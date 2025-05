Emirates ed Air Mauritius: codeshare ampliato e collaborazione sui programmi fedeltà Ulteriore rinnovo e rafforzamento per il codeshare fra Emirates ed Air Mauritius, che ora prevede anche una maggiore cooperazione sui programmi frequent flyer e nei servizi di trasporto cargo, segnando un ulteriore passo avanti nell’integrazione tra i due vettori. La cooperazione strategica consente ad Air Mauritius di apporre il proprio codice sui voli operati da Emirates verso Il Cairo, Colombo, Karachi, Dammam, Gedda e Riad, mentre Emirates applicherà il proprio codice sui voli Air Mauritius sulla rotta Mauritius – Antananarivo. In base all’accordo, Air Mauritius potrà inoltre vendere biglietti per le destinazioni dell’intera rete Emirates in accordo di interlinea. Fin dall’inizio delle sue operazioni verso Mauritius e della collaborazione con la compagnia di bandiera locale, Emirates ha costantemente apportato valore promuovendo la destinazione a livello globale e supportando le operazioni di Air Mauritius. Il nuovo memorandum di intesa, firmato a Mauritius, consolida una partnership avviata nel 2003 con l’arrivo di Emirates sull’isola e già rafforzata nel 2013 con un ampliamento delle rotte condivise. La compagnia di Dubai ha lanciato i voli di linea verso Mauritius nel 2002, trasportando finora oltre 8,8 milioni di passeggeri e più di 126 mila tonnellate di merci da e per l’isola. Le operazioni passeggeri e cargo hanno generato importanti contributi economici e sociali, offrendo connettività senza precedenti, promuovendo un turismo di alto valore e creando benefici tangibili per l’intero Paese. Condividi

