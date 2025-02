Delta rilancia sull’Australia con la Los Angeles-Melbourne, dal prossimo dicembre Delta Air Lines amplia il network verso l’Australia con l’aggiunta di una terza destinazione, Melbourne, che sarà servita da Los Angeles, dal dicembre 2025. I voli saranno inizialmente operati tre volte a settimana a partire dal 3 dicembre con aeromobili Airbus A350-900 da 275 posti. Melbourne, nello stato di Victoria, si aggiunge a Brisbane e Sydney, sempre collegate da Los Angeles. «I nuovi collegamenti contribuiranno a portare centinaia di visitatori in più nel nostro Stato ogni settimana, andando a sostenere il turismo di livello mondiale, i ristoranti e i luoghi di ospitalità del Victoria – ha dichiarato il ceo dell’aeroporto, Lorie Argus -. Il Nord America è un mercato inbound incredibilmente importante per noi, e siamo orgogliosi di collaborare con Visit Victoria per contribuire a ripristinare la capacità sulla rotta di Los Angeles e incentivare i turisti nordamericani a fare di Melbourne la loro prima tappa». Il rafforzamento sulle rotte australiane arriva mentre Delta ha confermato che riprenderà a volare su Tel Aviv dal prossimo 1° aprile, in seguito all’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas raggiunto a gennaio dopo 15 mesi di guerra. Il vettore riavvierà il collegamento giornaliero dall’aeroporto John F. Kennedy di New York utilizzando A330-900neo, con un’offerta di quasi 2.000 posti settimanali. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_484087" align="alignleft" width="300"] Federico e Riccardo Ficcanterri[/caption] Lo scorso 9 gennaio Ciro Verrocchi ha lasciato la direzione generale della Icon Collection, ruolo che il manager ricopriva dal febbraio 2023. Il cambio generazionale al vertice vede coinvolta la nuova generazione della famiglia Ficcanterri insieme a quella senior, inclusi i due cugini Federico e Riccardo fondatori del gruppo alberghiero. La compagnia punta ora su un management dinamico, visionario e altamente specializzato, in grado di anticipare le tendenze del settore, interpretare le esigenze di una clientela sempre più sofisticata e. Questo percorso si inserisce in una più ampia evoluzione verso un modello di azienda Teal, basato su autonomia, responsabilità condivisa e una cultura organizzativa incentrata sulla collaborazione e sullo sviluppo continuo. Parallelamente, il gruppo sta potenziando gli investimenti in nuovi progetti dedicati alla formazione (People), alla sostenibilità (WePlant) e al lusso (il neo 5 stelle The Sense Experience Resort), ampliando la propria presenza nei mercati strategici e stringendo collaborazioni con partner d’élite. La proprietà e tutto il team ringraziano Ciro Verrocchi, per il lavoro svolto e gli augurano il meglio per i suoi futuri progetti professionali. [post_title] => Ciro Verrocchi lascia la Icon Collection. La direzione del gruppo in mano alla famiglia Ficcanterri [post_date] => 2025-02-06T11:34:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738841671000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484070 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mercato Italia sempre più strategico per i paesi del Centroamérica che torna a promuoversi nel nostro Paese. A livello europeo i dati consolidati si riferiscono al 2023 e i visitatori provenienti dai sei mercati chiave europei verso il Centroamerica - Spagna, Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Paesi Bassi - sono stati 1.733.068, per uno share di mercato tra il 12 e il 14%. Nel 2024, secondo le stime, la regione ha accolto complessivamente più di 25 milioni di visitatori, l'11% in più rispetto all’anno precedente. Di questi, oltre 170.000 i viaggiatori dall’Italia. «Il Centroamérica torna alla Bit con un impegno forte e chiaro - spiega Boris Iraheta, segretario generale della Cata, l'Agenzia Centroamericana per la Promozione del Turismo -: consolidare la nostra presenza nel mercato italiano e offrire esperienze che rispondano alle attuali tendenze di viaggio ed esigenze dei viaggiatori. La nostra diversità culturale, naturale ed esperienziale rende la regione una destinazione ideale per chi cerca qualcosa che vada oltre il turismo convenzionale». L’Italia rappresenta un mercato importante per la regione, per via del crescente interesse verso un turismo esperienziale autentico che il Centroamérica -Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama e Repubblica Dominicana - è in grado di offrire. La presenza del Cata a Milano punta anche a rafforzare il rapporto con tour operator, media e potenziali viaggiatori, in un momento che vede la regione affermarsi nell’apprezzamento dei visitatori europei perché è una destinazione non di massa e con un grande patrimonio culturale, naturalistico e storico. [post_title] => Il Centroamerica guarda ai flussi dall'Italia e punta su natura, cultura ed esperienze [post_date] => 2025-02-06T11:20:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738840840000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_382236" align="alignleft" width="300"] Un villaggio Club del Sole[/caption] Club del Sole è alla ricerca di 850 figure professionali per i reparti di ricevimento, sala, bar, cucina, direzione/amministrazione, market e manutenzione delle aree green, da inserire in tutte le strutture della compagnia open air. La campagna di selezione è rivolta a tutti i professionisti già affermati nel settore turistico-alberghiero ma anche a tutti i profili giovani, che si stanno approcciando al mondo del lavoro. Il gruppo si propone, in proposito, come azienda post-diploma per gli allievi delle scuole alberghiere di tutta Italia, che potranno avere un’occasione preziosa di crescita. L'azienda offre contratti stagionali, con nuove possibili opportunità durante i mesi invernali, in base ai ruoli e alle mansioni, con possibilità di formazione, crescita professionale e stabilizzazione, oltre a formule di contratto con alloggio per la stagione. Le figure ricercate includono: direttori, vicedirettori, reception, accoglienza, maitre, chef de rang, runner di sala, cuochi e pizzaioli Primi importanti appuntamenti da segnare in agenda sono le edizioni del Tfp Summit di Milano (il 7 febbraio) e di Roma (il 28 febbraio). Il 5 marzo Club del Sole sarà inoltre fra le aziende protagoniste del recruiting day, organizzato in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, che si terrà presso la sede municipale di Grado. [post_title] => Club del Sole alla ricerca di 850 figure professionali: gli appuntamenti di recruiting [post_date] => 2025-02-06T11:05:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738839941000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483999 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Corsica Sardinia Ferries torna al Travel Open Village Evolution, l'evento del Gruppo Travel in programma a Milano dal 9 al 10 febbraio (Hotel Melià). La programmazione 2025 della compagnia che comprende Corsica, Sardegna e Baleari del 2025 offre tariffe competitive, per permettere ai clienti di pianificare le prossime vacanze. Per Corsica, Sardegna e Baleari è a disposizione anche l’opzione Tariffa FLEX e il biglietto sarà modificabile senza penali, per altre date e altre linee, e rimborsabile fino al 90%. La compagnia propone, tutto l'anno, un gran numero di traversate notturne e diurne, a bordo di moderni traghetti di tipologia Mega, dotati di grandi spazi luminosi, comfort e servizi, come cabine private ad uso esclusivo di varie tipologie, saloni, bar, ristoranti con menu à la carte e menu degustazione a prezzo fisso o speciali formule per i bambini, coffee shop, negozi, piscine, aree gioco bimbi e accoglienza friendly per gli amici a 4 zampe, con cabine dedicate. «Concentreremo energie, strategie e investimenti su Corsica, Sardegna e Baleari – commenta Sébastien Romani, Amministratore Delegato della compagnia - e sui nuovi prodotti come le minicrociere, che stanno riscuotendo un grande successo e molta partecipazione, grazie al know-how dei nostri equipaggi e alla nostra vocazione all’ospitalità». Fiore all’occhiello della compagnia è la Ristorazione che propone una vasta scelta: il Ristorante à la carte DOLCE VITA, dove i piatti della tradizione sono rivisitati in chiave moderna, sotto la supervisione di uno chef stellato, il dinamico Self-Service gourmand YELLOW’S, gli allegri coffee shop SWEET CAFE, l’elegante e classico RIVIERA LOUNGE, il LIDO BEACH bar posto sul ponte solarium, il mediterraneo “pasta e pizza” GUSTO e il MAIN STREET hamburgheria contemporanea. Da tempo la compagnia è molto concentrata a promuovere il turismo sostenibile e continua ad investire nella direzione della transizione ecologica e della riduzione dell’impronta ambientale. [post_title] => Corsica Sardinia Ferries, al Travel Open Village Evolution con le novità della stagione 2025 [post_date] => 2025-02-06T10:56:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738839418000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Genova capitale dell’innovazione turistica nel Mediterraneo. Il capoluogo ligure si presenta alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano con una serie di progetti che testimoniano il periodo di straordinarie trasformazioni e di una forte accelerazione come meta turistica per Genova. In questo contesto il capoluogo ligure è oggi pronto a diventare la prima città italiana e la prima destinazione nel Mediterraneo ad adottare un’Intelligenza Artificiale conversazionale per la creazione di un’esperienza turistica interamente personalizzata e rispettosa dell’autenticità del luogo. Un grande passo in avanti frutto di una lunga preparazione dell’infrastruttura tecnologica A chiusura della conferenza stampa in programma lunedì 10 febbraio sarà presentata in anteprima - con accesso a una simulazione individuale semplificata per i partecipanti - la versione test dell'agente turistico AI del Comune di Genova, che verrà rilasciato al pubblico per la stagione 2025. Interverranno alla conferenza: Alessandra Bianchi, assessore al Turismo e al Marketing Territoriale del Comune di Genova; Marta Brusoni, assessore alla Digitalizzazione, alla Smart City, all'Applicazione dell'Intelligenza Artificiale del Comune di Genova; Gianluca Pocci, direttore generale operativo del Comune di Genova; Alessio Pisa, amministratore delegato di Instilla ; Josep Ejarque, amministratore di FTourism & Marketing e destination manager; Giampiero Biamino, dirigente della Direzione Smart City, Reingegnerizzazione e Digitalizzazione dei Processi del Comune di Genova. [post_title] => Genova capitale dell'innovazione turistica, in Bit nuove sperienze personalizzate [post_date] => 2025-02-06T10:56:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738839393000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines amplia il network verso l'Australia con l'aggiunta di una terza destinazione, Melbourne, che sarà servita da Los Angeles, dal dicembre 2025. I voli saranno inizialmente operati tre volte a settimana a partire dal 3 dicembre con aeromobili Airbus A350-900 da 275 posti. Melbourne, nello stato di Victoria, si aggiunge a Brisbane e Sydney, sempre collegate da Los Angeles. «I nuovi collegamenti contribuiranno a portare centinaia di visitatori in più nel nostro Stato ogni settimana, andando a sostenere il turismo di livello mondiale, i ristoranti e i luoghi di ospitalità del Victoria - ha dichiarato il ceo dell'aeroporto, Lorie Argus -. Il Nord America è un mercato inbound incredibilmente importante per noi, e siamo orgogliosi di collaborare con Visit Victoria per contribuire a ripristinare la capacità sulla rotta di Los Angeles e incentivare i turisti nordamericani a fare di Melbourne la loro prima tappa». Il rafforzamento sulle rotte australiane arriva mentre Delta ha confermato che riprenderà a volare su Tel Aviv dal prossimo 1° aprile, in seguito all'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas raggiunto a gennaio dopo 15 mesi di guerra. Il vettore riavvierà il collegamento giornaliero dall'aeroporto John F. Kennedy di New York utilizzando A330-900neo, con un'offerta di quasi 2.000 posti settimanali. [post_title] => Delta rilancia sull'Australia con la Los Angeles-Melbourne, dal prossimo dicembre [post_date] => 2025-02-06T10:56:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738839383000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484056 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_484059" align="alignleft" width="300"] Filippo Tura, insieme ad alcuni partner qatarioti[/caption] Novità in casa Mosaico Tour Operator che aggiunge il Qatar alla propria programmazione, non solo come stop over alla scoperta della capitale Doha, ma anche come destinazione core per un vacanza di storia, culture e relax al mare. "Gli elevati standard degli alberghi e dei servizi, in linea con il nostro target, rendono ancora più attraente le proposte dei nostri pacchetti di viaggio anche dal punto di vista del costo orientato su una fascia di prezzo molto più accessibile rispetto alle mete di lungo raggio", spiega il direttore vendite dell'operatore romagnolo, Filippo Tura. In collaborazione con Visit Qatar, Mosaico ha quindi pubblicato sul proprio sito alcune proposte orientative che permettono di soddisfare anche quella clientela che si presenta in agenzia con un budget contenuto e che vorrebbero trascorrere una vacanza di cinque o sei notti non troppo lontano dall'Italia. "Il Paese è una destinazione facile da raggiungere: solo sei ore di volo diretto con Qatar Airways in partenza da Roma, Milano e Venezia, senza nemmeno subire lo stress da jet lag: appena due ore di fuso orario di differenza nei mesi dell’ora legale. Inoltre il Qatar offre un clima ideale per gran parte dell’anno: perfetto da ottobre ad aprile, quando le temperature sono più miti e piacevoli". Non solo: "Il Qatar è un luogo dove elementi storici e innovazioni contemporanee si intrecciano in ogni angolo con una straordinaria varietà di edifici emblematici e opere d'arte che riflettono la sua ricca cultura e il dinamismo contemporaneo, dove quartieri come Msheireb Downtown sono esempi di sviluppo urbano sostenibile, con edifici eco-friendly e spazi verdi che promuovono uno stile di vita rispettoso dell'ambiente. Abbiamo trovato un Paese aperto e accogliente - conclude Tura -, dove la sicurezza e l'ospitalità permettono ai visitatori di sentirsi a proprio agio e di scoprire liberamente le meraviglie locali. E siamo entusiasti nel proporlo alle agenzie di viaggio come opportunità per il loro clienti". [post_title] => Mosaico aggiunge il Qatar alla propria programmazione [post_date] => 2025-02-06T10:53:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738839231000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484047 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa chiude in positivo il 2024 con oltre 12 milioni di passeggeri trasportati e un fatturato di 2,9 miliardi di euro, una crescita del 6,3% rispetto al 2023, già anno record. A fine 2024 l’aumento di capitale di 81 milioni di euro sottoscritti da Globalia con 65 milioni e da Iag con 16 milioni, ha rafforzato ulteriormente la solidità dell’azienda. Renato Scaffidi, country manager Italia di Air Europa, ha fatto il punto sui risultati d’esercizio 2024 e presentato le principali novità del 2025, un anno importante per la compagnia aerea che giunge al traguardo dei 25 anni di presenza in Italia. Ottimo l’andamento del mercato italiano con un +8% delle vendite. «Particolarmente positivo è stato il rendimento delle rotte a lungo raggio, con le vendite di destinazioni a lungo raggio al 90% e il leisure al 50%. Anche Venezia, riaperta lo scorso giugno dopo la pandemia, con i suoi due voli ha contribuito all’offerta posti al 15% in più». “Traffico etnico ma anche leisure nostri punti di forza, continueremo a migliorare i nostri risultati, sia in termini di passeggeri trasportati che di fatturato, rispondendo a un mercato in costante crescita. Le aspettative sono molto positive. Per il 2025 contiamo su una crescita di fatturato del’8% e del 12% di passeggeri. Gennaio 2025 ha già chiuso sopra il budget grazie anche al lavoro incessante e proficuo con il trade, agenzie, network, tour operator». Gli italiani intanto hanno riconfermato Santo Domingo tra le destinazioni trainanti (su cui Air Europa opera nei tre aeroporti di Las Americas, Punta Cana e Santiago de los Caballeros), Cuba, San Paolo, Lima, Buenos Aires e Colombia. Sul lungo raggio verranno potenziate alcune rotte che passeranno a una frequenza di sette voli su sette. A maggio 2025, sul medio raggio, aprirà una nuova rotta su Istanbul che permetterà alla compagnia di alimentare il lungo raggio. In code share con Sas si opererà sulle destinazioni del Nord Europa. Una flotta tra le più moderne e oltre 3 mila dipendenti, l’Air Europa passerà da 53 aeromobili a 57. In arrivo tre nuovi Dreamliner e un primo 737 Max. Confermato l’impegno verso la sostenibilità. Di difficile attuazione l’obbligo di utilizzare almeno il 2% di carburante sostenibile Saf per ogni volo secondo le linee dettate dall’Unione europea. Linee direttive che non mancherebbero di far ricadere sulle tariffe dei biglietti il quadruplicarsi dei costi. In programma anche un riposizionamento del brand con iniziative di promozione, presenza in fiere ed eventi. A febbraio parte una collaborazione con Radio Montecarlo. Acquisizione in vista? E sul tema acquisizioni, Scaffidi rimarcando la solidità dell’azienda, ha definito Air Europa una realtà appetibile, attenzionata dai grandi gruppi: «Nel caso in cui si passasse a nuova proprietà, la compagnia continuerebbe ad apportare il valore aggiunto di un'azienda sana e il “fattore umano” fatto di attenzioni anche al proprio personale che come già in pandemia, si è distinto per non aver licenziato nessuno. Air Europa coglierebbe il vantaggio di entrare in un’economia di scala e di allargamento del network». [post_title] => Air Europa, solidità aziendale e costante ascesa per il vettore nel mirino dei grandi gruppi [post_date] => 2025-02-06T10:35:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => air-europa [1] => renato-scaffidi ) [post_tag_name] => Array ( [0] => air europa [1] => Renato Scaffidi ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738838140000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484046 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Obiettivo redditività, sempre e comunque. E' quanto ribadito a chiare lettere da Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa, ai dipendenti di Ita Airways, durante l'incontro svoltosi voluto a margine della prima conferenza stampa congiunta. Spohr, secondo quanto ricostruito da Il Corriere.it, ha evidenziato che oggi Ita con 99 aeromobili «è la seconda più grande compagnia del gruppo - per flotta - dopo Lufthansa e prima di Swiss» ma «è troppo piccola per un Paese come l’Italia, la terza economia più grande d’Europa, la quarta più grande del mondo per traffico aereo, dopo Stati Uniti, Francia e Spagna». «Quindi penso che ci sia spazio per la crescita anche degli equipaggi, del management e di altri ruoli, se facciamo le cose nel modo giusto». Azione redditizia Uno sviluppo subordinato al «dimostrare che questa operazione è redditizia (...) Dai nostri calcoli c’è bisogno di un margine di redditività dell’8% (lo stesso previsto per tutto il gruppo tedesco) per poter finanziare la flotta, fare investimenti e crescere. E questo, naturalmente, è dovrà essere l’obiettivo pure per la compagnia italiana». «La chiave del successo di quest’azienda siete voi, non il mercato americano o il prezzo del cherosene», ha aggiunto il ceo di Ita, Joerg Eberhart. «Per questo contiamo su di vuoi e non a caso l’investimento di Lufthansa è su di voi, non ha comprato le azioni dal Mef in questo primo passaggio, ma ha messo i soldi nel vettore». «Abbiamo una grande responsabilità e la sentiamo tutta», ha chiosato il presidente Sandro Pappalardo. [post_title] => Ita-Lufthansa, Sporh ai dipendenti: «Redditività all'8% per crescere» [post_date] => 2025-02-06T10:14:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738836848000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "delta rilancia sullaustralia con la los angeles melbourne dal prossimo dicembre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":9116,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_484087\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Federico e Riccardo Ficcanterri[/caption]\r

\r

Lo scorso 9 gennaio Ciro Verrocchi ha lasciato la direzione generale della Icon Collection, ruolo che il manager ricopriva dal febbraio 2023. Il cambio generazionale al vertice vede coinvolta la nuova generazione della famiglia Ficcanterri insieme a quella senior, inclusi i due cugini Federico e Riccardo fondatori del gruppo alberghiero.\r

\r

La compagnia punta ora su un management dinamico, visionario e altamente specializzato, in grado di anticipare le tendenze del settore, interpretare le esigenze di una clientela sempre più sofisticata e. Questo percorso si inserisce in una più ampia evoluzione verso un modello di azienda Teal, basato su autonomia, responsabilità condivisa e una cultura organizzativa incentrata sulla collaborazione e sullo sviluppo continuo.\r

\r

Parallelamente, il gruppo sta potenziando gli investimenti in nuovi progetti dedicati alla formazione (People), alla sostenibilità (WePlant) e al lusso (il neo 5 stelle The Sense Experience Resort), ampliando la propria presenza nei mercati strategici e stringendo collaborazioni con partner d’élite. La proprietà e tutto il team ringraziano Ciro Verrocchi, per il lavoro svolto e gli augurano il meglio per i suoi futuri progetti professionali.","post_title":"Ciro Verrocchi lascia la Icon Collection. La direzione del gruppo in mano alla famiglia Ficcanterri","post_date":"2025-02-06T11:34:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738841671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484070","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mercato Italia sempre più strategico per i paesi del Centroamérica che torna a promuoversi nel nostro Paese. \r

\r

A livello europeo i dati consolidati si riferiscono al 2023 e i visitatori provenienti dai sei mercati chiave europei verso il Centroamerica - Spagna, Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Paesi Bassi - sono stati 1.733.068, per uno share di mercato tra il 12 e il 14%. Nel 2024, secondo le stime, la regione ha accolto complessivamente più di 25 milioni di visitatori, l'11% in più rispetto all’anno precedente. Di questi, oltre 170.000 i viaggiatori dall’Italia.\r

\r

«Il Centroamérica torna alla Bit con un impegno forte e chiaro - spiega Boris Iraheta, segretario generale della Cata, l'Agenzia Centroamericana per la Promozione del Turismo -: consolidare la nostra presenza nel mercato italiano e offrire esperienze che rispondano alle attuali tendenze di viaggio ed esigenze dei viaggiatori. La nostra diversità culturale, naturale ed esperienziale rende la regione una destinazione ideale per chi cerca qualcosa che vada oltre il turismo convenzionale».\r

\r

L’Italia rappresenta un mercato importante per la regione, per via del crescente interesse verso un turismo esperienziale autentico che il Centroamérica -Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama e Repubblica Dominicana - è in grado di offrire.\r

\r

La presenza del Cata a Milano punta anche a rafforzare il rapporto con tour operator, media e potenziali viaggiatori, in un momento che vede la regione affermarsi nell’apprezzamento dei visitatori europei perché è una destinazione non di massa e con un grande patrimonio culturale, naturalistico e storico.","post_title":"Il Centroamerica guarda ai flussi dall'Italia e punta su natura, cultura ed esperienze","post_date":"2025-02-06T11:20:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1738840840000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_382236\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un villaggio Club del Sole[/caption]\r

\r

Club del Sole è alla ricerca di 850 figure professionali per i reparti di ricevimento, sala, bar, cucina, direzione/amministrazione, market e manutenzione delle aree green, da inserire in tutte le strutture della compagnia open air. La campagna di selezione è rivolta a tutti i professionisti già affermati nel settore turistico-alberghiero ma anche a tutti i profili giovani, che si stanno approcciando al mondo del lavoro. Il gruppo si propone, in proposito, come azienda post-diploma per gli allievi delle scuole alberghiere di tutta Italia, che potranno avere un’occasione preziosa di crescita.\r

\r

L'azienda offre contratti stagionali, con nuove possibili opportunità durante i mesi invernali, in base ai ruoli e alle mansioni, con possibilità di formazione, crescita professionale e stabilizzazione, oltre a formule di contratto con alloggio per la stagione. Le figure ricercate includono: direttori, vicedirettori, reception, accoglienza, maitre, chef de rang, runner di sala, cuochi e pizzaioli\r

\r

Primi importanti appuntamenti da segnare in agenda sono le edizioni del Tfp Summit di Milano (il 7 febbraio) e di Roma (il 28 febbraio). Il 5 marzo Club del Sole sarà inoltre fra le aziende protagoniste del recruiting day, organizzato in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, che si terrà presso la sede municipale di Grado. ","post_title":"Club del Sole alla ricerca di 850 figure professionali: gli appuntamenti di recruiting","post_date":"2025-02-06T11:05:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738839941000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483999","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corsica Sardinia Ferries torna al Travel Open Village Evolution, l'evento del Gruppo Travel in programma a Milano dal 9 al 10 febbraio (Hotel Melià).\r

\r

La programmazione 2025 della compagnia che comprende Corsica, Sardegna e Baleari del 2025 offre tariffe competitive, per permettere ai clienti di pianificare le prossime vacanze.\r

\r

Per Corsica, Sardegna e Baleari è a disposizione anche l’opzione Tariffa FLEX e il biglietto sarà modificabile senza penali, per altre date e altre linee, e rimborsabile fino al 90%.\r

\r

La compagnia propone, tutto l'anno, un gran numero di traversate notturne e diurne, a bordo di moderni traghetti di tipologia Mega, dotati di grandi spazi luminosi, comfort e servizi, come cabine private ad uso esclusivo di varie tipologie, saloni, bar, ristoranti con menu à la carte e menu degustazione a prezzo fisso o speciali formule per i bambini, coffee shop, negozi, piscine, aree gioco bimbi e accoglienza friendly per gli amici a 4 zampe, con cabine dedicate.\r

\r

«Concentreremo energie, strategie e investimenti su Corsica, Sardegna e Baleari – commenta Sébastien Romani, Amministratore Delegato della compagnia - e sui nuovi prodotti come le minicrociere, che stanno riscuotendo un grande successo e molta partecipazione, grazie al know-how dei nostri equipaggi e alla nostra vocazione all’ospitalità».\r

\r

Fiore all’occhiello della compagnia è la Ristorazione che propone una vasta scelta: il Ristorante à la carte DOLCE VITA, dove i piatti della tradizione sono rivisitati in chiave moderna, sotto la supervisione di uno chef stellato, il dinamico Self-Service gourmand YELLOW’S, gli allegri coffee shop SWEET CAFE, l’elegante e classico RIVIERA LOUNGE, il LIDO BEACH bar posto sul ponte solarium, il mediterraneo “pasta e pizza” GUSTO e il MAIN STREET hamburgheria contemporanea.\r

\r

Da tempo la compagnia è molto concentrata a promuovere il turismo sostenibile e continua ad investire nella direzione della transizione ecologica e della riduzione dell’impronta ambientale.","post_title":"Corsica Sardinia Ferries, al Travel Open Village Evolution con le novità della stagione 2025","post_date":"2025-02-06T10:56:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738839418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Genova capitale dell’innovazione turistica nel Mediterraneo. Il capoluogo ligure si presenta alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano con una serie di progetti che testimoniano il periodo di straordinarie trasformazioni e di una forte accelerazione come meta turistica per Genova.\r

\r

In questo contesto il capoluogo ligure è oggi pronto a diventare la prima città italiana e la prima destinazione nel Mediterraneo ad adottare un’Intelligenza Artificiale conversazionale per la creazione di un’esperienza turistica interamente personalizzata e rispettosa dell’autenticità del luogo. Un grande passo in avanti frutto di una lunga preparazione dell’infrastruttura tecnologica\r

\r

A chiusura della conferenza stampa in programma lunedì 10 febbraio sarà presentata in anteprima - con accesso a una simulazione individuale semplificata per i partecipanti - la versione test dell'agente turistico AI del Comune di Genova, che verrà rilasciato al pubblico per la stagione 2025.\r

\r

Interverranno alla conferenza: Alessandra Bianchi, assessore al Turismo e al Marketing Territoriale del Comune di Genova; Marta Brusoni, assessore alla Digitalizzazione, alla Smart City, all'Applicazione dell'Intelligenza Artificiale del Comune di Genova; Gianluca Pocci, direttore generale operativo del Comune di Genova; Alessio Pisa, amministratore delegato di Instilla ; Josep Ejarque, amministratore di FTourism & Marketing e destination manager; Giampiero Biamino, dirigente della Direzione Smart City, Reingegnerizzazione e Digitalizzazione dei Processi del Comune di Genova.\r

\r

\r

","post_title":"Genova capitale dell'innovazione turistica, in Bit nuove sperienze personalizzate","post_date":"2025-02-06T10:56:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738839393000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines amplia il network verso l'Australia con l'aggiunta di una terza destinazione, Melbourne, che sarà servita da Los Angeles, dal dicembre 2025. I voli saranno inizialmente operati tre volte a settimana a partire dal 3 dicembre con aeromobili Airbus A350-900 da 275 posti.\r

\r

Melbourne, nello stato di Victoria, si aggiunge a Brisbane e Sydney, sempre collegate da Los Angeles.\r

\r

«I nuovi collegamenti contribuiranno a portare centinaia di visitatori in più nel nostro Stato ogni settimana, andando a sostenere il turismo di livello mondiale, i ristoranti e i luoghi di ospitalità del Victoria - ha dichiarato il ceo dell'aeroporto, Lorie Argus -. Il Nord America è un mercato inbound incredibilmente importante per noi, e siamo orgogliosi di collaborare con Visit Victoria per contribuire a ripristinare la capacità sulla rotta di Los Angeles e incentivare i turisti nordamericani a fare di Melbourne la loro prima tappa».\r

\r

Il rafforzamento sulle rotte australiane arriva mentre Delta ha confermato che riprenderà a volare su Tel Aviv dal prossimo 1° aprile, in seguito all'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas raggiunto a gennaio dopo 15 mesi di guerra. Il vettore riavvierà il collegamento giornaliero dall'aeroporto John F. Kennedy di New York utilizzando A330-900neo, con un'offerta di quasi 2.000 posti settimanali.","post_title":"Delta rilancia sull'Australia con la Los Angeles-Melbourne, dal prossimo dicembre","post_date":"2025-02-06T10:56:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738839383000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484056","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_484059\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Filippo Tura, insieme ad alcuni partner qatarioti[/caption]\r

\r

Novità in casa Mosaico Tour Operator che aggiunge il Qatar alla propria programmazione, non solo come stop over alla scoperta della capitale Doha, ma anche come destinazione core per un vacanza di storia, culture e relax al mare. \"Gli elevati standard degli alberghi e dei servizi, in linea con il nostro target, rendono ancora più attraente le proposte dei nostri pacchetti di viaggio anche dal punto di vista del costo orientato su una fascia di prezzo molto più accessibile rispetto alle mete di lungo raggio\", spiega il direttore vendite dell'operatore romagnolo, Filippo Tura.\r

\r

In collaborazione con Visit Qatar, Mosaico ha quindi pubblicato sul proprio sito alcune proposte orientative che permettono di soddisfare anche quella clientela che si presenta in agenzia con un budget contenuto e che vorrebbero trascorrere una vacanza di cinque o sei notti non troppo lontano dall'Italia.\r

\r

\"Il Paese è una destinazione facile da raggiungere: solo sei ore di volo diretto con Qatar Airways in partenza da Roma, Milano e Venezia, senza nemmeno subire lo stress da jet lag: appena due ore di fuso orario di differenza nei mesi dell’ora legale. Inoltre il Qatar offre un clima ideale per gran parte dell’anno: perfetto da ottobre ad aprile, quando le temperature sono più miti e piacevoli\".\r

\r

Non solo: \"Il Qatar è un luogo dove elementi storici e innovazioni contemporanee si intrecciano in ogni angolo con una straordinaria varietà di edifici emblematici e opere d'arte che riflettono la sua ricca cultura e il dinamismo contemporaneo, dove quartieri come Msheireb Downtown sono esempi di sviluppo urbano sostenibile, con edifici eco-friendly e spazi verdi che promuovono uno stile di vita rispettoso dell'ambiente. Abbiamo trovato un Paese aperto e accogliente - conclude Tura -, dove la sicurezza e l'ospitalità permettono ai visitatori di sentirsi a proprio agio e di scoprire liberamente le meraviglie locali. E siamo entusiasti nel proporlo alle agenzie di viaggio come opportunità per il loro clienti\".","post_title":"Mosaico aggiunge il Qatar alla propria programmazione","post_date":"2025-02-06T10:53:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738839231000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484047","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa chiude in positivo il 2024 con oltre 12 milioni di passeggeri trasportati e un fatturato di 2,9 miliardi di euro, una crescita del 6,3% rispetto al 2023, già anno record. A fine 2024 l’aumento di capitale di 81 milioni di euro sottoscritti da Globalia con 65 milioni e da Iag con 16 milioni, ha rafforzato ulteriormente la solidità dell’azienda.\r

\r

Renato Scaffidi, country manager Italia di Air Europa, ha fatto il punto sui risultati d’esercizio 2024 e presentato le principali novità del 2025, un anno importante per la compagnia aerea che giunge al traguardo dei 25 anni di presenza in Italia.\r

\r

Ottimo l’andamento del mercato italiano con un +8% delle vendite. «Particolarmente positivo è stato il rendimento delle rotte a lungo raggio, con le vendite di destinazioni a lungo raggio al 90% e il leisure al 50%. Anche Venezia, riaperta lo scorso giugno dopo la pandemia, con i suoi due voli ha contribuito all’offerta posti al 15% in più».\r

\r

“Traffico etnico ma anche leisure nostri punti di forza, continueremo a migliorare i nostri risultati, sia in termini di passeggeri trasportati che di fatturato, rispondendo a un mercato in costante crescita. Le aspettative sono molto positive. Per il 2025 contiamo su una crescita di fatturato del’8% e del 12% di passeggeri. Gennaio 2025 ha già chiuso sopra il budget grazie anche al lavoro incessante e proficuo con il trade, agenzie, network, tour operator».\r

\r

Gli italiani intanto hanno riconfermato Santo Domingo tra le destinazioni trainanti (su cui Air Europa opera nei tre aeroporti di Las Americas, Punta Cana e Santiago de los Caballeros), Cuba, San Paolo, Lima, Buenos Aires e Colombia. Sul lungo raggio verranno potenziate alcune rotte che passeranno a una frequenza di sette voli su sette. A maggio 2025, sul medio raggio, aprirà una nuova rotta su Istanbul che permetterà alla compagnia di alimentare il lungo raggio. In code share con Sas si opererà sulle destinazioni del Nord Europa.\r

\r

Una flotta tra le più moderne e oltre 3 mila dipendenti, l’Air Europa passerà da 53 aeromobili a 57. In arrivo tre nuovi Dreamliner e un primo 737 Max.\r

\r

Confermato l’impegno verso la sostenibilità. Di difficile attuazione l’obbligo di utilizzare almeno il 2% di carburante sostenibile Saf per ogni volo secondo le linee dettate dall’Unione europea. Linee direttive che non mancherebbero di far ricadere sulle tariffe dei biglietti il quadruplicarsi dei costi.\r

\r

In programma anche un riposizionamento del brand con iniziative di promozione, presenza in fiere ed eventi. A febbraio parte una collaborazione con Radio Montecarlo.\r

Acquisizione in vista?\r

E sul tema acquisizioni, Scaffidi rimarcando la solidità dell’azienda, ha definito Air Europa una realtà appetibile, attenzionata dai grandi gruppi: «Nel caso in cui si passasse a nuova proprietà, la compagnia continuerebbe ad apportare il valore aggiunto di un'azienda sana e il “fattore umano” fatto di attenzioni anche al proprio personale che come già in pandemia, si è distinto per non aver licenziato nessuno. Air Europa coglierebbe il vantaggio di entrare in un’economia di scala e di allargamento del network».","post_title":"Air Europa, solidità aziendale e costante ascesa per il vettore nel mirino dei grandi gruppi","post_date":"2025-02-06T10:35:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["air-europa","renato-scaffidi"],"post_tag_name":["air europa","Renato Scaffidi"]},"sort":[1738838140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484046","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Obiettivo redditività, sempre e comunque. E' quanto ribadito a chiare lettere da Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa, ai dipendenti di Ita Airways, durante l'incontro svoltosi voluto a margine della prima conferenza stampa congiunta.\r

\r

Spohr, secondo quanto ricostruito da Il Corriere.it, ha evidenziato che oggi Ita con 99 aeromobili «è la seconda più grande compagnia del gruppo - per flotta - dopo Lufthansa e prima di Swiss» ma «è troppo piccola per un Paese come l’Italia, la terza economia più grande d’Europa, la quarta più grande del mondo per traffico aereo, dopo Stati Uniti, Francia e Spagna». «Quindi penso che ci sia spazio per la crescita anche degli equipaggi, del management e di altri ruoli, se facciamo le cose nel modo giusto».\r

Azione redditizia\r

Uno sviluppo subordinato al «dimostrare che questa operazione è redditizia (...) Dai nostri calcoli c’è bisogno di un margine di redditività dell’8% (lo stesso previsto per tutto il gruppo tedesco) per poter finanziare la flotta, fare investimenti e crescere. E questo, naturalmente, è dovrà essere l’obiettivo pure per la compagnia italiana».\r

\r

«La chiave del successo di quest’azienda siete voi, non il mercato americano o il prezzo del cherosene», ha aggiunto il ceo di Ita, Joerg Eberhart. «Per questo contiamo su di vuoi e non a caso l’investimento di Lufthansa è su di voi, non ha comprato le azioni dal Mef in questo primo passaggio, ma ha messo i soldi nel vettore».\r

\r

«Abbiamo una grande responsabilità e la sentiamo tutta», ha chiosato il presidente Sandro Pappalardo.","post_title":"Ita-Lufthansa, Sporh ai dipendenti: «Redditività all'8% per crescere»","post_date":"2025-02-06T10:14:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1738836848000]}]}}