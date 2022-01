Emerald Airlines aprirà una nuova base al Belfast City Airport

Emerald Airlines, la compagnia che dalla prossima primavera opererà i voli Aer Lingus Regional, aprirà una base al Belfast City Airport. Dal George Best Belfast City Airport Emerald volerà verso città scozzesi e inglesi, tra cui Edimburgo, Glasgow, Birmingham, Manchester, Exeter e Leeds, con altre rotte che verranno aggiunte nel corso del 2022. Tutti i voli saranno operati con Atr72-600.

La compagnia aerea ha fatto domanda all’autorità dell’aviazione civile del Regno Unito per il certificato di operatore aereo e la licenza operativa. Confermerà le date e le rotte una volta che avrà ricevuto questi permessi.

“Siamo in trattative avanzate con British Airways ed Aer Lingus per quanto riguarda il code sharing e altre cooperazioni in modo da poter mantenere la continuità e i benefici degli attuali servizi offerti da entrambe le compagnie aeree al Belfast City Airport”, ha dichiarato Conor McCarthy, amministratore delegato della compagnia aerea.

Emerald dovrebbe inaugurare i suoi primi voli da Dublino il prossimo 17 marzo, giorno di San Patrizio.