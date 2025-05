EasyJet in allungo sul traffico corporate. Si comincia da Linate «Il business travel è una componente chiave della nostra strategia in Italia, un segmento di cui fa parte il 17-18% dei nostri passeggeri. – afferma Lorenzo Lagorio, country manager Italia di easyJet -. E Milano Linate è un aeroporto dove questa percentuale è sempre stata importante e prevediamo che, grazie ai nuovi collegamenti introdotti quest’anno, aumenterà ulteriormente. Il rilancio di easyJet Plus attraverso l’iniziativa easyJet for Business risponde direttamente a questa crescente domanda, offrendo ai viaggiatori aziendali vantaggi esclusivi come fast track, imbarco prioritario e flessibilità sui voli di ritorno. Con rotte strategiche da Linate verso Francoforte, Bruxelles, Vienna, Londra, Berlino e Amsterdam, siamo pronti a competere direttamente con le compagnie legacy, offrendo prezzi competitivi sulle rotte tradizionali, ma con l’aggiunta di un servizio premium che risponda alle esigenze specifiche dei business traveller». Importante l’impegno di easyJet nel preservare la propria identità: «Vogliamo rendere accessibile il low-cost per il business travel. – aggiunge James Marchant, head of business development di easyJet – È possibile solo se si viaggia verso i posti giusti, volando al momento giusto, fornendo il giusto prodotto per il mercato dei viaggiatori e rendendolo disponibile attraverso i giusti canali di prenotazione. Oltre a essere sostenibili usando il Saf. In primo piano, quindi, l’accessibilità agli aeroporti – tanto rilevante per il viaggiatore business – e poi l’Ia, che viene molto utilizzata in termini di operazioni, per mantenere l’offerta efficiente e puntuale e per rendere il tutto accessibile ai nostri clienti. easyJet sta già realizzando tutto questo, ora vogliamo accrescere l’awarness e condividere le nostre esperienze. Vogliamo creare la domanda, costruire il processo e poi renderlo fruibile in modalità low cost. Sul tema della sostenibilità gli utenti sono ancora divisi tra chi è focalizzato sul prezzo e chi, invece, guarda all’impronta ecologica del viaggio: lavoreremo insieme per continuare a crescere». Per indagare le travel priorities a confronto tra mondo b2b e b2c easyJet ha chiesto alla società di consulenza areonautica Diciottofebbraio di realizzare un sondaggio intervistando un panel di travel manager e corporate travel professional e di viaggiatori finali. «Abbiamo messo a confronto le percezioni del business e del leisure all’interno del “customer journey”. – sottolinea David Jarach, executive chairman della società di consulenza advisor – Le linee emerse dalla survey indicano la grande importanza, per il b2c ma soprattutto per il b2b, degli orari di partenza, delle frequenze e dell’aeroporto di partenza. In primo piano l’accessibilità multimodale: Linate beneficia anche della metropolitana, che serve il centro città di Milano, mentre la tangenziale collega tutto il territorio. «Oggi abbiamo due basi in Italia. – conclude Nicolas Guarch, business development manager Italia di easyJet – Cinque aeromobili sono basati a Milano-Linate e tre a Roma-Fiumicino, questo ci consentirà di operare rotte point-to-point con orari giusti e un servizio cordiale a bordo. Abbiamo già un buon riscontro di richieste da parte di aziende, perché easyJet ha tariffe standard – posto e bagaglio a mano – in media del 34% inferiori a quelle delle compagnie legacy».

