Emirates seleziona personale di bordo a Genova, Firenze e Ancona

Emirates di nuovo alla ricerca di candidati da inserire nel team multinazionale del suo personale di bordo. Dopo gli open day di luglio, la compagnia aerea di Dubai organizza tre nuovi eventi in Italia per la selezione del personale nelle seguenti città: Genova, oggi 2 agosto, Grand Hotel Savoia & Hotel Continental | Via Arsenale di Terra, 5; Firenze, 4 agosto, presso NH Firenze – Piazza Vittorio Veneto, 4; Ancona, 6 agosto, al SeePort Hotel – Rupi di Via XXIX, Settembre 12.

I candidati possono presentarsi con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente. Si consiglia agli interessati di pre-registrarsi a questo indirizzo, per rendere più agile il processo di selezioni. I candidati che non si iscriveranno online potranno comunque farlo direttamente nel luogo dell’open day. Ulteriori informazioni sui requisiti per il processo di selezione sono disponibili su emirates.com/careers. I candidati dovranno essere pronti a trascorrere l’intera giornata presso la sede, mentre coloro che saranno selezionati verranno poi informati sugli orari delle ulteriori valutazioni e dei colloqui il giorno stesso.