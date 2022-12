Emirates: a gennaio altri 9 open day in Italia per reclutare personale di volo Emirates ricerca nuovo personale di bordo e lo fa, ancora una volta, in Italia: la compagnia di Dubai ha messo in calendario ben nove open day che si svolgeranno, durante il mese di gennaio, a Roma, Milano, Genova, Venezia, Firenze, Palermo, Padova e Torino. Emirates cerca “persone appassionate e ambiziose da inserire nel suo team multinazionale, dopo il grande ritorno della domanda di viaggi e l’aumento delle operazioni attraverso l’ampio network di destinazioni”. Questi i dettagli degli eventi che inizieranno a partire dalle ore 9.00: Roma, due date: 2 e 10 gennaio, Radisson Blu Ghr Rome, Via Domenico Chelini, 41

Milano, 9 gennaio, Best Western Plus Hotel Galles, P.za Lima 2

Genova, 12 gennaio, Best Western Plus City Hotel, Via S. Sebastiano 6

Venezia, 15 gennaio, Hilton Garden Inn Venice Mestre, Via Orlanda 1

Firenze, 23 gennaio, NH Firenze – Piazza V.Veneto 4/a

Palermo, 25 gennaio, Grand Hotel Piazza Borsa, Via dei Cartari, 18

Padova, 27 gennaio, Hotel NH Padova Via Niccolò Tommaseo, 61

Torino, 29 gennaio, Novotel Torino – Corso Giulio Cesare 338/34 Nell’ultimo anno, Emirates ha ripreso i voli verso diverse destinazioni globali dopo la ripresa del mercato. Quest’estate la compagnia aerea ha trasportato 10 milioni di passeggeri su quasi 35.000 voli verso 130 destinazioni, aggiungendo diverse destinazioni al proprio network.

