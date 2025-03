Discover Airlines decolla il 5 marzo sul lungo raggio da Monaco: si comincia da Orlando Conto alla rovescia per il debutto dei voli lungo raggio di Discover Airlines dall’aeroporto di Monaco: si comincia il 5 marzo con il primo volo non-stop per Orlando, rotta mai servita prima dallo scalo tedesco della Baviera. A seguire, decolleranno collegamenti diretti per Windhoek, il 1° aprile e Calgary, il 12 aprile. Orlando e Windhoek saranno servite tutto l’anno, con tre voli settimanali che garantiranno una connettività costante. Calgary sarà operata tre volte a settimana durante la stagione estiva. Infine, durante la prossima stagione invernale, si aggiungerà la rotta verso Punta Cana, dal 26 ottobre 2025. La sussidiaria del Gruppo Lufthansa già dalla scorsa primavera ha rafforzato costantemente la sua presenza a Monaco, con un’ampia gamma di voli a breve e medio raggio. Quest’estate, la compagnia aerea posizionerà sullo scalo un ulteriore Airbus A320, portando il numero totale di aeromobili basati a Monaco a otto, tra cui due Airbus A330 e sei A320. La flotta sarà impiegata su un network di 32 destinazioni leisure, con oltre 80 partenze settimanali su rotte a breve, medio e lungo raggio. Le mete spaziano dalle Isole Canarie a Bodø in Norvegia e Reykjavík, fino a Varna e Burgas in Bulgaria. Condividi

