Emirates: in servizio il primo A380 con cabine e prodotto totalmente rinnovati E’ tornato in servizio rotta Dubai-Londra Heathrow il primo A380 di Emirates completamente rinnovato, in linea con il programma di ammodernamento da 2 miliardi di dollari varato dalla compagnia aerea. L’A380 presenta gli ultimi prodotti e i recenti interni di Emirates in tutte le cabine, tra cui 56 posti in Premium Economy sul ponte principale e un nuovo mix di colori visibili nella moquette e nei pannelli a parete. Sul ponte superiore, i sedili di First e Business Class sfoggiano l’ultimo rivestimento in pelle color crema e finiture in legno dai toni più chiari, simili al prodotto “game changer” della compagnia aerea. Il caratteristico motivo dell’albero ghaf di Emirates è presente in tutti gli interni, compresi i pannelli stampati a mano nella doccia termale di prima classe. “Lo spazioso A380 sarà ancora più impressionante e confortevole – ha dichiarato Tim Clark, presidente di Emirates Airline -. Con i nostri interni e prodotti più recenti, questo aeromobile eleva la nostra esperienza di volo in tutte le classi di viaggio e ci consente di offrire più posti in Premium Economy per soddisfare la domanda dei viaggiatori. Il progetto riflette le capacità e le infrastrutture aeronautiche di livello mondiale che esistono all’interno di Emirates e negli Emirati Arabi Uniti”. Il prossimo aeromobile A380 di Emirates in attesa di restyling è l’A6-EUW, e i lavori dovrebbero essere completati entro la fine del mese di gennaio. Man mano che il programma di ammodernamento andrà avanti, gli ingegneri lavoreranno contemporaneamente su due velivoli. Ciò significa che un aeromobile della flotta verrà ritirato dal servizio ogni otto giorni e trasferito presso le strutture di Emirates Engineering. Entro il 2024, tutti i 67 A380 del programma di ammodernamento ritorneranno in servizio. Dopo aver ammodernato gli A380, la compagnia aerea inizierà a lavorare sui suoi 53 Boeing 777 destinati a questo progetto. Il vettore prevede di completare il programma di ammodernamento nel 2025.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437004 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte l'advance booking Grimaldi Lines per l'estate 2023. L'offerta prevede il 20% di sconto (diritti fissi e servizi di bordo esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni, i veicoli e gli animali domestici al seguito, per tutte le prenotazioni effettuate dal 9 gennaio al 30 aprile 2023, con partenza tra il 1° giugno e il 30 settembre 2023. La promozione è valida sui seguenti collegamenti da/per Sardegna, Sicilia e Spagna: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona e viceversa. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e con le tariffe speciali Sardi Doc e Siciliani Doc, dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti sulle isole. Per chi invece desidera partire alla scoperta della terra degli dei, c’è la promozione Speciale Grecia. Lo sconto del 20% (diritti fissi, servizi di bordo e sistemazione in cabina esclusi) verrà applicato alle tariffe per passaggio nave, sistemazione in poltrona, veicoli e animali domestici al seguito, esclusivamente per chi prenota entro il 28 febbraio 2023 con partenza fino al 31 dicembre 2023. L’offerta è valida su tutte le linee marittime Grimaldi Lines e Grimaldi Minoan Lines che collegano la Grecia all’Italia: Brindisi-Patrasso, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù, Ancona-Igoumenitsa, Ancona-Corfù e viceversa. Lo sconto è cumulabile con le altre promozioni in corso di validità e con le convenzioni. Esclusivamente per le linee da/per Ancona, per le quali la promozione prende il nome di Early Booking, fino a 20 giorni prima della data di partenza sarà possibile cancellare la prenotazione senza penale, oppure modificarla senza spese di variazione. [post_title] => Parte la campagna advance booking di Grimaldi con sconti del 20% [post_date] => 2023-01-10T12:52:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673355126000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436984 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' tornato in servizio rotta Dubai-Londra Heathrow il primo A380 di Emirates completamente rinnovato, in linea con il programma di ammodernamento da 2 miliardi di dollari varato dalla compagnia aerea. L'A380 presenta gli ultimi prodotti e i recenti interni di Emirates in tutte le cabine, tra cui 56 posti in Premium Economy sul ponte principale e un nuovo mix di colori visibili nella moquette e nei pannelli a parete. Sul ponte superiore, i sedili di First e Business Class sfoggiano l'ultimo rivestimento in pelle color crema e finiture in legno dai toni più chiari, simili al prodotto "game changer" della compagnia aerea. Il caratteristico motivo dell'albero ghaf di Emirates è presente in tutti gli interni, compresi i pannelli stampati a mano nella doccia termale di prima classe. "Lo spazioso A380 sarà ancora più impressionante e confortevole - ha dichiarato Tim Clark, presidente di Emirates Airline -. Con i nostri interni e prodotti più recenti, questo aeromobile eleva la nostra esperienza di volo in tutte le classi di viaggio e ci consente di offrire più posti in Premium Economy per soddisfare la domanda dei viaggiatori. Il progetto riflette le capacità e le infrastrutture aeronautiche di livello mondiale che esistono all'interno di Emirates e negli Emirati Arabi Uniti". Il prossimo aeromobile A380 di Emirates in attesa di restyling è l'A6-EUW, e i lavori dovrebbero essere completati entro la fine del mese di gennaio. Man mano che il programma di ammodernamento andrà avanti, gli ingegneri lavoreranno contemporaneamente su due velivoli. Ciò significa che un aeromobile della flotta verrà ritirato dal servizio ogni otto giorni e trasferito presso le strutture di Emirates Engineering. Entro il 2024, tutti i 67 A380 del programma di ammodernamento ritorneranno in servizio. Dopo aver ammodernato gli A380, la compagnia aerea inizierà a lavorare sui suoi 53 Boeing 777 destinati a questo progetto. Il vettore prevede di completare il programma di ammodernamento nel 2025. [post_title] => Emirates: in servizio il primo A380 con cabine e prodotto totalmente rinnovati [post_date] => 2023-01-10T11:42:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673350962000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436952 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiude bene il 2022 di Giver, che si prepara all'anno appena iniziato con ottime prospettive, sostenute dai due cataloghi principali dell'operatore genovese, Grande Nord e crociere fluviali, in distribuzione proprio a partire da oggi nelle agenzie. "Dopo la pausa d’arresto totale del 2020 e un timido accenno di ripresa nel tardo 2021, l'anno scorso abbiamo finalmente registrato un trend di vendita importante che ci riempie di soddisfazione e ci fa guardare con fiducia a un 2023 con numeri e risultati vicini a quelli pre-Covid 19, quando le nostre proposte sulle principali arterie d'acqua europee, quali Danubio, Reno, Douro, Rodano ed Elba, andavano costantemente esaurite - spiega la product manager crociere fluviali, Anna Maria Vullo -. Per quanto riguarda le nostre proposte invernali abbiamo registrato il tutto esaurito sui due itinerari Danubio, mercatini di Natale il 13 dicembre e Capodanno con partenza il 27; risultato molto vicino anche per l’altra crociera di Capodanno con la River Voyager, nave a 5 stelle interamente noleggiata per il pubblico italiano, che prevedeva il Gran Tour d’Olanda e delle Fiandre. L’offerta 2023 sarà sostanzialmente in linea con quella del 2022 ma vedrà una novità nella crociera di Pasqua dall'8 al 13 aprile con arrivo a Praga e navigazione lungo l’Elba, in Sassonia, da Bad Schandau a Magdeburgo a bordo della 4 stelle Johannes Brahms". "Per quanto riguarda il Grand Nord, abbiamo concluso la stagione estiva 2022 in Europa settentrionale con numeri e fatturato analoghi allo stesso periodo del 2019. Il trend è continuato con gli altrettanto ottimi risultati della programmazione invernale per Rovaniemi e il Mondo di Babbo Natale, nonché Tromsø per l’osservazione dell’aurora boreale: prodotti entrambi supportati da rotazioni charter per voli diretti da Milano Malpensa operate in collaborazione con Enter Air, Trade Air e Neos - aggiunge la product manager Grande Nord, Cristina Ferrando -. Tale tendenza positiva ci ha portati a operare, in occasione dell’Immacolata, un volo supplementare da Roma per Rovaniemi; esperimento riuscito che apre una nuova era per le partenze con voli diretti Giver anche dal Centro-Sud. Per l’estate 2023 verrà quindi rinnovata la formula di programmi con accompagnatore esclusivo Giver in Norvegia operati con volo di linea, per quanto riguarda la destinazione fiordi, e con voli charter diretti per le destinazioni al di sopra del circolo polare artico. Tra le novità, l’introduzione di un itinerario in navigazione dalla Norvegia alle Svalbard a bordo della Trollfjord di Hurtigruten con partenze fisse e accompagnatore in esclusiva per il pubblico italiano. Riconfermata inoltre la programmazione con accompagnatore esclusivo per l’Islanda. A completare l’offerta del Grande Nord, i viaggi tailor made, nonché il ritorno della programmazione Canada e Alaska che per l’estate 2023 completerà la gamma dei viaggi verso il Grande Nord". [post_title] => Giver, più offerta per il 2023. In distribuzione i cataloghi crociere fluviali e Grande Nord [post_date] => 2023-01-10T09:53:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673344430000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436917 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte con tante novità di programmazione e comunicazione il 2023 di Etnia Travel Concept, tra cui nuovi cataloghi e un sito web completamente rinnovato a breve online. Per presentare il tutto, l'operatore ha perciò già preparato una fitta agenda di appuntamenti dedicati agli agenti di viaggio. E' quasi infatti completamente definita la proposta formativa sul campo, con diversi fam trip già programmati e una serie di eventi in presenza, tra i quali uno ad hoc per i 15 anni dalla nascita del tour operator. Per quanto riguarda i viaggi con gli agenti si inizierà quindi a febbraio, con un coinvolgente itinerario tra i parchi della Tanzania. Nel mese successivo, si andrà invece alla scoperta della Cappadocia. La stagione dei fam proseguirà poi con una crociera a bordo di Norwegian Cruise Line, un tour alla scoperta del Guatemala e un avventuroso viaggio tra Ecuador, Amazzonia e Galapagos. Altre mete saranno svelate più avanti nel corso dei mesi, programmate in base anche alla curiosità e alle esigenze degli agenti stessi. [post_title] => Etnia Travel Concept: fam trip ed eventi per presentare tutte le novità 2023 [post_date] => 2023-01-09T12:48:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673268531000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436878 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da Qantas - prima classificata - a Delta Air Lines - al ventesimo posto: AirlineRatings.com è tornata a stilare la classifica delle compagnie aeree più sicure al mondo. La Top Twenty Safest Airlines 2023 mette in risalto i vettori "all'avanguardia nel settore e all'avanguardia in termini di sicurezza, innovazione e lancio di nuovi aeromobili". Sul podio insieme all'australiana Qantas si trovano rispettivamente e al secondo posto, Air New Zealand ed Etihad Airways; a seguire, Qatar Airways, Singapore Airlines, Tap Air Portugal, Emirates, Alaska Airlines, Eva Air, Virgin Australia/Atlantic, Cathay Pacific Airways, Hawaiian Airlines, Sas, United Airlines, Lufthansa/Swiss Group, Finnair, British Airways, Klm, American Airlines. Nel selezionare Qantas come compagnia aerea più sicura al mondo per il 2023, i redattori di AirlineRatings.com hanno osservato che, nel corso dei suoi 100 anni di storia operativa, la più antica compagnia aerea al mondo ininterrottamente in attività ha accumulato un incredibile record di primati nelle operazioni e nella sicurezza ed è ora accettata come la compagnia aerea di maggiore esperienza del settore. "Tuttavia, tutte le compagnie aeree sono soggette a incidenti quotidiani, e molti sono problemi di fabbricazione dell'aeromobile o del motore, non problemi operativi della compagnia aerea. È il modo in cui l'equipaggio di volo gestisce questi incidenti che distingue una buona compagnia aerea da una non sicura", ha dichiarato il direttore di AirlineRatings Geoffrey Thomas. Il sito web, l'unico al mondo che valuta la sicurezza e i prodotti delle compagnie aeree, analizza gli incidenti nell'arco di 5 anni, quelli gravi su due anni, gli audit governativi e delle principali associazioni, l'età della flotta, le relazioni degli esperti sulla formazione dei piloti nonché i protocolli Covid. [post_title] => Qantas sul primo gradino del podio delle 20 compagnie aeree più sicure del 2023 [post_date] => 2023-01-09T09:00:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673254824000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_436821" align="alignright" width="300"] Da sinistra, Salem Obaidalla, svp Commercial Operations for the Americas di Emirates; Tony Joudi, ambasciatore delle Bahamas negli Emirati Arabi e Qatar; Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo del gruppo Emirates; Adnan Kazim, cco della compagnia.[/caption] Emirates fa coppia con il Ministero degli Affari Esteri delle Bahamas per promuovere il turismo nell'arcipelago caraibico. Le due parti hanno siglato un accordo che darà il via ad iniziative congiunte per incrementare il traffico di visitatori verso le isole dai mercati chiave del network Emirates. In base al protocollo d'intesa, saranno sviluppate campagne promozionali congiunte per favorire la compagnia aerea e incrementare gli arrivi turistici alle Bahamas. L'accordo prevede anche attività di marketing, tra cui fam trip con i media e gli operatori del settore, nel primo trimestre del 2023, e lo sviluppo di pacchetti turistici su misura, attraverso Emirates Holidays. Entrambe le parti hanno anche concordato di esplorare le opportunità di collaborare a campagne pubblicitarie congiunte per promuovere la destinazione Indie Occidentali. La compagnia di Dubai vola attualmente verso 12 destinazioni negli Stati Uniti oltre a Toronto. I passeggeri, provenienti da tutto il network globale, possono utilizzare questi collegamenti per volare verso destinazioni statunitensi come Houston, Chicago o Newark prima di collegarsi a Nassau con United, grazie alla partnership tra le due compagnie aeree. I viaggiatori possono anche volare alle Bahamas via Toronto, con Air Canada, che ha attivato la sua partnership in codeshare a novembre. Sebbene la maggior parte del traffico di visitatori alle Bahamas sia costituito da viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada, le Bahamas attraggono anche turisti da altri punti internazionali del network di Emirates, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, la Grecia, l'India, la Cina, le Filippine e Singapore. [post_title] => Emirates: patto con le Bahamas per la promozione del turismo verso l'arcipelago [post_date] => 2023-01-05T11:06:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672916779000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436801 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian Cruise Line ha deciso di ridurre il servizio di pulizia delle cabine da due a una volta al giorno. La modifica riguarderà tutte le sistemazioni di categoria studio, inside, oceanview, balcony e club balcony. Per le suite e tutte le Haven non ci sarà invece alcuna modifica. Lo rivela Travel Weekly che cita a riguardo Crew Center, un sito gestito da ex membri degli equipaggi di navi da crociere. Il portale si rifà a sua volta a una lettera che la compagnia avrebbe recentemente inviato ai propri dipendenti. La nuova policy sarà introdotto inizialmente sulla Norwegian Epic a partire dal prossimo 8 gennaio, per poi essere progressivamente estesa all'intera flotta entro il 31 marzo. In una dichiarazione ufficiale, Ncl conferma il cambio nei piani di servizio a bordo, assicurando che la compagnia continuerà a garantire elevati standard di prodotto, al contempo migliorando il proprio impatto sull'ambiente: "Con l'obiettivo di ridurre la nostra impronta complessiva di carbonio e di diffondere pratiche sostenibili in tutti gli aspetti del nostro business, abbiamo introdotto alcune modifiche nella nostra flotta, inclusa la riduzione delle attività di couverture, nonché l'ottimizzazione di alcuni itinerari e di determinati servizi e offerte a bordo". [post_title] => Ncl riduce il servizio di pulizia in cabina: da due a una volta al giorno [post_date] => 2023-01-05T10:14:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672913642000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436779 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi” traccia un bilancio positivo per il 2022 appena concluso: i 17.309 passeggeri registrati nel mese di dicembre (+35% sul 2021), portano il dato finale di traffico per l'intero anno alla nuova cifra record di 369.224 transiti. Dopo i primi due mesi che hanno subito le conseguenze negative della pandemia, a partire da marzo lo scalo ha visto il graduale ripristino delle rotte: il mese di luglio, in particolare, ha segnato il nuovo record storico giornaliero (oltre 2.400 passeggeri) mentre agosto ha fatto registrare il nuovo record storico mensile (55.472 passeggeri, +137% sul 2019). A chiusura del terzo trimestre, l’aeroporto dell’Umbria è stato collocato al primo posto in Europa per crescita, grazie ad un incremento di oltre il +125% rispetto allo stesso periodo del 2019. Dall'aeroporto di Perugia nel 2022 era attivo un network di 17 rotte, operate da 8 compagnie aeree con fino ad oltre 80 voli di linea settimanali. Nel dettaglio, il 67% dei passeggeri è stato registrato su voli internazionali, il 31% su voli nazionali ed il 2% su voli di aviazione generale e charter. “Un anno straordinario unico e eccezionale che è stato corredato da ottime performances di servizio erogato a compagnie aeree e passeggeri - ha commentato il direttore generale Umberto Solimeno -. I tempi di attesa media sono stati rispettati e i targets raggiunti in tutte le aree. Abbiamo avuto 43 voli dirottati su altri aeroporti per condizioni meteo avverse che hanno coinvolto circa 5521 passeggeri, confermando comunque la regolarità dei voli al 98,7%. La nostra forza lavoro diretta e indiretta è cresciuta del 30% durante la stagione estiva ed abbiamo inserito in organico 5 nuove unità. I nostri mezzi sono stati rinnovati ed ampliati ed abbiamo iniziato alcune opere nell’ambito della cyber security, digitalizzazione, eco sostenibilità e completato alcuni lavori su infrastrutture come pista, raccordi e perimetrale”. [post_title] => Perugia, l'aeroporto sfiora quota 370.000 passeggeri nel 2022: ed è record [post_date] => 2023-01-05T09:00:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672909248000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436744 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways alza il sipario sul primo Airbus A320neo con la nuova livrea azzurra che fa il suo ingresso in flotta, dopo aver concluso le operazioni di painting nell’hangar dell’aeroporto di Shannon, in Irlanda. Il velivolo porta il nome di Giacinto Facchetti, straordinario terzino e capitano della Nazionale Italiana di calcio a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. Sfoggia dettagli unici di design come la Zorro mask e le winglets, e da fine gennaio andrà e servire le rotte di medio raggio della compagnia. L'Airbus A320neo consente consumi di carburante ed emissioni di CO2 per passeggero inferiori del 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione. Ita potrà così ampliare ulteriormente la flotta moderna ed environment-friendly, che entro il 2026 sarà composta per l'80% da aerei di nuova generazione con la conseguente riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Inoltre, grazie al disegno innovativo della cabina, il nuovo A320neo offrirà ai passeggeri una esperienza di viaggio di riferimento, con sedili più moderni e confortevoli. [post_title] => Ita Airways: ecco il primo A320neo con la livrea azzurra, dedicato a Giacinto Facchetti [post_date] => 2023-01-04T10:19:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672827550000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "emirates in servizio il primo a380 con cabine e prodotto totalmente rinnovati" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1160,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437004","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte l'advance booking Grimaldi Lines per l'estate 2023. L'offerta prevede il 20% di sconto (diritti fissi e servizi di bordo esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni, i veicoli e gli animali domestici al seguito, per tutte le prenotazioni effettuate dal 9 gennaio al 30 aprile 2023, con partenza tra il 1° giugno e il 30 settembre 2023. La promozione è valida sui seguenti collegamenti da/per Sardegna, Sicilia e Spagna: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona e viceversa. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e con le tariffe speciali Sardi Doc e Siciliani Doc, dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti sulle isole.\r

\r

Per chi invece desidera partire alla scoperta della terra degli dei, c’è la promozione Speciale Grecia. Lo sconto del 20% (diritti fissi, servizi di bordo e sistemazione in cabina esclusi) verrà applicato alle tariffe per passaggio nave, sistemazione in poltrona, veicoli e animali domestici al seguito, esclusivamente per chi prenota entro il 28 febbraio 2023 con partenza fino al 31 dicembre 2023. L’offerta è valida su tutte le linee marittime Grimaldi Lines e Grimaldi Minoan Lines che collegano la Grecia all’Italia: Brindisi-Patrasso, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù, Ancona-Igoumenitsa, Ancona-Corfù e viceversa. Lo sconto è cumulabile con le altre promozioni in corso di validità e con le convenzioni. Esclusivamente per le linee da/per Ancona, per le quali la promozione prende il nome di Early Booking, fino a 20 giorni prima della data di partenza sarà possibile cancellare la prenotazione senza penale, oppure modificarla senza spese di variazione.","post_title":"Parte la campagna advance booking di Grimaldi con sconti del 20%","post_date":"2023-01-10T12:52:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673355126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" E' tornato in servizio rotta Dubai-Londra Heathrow il primo A380 di Emirates completamente rinnovato, in linea con il programma di ammodernamento da 2 miliardi di dollari varato dalla compagnia aerea.\r

L'A380 presenta gli ultimi prodotti e i recenti interni di Emirates in tutte le cabine, tra cui 56 posti in Premium Economy sul ponte principale e un nuovo mix di colori visibili nella moquette e nei pannelli a parete. Sul ponte superiore, i sedili di First e Business Class sfoggiano l'ultimo rivestimento in pelle color crema e finiture in legno dai toni più chiari, simili al prodotto \"game changer\" della compagnia aerea. Il caratteristico motivo dell'albero ghaf di Emirates è presente in tutti gli interni, compresi i pannelli stampati a mano nella doccia termale di prima classe.\r

\"Lo spazioso A380 sarà ancora più impressionante e confortevole - ha dichiarato Tim Clark, presidente di Emirates Airline -. Con i nostri interni e prodotti più recenti, questo aeromobile eleva la nostra esperienza di volo in tutte le classi di viaggio e ci consente di offrire più posti in Premium Economy per soddisfare la domanda dei viaggiatori. Il progetto riflette le capacità e le infrastrutture aeronautiche di livello mondiale che esistono all'interno di Emirates e negli Emirati Arabi Uniti\".\r

Il prossimo aeromobile A380 di Emirates in attesa di restyling è l'A6-EUW, e i lavori dovrebbero essere completati entro la fine del mese di gennaio. Man mano che il programma di ammodernamento andrà avanti, gli ingegneri lavoreranno contemporaneamente su due velivoli. Ciò significa che un aeromobile della flotta verrà ritirato dal servizio ogni otto giorni e trasferito presso le strutture di Emirates Engineering. Entro il 2024, tutti i 67 A380 del programma di ammodernamento ritorneranno in servizio. Dopo aver ammodernato gli A380, la compagnia aerea inizierà a lavorare sui suoi 53 Boeing 777 destinati a questo progetto. Il vettore prevede di completare il programma di ammodernamento nel 2025.","post_title":"Emirates: in servizio il primo A380 con cabine e prodotto totalmente rinnovati","post_date":"2023-01-10T11:42:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673350962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436952","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiude bene il 2022 di Giver, che si prepara all'anno appena iniziato con ottime prospettive, sostenute dai due cataloghi principali dell'operatore genovese, Grande Nord e crociere fluviali, in distribuzione proprio a partire da oggi nelle agenzie. \"Dopo la pausa d’arresto totale del 2020 e un timido accenno di ripresa nel tardo 2021, l'anno scorso abbiamo finalmente registrato un trend di vendita importante che ci riempie di soddisfazione e ci fa guardare con fiducia a un 2023 con numeri e risultati vicini a quelli pre-Covid 19, quando le nostre proposte sulle principali arterie d'acqua europee, quali Danubio, Reno, Douro, Rodano ed Elba, andavano costantemente esaurite - spiega la product manager crociere fluviali, Anna Maria Vullo -. Per quanto riguarda le nostre proposte invernali abbiamo registrato il tutto esaurito sui due itinerari Danubio, mercatini di Natale il 13 dicembre e Capodanno con partenza il 27; risultato molto vicino anche per l’altra crociera di Capodanno con la River Voyager, nave a 5 stelle interamente noleggiata per il pubblico italiano, che prevedeva il Gran Tour d’Olanda e delle Fiandre. L’offerta 2023 sarà sostanzialmente in linea con quella del 2022 ma vedrà una novità nella crociera di Pasqua dall'8 al 13 aprile con arrivo a Praga e navigazione lungo l’Elba, in Sassonia, da Bad Schandau a Magdeburgo a bordo della 4 stelle Johannes Brahms\".\r

\r

\"Per quanto riguarda il Grand Nord, abbiamo concluso la stagione estiva 2022 in Europa settentrionale con numeri e fatturato analoghi allo stesso periodo del 2019. Il trend è continuato con gli altrettanto ottimi risultati della programmazione invernale per Rovaniemi e il Mondo di Babbo Natale, nonché Tromsø per l’osservazione dell’aurora boreale: prodotti entrambi supportati da rotazioni charter per voli diretti da Milano Malpensa operate in collaborazione con Enter Air, Trade Air e Neos - aggiunge la product manager Grande Nord, Cristina Ferrando -. Tale tendenza positiva ci ha portati a operare, in occasione dell’Immacolata, un volo supplementare da Roma per Rovaniemi; esperimento riuscito che apre una nuova era per le partenze con voli diretti Giver anche dal Centro-Sud. Per l’estate 2023 verrà quindi rinnovata la formula di programmi con accompagnatore esclusivo Giver in Norvegia operati con volo di linea, per quanto riguarda la destinazione fiordi, e con voli charter diretti per le destinazioni al di sopra del circolo polare artico. Tra le novità, l’introduzione di un itinerario in navigazione dalla Norvegia alle Svalbard a bordo della Trollfjord di Hurtigruten con partenze fisse e accompagnatore in esclusiva per il pubblico italiano. Riconfermata inoltre la programmazione con accompagnatore esclusivo per l’Islanda. A completare l’offerta del Grande Nord, i viaggi tailor made, nonché il ritorno della programmazione Canada e Alaska che per l’estate 2023 completerà la gamma dei viaggi verso il Grande Nord\".","post_title":"Giver, più offerta per il 2023. In distribuzione i cataloghi crociere fluviali e Grande Nord","post_date":"2023-01-10T09:53:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673344430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte con tante novità di programmazione e comunicazione il 2023 di Etnia Travel Concept, tra cui nuovi cataloghi e un sito web completamente rinnovato a breve online. Per presentare il tutto, l'operatore ha perciò già preparato una fitta agenda di appuntamenti dedicati agli agenti di viaggio. E' quasi infatti completamente definita la proposta formativa sul campo, con diversi fam trip già programmati e una serie di eventi in presenza, tra i quali uno ad hoc per i 15 anni dalla nascita del tour operator.\r

\r

Per quanto riguarda i viaggi con gli agenti si inizierà quindi a febbraio, con un coinvolgente itinerario tra i parchi della Tanzania. Nel mese successivo, si andrà invece alla scoperta della Cappadocia. La stagione dei fam proseguirà poi con una crociera a bordo di Norwegian Cruise Line, un tour alla scoperta del Guatemala e un avventuroso viaggio tra Ecuador, Amazzonia e Galapagos. Altre mete saranno svelate più avanti nel corso dei mesi, programmate in base anche alla curiosità e alle esigenze degli agenti stessi.","post_title":"Etnia Travel Concept: fam trip ed eventi per presentare tutte le novità 2023","post_date":"2023-01-09T12:48:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673268531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da Qantas - prima classificata - a Delta Air Lines - al ventesimo posto: AirlineRatings.com è tornata a stilare la classifica delle compagnie aeree più sicure al mondo. La Top Twenty Safest Airlines 2023 mette in risalto i vettori \"all'avanguardia nel settore e all'avanguardia in termini di sicurezza, innovazione e lancio di nuovi aeromobili\".\r

\r

Sul podio insieme all'australiana Qantas si trovano rispettivamente e al secondo posto, Air New Zealand ed Etihad Airways; a seguire, Qatar Airways, Singapore Airlines, Tap Air Portugal, Emirates, Alaska Airlines, Eva Air, Virgin Australia/Atlantic, Cathay Pacific Airways, Hawaiian Airlines, Sas, United Airlines, Lufthansa/Swiss Group, Finnair, British Airways, Klm, American Airlines.\r

\r

Nel selezionare Qantas come compagnia aerea più sicura al mondo per il 2023, i redattori di AirlineRatings.com hanno osservato che, nel corso dei suoi 100 anni di storia operativa, la più antica compagnia aerea al mondo ininterrottamente in attività ha accumulato un incredibile record di primati nelle operazioni e nella sicurezza ed è ora accettata come la compagnia aerea di maggiore esperienza del settore.\r

\r

\"Tuttavia, tutte le compagnie aeree sono soggette a incidenti quotidiani, e molti sono problemi di fabbricazione dell'aeromobile o del motore, non problemi operativi della compagnia aerea. È il modo in cui l'equipaggio di volo gestisce questi incidenti che distingue una buona compagnia aerea da una non sicura\", ha dichiarato il direttore di AirlineRatings Geoffrey Thomas.\r

\r

Il sito web, l'unico al mondo che valuta la sicurezza e i prodotti delle compagnie aeree, analizza gli incidenti nell'arco di 5 anni, quelli gravi su due anni, gli audit governativi e delle principali associazioni, l'età della flotta, le relazioni degli esperti sulla formazione dei piloti nonché i protocolli Covid.\r

\r

","post_title":"Qantas sul primo gradino del podio delle 20 compagnie aeree più sicure del 2023","post_date":"2023-01-09T09:00:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673254824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436821\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Salem Obaidalla, svp Commercial Operations for the Americas di Emirates; Tony Joudi, ambasciatore delle Bahamas negli Emirati Arabi e Qatar; Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo del gruppo Emirates; Adnan Kazim, cco della compagnia.[/caption]\r

\r

Emirates fa coppia con il Ministero degli Affari Esteri delle Bahamas per promuovere il turismo nell'arcipelago caraibico. Le due parti hanno siglato un accordo che darà il via ad iniziative congiunte per incrementare il traffico di visitatori verso le isole dai mercati chiave del network Emirates.\r

\r

In base al protocollo d'intesa, saranno sviluppate campagne promozionali congiunte per favorire la compagnia aerea e incrementare gli arrivi turistici alle Bahamas. L'accordo prevede anche attività di marketing, tra cui fam trip con i media e gli operatori del settore, nel primo trimestre del 2023, e lo sviluppo di pacchetti turistici su misura, attraverso Emirates Holidays. Entrambe le parti hanno anche concordato di esplorare le opportunità di collaborare a campagne pubblicitarie congiunte per promuovere la destinazione Indie Occidentali.\r

\r

La compagnia di Dubai vola attualmente verso 12 destinazioni negli Stati Uniti oltre a Toronto. I passeggeri, provenienti da tutto il network globale, possono utilizzare questi collegamenti per volare verso destinazioni statunitensi come Houston, Chicago o Newark prima di collegarsi a Nassau con United, grazie alla partnership tra le due compagnie aeree. I viaggiatori possono anche volare alle Bahamas via Toronto, con Air Canada, che ha attivato la sua partnership in codeshare a novembre.\r

\r

Sebbene la maggior parte del traffico di visitatori alle Bahamas sia costituito da viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada, le Bahamas attraggono anche turisti da altri punti internazionali del network di Emirates, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, la Grecia, l'India, la Cina, le Filippine e Singapore.","post_title":"Emirates: patto con le Bahamas per la promozione del turismo verso l'arcipelago","post_date":"2023-01-05T11:06:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672916779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Norwegian Cruise Line ha deciso di ridurre il servizio di pulizia delle cabine da due a una volta al giorno. La modifica riguarderà tutte le sistemazioni di categoria studio, inside, oceanview, balcony e club balcony. Per le suite e tutte le Haven non ci sarà invece alcuna modifica. Lo rivela Travel Weekly che cita a riguardo Crew Center, un sito gestito da ex membri degli equipaggi di navi da crociere. Il portale si rifà a sua volta a una lettera che la compagnia avrebbe recentemente inviato ai propri dipendenti. La nuova policy sarà introdotto inizialmente sulla Norwegian Epic a partire dal prossimo 8 gennaio, per poi essere progressivamente estesa all'intera flotta entro il 31 marzo.\r

\r

In una dichiarazione ufficiale, Ncl conferma il cambio nei piani di servizio a bordo, assicurando che la compagnia continuerà a garantire elevati standard di prodotto, al contempo migliorando il proprio impatto sull'ambiente: \"Con l'obiettivo di ridurre la nostra impronta complessiva di carbonio e di diffondere pratiche sostenibili in tutti gli aspetti del nostro business, abbiamo introdotto alcune modifiche nella nostra flotta, inclusa la riduzione delle attività di couverture, nonché l'ottimizzazione di alcuni itinerari e di determinati servizi e offerte a bordo\".","post_title":"Ncl riduce il servizio di pulizia in cabina: da due a una volta al giorno","post_date":"2023-01-05T10:14:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1672913642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436779","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi” traccia un bilancio positivo per il 2022 appena concluso: i 17.309 passeggeri registrati nel mese di dicembre (+35% sul 2021), portano il dato finale di traffico per l'intero anno alla nuova cifra record di 369.224 transiti.\r

\r

Dopo i primi due mesi che hanno subito le conseguenze negative della pandemia, a partire da marzo lo scalo ha visto il graduale ripristino delle rotte: il mese di luglio, in particolare, ha segnato il nuovo record storico giornaliero (oltre 2.400 passeggeri) mentre agosto ha fatto registrare il nuovo record storico mensile (55.472 passeggeri, +137% sul 2019). A chiusura del terzo trimestre, l’aeroporto dell’Umbria è stato collocato al primo posto in Europa per crescita, grazie ad un incremento di oltre il +125% rispetto allo stesso periodo del 2019.\r

\r

Dall'aeroporto di Perugia nel 2022 era attivo un network di 17 rotte, operate da 8 compagnie aeree con fino ad oltre 80 voli di linea settimanali. Nel dettaglio, il 67% dei passeggeri è stato registrato su voli internazionali, il 31% su voli nazionali ed il 2% su voli di aviazione generale e charter.\r

\r

“Un anno straordinario unico e eccezionale che è stato corredato da ottime performances di servizio erogato a compagnie aeree e passeggeri - ha commentato il direttore generale Umberto Solimeno -. I tempi di attesa media sono stati rispettati e i targets raggiunti in tutte le aree. Abbiamo avuto 43 voli dirottati su altri aeroporti per condizioni meteo avverse che hanno coinvolto circa 5521 passeggeri, confermando comunque la regolarità dei voli al 98,7%. La nostra forza lavoro diretta e indiretta è cresciuta del 30% durante la stagione estiva ed abbiamo inserito in organico 5 nuove unità. I nostri mezzi sono stati rinnovati ed ampliati ed abbiamo iniziato alcune opere nell’ambito della cyber security, digitalizzazione, eco sostenibilità e completato alcuni lavori su infrastrutture come pista, raccordi e perimetrale”.","post_title":"Perugia, l'aeroporto sfiora quota 370.000 passeggeri nel 2022: ed è record","post_date":"2023-01-05T09:00:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672909248000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436744","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways alza il sipario sul primo Airbus A320neo con la nuova livrea azzurra che fa il suo ingresso in flotta, dopo aver concluso le operazioni di painting nell’hangar dell’aeroporto di Shannon, in Irlanda. Il velivolo porta il nome di Giacinto Facchetti, straordinario terzino e capitano della Nazionale Italiana di calcio a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. Sfoggia dettagli unici di design come la Zorro mask e le winglets, e da fine gennaio andrà e servire le rotte di medio raggio della compagnia.\r

L'Airbus A320neo consente consumi di carburante ed emissioni di CO2 per passeggero inferiori del 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione. Ita potrà così ampliare ulteriormente la flotta moderna ed environment-friendly, che entro il 2026 sarà composta per l'80% da aerei di nuova generazione con la conseguente riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Inoltre, grazie al disegno innovativo della cabina, il nuovo A320neo offrirà ai passeggeri una esperienza di viaggio di riferimento, con sedili più moderni e confortevoli.","post_title":"Ita Airways: ecco il primo A320neo con la livrea azzurra, dedicato a Giacinto Facchetti","post_date":"2023-01-04T10:19:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672827550000]}]}}