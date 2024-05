Emirates prepara il debutto del nuovo A350: in Italia volerà su Bologna, da dicembre C’è anche Bologna tra le prime destinazioni dove Emirates utilizzerà il nuovo Airbus A350 la cui entrata in servizio è prevista per settembre 2024. Con 10 nuovi A350 che dovrebbero entrare in flotta entro il 31 marzo 2025, la compagnia aerea di Dubai prevede di impiegare il velivolo in 9 destinazioni nei prossimi mesi. I nuovi A350 saranno configurati con tre classi di cabina, con 32 posti in Business Class di nuova generazione, 21 posti in Premium Economy e 259 posti in Economy Class. Tutti sono destinati a servire mete di breve e medio raggio della rete Emirates: il primo A350 volerà verso il Bahrain con frequenze giornaliere dal prossimo 15 settembre, con un secondo servizio che inizierà il 1° novembre. Il velivolo atterrerà in Kuwait con il servizio giornaliero il 16 settembre e a Muscat dal 1° dicembre. In Europa, l’A350 debutterà su Bologna dal 1° dicembre, oltre che su Lione e , dal 4 novembre su Edimburgo. In Asia occidentale, il velivolo raggiungerà Mumbai e Ahmedabad dal 27 ottobre, Colombo dal 1° gennaio 2025. «L’A350 cambierà le carte in tavola per Emirates, permettendoci di servire i punti regionali con un’efficienza operativa e una flessibilità superiori in Medio Oriente e Gcc, Asia occidentale ed Europa – ha spiegato Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer della compagnia aerea -. Grazie a prodotti di cabina di ultima generazione, tra cui un numero maggiore di posti in Premium Economy verso un più ampio ventaglio di città, a tecnologie di intrattenimento in volo di altissimo livello e a un’abbondanza di altre caratteristiche a misura di passeggero, l’A350 di Emirates conferma il nostro impegno di lungo periodo nell’investire nella migliore esperienza del cliente in cielo. Volare con l’A350 in 9 città in un arco di tempo così breve aggiunge più opzioni di cabina premium, maggiore scelta in tutte le aree geografiche per i nostri clienti, e ci assicura di mantenere il nostro vantaggio competitivo e la nostra posizione di leader del settore». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466746 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Marocco è una delle destinazioni su cui si sta focalizzando Evolution Travel: ne parla il responsabile del Paese, Youssef Aattal di Paradise Travel Marocco, specialist & tour operator Marocco dell'operatore online: “Puntiamo molto sul Paese maghrebino che complessivamente è una destinazione scelta dal 63% in più rispetto al 2019, con una crescita di fatturato che nel 2023 ha raggiunto i 617.173,15 euro rispetto ai 465.816,88 euro di quattro anni prima. Il 2023 si può considerare un anno di riequilibrio, dopo il periodo della pandemia. Rispetto al 2022 abbiamo avuto un incremento di oltre il 55%. Sono cifre che vanno oltre ogni aspettativa. Nel 2024 sicuramente avremo un livello di crescita normale". Da cosa dipende questo interesse? “Sicuramente dalla pubblicità mirata che facciamo, nonché dalla differenziazione rispetto ai concorrenti: offriamo servizi e itinerari innovativi per nicchie e non solo circuiti commerciali. Inoltre grazie alla promozione dell’ente del turismo, che sta facendo un ottimo lavoro sulla destinazione, dal 2017 si è cambiata marcia. La meta è poi molto migliorata post pandemia a livello di servizi. Inoltre il quarto posto ai Mondiali del 2022 ha dato una spinta al paese, così come lo sarà l'organizzazione di quelli del 2030, insieme a Spagna e Portogallo. Infine il governo ha investito molto per dotare il Paese di una grande sicurezza e di infrastrutture moderne. La vicinanza aiuta molto, in tre ore dall’Italia si è a Casablanca o Marrakech o Fez e siamo particolarmente forniti con almeno sette voli a settimana Ryanair da Orio e tre da Malpensa diretti su Marrakech, più di uno al giorno di easyJet in alta stagione e uno quotidiano tutto l'anno su Marrakech. Air Arabia vola direttamente su Casablanca da Orio, Venezia, Cuneo, Bologna, Pisa, Napoli e Catania. Wizz ha creato dei diretti da Roma e Milano su Marrakech. A questi voli low cost, si aggiungono i collegamenti quotidiani di Royal Air Maroc e Ita da Milano, Bologna e Roma, e tre volte a settimana da Venezia, Torino e Napoli”. [post_title] => Il Marocco al centro delle strategie Evolution Travel per il 2024 [post_date] => 2024-05-06T12:51:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714999874000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466732 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è anche Bologna tra le prime destinazioni dove Emirates utilizzerà il nuovo Airbus A350 la cui entrata in servizio è prevista per settembre 2024. Con 10 nuovi A350 che dovrebbero entrare in flotta entro il 31 marzo 2025, la compagnia aerea di Dubai prevede di impiegare il velivolo in 9 destinazioni nei prossimi mesi. I nuovi A350 saranno configurati con tre classi di cabina, con 32 posti in Business Class di nuova generazione, 21 posti in Premium Economy e 259 posti in Economy Class. Tutti sono destinati a servire mete di breve e medio raggio della rete Emirates: il primo A350 volerà verso il Bahrain con frequenze giornaliere dal prossimo 15 settembre, con un secondo servizio che inizierà il 1° novembre. Il velivolo atterrerà in Kuwait con il servizio giornaliero il 16 settembre e a Muscat dal 1° dicembre. In Europa, l'A350 debutterà su Bologna dal 1° dicembre, oltre che su Lione e , dal 4 novembre su Edimburgo. In Asia occidentale, il velivolo raggiungerà Mumbai e Ahmedabad dal 27 ottobre, Colombo dal 1° gennaio 2025. «L'A350 cambierà le carte in tavola per Emirates, permettendoci di servire i punti regionali con un'efficienza operativa e una flessibilità superiori in Medio Oriente e Gcc, Asia occidentale ed Europa - ha spiegato Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer della compagnia aerea -. Grazie a prodotti di cabina di ultima generazione, tra cui un numero maggiore di posti in Premium Economy verso un più ampio ventaglio di città, a tecnologie di intrattenimento in volo di altissimo livello e a un'abbondanza di altre caratteristiche a misura di passeggero, l'A350 di Emirates conferma il nostro impegno di lungo periodo nell’investire nella migliore esperienza del cliente in cielo. Volare con l'A350 in 9 città in un arco di tempo così breve aggiunge più opzioni di cabina premium, maggiore scelta in tutte le aree geografiche per i nostri clienti, e ci assicura di mantenere il nostro vantaggio competitivo e la nostra posizione di leader del settore». [post_title] => Emirates prepara il debutto del nuovo A350: in Italia volerà su Bologna, da dicembre [post_date] => 2024-05-06T11:24:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714994646000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466724 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_456450" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Roma[/caption] Novità in casa Lhm, che annuncia sulle colonne del Sole 24 Ore l'acquisizione in portfolio di un nuovo hotel a Roma, in zona Parlamento. La new entry si andrà ad aggiungere a Palazzo Velabro, albergo mixed-use a brand Design Hotels inaugurato a marzo dello scorso anno. Il nuovo indirizzo avrà 25 camere, un'area fitness, spazi comuni per favorire l'incontro delle persone e un'offerta retail al piano terra. L'asset appartiene a una famiglia romana e sarà sottoposto a un'operazione di conversione, i cui lavori dovrebbero partire a breve per concludersi possibilmente entro la fine del 2025. L'idea del gruppo Lhm, che ora cerca ulteriori opportunità a Bologna, Napoli e Venezia, è quella di valorizzare un patrimonio immobiliare spesso poco considerato dagli investitori istituzionali, ha spiegato la fondatrice e ceo della compagnia, Cristina Paini. La società, che al momento gestisce un totale di tre alberghi tra Roma e Milano, guarda quindi soprattutto a strutture medio-piccole, da 33-35 camere, situate in posizione centrale e possibilmente adattabili a un'offerta mixed-use tra camere e appartamenti. Una formula che al momento garantirebbe alla compagnia marginalità operative lorde al netto degli affitti (ebidtar) pari a oltre il 35%, con l'obiettivo di giungere in futuro al 40%. [post_title] => Lhm sale a quota due a Roma e punta su Bologna, Napoli e Venezia [post_date] => 2024-05-06T11:23:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714994622000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ministro Giancarlo Giorgetti si è detto fiducioso sull'operazione Ita Airwyas-Lufthansa. "Io sto lavorando su questo dossier da quando ho cominciato come ministro nel governo Draghi. È un lavoro lungo, talvolta estenuante, bisogna avere una virtù che funziona in qualsiasi settore: la pazienza. Sono paziente e anche fiducioso", ha dichiarato Giorgetti. Infatti dal fronte Ita-Lufthansa arrivano notizie abbastanza buone. Come riferisce il Corriere della Sera le tratte che sono oggetto della disputa fra i vettori e l'Europa si sono dimezzate, passando da 39 a una ventina. E potrebbero ridursi ulteriormente. Anche sugli altri «nodi» — la posizione dominante all’aeroporto di Milano Linate e sui voli intercontinentali — l’Antitrust si prepara a ricevere soluzioni «soddisfacenti». Tra Ita, Tesoro e Lufthansa vanno avanti i confronti per limare il documento con i rimedi e alcune risposte alle obiezioni Ue. La risposta dovrebbe arrivare il 13 giugno. [post_title] => Giorgetti: "Fiducioso sull'operazione Ita Airways-Lufthansa" [post_date] => 2024-05-06T11:17:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714994244000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466701 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Linesha svelato la livrea personalizzata Team Usa a Tolosa, sede del quartier generale di Airbus e dove quest’anno l’aereo è stato realizzato e dipinto. Il nuovo A350 celebra la partnership di otto anni tra la compagnia aerea e il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti, che proseguirà fino ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028. «La presentazione dell'aeromobile Team Usa per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 segna un'importante traguardo per il sostegno di Delta a Team Usa, in vista dell'inizio delle competizioni tra pochi mesi - ha dichiarato Alicia Tillman, chief marketing officer -. La livrea, ideata dal nostro gruppo creativo interno, rappresenta l'impegno di Delta nei confronti di Team Usa e la nostra partnership per motivare questi atleti ad esprimere il loro massimo potenziale. Quando l'aereo volerà in giro per il mondo nei prossimi mesi e anni, speriamo venga visto come un simbolo del duro lavoro, della dedizione e della spinta verso il meglio che Team Usa e Delta condividono naturalmente». La livrea personalizzata è stata progettata nel corso di diversi mesi da Alessandra Rabellino e dal team interno di brand design di Delta, Window Seat. Sfoggia i colori rosso, bianco e blu con la scritta “Team Usa” che campeggia sulle fiancate e mantiene gli elementi della livrea dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Pechino 2022, in tributo all'inizio della partnership, ma include al contempo caratteristiche che guardano a Parigi e oltre. In qualità di compagnia aerea ufficiale del Team Usa, il vettore organizzerà i viaggi di tutti gli atleti olimpici e paralimpici statunitensi per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano 2026 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028, di cui è anche inaugural founding partner. Delta è stata in passato sponsor della sua città natale nei Giochi Olimpici e Paralimpici di Atlanta 1996 e di Salt Lake City 2002. [post_title] => Delta Air Lines: ecco il nuovo Airbus A350 con la livrea dedicata al Team Usa [post_date] => 2024-05-06T10:07:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714990040000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466607 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È fino al 13 maggio che si potrà prenotare con Costa una vacanza approfittando della promozione All Inclusive! Un’offerta grazie alla quale sarà possibile viaggiare alla scoperta delle meravigliose destinazioni del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa a partire da 699 euro a persona. Nella promo sono incluse la pensione completa, il pacchetto My Drinks, per bevande illimitate tutti i giorni della crociera, le tasse portuali, le quote di servizio e, dove previsto, il volo. Le opportunità di Costa, inoltre, si moltiplicano per i clienti fidelizzati. Per tutti i Soci Costa Club si aggiunge la nuova Promo C|Club, valida fino al 13 maggio, che riserverà doppi punti “crociera” su un’ampia selezione di partenze e sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20%, con la possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata. Nell’ampia scelta degli esclusivi itinerari Costa, da provare almeno una volta nella vita, ci sono quelli alla scoperta delle meraviglie del Nord Europa. Anche per questo programma la Compagnia comprende la grande novità delle Sea Destinations: esperienze uniche da vivere sulla nave, durante la navigazione, che affiancheranno la rinnovata offerta di Land Destinations, ovvero le destinazioni “a terra”, per godersi al meglio i luoghi iconici previsti nella rotta degli itinerari. Le crociere di Costa Favolosa e Costa Diadema, che proporranno il meglio dell’offerta in questa regione, viaggeranno attraverso paesaggi incredibili, fiordi spettacolari, villaggi incastonati tra il verde delle montagne, il blu del mare e il fenomeno unico del sole di mezzanotte. Costa Favolosa offrirà tre diversi itinerari, dai 13 ai 22 giorni, con partenza da Amburgo, diretti a Capo Nord e alle isole Lofoten, in Islanda e in Groenlandia, più un nuovo itinerario di 8 giorni dedicato alla Scozia. Tra le esperienze di terra previste, pronte per essere vissute, vi sono la visita alla città vecchia di Lubecca Patrimonio Unesco, la scoperta dei castelli scozzesi da fiaba, intere giornate trascorse tra allevamenti di cani da slitta, villaggi di pescatori e percorsi di nordic walking e hiking nella natura artica. Costa Diadema ha in programma, invece, crociere di una settimana nei fiordi norvegesi, unendo esperienze di terra e a bordo che lasceranno veramente gli Ospiti senza parole. Ad esempio, dopo essere stati accolti dai contadini locali nella città di Geiranger, si attraverserà l’intero fiordo ascoltando storie e leggende nordiche, mentre dalla prua della nave si vivrà in modo immersivo lo spettacolo della cascata delle Sette Sorelle, tra rocce scoscese e montagne verdeggianti. Oppure, dopo aver ripercorso in gommone le rotte del salmone norvegese, si potrà meditare al sole di mezzanotte in pieno Mare del Nord, per riconnettersi profondamente con la natura e l’universo. E, infine, durante la navigazione nel buio più profondo del Mar Baltico, si andrà alla scoperta di stelle, pianeti e costellazioni accompagnati dal magico racconto di un ufficiale. Queste navi salperanno dai porti di Copenaghen e Kiel, facilmente raggiungibili grazie al grande piano di voli speciali da ben quattordici aeroporti italiani: Alghero, Ancona, Bologna, Bari, Cagliari, Catania, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Linate, Napoli, Palermo, Pisa, Pescara e Lamezia Terme. Si prospetta quindi un’estate di meraviglie nel grande Nord con Costa, dove terra e mare si uniranno per creare attimi indimenticabili. “Stiamo continuando a sostenere la nostra ultima promozione con investimenti in comunicazione e incentivazioni a supporto delle vendite dei nostri Partners – afferma Riccardo Fantoni, Direttore Commerciale Italia Costa Crociere –. Il 1° marzo, infatti, è iniziato il secondo periodo del Jump, un trimestre di vendite per raggiungere l’obiettivo di nuove soglie di fatturato, utili già nel corso dell’anno per vedere crescere la propria remunerazione base. Infine, il consolidato programma Segui-C, attualmente in corso con il secondo Run fino al 15 maggio, che prevede maggiori guadagni per l’Agenzia direttamente in estratto conto, su prenotazioni per tutti gli itinerari del Mediterraneo e del Nord Europa con partenze fino al 30 giugno. Il nostro programma di attività per stimolare la domanda e creare traffico nei punti vendita prosegue quindi senza sosta, insieme agli importanti investimenti su tutti i fronti per rendere l’esperienza di viaggio con Costa sempre oltre le aspettative dei nostri Ospiti”. [post_title] => Esperienze senza confini: il Nord Europa con Costa è All Inclusive [post_date] => 2024-05-06T09:46:21+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714988781000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines in allungo su Napoli con un incremento dei voli del 50%. «Con la capacità aggiuntiva di oltre 75.000 posti sulla rotta per Napoli (per un totale che supera i 250.000) ci aspettiamo di portare almeno 25.000 turisti in più. Pertanto, l'impatto diretto di questa capacità sull'economia regionale è stimato in oltre 33 milioni di euro», ha dichiarato Harun Baştürk, director of sales of Turkish Airlines. Dall'apertura della rotta su Capodichino nel giugno 2011, la compagnia aerea ha trasportato 1,18 milioni di viaggiatori sulla tratta. Gli investimenti 2024 di Turkish Airlines sull'Italia includono anche il lancio, dal prossimo 10 luglio, di sette voli sulla rotta di Torino, portando le frequenze settimanali dei voli Turkish Airlines in Italia - Napoli, Bari, Catania, Palermo, Roma, Milano, Bologna e Venezia - a quota 143. [post_title] => Turkish Airlines potenzia del 50% i voli su Napoli: oltre 75.000 posti in più [post_date] => 2024-05-06T09:30:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714987857000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466618 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates ha ripristinato la rotta fra Dubai e Phnom Penh con un volo di linea giornaliero via Singapore. Con questa tratta salgono a 21 le destinazioni servite dalla compagnia in Estremo Oriente e le operazioni su Singapore a quattro voli giornalieri. Operato con un aereo Boeing 777-300Ee configurato a tre classi, il volo EK348 della compagnia aerea è atterrato all'aeroporto internazionale di Phnom Penh il 1° maggio ed è stato accolto con uno spettacolo di danza tradizionale cambogiana. Cyril Girot, amministratore delegato di Cambodia Airports, ha dichiarato: “L'aeroporto internazionale di Phnom Penh ricostruisce la sua rete di rotte internazionali grazie al nuovo collegamento di Emirates con la capitale del Regno. Questa è un'ottima notizia per i passeggeri che avranno maggiore accesso alle opzioni di viaggio in entrata e in uscita, migliorando ulteriormente la loro esperienza di viaggio.” [post_title] => Emirates di nuovo operativa sulla rotta per Phnom Penh, via Singapore [post_date] => 2024-05-03T09:45:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714729554000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466564 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto sudafricano per il gruppo Minor Hotels: dal prossimo 1° luglio la compagnia gestirà infatti un albergo di Sandton, quartiere finanziario di Johannesburg, a circa venti chilometri dall'aeroporto internazionale Or Tambo. L'hotel, inizialmente Nh Sandton, dotato di 329 camere e operativo da oltre 30 anni, sarà ribattezzato Nh Collection in seguito a un'ampia ristrutturazione. La novità è frutto dell'accordo di partnership strategica firmato con il gruppo immobiliare privato locale The Cavaleros Group. "Siamo entusiasti di dare inizio a questa partnership strategica con The Cavaleros Group per lanciare Nh e presto Nh Collection in Sudafrica e introdurre la nostra prima proprietà nel Paese - commenta il presidente e fondatore di Minor International, società madre di Minor Hotels, William Heinecke -. Questa struttura si unirà al nostro crescente portfolio di hotel in Africa, dove sono già presenti i nostri marchi Anantara, Avani ed Elewana". [post_title] => Il gruppo Minor debutta in Sudafrica con una struttura a Johannesburg [post_date] => 2024-05-02T10:13:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714644811000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "emirates prepara il debutto del nuovo a350 in italia volera su bologna da dicembre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":84,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1684,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466746","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Marocco è una delle destinazioni su cui si sta focalizzando Evolution Travel: ne parla il responsabile del Paese, Youssef Aattal di Paradise Travel Marocco, specialist & tour operator Marocco dell'operatore online: “Puntiamo molto sul Paese maghrebino che complessivamente è una destinazione scelta dal 63% in più rispetto al 2019, con una crescita di fatturato che nel 2023 ha raggiunto i 617.173,15 euro rispetto ai 465.816,88 euro di quattro anni prima. Il 2023 si può considerare un anno di riequilibrio, dopo il periodo della pandemia. Rispetto al 2022 abbiamo avuto un incremento di oltre il 55%. Sono cifre che vanno oltre ogni aspettativa. Nel 2024 sicuramente avremo un livello di crescita normale\".\r

\r

Da cosa dipende questo interesse? “Sicuramente dalla pubblicità mirata che facciamo, nonché dalla differenziazione rispetto ai concorrenti: offriamo servizi e itinerari innovativi per nicchie e non solo circuiti commerciali. Inoltre grazie alla promozione dell’ente del turismo, che sta facendo un ottimo lavoro sulla destinazione, dal 2017 si è cambiata marcia. La meta è poi molto migliorata post pandemia a livello di servizi. Inoltre il quarto posto ai Mondiali del 2022 ha dato una spinta al paese, così come lo sarà l'organizzazione di quelli del 2030, insieme a Spagna e Portogallo. Infine il governo ha investito molto per dotare il Paese di una grande sicurezza e di infrastrutture moderne. La vicinanza aiuta molto, in tre ore dall’Italia si è a Casablanca o Marrakech o Fez e siamo particolarmente forniti con almeno sette voli a settimana Ryanair da Orio e tre da Malpensa diretti su Marrakech, più di uno al giorno di easyJet in alta stagione e uno quotidiano tutto l'anno su Marrakech. Air Arabia vola direttamente su Casablanca da Orio, Venezia, Cuneo, Bologna, Pisa, Napoli e Catania. Wizz ha creato dei diretti da Roma e Milano su Marrakech. A questi voli low cost, si aggiungono i collegamenti quotidiani di Royal Air Maroc e Ita da Milano, Bologna e Roma, e tre volte a settimana da Venezia, Torino e Napoli”.\r

\r

","post_title":"Il Marocco al centro delle strategie Evolution Travel per il 2024","post_date":"2024-05-06T12:51:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714999874000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è anche Bologna tra le prime destinazioni dove Emirates utilizzerà il nuovo Airbus A350 la cui entrata in servizio è prevista per settembre 2024. Con 10 nuovi A350 che dovrebbero entrare in flotta entro il 31 marzo 2025, la compagnia aerea di Dubai prevede di impiegare il velivolo in 9 destinazioni nei prossimi mesi.\r

I nuovi A350 saranno configurati con tre classi di cabina, con 32 posti in Business Class di nuova generazione, 21 posti in Premium Economy e 259 posti in Economy Class. Tutti sono destinati a servire mete di breve e medio raggio della rete Emirates: il primo A350 volerà verso il Bahrain con frequenze giornaliere dal prossimo 15 settembre, con un secondo servizio che inizierà il 1° novembre. Il velivolo atterrerà in Kuwait con il servizio giornaliero il 16 settembre e a Muscat dal 1° dicembre.\r

In Europa, l'A350 debutterà su Bologna dal 1° dicembre, oltre che su Lione e , dal 4 novembre su Edimburgo. In Asia occidentale, il velivolo raggiungerà Mumbai e Ahmedabad dal 27 ottobre, Colombo dal 1° gennaio 2025.\r

«L'A350 cambierà le carte in tavola per Emirates, permettendoci di servire i punti regionali con un'efficienza operativa e una flessibilità superiori in Medio Oriente e Gcc, Asia occidentale ed Europa - ha spiegato Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer della compagnia aerea -. Grazie a prodotti di cabina di ultima generazione, tra cui un numero maggiore di posti in Premium Economy verso un più ampio ventaglio di città, a tecnologie di intrattenimento in volo di altissimo livello e a un'abbondanza di altre caratteristiche a misura di passeggero, l'A350 di Emirates conferma il nostro impegno di lungo periodo nell’investire nella migliore esperienza del cliente in cielo. Volare con l'A350 in 9 città in un arco di tempo così breve aggiunge più opzioni di cabina premium, maggiore scelta in tutte le aree geografiche per i nostri clienti, e ci assicura di mantenere il nostro vantaggio competitivo e la nostra posizione di leader del settore».","post_title":"Emirates prepara il debutto del nuovo A350: in Italia volerà su Bologna, da dicembre","post_date":"2024-05-06T11:24:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714994646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466724","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456450\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Roma[/caption]\r

\r

Novità in casa Lhm, che annuncia sulle colonne del Sole 24 Ore l'acquisizione in portfolio di un nuovo hotel a Roma, in zona Parlamento. La new entry si andrà ad aggiungere a Palazzo Velabro, albergo mixed-use a brand Design Hotels inaugurato a marzo dello scorso anno. Il nuovo indirizzo avrà 25 camere, un'area fitness, spazi comuni per favorire l'incontro delle persone e un'offerta retail al piano terra. L'asset appartiene a una famiglia romana e sarà sottoposto a un'operazione di conversione, i cui lavori dovrebbero partire a breve per concludersi possibilmente entro la fine del 2025.\r

\r

L'idea del gruppo Lhm, che ora cerca ulteriori opportunità a Bologna, Napoli e Venezia, è quella di valorizzare un patrimonio immobiliare spesso poco considerato dagli investitori istituzionali, ha spiegato la fondatrice e ceo della compagnia, Cristina Paini. La società, che al momento gestisce un totale di tre alberghi tra Roma e Milano, guarda quindi soprattutto a strutture medio-piccole, da 33-35 camere, situate in posizione centrale e possibilmente adattabili a un'offerta mixed-use tra camere e appartamenti. Una formula che al momento garantirebbe alla compagnia marginalità operative lorde al netto degli affitti (ebidtar) pari a oltre il 35%, con l'obiettivo di giungere in futuro al 40%.","post_title":"Lhm sale a quota due a Roma e punta su Bologna, Napoli e Venezia","post_date":"2024-05-06T11:23:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714994622000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministro Giancarlo Giorgetti si è detto fiducioso sull'operazione Ita Airwyas-Lufthansa. \"Io sto lavorando su questo dossier da quando ho cominciato come ministro nel governo Draghi. È un lavoro lungo, talvolta estenuante, bisogna avere una virtù che funziona in qualsiasi settore: la pazienza. Sono paziente e anche fiducioso\", ha dichiarato Giorgetti.\r

Infatti dal fronte Ita-Lufthansa arrivano notizie abbastanza buone. Come riferisce il Corriere della Sera le tratte che sono oggetto della disputa fra i vettori e l'Europa si sono dimezzate, passando da 39 a una ventina. E potrebbero ridursi ulteriormente. Anche sugli altri «nodi» — la posizione dominante all’aeroporto di Milano Linate e sui voli intercontinentali — l’Antitrust si prepara a ricevere soluzioni «soddisfacenti».\r

\r

Tra Ita, Tesoro e Lufthansa vanno avanti i confronti per limare il documento con i rimedi e alcune risposte alle obiezioni Ue. \r

\r

La risposta dovrebbe arrivare il 13 giugno.","post_title":"Giorgetti: \"Fiducioso sull'operazione Ita Airways-Lufthansa\"","post_date":"2024-05-06T11:17:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1714994244000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466701","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Linesha svelato la livrea personalizzata Team Usa a Tolosa, sede del quartier generale di Airbus e dove quest’anno l’aereo è stato realizzato e dipinto. Il nuovo A350 celebra la partnership di otto anni tra la compagnia aerea e il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti, che proseguirà fino ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028.\r

\r

«La presentazione dell'aeromobile Team Usa per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 segna un'importante traguardo per il sostegno di Delta a Team Usa, in vista dell'inizio delle competizioni tra pochi mesi - ha dichiarato Alicia Tillman, chief marketing officer -. La livrea, ideata dal nostro gruppo creativo interno, rappresenta l'impegno di Delta nei confronti di Team Usa e la nostra partnership per motivare questi atleti ad esprimere il loro massimo potenziale. Quando l'aereo volerà in giro per il mondo nei prossimi mesi e anni, speriamo venga visto come un simbolo del duro lavoro, della dedizione e della spinta verso il meglio che Team Usa e Delta condividono naturalmente». \r

\r

La livrea personalizzata è stata progettata nel corso di diversi mesi da Alessandra Rabellino e dal team interno di brand design di Delta, Window Seat. Sfoggia i colori rosso, bianco e blu con la scritta “Team Usa” che campeggia sulle fiancate e mantiene gli elementi della livrea dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Pechino 2022, in tributo all'inizio della partnership, ma include al contempo caratteristiche che guardano a Parigi e oltre.\r

\r

In qualità di compagnia aerea ufficiale del Team Usa, il vettore organizzerà i viaggi di tutti gli atleti olimpici e paralimpici statunitensi per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano 2026 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028, di cui è anche inaugural founding partner.\r

\r

Delta è stata in passato sponsor della sua città natale nei Giochi Olimpici e Paralimpici di Atlanta 1996 e di Salt Lake City 2002.","post_title":"Delta Air Lines: ecco il nuovo Airbus A350 con la livrea dedicata al Team Usa","post_date":"2024-05-06T10:07:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714990040000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È fino al 13 maggio che si potrà prenotare con Costa una vacanza approfittando della promozione All Inclusive! Un’offerta grazie alla quale sarà possibile viaggiare alla scoperta delle meravigliose destinazioni del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa a partire da 699 euro a persona. Nella promo sono incluse la pensione completa, il pacchetto My Drinks, per bevande illimitate tutti i giorni della crociera, le tasse portuali, le quote di servizio e, dove previsto, il volo.\r

\r

Le opportunità di Costa, inoltre, si moltiplicano per i clienti fidelizzati. Per tutti i Soci Costa Club si aggiunge la nuova Promo C|Club, valida fino al 13 maggio, che riserverà doppi punti “crociera” su un’ampia selezione di partenze e sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20%, con la possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata.\r

\r

Nell’ampia scelta degli esclusivi itinerari Costa, da provare almeno una volta nella vita, ci sono quelli alla scoperta delle meraviglie del Nord Europa. Anche per questo programma la Compagnia comprende la grande novità delle Sea Destinations: esperienze uniche da vivere sulla nave, durante la navigazione, che affiancheranno la rinnovata offerta di Land Destinations, ovvero le destinazioni “a terra”, per godersi al meglio i luoghi iconici previsti nella rotta degli itinerari.\r

\r

Le crociere di Costa Favolosa e Costa Diadema, che proporranno il meglio dell’offerta in questa regione, viaggeranno attraverso paesaggi incredibili, fiordi spettacolari, villaggi incastonati tra il verde delle montagne, il blu del mare e il fenomeno unico del sole di mezzanotte. Costa Favolosa offrirà tre diversi itinerari, dai 13 ai 22 giorni, con partenza da Amburgo, diretti a Capo Nord e alle isole Lofoten, in Islanda e in Groenlandia, più un nuovo itinerario di 8 giorni dedicato alla Scozia. Tra le esperienze di terra previste, pronte per essere vissute, vi sono la visita alla città vecchia di Lubecca Patrimonio Unesco, la scoperta dei castelli scozzesi da fiaba, intere giornate trascorse tra allevamenti di cani da slitta, villaggi di pescatori e percorsi di nordic walking e hiking nella natura artica. Costa Diadema ha in programma, invece, crociere di una settimana nei fiordi norvegesi, unendo esperienze di terra e a bordo che lasceranno veramente gli Ospiti senza parole. Ad esempio, dopo essere stati accolti dai contadini locali nella città di Geiranger, si attraverserà l’intero fiordo ascoltando storie e leggende nordiche, mentre dalla prua della nave si vivrà in modo immersivo lo spettacolo della cascata delle Sette Sorelle, tra rocce scoscese e montagne verdeggianti. Oppure, dopo aver ripercorso in gommone le rotte del salmone norvegese, si potrà meditare al sole di mezzanotte in pieno Mare del Nord, per riconnettersi profondamente con la natura e l’universo. E, infine, durante la navigazione nel buio più profondo del Mar Baltico, si andrà alla scoperta di stelle, pianeti e costellazioni accompagnati dal magico racconto di un ufficiale. Queste navi salperanno dai porti di Copenaghen e Kiel, facilmente raggiungibili grazie al grande piano di voli speciali da ben quattordici aeroporti italiani: Alghero, Ancona, Bologna, Bari, Cagliari, Catania, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Linate, Napoli, Palermo, Pisa, Pescara e Lamezia Terme. Si prospetta quindi un’estate di meraviglie nel grande Nord con Costa, dove terra e mare si uniranno per creare attimi indimenticabili.\r

\r

“Stiamo continuando a sostenere la nostra ultima promozione con investimenti in comunicazione e incentivazioni a supporto delle vendite dei nostri Partners – afferma Riccardo Fantoni, Direttore Commerciale Italia Costa Crociere –. Il 1° marzo, infatti, è iniziato il secondo periodo del Jump, un trimestre di vendite per raggiungere l’obiettivo di nuove soglie di fatturato, utili già nel corso dell’anno per vedere crescere la propria remunerazione base. Infine, il consolidato programma Segui-C, attualmente in corso con il secondo Run fino al 15 maggio, che prevede maggiori guadagni per l’Agenzia direttamente in estratto conto, su prenotazioni per tutti gli itinerari del Mediterraneo e del Nord Europa con partenze fino al 30 giugno. Il nostro programma di attività per stimolare la domanda e creare traffico nei punti vendita prosegue quindi senza sosta, insieme agli importanti investimenti su tutti i fronti per rendere l’esperienza di viaggio con Costa sempre oltre le aspettative dei nostri Ospiti”.","post_title":"Esperienze senza confini: il Nord Europa con Costa è All Inclusive","post_date":"2024-05-06T09:46:21+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1714988781000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines in allungo su Napoli con un incremento dei voli del 50%. «Con la capacità aggiuntiva di oltre 75.000 posti sulla rotta per Napoli (per un totale che supera i 250.000) ci aspettiamo di portare almeno 25.000 turisti in più. Pertanto, l'impatto diretto di questa capacità sull'economia regionale è stimato in oltre 33 milioni di euro», ha dichiarato Harun Baştürk, director of sales of Turkish Airlines.\r

Dall'apertura della rotta su Capodichino nel giugno 2011, la compagnia aerea ha trasportato 1,18 milioni di viaggiatori sulla tratta.\r

Gli investimenti 2024 di Turkish Airlines sull'Italia includono anche il lancio, dal prossimo 10 luglio, di sette voli sulla rotta di Torino, portando le frequenze settimanali dei voli Turkish Airlines in Italia - Napoli, Bari, Catania, Palermo, Roma, Milano, Bologna e Venezia - a quota 143.\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines potenzia del 50% i voli su Napoli: oltre 75.000 posti in più","post_date":"2024-05-06T09:30:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714987857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha ripristinato la rotta fra Dubai e Phnom Penh con un volo di linea giornaliero via Singapore.\r

Con questa tratta salgono a 21 le destinazioni servite dalla compagnia in Estremo Oriente e le operazioni su Singapore a quattro voli giornalieri.\r

Operato con un aereo Boeing 777-300Ee configurato a tre classi, il volo EK348 della compagnia aerea è atterrato all'aeroporto internazionale di Phnom Penh il 1° maggio ed è stato accolto con uno spettacolo di danza tradizionale cambogiana. \r

Cyril Girot, amministratore delegato di Cambodia Airports, ha dichiarato: “L'aeroporto internazionale di Phnom Penh ricostruisce la sua rete di rotte internazionali grazie al nuovo collegamento di Emirates con la capitale del Regno. Questa è un'ottima notizia per i passeggeri che avranno maggiore accesso alle opzioni di viaggio in entrata e in uscita, migliorando ulteriormente la loro esperienza di viaggio.”","post_title":"Emirates di nuovo operativa sulla rotta per Phnom Penh, via Singapore","post_date":"2024-05-03T09:45:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714729554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466564","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto sudafricano per il gruppo Minor Hotels: dal prossimo 1° luglio la compagnia gestirà infatti un albergo di Sandton, quartiere finanziario di Johannesburg, a circa venti chilometri dall'aeroporto internazionale Or Tambo. L'hotel, inizialmente Nh Sandton, dotato di 329 camere e operativo da oltre 30 anni, sarà ribattezzato Nh Collection in seguito a un'ampia ristrutturazione. La novità è frutto dell'accordo di partnership strategica firmato con il gruppo immobiliare privato locale The Cavaleros Group.\r

\r

\"Siamo entusiasti di dare inizio a questa partnership strategica con The Cavaleros Group per lanciare Nh e presto Nh Collection in Sudafrica e introdurre la nostra prima proprietà nel Paese - commenta il presidente e fondatore di Minor International, società madre di Minor Hotels, William Heinecke -. Questa struttura si unirà al nostro crescente portfolio di hotel in Africa, dove sono già presenti i nostri marchi Anantara, Avani ed Elewana\".","post_title":"Il gruppo Minor debutta in Sudafrica con una struttura a Johannesburg","post_date":"2024-05-02T10:13:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714644811000]}]}}