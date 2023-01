Emirates accelera da Venezia e Bologna con un maggior numero di frequenze Emirates in accelerata sull’estate italiana con una crescita delle frequenze operate verso Venezia e Bologna. I viaggiatori che volano con il vettore da Venezia e Bologna a Colombo, Delhi, Bangkok, Malé e Sydney avranno maggiori opzioni e più scelte quando pianificheranno i loro viaggi. Nel dettaglio, dal prossimo 26 marzo la Venezia-Dubai sarà servita da un ulteriore volo settimanale che andrà ad aggiungersi agli attuali cinque voli. Operato dal Boeing 777-300er, il collegamento aggiuntivo partirà da Dubai alle 09:05 e arriverà a Venezia alle 13:25. Il volo di ritorno decollerà da Venezia alle 15:35 e arriverà a Dubai alle 23:20. Dal 1° giugno, il servizio aggiuntivo del mercoledì porterà l’operatività della compagnia aerea a Venezia alla frequenza giornaliera pre-pandemia. Bologna invece vedrà, dal 1° maggio, l’aggiunta di una frequenza che porterà a sei i voli settimanali. La nuova frequenza sarà quella del martedì e si aggiungerà a quelle del lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Sulla rotta un Boeing 777-300er che partirà da Dubai alle 09:30 e arriverà a Bologna alle 13:50, mentre il volo di ritorno partirà da Bologna alle 15:20 e arriverà a Dubai alle 23:15.

