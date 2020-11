EasyJet cede altri velivoli per fare cassa. Capacità non oltre il 20% EasyJet ha finalizzato la vendita e il leaseback di altri 11 aeromobili, incassando 130,7 milioni di sterline. Costretta dai più recenti lockdown in Inghilterra, Francia e Germania a ridimensionare nuovamente gli operativi previsti, la compagnia spiega: “Restiamo focalizzati sulle rotte in grado di generare ricavi durante la stagione invernale al fine di ridurre al minimo le perdite del primo semestre e mantenere la flessibilità per aumentare rapidamente la capacità ci sarà un ritorno della domanda”. Attualmente easyJet possiede 141 aeromobili, solo il 41% della sua flotta. “Dopo l’annuncio del governo britannico di sabato, simile a quelli recenti di Germania e Francia, easyJet prevede ora di volare non più del 20% circa della capacità pianificata per il primo trimestre dell’anno finanziario 2020-21”.

