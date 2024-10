Emirates sigla una doppia intesa con Vietnam Airlines e VietJet Doppia intesa per Emirates che ha siglato due memorandum of understanding con Vietnam Airlines e VietJet, con l’obiettivo di rafforzare la connettività e offrire più scelte di viaggio tra Dubai e i suoi gateway vietnamiti di Ho Chi Minh City e Hanoi. «Il Vietnam è un mercato che offre enormi opportunità per incrementare il turismo e il commercio in quanto è un hub chiave del Sud-est asiatico ed Emirates sostiene gli sforzi in corso del governo degli Emirati Arabi Uniti per consolidare i legami economici esistenti con il Paese – ha sottolineato Adnan Kazim, deputy president e cco di Emirates -. La nostra decennale collaborazione con Vietnam Airlines ci ha permesso di migliorare la connettività tra il Vietnam e Dubai, e siamo lieti di avere l’opportunità di esplorare l’opportunità di sviluppare ulteriormente questa partnership, stabilendo anche una nuova cooperazione strategica con VietJet. Nel caso di Vietnam Airlines viene ampliato l’esistente accordo con la compagnia di Dubai: ciò include il miglioramento della connettività sulle rotte oltre alla partnership d’interlinea già esistente, nonché la possibilità di offrire vantaggi reciproci legati ai rispettivi programmi fedeltà. Le compagnie aeree avvieranno anche discussioni preliminari su potenziali collaborazioni nel settore cargo e dei servizi tecnici per garantire ai viaggiatori un’esperienza senza interruzioni. La relazione di lunga data tra Emirates e Vietnam Airlines, iniziata con una cooperazione bilaterale d’interlinea nel 1994, ha contribuito a mettere in contatto i passeggeri con 22 destinazioni nazionali e 15 regionali della rete di Vietnam Airline, nonché con 12 destinazioni della rete globale di Emirates. Il protocollo d’intesa tra Emirates e VietJet consente invece ai due vettori di dar vita a iniziative congiunte per contribuire a promuovere il traffico di visitatori tra gli Emirati Arabi Uniti e il Vietnam e a rafforzare la cooperazione commerciale tra i due vettori. L’accordo mira, inoltre, a migliorare la connettività verso le destinazioni più popolari della rete nazionale e regionale di VietJet attraverso Hanoi, Ho Chi Minh City, Danang, solo per citarne alcune, offrendo ai clienti di VietJet un maggiore accesso alla rete globale di Emirates attraverso il suo hub di Dubai con un unico itinerario di viaggio e una politica comune per il bagaglio. Emirates opera attualmente servizi giornalieri sia per Ho Chi Minh City che per Hanoi, utilizzando i suoi Boeing 777 e offrendo ai viaggiatori un accesso senza interruzioni tra il Vietnam e le destinazioni più popolari in Europa, Medio Oriente e Americhe. La compagnia aerea aggiungerà un secondo volo giornaliero per Ho Chi Minh City a partire dal 15 gennaio 2025, per soddisfare la crescente domanda di viaggi in vista della festa del Capodanno lunare. Condividi

