EasyJet all’aeroporto di Napoli: storia di un sodalizio di successo Oltre 34 milioni di passeggeri trasportati dal 2000 ad oggi, 8 aeromobili basati e più di 300 dipendenti tra piloti, assistenti di volo e personale di terra: sono i numeri di easyJet su Napoli, dove la compagnia celebra quest’anno i 25 anni dal primo volo operato (per Londra Stansted, nell’aprile 2000) e i 10 anni dall’apertura della base di Capodichino, inaugurata nel 2015. Napoli strategica quindi per il vettore che nel 2025 propone circa 3,6 milioni di posti da e per lo scalo partenopeo collegando la città con 51 destinazioni in 16 paesi. Novità dell’estate il volo stagionale per Fuerteventura – operativo dal 25 giugno con una frequenza settimanale il mercoledì. “Napoli ha da sempre un ruolo centrale nella nostra strategia in Italia – ha sottolineato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -. In 25 anni, abbiamo trasportato oltre 34 milioni di passeggeri, contribuendo in modo significativo alla connettività dell’intera regione Campania. E oggi celebriamo dieci anni di crescita e successi della base di easyJet a Napoli, dove oggi contiamo 8 aeromobili Airbus A320 basati, di cui 2 Airbus A320neo, una capacità offerta di 3,6 milioni di posti e una squadra straordinaria di 300 persone. Insieme al nostro partner Gesac, che ringraziamo per averci supportato in questo percorso di crescita, guardiamo con entusiasmo al futuro con l’obiettivo di continuare ad essere un attore chiave per il turismo e l’economia della città e della regione e confermarci la compagnia preferita dei napoletani e dei campani”. “Il doppio anniversario che celebriamo oggi rappresenta un traguardo straordinario che testimonia non solo la solidità della nostra collaborazione, ma anche la visione strategica che ha guidato questa partnership nel corso degli anni– ha aggiunto Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac -. EasyJet ha saputo interpretare e rispondere con efficacia alla domanda del mercato, contribuendo in modo significativo all’ampliamento del network, in particolare internazionale, e all’incremento della connettività a beneficio di cittadini, imprese e dell’intero sistema turistico regionale. Grazie alla presenza fissa di ben 8 aeromobili, easyJet rappresenta la compagnia aerea con il più alto numero di aerei in base, configurandosi come motore di sviluppo e fonte di occupazione stabile per il territorio”. Tra le mete della summer 2025 spiccano Dubrovnik e Spalato, Bordeaux, Mykonos, Alicante e Marrakech, solo per citarne alcune. Condividi

