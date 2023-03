EasyJet apre le vendite dell’inverno 2024: dall’Italia voli per 225 destinazioni da 19 aeroporti EasyJet corre in avanti con la messa in vendita da oggi dei voli programmati per l’inverno 2024. Milioni di posti su oltre 138.000 voli in partenza tra il 1° dicembre 2023 e il 23 marzo 2024, tra cui spiccano oltre 11.800 voli da e per l’Italia. In altre parole si tratta di voli verso circa 225 destinazioni tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente in partenza da 19 aeroporti italiani: la scelta è vasta, si può spaziare dai mercatini di Natale, alle piste da sci e fino al sole di inverno. Da Milano Malpensa, ad esempio, si potrà decollare alla volta di Lisbona, Fuerteventura, Tenerife e Parigi – quest’ultima raggiungibile anche dagli scali di Napoli Capodichino e Venezia Marco Polo. Per chi invece guarda già alle calde destinazioni fuori dall’Europa, Sharm el-Sheikh sarà pronta ad accogliere i passeggeri in partenza da tutte e tre le basi di easyJet (Milano Malpensa, Venezia e Napoli) anche durante i mesi più freddi.

\r

AirJapan decollerà verosimilmente nel febbraio 2024, con un network focalizzato inizialmente sull'Asia e offrirà spazi confortevoli in cabina a prezzi competitivi, secondo il concetto del marchio \"Fly Thoughtful\", che capitalizza l'esperienza dei vettori full-service e low cost del Gruppo Ana.\r

\r

La cabina sarà configurata con 324 sedili di classe economy realizzati in ecopelle giapponese di prima qualità: con un generoso pitch di 32 pollici e la funzione di reclinazione, il design dei sedili consentirà ai passeggeri di rilassarsi e di sperimentare un comfort ottimale in volo.\r

\r

Le uniformi degli assistenti di cabina di AirJapan sono state progettate per esprimere la filosofia del marchio \"Fly Thoughtful\": gli assistenti di cabina sono stati coinvolti fin dalle prime fasi di progettazione delle nuove divise che promuovono una forza lavoro diversificata e inclusiva, secondo un concetto gender-neutral.\r

\r

La musica diffusa durante l'imbarco è stata creata in collaborazione con AirJapan e l'Università delle Arti di Tokyo per accogliere calorosamente i passeggeri a bordo con i suoni tradizionali giapponesi dello shakuhachi e del koto.\r

\r

La compagnia offrirà menu a prezzo fisso che potrà essere prenotato anticipatamente online e, inoltre, fornirà pasti e snack che potranno essere acquistati una volta a bordo.\r

\r

E' già online un nuovo sito web, per far conoscere il concetto e i nuovi servizi di AirJapan a un maggior numero di potenziali passeggeri, dove gli utenti possono anche accedere ai canali ufficiali dei social media.","post_title":"AirJapan svela prodotti e servizi in vista del debutto a inizio 2024","post_date":"2023-03-09T12:52:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678366324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet corre in avanti con la messa in vendita da oggi dei voli programmati per l'inverno 2024. Milioni di posti su oltre 138.000 voli in partenza tra il 1° dicembre 2023 e il 23 marzo 2024, tra cui spiccano oltre 11.800 voli da e per l'Italia.\r

In altre parole si tratta di voli verso circa 225 destinazioni tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente in partenza da 19 aeroporti italiani: la scelta è vasta, si può spaziare dai mercatini di Natale, alle piste da sci e fino al sole di inverno.\r

Da Milano Malpensa, ad esempio, si potrà decollare alla volta di Lisbona, Fuerteventura, Tenerife e Parigi – quest’ultima raggiungibile anche dagli scali di Napoli Capodichino e Venezia Marco Polo. Per chi invece guarda già alle calde destinazioni fuori dall’Europa, Sharm el-Sheikh sarà pronta ad accogliere i passeggeri in partenza da tutte e tre le basi di easyJet (Milano Malpensa, Venezia e Napoli) anche durante i mesi più freddi.\r

","post_title":"EasyJet apre le vendite dell'inverno 2024: dall'Italia voli per 225 destinazioni da 19 aeroporti","post_date":"2023-03-09T12:06:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678363570000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441123","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441126\" align=\"alignleft\" width=\"225\"] Il governatore del Veneto Luca Zaia con il dg del gruppo Travel e ceo di ItaliAbsolutely Daniela Battaglioni[/caption]\r

\r

Il gruppo Travel e ItaliAbsolutely hanno incontrato all'Itb di Berlino il presidente del Veneto Luca Zaia che ci ha dato un prospetto sul sistema turistico della regione esui dati che si prevedono per il 2023.\r

\r

«Abbiamo grandi prospettive per il Veneto - ci dice il presidente del Veneto Luca Zaia -. Consideri che abbiamo chiuso il 2022 con dati superiori al pre-Covid, quindi al 2019. Sta crescendo la voglia di Veneto, tutte le destinazioni crescono. Sta andando forte il mare, facciamo 32 milioni di presenze turistiche, non parlo delle città d'arte perché è scontato: Verona, Venezia, Padova Vicenza Treviso che come segmento è in costante aumento. Ma anche il lago di Garda sta realizzando delle ottime performance con oltre 9 milioni di presenze. Poi naturalmente le Dolomiti; il circuito termale più grande che c'è in Italia è quello di Abano Montegrotto e ancora il Polesine, il delta del Po. E poi tutti i siti Unesco, considerate che il sito che cresce di più in questo anno è le Colline del prosecco che è patrimonio dell'umanità!».\r

\r

Uno sguardo ai bacini di flusso turistico.\r

\r

«I nostri primi clienti sono i tedeschi. Considerate che su 73 milioni di presenze turistiche totali del Veneto, il 66% sono stranieri e in questo blocco di stranieri la comunità più numerosa è quella tedesca che raggiunge il 23%, poi abbiamo gli Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna si muovono in modo organico. Naturalmente abbiamo perso tutta quella parte turistica che riguarda la Russia, ma stiamo recuperando con gli asiatici, gli Stati Uniti e a questo proposito penso che il 2023 sarà l'anno dell'exploit degli Usa. del resto noi abbiamo 350 prodotti tipici, oltre au un territorio unico per bellezza e cultura. Pensi che il Veneto è il più grande produttore di vini a livello nazionale. Noi lavoriamo bene anche perché i nostri operatori sono veramente bravi».","post_title":"Luca Zaia: «Il 2023 sarà un anno molto positivo. I tedeschi il primo mercato»","post_date":"2023-03-09T11:36:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678361781000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441100","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizio 2023 positivo per gli aeroporti europei: a gennaio infatti il traffico passeggeri ha registrato una crescita del 69% rispetto allo stesso mese 2022, portandosi a solo un meno 11% nei confronti del 2019, ultimo anno pre-pandemia.\r

\r

I dati sono quelli elaborati da Aci Europe, che precisa come la crescita sia stata trainata principalmente dal traffico passeggeri internazionale (+85%), mentre il traffico passeggeri nazionale, che si è ripreso molto più velocemente dopo la pandemia, è cresciuto a un ritmo più lento (+35%).\r

\r

Complessivamente quella dello scorso gennaio è \"la migliore performance mensile e quindi la più vicina a un pieno recupero dall'inizio della pandemia\", ha sintetizzato l'associazione.\r

\r

\"Il 2023 è iniziato bene grazie alla continua resistenza della domanda dei passeggeri di fronte all'aumento delle tariffe aeree e alle maggiori pressioni nell'economia generale - ha osservato Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe -. Il 42% degli aeroporti europei ha recuperato i volumi di traffico precedenti alla pandemia e, sebbene le prestazioni varino notevolmente da mercato a mercato, ci aspettiamo che altri aeroporti raggiungano lo stesso traguardo nei prossimi mesi. La continua espansione della capacità da parte dei vettori ultra-low cost e la recente abolizione dei requisiti per i test pre-partenza per i viaggiatori provenienti dalla Cina dovrebbero continuare a favorire la ripresa degli aeroporti.\r

\r

\"Al momento, la nostra priorità è prepararci per l'alta stagione estiva. Gli aeroporti europei si sono impegnati con tutti i loro partner operativi - compagnie aeree, operatori di terra, forze di controllo delle frontiere e controllo del traffico aereo - per identificare i rischi potenziali e i punti di stress, compresi i livelli di personale, e per elaborare misure di mitigazione. Nel complesso, la capacità del sistema di terra dell'aviazione dovrebbe soddisfare la domanda - e le limitazioni di capacità rimarranno un'eccezione\".","post_title":"Aeroporti europei: inizio 2023 positivo, ora la priorità è \"prepararsi per il picco estivo\"","post_date":"2023-03-09T10:43:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678358628000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441107","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stata varata ieri a Monfalcone la Sun Princess. Si tratta della prima di due navi da crociera a gas naturale liquefatto (gnl) realizzate presso i cantieri friulani di Fincantieri per conto di Princess Cruises.\r

\r

Con 175.500 tonnellate di stazza lorda la Sun Princess è l'unità più grande finora costruita in Italia, nonché la prima nave da crociera a gnl mai costruita da Fincantieri e la prima dual-fuel alimentata principalmente a gnl a entrare nella flotta di Princess. La Sun Princess, che sarà consegnata nel primo trimestre del 2024, dà il via alla classe Sphere, che include una nave gemella con consegna prevista nel 2025. Ciascuna ospiterà circa 4.300 passeggeri e si basa su un design di piattaforma di nuova generazione.","post_title":"Varata presso gli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone la Sun Princess","post_date":"2023-03-09T10:37:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678358276000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441098","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo gruppo di gestione alberghiera, che vuole diventare punto di riferimento degli imprenditori e delle realtà alberghiere che intendono lo sviluppo turistico come un’opportunità per valorizzare territori e tradizioni. Si chiama Egnazia Ospitalità Italiana e nasce dall'esperienza di Aldo Melpignano, imprenditore dell'hotellerie pugliese la cui avventura è iniziata nel 1996 con l'apertura della masseria San Domenico, noto inoltre per il resort lusso Borgo Egnazia. La nuova realtà già include alcune proprietà della famiglia Melpignano, tra cui la masseria Le Carrube a Ostuni, il Santavenere di Maratea, l’Hotel de Len di Cortina d’Ampezzo, nonché altre due aperture previste per il 2024: Castel Badia a Brunico e una struttura alle porte di Roma. L’obiettivo è quello di arrivare al 2027 con un portfolio di venti hotel. Il nuovo gruppo si affianca alla compagnia storica dei Melpignano, la San Domenico Hotels, che comprende tra gli altri, oltre alla masseria omonima, anche lo stesso Borgo Egnazia.\r

\r

“I grandi operatori internazionali, che ammiro per il modo in cui hanno operato negli ultimi anni, manifestano una crescente attenzione nei confronti dell'Italia, e stanno acquistando o prendendo in gestione veri e propri gioielli su tutto il territorio, non solo nelle città primarie che erano l’unico interesse fino a poco tempo fa - spiega Aldo Melpignano -. Questo ha di sicuro portato nuove competenze e alzato il livello dell’ospitalità. In tale scenario, le strutture indipendenti si trovano di fronte a nuove sfide che richiedono maggiore qualità nei servizi, migliore preparazione e più efficienti strumenti gestionali. Egnazia Ospitalità Italiana si pone proprio l’obiettivo di affiancare queste realtà. Vogliamo mettere il nostro saper fare a disposizione di strutture iconiche o dal grande potenziale, per preservare la natura dell’ospitalità italiana che è fatta di un’accoglienza calda e spontanea e di un forte legame con il territorio\".\r

\r

In questo percorso di promozione e valorizzazione dell’italianità si iscrive la collaborazione tra Aldo Melpignano e Red Circle, la società di investimenti immobiliari e ospitalità di Renzo Rosso, iniziata lo scorso anno con il Pelican Hotel di Miami. Inoltre, solida è anche la collaborazione con il gruppo Arsenale, avviata con la gestione del Santavenere. Nel 2022, le strutture del gruppo Egnazia hanno conseguito complessivamente un fatturato di 75 milioni di euro, offrendo lavoro a 840 collaboratori e favorendo, grazie all’approccio aziendale che punta a valorizzare i territori, un indotto economico importante su tutti i luoghi presidiati dagli hotel.\r

\r

Egnazia conta oggi su una squadra manageriale dalla grande professionalità e competenza, che ha maturato esperienza in diversi settori dell’alto di gamma (dall’ospitalità, al settore automobilistico, alla moda): Maurizio Baietta è in particolare responsabile marketing & comunicazione, Massimo Comes si occupa di amministrazione, finanza e controllo, Giuseppe De Benedetto del commerciale, Eliseo Giannoccaro delle risorse umane, Emanuele Manfroi della gestione operativa, Andrea Ribaldone di ristorazione ed enogastronomia. Inoltre, anche in questa nuova avventura, Aldo Melpignano è accompagnato professionalmente dal prezioso supporto di sua moglie Camilla Vender Melpignano.","post_title":"Aldo Melpignano lancia Egnazia Ospitalità Italiana","post_date":"2023-03-09T10:22:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678357372000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441093","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cathay Pacific Airways conferma appieno la ripartenza del trasporto aereo in Asia, a dispetto di un 2022 chiuso ancora in rosso, con una perdita di 6,55 miliardi di HK$ (834,4 milioni di dollari).\r

\r

Il secondo semestre 2022 ha però rappresentato una prima svolta per la compagnia di Hong Kong, che ha realizzato un margine operativo del 15%, in netto miglioramento quindi rispetto al 2% dello stesso periodo del 2019. È stato anche sufficiente per spingere il vettore a centrare un profitto operativo per l'intero anno 2022; il suo margine operativo per l'esercizio è stato del 7%.\r

\r

\"Ci ha molto incoraggiato vedere una luce alla fine del tunnel nella seconda metà del 2022, e questo slancio positivo è continuato nel 2023 - ha dichiarato l'amministratore delegato Ronald Lam in una nota -. Dopo tre anni di interruzioni senza precedenti a causa della pandemia, ora siamo lieti di essere nella fase di ricostruzione di una nuova Cathay Pacific\".\r

\r

Quarantene e restrizioni di viaggio alle spalle, Cathay spera di tornare ai livelli di capacità passeggeri precedenti alla pandemia entro la fine del 2024. Le previsioni per fine 2023 puntano a ripristinare circa il 70% della capacità. Oltre il 2024, la speranza è di crescere ancora, sfruttando la nuova terza pista dell'aeroporto di Hong Kong. ","post_title":"Cathay Pacific: i conti hanno ripresa quota nel secondo semestre 2022 e il trend è positivo","post_date":"2023-03-09T10:02:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678356136000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441072","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Grecia sta recuperando capacità posti più velocemente dei principali competitor europei. Sulla base degli operativi delle compagnie aeree programmati per la prima settimana di luglio 2023, il Paese ellenico avrà una capacità posti pari al 114% di quella messa in campo nella medesima settimana del 2019.\r

\r

La forte ripresa del mercato greco è una piena conferma degli elementi distintivi della ripresa del trasporto aereo post-pandemia: la crescita è infatti trainata dalla domanda leisure sulle rotte a corto/medio raggio. Si registra anche un forte aumento della quota di capacità offerta dalle compagnie aeree low cost, con Ryanair ed easyJet al secondo e terzo posto in Grecia per numero di posti a sedere, e Jet2.com, Wizz Air, Eurowings e Volotea tutte quante presenti nella top ten.\r

\r

Aegean rimane il più grande gruppo presente in Grecia. Tuttavia, pur operando al di sopra dei livelli di capacità del 2019, non è riuscito a tenere il passo con il mercato greco. Di conseguenza, si prevede che la quota di posti nell'estate 2023 sarà leggermente inferiore a quella della stagione 2019.","post_title":"La Grecia recupera la capacità aerea più velocemente degli altri mercati europei","post_date":"2023-03-09T09:16:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678353413000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’estate italiana di Delta Air Lines sarà quest'anno la più ricca di sempre in termini di numero di voli verso gli Stati Uniti, che saliranno fino a 12 al giorno durante il picco stagionale.\r

\r

\"L'Italia, fra le destinazioni più importanti per Delta a livello europeo, è un mercato in cui crediamo molto, ed è per questo che quest’anno lanciamo l’orario estivo con il più alto numero di voli mai operato dal Belpaese - dichiara Frederic Schenk, regional sales manager Delta per il Sud Europa -. Archiviata la pandemia, c’è molta voglia di partire, e l’Italia è una delle destinazioni europee in assoluto più amate dai turisti statunitensi. Viceversa, le quattro destinazioni servite da Delta dall’Italia negli Usa, alcune con collegamenti pluri-giornalieri, sono un’ottima opportunità per gli italiani per scoprire l’America, in un anno in cui si prevedono partenze record”.\r

\r

Riprendono domani, 9 marzo, i collegamenti da Roma per Boston e la frequenza supplementare per New York (secondo volo giornaliero che si aggiunge a quello annuale operato dalla Capitale) e da Milano per Atlanta, mentre il 12 marzo ricomincia il servizio da Venezia per New York e il 27 dello stesso mese la seconda frequenza giornaliera per Atlanta da Roma, già servita da un volo tutto l’anno per la destinazione statunitense. L’11 aprile partirà la seconda frequenza giornaliera per New York da Milano, mentre l’8 maggio sarà la volta del lancio del volo da Venezia per Atlanta e il 26 maggio del terzo giornaliero collegamento da Roma per New York. Il 6 giugno, infine, Detroit comincerà ad essere servita da Fiumicino. \r

\r

Una volta negli Stati Uniti, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno proseguire il proprio viaggio con voli in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti, i Caraibi e oltre. Tutti i voli saranno operati in collaborazione con i partner Delta di joint venture Air France e Klm.\r

\r

Anche a livello transatlantico, Delta offre quest’anno il maggior numero di posti mai messi a disposizione, inclusi i nuovi voli da New York Jfk per Ginevra e London-Gatwick e nuovi collegamenti da Atlanta per Nizza, Tel Aviv e Edimburgo.\r

\r

In aggiunta ai collegamenti estivi, Delta opera voli annuali da Milano Malpensa per New York Jfk e da Roma Fiumicino per New York Jfk e Atlanta.","post_title":"Delta scatta in avanti sulle rotte Italia-Stati Uniti: fino a 12 voli giornalieri","post_date":"2023-03-08T13:31:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678282265000]}]}}