione che riunisce gli aeroporti. Per ora questa nuova linea di fermezza alla dogane statunitensi non ha impattato significativamente sulle prenotazioni aeree, spiegano le compagnie.\r

\r

Ma il timore è che i vacanzieri possano a breve iniziare a scegliere altre destinazioni. Secondo Tourism Economics i viaggi internazionali verso gli Usa caleranno del 5% quest’anno a causa delle “politiche e la retorica divisiva dell’amministrazione Trump”, con una perdita di 64 miliardi di dollari per il settore turistico. \r

\r

Il quotidiano milanese nella sua analisi ha verificato che secondo i dati del Dipartimento americano della sicurezza interna, nei primi due mesi del 2025 si nota un calo degli stranieri in ingresso negli Usa rispetto al bimestre del 2024: -9,5% dall’Italia, -6% dalla Francia, -7% dalla Germania.","post_title":"Usa: le dogane diventano passaggi difficili. Impatto sul il turismo?","post_date":"2025-03-21T11:07:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1742555272000]}]}}