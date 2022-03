Dieci vettori Usa chiedono a Biden di eliminare le regole anti Covid

Dieci delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, con voli internazionali, hanno chiesto al presidente Joe Biden in una lettera di revocare le prescrizioni sanitarie legate al Covid-19 per i passeggeri degli aerei, dato che “molte cose sono cambiate dalla sua imposizione e non più avere senso nell’attuale contesto sanitario.

La lettera è firmata dai vertici di American Airlines, Delta, United, JetBlue, FedEx Express, Southwest, Alaska, Hawaiian, UPS e Airlines for America , ovvero praticamente tutte le compagnie del settore con voli internazionali.

Nello specifico, i dieci dirigenti chiedono al governo Biden di eliminare i test obbligatori (PCR o antigeni) richiesti per salire a bordo di un volo e di revocare anche la necessità di indossare le mascherine durante tutto il viaggio aereo e anche negli aeroporti.

Ricordano che “l’onere di costringere sia a indossare la mascherina che a mostrare i test è gravato ormai da due anni sui nostri dipendenti, ed è un compito per il quale non sono formati”.

Le compagnie aeree sostengono l’alto livello di immunità negli Stati Uniti, la disponibilità di mascherine di alta qualità “per chi vuole usarle”, la qualità dell’aria nelle cabine degli aerei e la facilità di accesso ai vaccini, per quello che dicono a Biden: “Vi esortiamo a farlo (alzare le misure) ora”.

Inoltre, che il settore ha sostenuto e collaborato con il governo federale quando ha introdotto le misure per fermare il Covid-19, ma che i dati attuali sulla pandemia sono “incoraggianti” e che le restrizioni stanno iniziando ad essere eliminate da costa a costa del paese, quindi “è più che il momento di eliminare queste politiche.