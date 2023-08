Emirates è anche quest’anno vettore ufficiale degli Us Open di tennis Anche quest’anno Emirates – per la dodicesima volta consecutiva – è compagnia aerea ufficiale degli Us Open di tennis, in corso dal 28 agosto al 10 settembre. La partnership di Emirates con la United States Tennis Association (Usta) e l’evento sportivo annuale di alto profilo risale al 2012. Il portafoglio di sponsorizzazioni tennistiche della compagnia aerea comprende anche tre dei quattro tornei del Grande Slam® oltre ad altri 60 tornei durante l’anno in collaborazione con l’Atp, tra cui il Western & Southern Open di Cincinnati, il Miami Open e il Bnp Paribas Open di Indian Wells negli Stati Uniti. In occasione dell’evento, la compagnia di Dubai propone una serie di attività per coinvolgere gli appassionati di tennis che si dirigeranno all’Arthur Ashe Stadium per vivere l’azione dal vivo, mentre i passeggeri a bordo dei suoi voli, per tutta la durata del torneo, potranno sintonizzarsi sulla Live TV per non perdersi nessun un incontro. Emirates trasmetterà le partite del torneo in diretta in volo sui suoi canali sportivi dedicati, Sport24 e Sport24 Extra, disponibili per i clienti in tutte le cabine su ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo della compagnia aerea. La tv in diretta è disponibile su tutti gli aeromobili della flotta Boeing 777 di Emirates e sulla maggior parte dei suoi aeromobili di punta, gli A380. Per i passeggeri che viaggiano in cabine premium su aeromobili A380 selezionati, il vettore proietterà le partite in diretta su uno schermo da 55 pollici nell’iconica lounge di bordo dove i viaggiatori potranno godersi lo sport in diretta a 40.000 piedi, socializzando e gustando deliziosi spuntini oltre a una selezione unica di liquori o cocktail. Attualmente Emirates vola verso 12 destinazioni negli Stati Uniti: New York Jfk e Newark, Boston, Los Angeles, Houston, Chicago, Washington, Seattle, Dallas, San Francisco, Miami e Orlando. Condividi

