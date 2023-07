Delta Air Lines: ordine per altri 12 A220-300 che porta il totale a quota 131 velivoli Delta Air Lines ha reso noto un ordine per 12 ulteriori A220-300, portando così il totale dell’ordine fermo del vettore per gli A220 a 131 aeromobili: 45 A220-100 e 86 A220-300. Nel corso degli anni, la compagnia aerea statunitense ha riordinato l’A220 cinque volte ed è oggi è il più grande cliente e operatore di A220 al mondo. Oltre a offrire una positiva esperienza in cabina, l’aeromobile svolge un ruolo importante nel contribuire a ridurre i costi operativi delle compagnie aeree e l’mpatto ambientale. Con una riduzione del 25% dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 per poltrona rispetto alla generazione precedente, l’A220 è l’unico aeromobile costruito appositamente per il mercato dei 100-150 posti. Grazie alla combinazione di aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e motori GTF™ di ultima generazione di Pratt & Whitney, l’A220 offre ai clienti un’impronta acustica ridotta del 50% ed emissioni di NOx inferiori di circa il 50% rispetto agli standard del settore. Delta ha preso in consegna il suo primo Airbus A220 nell’ottobre 2018 ed è stato il primo vettore statunitense a operare questo tipo di aeromobile. Delta opera attualmente una flotta di 433 aeromobili Airbus, di cui 61 A220, 280 aeromobili della Famiglia A320, 64 A330 e 28 A350-900. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449676 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_415903" align="alignright" width="300"] Salvatore Ombra[/caption] Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani, per la prima volta nella sua storia ha chiuso il semestre con un risultato netto positivo pari a 96,8 mila euro e con un Ebitda, margine operativo lordo, di 253.000 euro. Nei primi sei mesi 2023 i passeggeri movimentati sono stati 534.032 , con un incremento sul 2022 del 47.5%, e con 3.852 movimenti, in crescita del 11.6% sull’esercizio 2022. «La verifica di tutti gli aggregati di costo e di ricavo – spiega il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – danno evidenza di come il percorso intrapreso a ridosso della pandemia, poi bruscamente interrotto e ripartito nel 2021, stia consentendo di raccogliere i frutti da tempo attesi. In pari periodo nel 2022, infatti, il conto economico della società registrava una perdita di circa 1,5 milioni di euro». I ricavi complessivi risultano in netta crescita (+54,9%) rispetto al periodo corrispondente. Cui si aggiungono i costanti risultati positivi ed i conseguenti dividendi derivanti dalla gestione della partecipata Tafs srl. I costi della produzione complessivamente sostenuti dal gestore nel corso del periodo in esame, sono in crescita contenuta pari al 6.9% rispetto all’anno 2022, rilevando che gli sforzi in termini di efficientamento e razionalizzazione hanno consentito di appiattire la curva di crescita dei costi variabili e parzialmente variabili, sostenuti dalla società. «Queste premesse ci consentiranno di traguardare il tanto auspicato e perseguito utile di bilancio al termine dell’esercizio 2023, dopo aver dimezzato le perdite nel 2021 e nel 2022». [post_title] => Trapani: Airgest archivia per la prima volta una semestrale in utile [post_date] => 2023-07-14T10:20:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689330002000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines ha reso noto un ordine per 12 ulteriori A220-300, portando così il totale dell'ordine fermo del vettore per gli A220 a 131 aeromobili: 45 A220-100 e 86 A220-300. Nel corso degli anni, la compagnia aerea statunitense ha riordinato l'A220 cinque volte ed è oggi è il più grande cliente e operatore di A220 al mondo. Oltre a offrire una positiva esperienza in cabina, l'aeromobile svolge un ruolo importante nel contribuire a ridurre i costi operativi delle compagnie aeree e l'mpatto ambientale. Con una riduzione del 25% dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 per poltrona rispetto alla generazione precedente, l'A220 è l'unico aeromobile costruito appositamente per il mercato dei 100-150 posti. Grazie alla combinazione di aerodinamica all'avanguardia, materiali avanzati e motori GTF™ di ultima generazione di Pratt & Whitney, l'A220 offre ai clienti un'impronta acustica ridotta del 50% ed emissioni di NOx inferiori di circa il 50% rispetto agli standard del settore. Delta ha preso in consegna il suo primo Airbus A220 nell'ottobre 2018 ed è stato il primo vettore statunitense a operare questo tipo di aeromobile. Delta opera attualmente una flotta di 433 aeromobili Airbus, di cui 61 A220, 280 aeromobili della Famiglia A320, 64 A330 e 28 A350-900. [post_title] => Delta Air Lines: ordine per altri 12 A220-300 che porta il totale a quota 131 velivoli [post_date] => 2023-07-14T10:07:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689329268000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449621 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’hotel Gardena di Ortisei compie 100 anni. La storia del Gardena inizia nel 1923, quando Antonio e Anna Demetz, i nonni dell'attuale proprietario Hugo Bernardi, acquistarono una casa privata e la trasformarono in albergo, continuando, anno dopo anno, ad apportare migliorie e ampliamenti. Il nipote Hugo Bernardi entra in scena nel 2000 insieme alla moglie Cinzia; l’anno successivo l'edificio viene demolito e completamente ricostruito nel tempo record di nove mesi. Nel 2003 il Gardena diventa il primo 5 stelle di Ortisei e nel 2004 entra a far parte dell'associazione internazionale Relais & Châteaux. «Quest’anno celebriamo il centenario del nostro hotel - spiega il director Of sales and marketing della struttura, Alex Demetz -. È un traguardo importante per la nostra casa e un’occasione speciale per festeggiare e per ricordare un secolo di cambiamenti, ampliamenti e di evoluzione: da un piccolo albergo a un hotel 5 stelle Relais & Châteaux. Per questo desideriamo festeggiare debitamente questo centenario: dall’8 al 21 ottobre 2023 sono in programma diversi eventi, dalle serate culinarie con chef pluristellati a degustazioni di vini, distillati e cioccolato; da escursioni a tema alla serata con l’alpinista di fama mondiale Reinhold Messner, saranno due settimane speciali all’insegna della più squisita ospitalità che da sempre caratterizza il Gardena». Alle 5 stelle, va aggiunta inoltre la prestigiosa stella Michelin del ristorante Anna Stuben, ai cui fornelli si destreggia il giovane chef altoatesino Reimund Brunner, sempre alla ricerca delle migliori materie prime. Alla spa Anais, infine, la parola d’ordine è il relax: nelle piscine ci si rilassa nell’acqua tiepida per poi scaldarsi al tepore della sauna finlandese, oppure tra i vapori aromatici del bagno turco e della biosauna. Per le signore, la ladies-only spa propone un bagno di vapore e biosauna.. [post_title] => Gardena di Ortisei, eventi e serate per i 100 anni dell'hotel [post_date] => 2023-07-14T10:07:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689329248000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449669 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AirBaltic archivia il primo semestre 2023 con il più alto fatturato di sempre, a quota 285 milioni di euro. Questa cifra rappresenta una crescita del 49% rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno. "La prima metà del 2023 ha superato le nostre aspettative, portando airBaltic verso una forte performance commerciale - ha dichiarato Martin Gauss, presidente e amministratore delegato del vettore -. Finora abbiamo registrato un'ottima stagione estiva, con ogni mese che passa che mostra miglioramenti con una tendenza al rialzo. Rispetto ai primi sei mesi del 2022, abbiamo registrato una crescita significativa dei ricavi, del numero di passeggeri e dei voli effettuati. Guardando al futuro, il nostro obiettivo e la nostra ambizione rimangono quelli di raggiungere i 700 milioni di euro di ricavi e un aumento sostanziale del numero di passeggeri - 4,4 milioni entro la fine del 2023". "Inoltre, il nostro obiettivo primario per il futuro rimane quello di essere il principale fornitore di connettività da e per le città di Riga, Tallinn, Vilnius e Tampere. Qui airBaltic ha rafforzato le sue posizioni e si impegna a migliorare l'esperienza dei passeggeri e a dare un contributo significativo all'economia". Nei primi sei mesi del 2023, airBaltic ha trasportato quasi 2 milioni di passeggeri, il 52% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il numero di voli effettuati è aumentato del 20%, raggiungendo le 20.300 unità. [post_title] => AirBaltic centra un semestre dai ricavi da record [post_date] => 2023-07-14T09:58:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689328710000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà Tree House Re-Tree-T il primo progetto prototipo di struttura ecocompatibile frutto della nuova partnership tra l'operatore open air Club del Sole, il Politecnico di Torino e l'architetto Paolo Scoglio, fondatore di The Ne[s]t, team di professionisti specializzato nella progettazione di micro-architetture per il turismo esperienziale. La struttura, composta da una terrazza e da una tenda, sarà realizzata all'interno dello Spina Family Camping Village, situato nell'area del delta del Po, a pochi passi dal Lido di Spina, patrimonio di bio-diversità di flora e fauna. Il progetto prevede, in particolare, la mappatura digitale mediante droni e laser-scanner della flora della pineta secolare, per inserire le strutture tra gli alberi esistenti, senza danneggiarli in alcun modo. Successivamente saranno realizzate la terrazza e la tenda, i due elementi che costituiscono il sistema della Tree House Re-Tree-T, che sarà appoggiata e non fissata a terra. Il nome di questo sistema racchiude in sé il senso di un progetto fortemente guidato dalla sostenibilità, per cui impronta zero sul paesaggio ospitante, materiali naturali e riciclati e progettazione bioclimatica sono i fattori chiave. Posizionate ad altezze diverse, la terrazza e la tenda permetteranno, mediante delle scale o rampe, di salire in cima, fino a sfiorare i rami degli alberi: la terrazza sarà una struttura in acciaio riciclato e legno, fissata reversibilmente al suolo. Progettata per ospitare una tenda sospesa tra gli alberi, è l’ideale per chi desidera vivere un’esperienza più wild, permettendo di trascorrere tutta la notte, o solo alcune ore, sotto la volta celeste. Chi preferisce un’esperienza più confortevole, invece, potrà optare per la tenda, fatta in acciaio riciclato, legno e materiale tessile e fissata anch’essa reversibilmente al suolo. Disporrà di un comodo letto doppio, un bagno e un vano guardaroba. All’esterno sarà presente un piccolo deck che ospita un salottino lounge. [post_title] => Club del Sole lancia le Tree House Re-Tree-T in collaborazione con The Ne[s]t e il Politecnico di Torino [post_date] => 2023-07-14T09:47:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689328024000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449664 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AirHelp ha realizzato una nuova Guida ai diritti dei passeggeri che si apprestano a volare, un manuale pronto all’uso e aggiornato con le ultime normative per rimanere informati e sapere come reagire in caso di imprevisto. Con la forte ripresa del traffico aereo degli ultimi anni post-pandemici e il conseguente aumento dei disagi negli aeroporti, la Guida di AirHelp si rivela utile in caso di cancellazione o di un imbarco negato, mettendo in evidenza i diritti dei viaggiatori, una situazione che nella stragrande maggioranza dei casi non si verifica, dato che l'85% dei passeggeri non li conosce a pieno. Per chiarire ogni dubbio, la Guida AirHelp informa che, in caso di disservizio, i viaggiatori sono tutelati dal Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio Europeo, una delle leggi più complete al mondo in materia di tutela dei passeggeri aerei. Fra gli aspetti più importanti, questo regolamento stabilisce che i viaggiatori hanno diritto a: essere informati, sullo stato del proprio volo e sui propri diritti a riguardo; un volo sostitutivo: la compagnia aerea deve fornire un volo alternativo per la destinazione o un rimborso completo in tutti i casi di negato imbarco, cancellazione o mancata coincidenza; cibo e bevande: Dopo alcune ore di ritardo (da due a quattro) o di cancellazione del volo, le compagnie aeree devono fornire ai passeggeri cibo e bevande; alloggio: In caso di ritardo notturno, le compagnie aeree devono fornire ai passeggeri interessati un albergo per la notte e il trasporto da e per l'alloggio. Rimborso del prezzo del biglietto e dei costi aggiuntivi: I passeggeri vittime di cancellazioni, overbooking, mancate coincidenze o ritardi superiori a cinque ore hanno diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto. Possono inoltre richiedere la copertura di eventuali costi aggiuntivi sostenuti a causa dell'interruzione del viaggio. Rimborso del biglietto del prezzo del biglietto o imbarco sul volo alternativo: In tutti i casi di negato imbarco, cancellazione o mancata coincidenza, la compagnia aerea deve fornire, a scelta del passeggero, un volo alternativo per la destinazione finale o un rimborso completo del prezzo del biglietto pagato. Risarcimento fino a 600 euro: Per persona e per viaggio, per ritardi superiori a tre ore, cancellazioni effettuate meno di 14 giorni prima della partenza o negato imbarco, se la colpa è della compagnia aerea. Rimborso del biglietto o imbarco sul volo alternativo e risarcimento: il rimborso del biglietto o l’imbarco sul volo alternativo non escludono, se previsto, il risarcimento; Bagaglio danneggiato, ritardato o perso: Le compagnie aeree sono tenute a riparare, sostituire o pagare eventuali danni al bagaglio o al suo contenuto. Il reclamo deve essere presentato entro sette giorni dall'arrivo. [post_title] => AirHelp, guida aggiornata con le ultime normative per i diritti dei viaggiatori [post_date] => 2023-07-14T09:42:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689327743000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449406 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le vacanze all inclusive nel Mar Rosso testate sul campo: i Going Resort di Marsa Alam e Sharm el Sheikh conquistano la piena soddisfazione dei primi clienti che hanno provato le due strutture. Dopo il fam trip che ha visto la partecipazione di 40 agenzie di viaggio, le vendite sono partite a pieno ritmo e l’occasione è propizia per raccogliere i commenti a caldo. «Punto mare strepitoso a Marsa Alam – esordisce Ariella Colantuono della Narai Travel di Arosio (Como) -: la lunghissima spiaggia e soprattutto la barriera corallina hanno colpito favorevolmente una giovane coppia partita in giugno, che di sera ha trovato molto piacevole la cittadina nelle vicinanze del resort per uscire a cena nei piccoli ristoranti del porticciolo». E quale escursione è piaciuta di più? «Certamente la Quad Ride che si svolge nel tardo pomeriggio, con cena al tramonto e notte stellata nel deserto – continua l’agente di viaggio comasca -: lo spettacolo e la preparazione della serata sono suggestivi e offrono un diversivo alla settimana di sole e di immersioni». Che dire di Sharm el Sheikh, invece? Colantuono: «La coppia di senior che ha viaggiato con noi è rimasta colpita dall’eleganza del Sunrise Diamond Resort, sia dalla struttura in sé sia dai servizi e la cura dei dettagli: al mattino a colazione sulle note del sassofono, le essenze profumate nella hall, i sei ristoranti, ma anche la pulizia e… la navetta per la spiaggia! Invece, le famiglie apprezzano gli spazi per i ragazzi: l’Aquapark e le diverse spiagge, nella tipica configurazione a caletta di questo tratto di costa, che permettono un accesso al mare direttamente. Infine, la vicinanza alla città vecchia di Sharm, che per la sera è sempre attrattiva». [gallery columns="4" ids="449411,449409,449408,449407"] Collegamenti aerei diretti Le partenze per Marsa Alam e Sharm el Sheikh con voli diretti sono di sabato e di domenica dagli aeroporti di Milano Malpensa (per entrambe le destinazioni) e di Bergamo (solo Sharm), alle quali vanno ad aggiungersi nuove rotazioni charter da Palermo, Catania e Napoli per i mesi di luglio e agosto, tutti su Sharm. Nuovi voli diretti da Palermo, Catania e Napoli Le date di partenza dei charter: da Palermo: 17, 24 31 luglio + 7, 14, 21 e 28 agosto + 4, 11 e 18 settembre da Catania: 23 e 30 luglio + 6, 20 e 27 agosto + 3 settembre da Napoli: 29 luglio + 5, 12, 19 e 26 agosto Differenze dei prodotti Da Nadia Intressalvi della I Tesori d’Oriente Busto Arsizio (Varese) viene l’indicazione sulle differenze dei due prodotti: «Vanno venduti consapevolmente rispetto ai rispettivi punti di forza – osserva -: propongo a famiglie con bimbi il resort di Sharm, anche perché ha una piscina con parco-giochi fantastica, oppure a un cliente di livello alto, magari suggerendo la villa con piscina privata. Invece, Marsa lo suggerisco a chi è alla ricerca di servizi più semplici, magari gruppi di amici e coppie, è un luogo tranquillo, che personalmente ho preferito tra i due. Ha un mare splendido e una laguna per chi non sa nuotare, così come il pontile per l’accesso alla barriera per lo snorkeling. In entrambi i casi, il personale è molto disponibile, ascolta le esigenze e le attua». Infine, aggiunge una nota su Sharm: «Non tornavo da 10 anni e l’ho trovata trasformata, definitivamente in ordine e alla sera propone diversi locali, persino uno arroccato e a picco sul mare, molto trendy, con musica e piacevolissimo sin dal tramonto». Informativa PR LINK UTILI Approfondisci su Going Resort Accedi alla piattaforma trade Going4You Seguici su Instagram Seguici su Linkedin CONTATTI commerciale@going.it Booking Nord Italia 02.22126928 Booking Sud Italia e isole 02.88126195 [post_title] => Partito il Mar Rosso a 5 stelle di Going: promosso a pieni voti dal mercato [post_date] => 2023-07-14T09:30:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689327036000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449654 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' arrivato ieri l'annuncio ufficiale dell'apertura del nuovo VRetreats siracusano hotel Roma a Ortigia. La struttura è una delle cinque new entry dell'anno, già presentate recentemente a Firenze, che hanno permesso al brand lusso dell'ospitalità di casa Alpitour di più che raddoppiare il proprio portfolio, passando da quota quattro a nove strutture complessive in poche settimane. Situata nell’omonima via da cui trae il nome, la proprietà prende vita in un albergo del 1880, incastonato tra la cattedrale e l’arcivescovado, nonché affacciato su piazza Minerva, prosecuzione della principale e centrale piazza Duomo. L’hotel Roma presenta al proprio interno un forte carattere siciliano, con la stessa pietra calcarea usata per i templi greci e i palazzi barocchi, i cortili segreti tradizionali ereditati dall’architettura araba, il piccolo giardino pensile, i balconi presenti in tutte le camere e le volte a dammuso in tufo del ristorante. Dispone di 40 camere, tra cui una suite e quattro junior suite. A completare l'offerta, il ristorante e il bar Roma. [post_title] => E' operativo il nuovo VRetreats siracusano hotel Roma a Ortigia [post_date] => 2023-07-14T09:12:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689325940000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449651 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà un 5 stelle da 97 camere con doppia vocazione, adults-only e famiglie, il nuovo Falkensteiner che verrà realizzato a Salò, sul lago di Garda, in collaborazione con l'architetto Matteo Thun. Alla proprietà si affiancheranno anche 170 appartamenti con servizi alberghieri del brand Premium Living, pure questi completamente arredati da Matteo Thun. La struttura sorgerà su un'area di 4,5 ettari, sede dell'ex stabilimento dell'acqua Tavani, che il gruppo Falkensteiner ha acquisito durante il periodo del Covid. "I lavori dovrebbero partire il prossimo autunno, con la prima fase del progetto che si prevede possa concludersi a giugno 2025, in tempo per l'estate successiva, quando saranno disponibili l'hotel e 96 appartamenti. In un secondo momento verranno poi realizzate le restanti 74 unità abitative", ha spiegato in occasione della conferenza di presentazione del nuovo sviluppo a Milano il ceo di Fmtg Group, Otmar Michaeler. L'investimento complessivo è di 140 milioni di euro. "La parte di appartamenti Premium Living è quindi essenziale per la sostenibilità economica dell'intero progetto - ha aggiunto Michaeler. D'altronde il marchio Premium Living si è dimostrato un prodotto di successo ovunque è stato realizzato. In Italia il primo sviluppo è stato al Falkensteiner Jesolo con gli appartamenti ormai tutti venduti. L'appeal è tale che a Salò, a progetto ancora sulla carta, è già stato pre-acquistato il 20% dello stock disponibile, ha rivelato il presidente del supervisory board di Fmtg, Erich Falkensteiner. A livello di gruppo, l'anno è partito molto bene con un +15% di occupazione medio nelle strutture della compagnia fino ad aprile. Poi, complice un calo registrato pressoché in tutti i comparti del turismo, il trend di crescita si è un po' affievolito, attestandosi su un +7%, +8% rispetto allo stesso periodo del 2022: "C'è la questione inflazione, che mina il potere d'acquisto delle persone - ha raccontato Falkensteiner -. E poi la concorrenza della Turchia, che ha svalutato la sua moneta rendendo le proprie destinazioni particolarmente competitive. Se a fine anno dovessimo riuscire a mantenere questo livello di incremento sul 2022 mi direi contento". In materia di fatturato, infine, la compagnia ha chiuso gli scorsi 12 mesi a quota 230 milioni, una decina di milioni circa sopra al budget preventivato. "Per il 2023 l'obiettivo è quello di salire di un ulteriore 10% a perimetro costante", ha concluso lo stesso Falkensteiner. [post_title] => Falkensteiner: arriva a Salò un 5 stelle da 97 camere e 170 appartamenti [post_date] => 2023-07-13T15:42:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689262973000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "delta air lines ordine per altri 12 a220 300 che porta il totale a quota 131 velivoli" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":215,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3607,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449676","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_415903\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Salvatore Ombra[/caption]\r

\r

Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani, per la prima volta nella sua storia ha chiuso il semestre con un risultato netto positivo pari a 96,8 mila euro e con un Ebitda, margine operativo lordo, di 253.000 euro. Nei primi sei mesi 2023 i passeggeri movimentati sono stati 534.032 , con un incremento sul 2022 del 47.5%, e con 3.852 movimenti, in crescita del 11.6% sull’esercizio 2022.\r

\r

«La verifica di tutti gli aggregati di costo e di ricavo – spiega il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – danno evidenza di come il percorso intrapreso a ridosso della pandemia, poi bruscamente interrotto e ripartito nel 2021, stia consentendo di raccogliere i frutti da tempo attesi. In pari periodo nel 2022, infatti, il conto economico della società registrava una perdita di circa 1,5 milioni di euro».\r

\r

I ricavi complessivi risultano in netta crescita (+54,9%) rispetto al periodo corrispondente. Cui si aggiungono i costanti risultati positivi ed i conseguenti dividendi derivanti dalla gestione della partecipata Tafs srl. I costi della produzione complessivamente sostenuti dal gestore nel corso del periodo in esame, sono in crescita contenuta pari al 6.9% rispetto all’anno 2022, rilevando che gli sforzi in termini di efficientamento e razionalizzazione hanno consentito di appiattire la curva di crescita dei costi variabili e parzialmente variabili, sostenuti dalla società.\r

\r

«Queste premesse ci consentiranno di traguardare il tanto auspicato e perseguito utile di bilancio al termine dell’esercizio 2023, dopo aver dimezzato le perdite nel 2021 e nel 2022».","post_title":"Trapani: Airgest archivia per la prima volta una semestrale in utile","post_date":"2023-07-14T10:20:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689330002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines ha reso noto un ordine per 12 ulteriori A220-300, portando così il totale dell'ordine fermo del vettore per gli A220 a 131 aeromobili: 45 A220-100 e 86 A220-300. Nel corso degli anni, la compagnia aerea statunitense ha riordinato l'A220 cinque volte ed è oggi è il più grande cliente e operatore di A220 al mondo. \r

\r

Oltre a offrire una positiva esperienza in cabina, l'aeromobile svolge un ruolo importante nel contribuire a ridurre i costi operativi delle compagnie aeree e l'mpatto ambientale. Con una riduzione del 25% dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 per poltrona rispetto alla generazione precedente, l'A220 è l'unico aeromobile costruito appositamente per il mercato dei 100-150 posti. Grazie alla combinazione di aerodinamica all'avanguardia, materiali avanzati e motori GTF™ di ultima generazione di Pratt & Whitney, l'A220 offre ai clienti un'impronta acustica ridotta del 50% ed emissioni di NOx inferiori di circa il 50% rispetto agli standard del settore.\r

\r

Delta ha preso in consegna il suo primo Airbus A220 nell'ottobre 2018 ed è stato il primo vettore statunitense a operare questo tipo di aeromobile. Delta opera attualmente una flotta di 433 aeromobili Airbus, di cui 61 A220, 280 aeromobili della Famiglia A320, 64 A330 e 28 A350-900. ","post_title":"Delta Air Lines: ordine per altri 12 A220-300 che porta il totale a quota 131 velivoli","post_date":"2023-07-14T10:07:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689329268000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’hotel Gardena di Ortisei compie 100 anni. La storia del Gardena inizia nel 1923, quando Antonio e Anna Demetz, i nonni dell'attuale proprietario Hugo Bernardi, acquistarono una casa privata e la trasformarono in albergo, continuando, anno dopo anno, ad apportare migliorie e ampliamenti. Il nipote Hugo Bernardi entra in scena nel 2000 insieme alla moglie Cinzia; l’anno successivo l'edificio viene demolito e completamente ricostruito nel tempo record di nove mesi. Nel 2003 il Gardena diventa il primo 5 stelle di Ortisei e nel 2004 entra a far parte dell'associazione internazionale Relais & Châteaux.\r

\r

«Quest’anno celebriamo il centenario del nostro hotel - spiega il director Of sales and marketing della struttura, Alex Demetz -. È un traguardo importante per la nostra casa e un’occasione speciale per festeggiare e per ricordare un secolo di cambiamenti, ampliamenti e di evoluzione: da un piccolo albergo a un hotel 5 stelle Relais & Châteaux. Per questo desideriamo festeggiare debitamente questo centenario: dall’8 al 21 ottobre 2023 sono in programma diversi eventi, dalle serate culinarie con chef pluristellati a degustazioni di vini, distillati e cioccolato; da escursioni a tema alla serata con l’alpinista di fama mondiale Reinhold Messner, saranno due settimane speciali all’insegna della più squisita ospitalità che da sempre caratterizza il Gardena».\r

\r

Alle 5 stelle, va aggiunta inoltre la prestigiosa stella Michelin del ristorante Anna Stuben, ai cui fornelli si destreggia il giovane chef altoatesino Reimund Brunner, sempre alla ricerca delle migliori materie prime. Alla spa Anais, infine, la parola d’ordine è il relax: nelle piscine ci si rilassa nell’acqua tiepida per poi scaldarsi al tepore della sauna finlandese, oppure tra i vapori aromatici del bagno turco e della biosauna. Per le signore, la ladies-only spa propone un bagno di vapore e biosauna..\r

\r

","post_title":"Gardena di Ortisei, eventi e serate per i 100 anni dell'hotel","post_date":"2023-07-14T10:07:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689329248000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449669","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AirBaltic archivia il primo semestre 2023 con il più alto fatturato di sempre, a quota 285 milioni di euro. Questa cifra rappresenta una crescita del 49% rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno.\r

\r

\"La prima metà del 2023 ha superato le nostre aspettative, portando airBaltic verso una forte performance commerciale - ha dichiarato Martin Gauss, presidente e amministratore delegato del vettore -. Finora abbiamo registrato un'ottima stagione estiva, con ogni mese che passa che mostra miglioramenti con una tendenza al rialzo. Rispetto ai primi sei mesi del 2022, abbiamo registrato una crescita significativa dei ricavi, del numero di passeggeri e dei voli effettuati. Guardando al futuro, il nostro obiettivo e la nostra ambizione rimangono quelli di raggiungere i 700 milioni di euro di ricavi e un aumento sostanziale del numero di passeggeri - 4,4 milioni entro la fine del 2023\".\r

\r

\"Inoltre, il nostro obiettivo primario per il futuro rimane quello di essere il principale fornitore di connettività da e per le città di Riga, Tallinn, Vilnius e Tampere. Qui airBaltic ha rafforzato le sue posizioni e si impegna a migliorare l'esperienza dei passeggeri e a dare un contributo significativo all'economia\".\r

\r

Nei primi sei mesi del 2023, airBaltic ha trasportato quasi 2 milioni di passeggeri, il 52% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il numero di voli effettuati è aumentato del 20%, raggiungendo le 20.300 unità.","post_title":"AirBaltic centra un semestre dai ricavi da record","post_date":"2023-07-14T09:58:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689328710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Tree House Re-Tree-T il primo progetto prototipo di struttura ecocompatibile frutto della nuova partnership tra l'operatore open air Club del Sole, il Politecnico di Torino e l'architetto Paolo Scoglio, fondatore di The Ne[s]t, team di professionisti specializzato nella progettazione di micro-architetture per il turismo esperienziale. La struttura, composta da una terrazza e da una tenda, sarà realizzata all'interno dello Spina Family Camping Village, situato nell'area del delta del Po, a pochi passi dal Lido di Spina, patrimonio di bio-diversità di flora e fauna.\r

\r

Il progetto prevede, in particolare, la mappatura digitale mediante droni e laser-scanner della flora della pineta secolare, per inserire le strutture tra gli alberi esistenti, senza danneggiarli in alcun modo. Successivamente saranno realizzate la terrazza e la tenda, i due elementi che costituiscono il sistema della Tree House Re-Tree-T, che sarà appoggiata e non fissata a terra. Il nome di questo sistema racchiude in sé il senso di un progetto fortemente guidato dalla sostenibilità, per cui impronta zero sul paesaggio ospitante, materiali naturali e riciclati e progettazione bioclimatica sono i fattori chiave. \r

\r

Posizionate ad altezze diverse, la terrazza e la tenda permetteranno, mediante delle scale o rampe, di salire in cima, fino a sfiorare i rami degli alberi: la terrazza sarà una struttura in acciaio riciclato e legno, fissata reversibilmente al suolo. Progettata per ospitare una tenda sospesa tra gli alberi, è l’ideale per chi desidera vivere un’esperienza più wild, permettendo di trascorrere tutta la notte, o solo alcune ore, sotto la volta celeste.\r

\r

Chi preferisce un’esperienza più confortevole, invece, potrà optare per la tenda, fatta in acciaio riciclato, legno e materiale tessile e fissata anch’essa reversibilmente al suolo. Disporrà di un comodo letto doppio, un bagno e un vano guardaroba. All’esterno sarà presente un piccolo deck che ospita un salottino lounge.","post_title":"Club del Sole lancia le Tree House Re-Tree-T in collaborazione con The Ne[s]t e il Politecnico di Torino","post_date":"2023-07-14T09:47:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689328024000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AirHelp ha realizzato una nuova Guida ai diritti dei passeggeri che si apprestano a volare, un manuale pronto all’uso e aggiornato con le ultime normative per rimanere informati e sapere come reagire in caso di imprevisto.\r

\r

Con la forte ripresa del traffico aereo degli ultimi anni post-pandemici e il conseguente aumento dei disagi negli aeroporti, la Guida di AirHelp si rivela utile in caso di cancellazione o di un imbarco negato, mettendo in evidenza i diritti dei viaggiatori, una situazione che nella stragrande maggioranza dei casi non si verifica, dato che l'85% dei passeggeri non li conosce a pieno.\r

\r

Per chiarire ogni dubbio, la Guida AirHelp informa che, in caso di disservizio, i viaggiatori sono tutelati dal Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio Europeo, una delle leggi più complete al mondo in materia di tutela dei passeggeri aerei.\r

\r

\r

Fra gli aspetti più importanti, questo regolamento stabilisce che i viaggiatori hanno diritto a: essere informati, sullo stato del proprio volo e sui propri diritti a riguardo; un volo sostitutivo: la compagnia aerea deve fornire un volo alternativo per la destinazione o un rimborso completo in tutti i casi di negato imbarco, cancellazione o mancata coincidenza; cibo e bevande: Dopo alcune ore di ritardo (da due a quattro) o di cancellazione del volo, le compagnie aeree devono fornire ai passeggeri cibo e bevande; alloggio: In caso di ritardo notturno, le compagnie aeree devono fornire ai passeggeri interessati un albergo per la notte e il trasporto da e per l'alloggio. Rimborso del prezzo del biglietto e dei costi aggiuntivi: I passeggeri vittime di cancellazioni, overbooking, mancate coincidenze o ritardi superiori a cinque ore hanno diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto. Possono inoltre richiedere la copertura di eventuali costi aggiuntivi sostenuti a causa dell'interruzione del viaggio. Rimborso del biglietto del prezzo del biglietto o imbarco sul volo alternativo: In tutti i casi di negato imbarco, cancellazione o mancata coincidenza, la compagnia aerea deve fornire, a scelta del passeggero, un volo alternativo per la destinazione finale o un rimborso completo del prezzo del biglietto pagato.\r

\r

Risarcimento fino a 600 euro: Per persona e per viaggio, per ritardi superiori a tre ore, cancellazioni effettuate meno di 14 giorni prima della partenza o negato imbarco, se la colpa è della compagnia aerea. Rimborso del biglietto o imbarco sul volo alternativo e risarcimento: il rimborso del biglietto o l’imbarco sul volo alternativo non escludono, se previsto, il risarcimento; Bagaglio danneggiato, ritardato o perso: Le compagnie aeree sono tenute a riparare, sostituire o pagare eventuali danni al bagaglio o al suo contenuto. Il reclamo deve essere presentato entro sette giorni dall'arrivo. \r

\r

","post_title":"AirHelp, guida aggiornata con le ultime normative per i diritti dei viaggiatori","post_date":"2023-07-14T09:42:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689327743000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449406","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le vacanze all inclusive nel Mar Rosso testate sul campo: i Going Resort di Marsa Alam e Sharm el Sheikh conquistano la piena soddisfazione dei primi clienti che hanno provato le due strutture.\r

\r

Dopo il fam trip che ha visto la partecipazione di 40 agenzie di viaggio, le vendite sono partite a pieno ritmo e l’occasione è propizia per raccogliere i commenti a caldo.\r

\r

«Punto mare strepitoso a Marsa Alam – esordisce Ariella Colantuono della Narai Travel di Arosio (Como) -: la lunghissima spiaggia e soprattutto la barriera corallina hanno colpito favorevolmente una giovane coppia partita in giugno, che di sera ha trovato molto piacevole la cittadina nelle vicinanze del resort per uscire a cena nei piccoli ristoranti del porticciolo».\r

\r

E quale escursione è piaciuta di più? «Certamente la Quad Ride che si svolge nel tardo pomeriggio, con cena al tramonto e notte stellata nel deserto – continua l’agente di viaggio comasca -: lo spettacolo e la preparazione della serata sono suggestivi e offrono un diversivo alla settimana di sole e di immersioni».\r

\r

Che dire di Sharm el Sheikh, invece? Colantuono: «La coppia di senior che ha viaggiato con noi è rimasta colpita dall’eleganza del Sunrise Diamond Resort, sia dalla struttura in sé sia dai servizi e la cura dei dettagli: al mattino a colazione sulle note del sassofono, le essenze profumate nella hall, i sei ristoranti, ma anche la pulizia e… la navetta per la spiaggia! Invece, le famiglie apprezzano gli spazi per i ragazzi: l’Aquapark e le diverse spiagge, nella tipica configurazione a caletta di questo tratto di costa, che permettono un accesso al mare direttamente. Infine, la vicinanza alla città vecchia di Sharm, che per la sera è sempre attrattiva».\r

\r

\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"449411,449409,449408,449407\"]\r

\r

\r

\r

Collegamenti aerei diretti\r

\r

Le partenze per Marsa Alam e Sharm el Sheikh con voli diretti sono di sabato e di domenica dagli aeroporti di Milano Malpensa (per entrambe le destinazioni) e di Bergamo (solo Sharm), alle quali vanno ad aggiungersi nuove rotazioni charter da Palermo, Catania e Napoli per i mesi di luglio e agosto, tutti su Sharm.\r

\r

\r

\r

Nuovi voli diretti da Palermo, Catania e Napoli\r

\r

Le date di partenza dei charter:\r

\r

\tda Palermo: 17, 24 31 luglio + 7, 14, 21 e 28 agosto + 4, 11 e 18 settembre\r

\tda Catania: 23 e 30 luglio + 6, 20 e 27 agosto + 3 settembre\r

\tda Napoli: 29 luglio + 5, 12, 19 e 26 agosto\r

\r

\r

\r

Differenze dei prodotti\r

\r

Da Nadia Intressalvi della I Tesori d’Oriente Busto Arsizio (Varese) viene l’indicazione sulle differenze dei due prodotti: «Vanno venduti consapevolmente rispetto ai rispettivi punti di forza – osserva -: propongo a famiglie con bimbi il resort di Sharm, anche perché ha una piscina con parco-giochi fantastica, oppure a un cliente di livello alto, magari suggerendo la villa con piscina privata. Invece, Marsa lo suggerisco a chi è alla ricerca di servizi più semplici, magari gruppi di amici e coppie, è un luogo tranquillo, che personalmente ho preferito tra i due. Ha un mare splendido e una laguna per chi non sa nuotare, così come il pontile per l’accesso alla barriera per lo snorkeling. In entrambi i casi, il personale è molto disponibile, ascolta le esigenze e le attua».\r

\r

Infine, aggiunge una nota su Sharm: «Non tornavo da 10 anni e l’ho trovata trasformata, definitivamente in ordine e alla sera propone diversi locali, persino uno arroccato e a picco sul mare, molto trendy, con musica e piacevolissimo sin dal tramonto».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Informativa PR\r

\r

LINK UTILI\r

Approfondisci su Going Resort\r

Accedi alla piattaforma trade Going4You\r

Seguici su Instagram\r

Seguici su Linkedin\r

\r

CONTATTI\r

commerciale@going.it\r

Booking Nord Italia 02.22126928\r

Booking Sud Italia e isole 02.88126195\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Partito il Mar Rosso a 5 stelle di Going: promosso a pieni voti dal mercato","post_date":"2023-07-14T09:30:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689327036000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449654","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' arrivato ieri l'annuncio ufficiale dell'apertura del nuovo VRetreats siracusano hotel Roma a Ortigia. La struttura è una delle cinque new entry dell'anno, già presentate recentemente a Firenze, che hanno permesso al brand lusso dell'ospitalità di casa Alpitour di più che raddoppiare il proprio portfolio, passando da quota quattro a nove strutture complessive in poche settimane.\r

\r

Situata nell’omonima via da cui trae il nome, la proprietà prende vita in un albergo del 1880, incastonato tra la cattedrale e l’arcivescovado, nonché affacciato su piazza Minerva, prosecuzione della principale e centrale piazza Duomo. L’hotel Roma presenta al proprio interno un forte carattere siciliano, con la stessa pietra calcarea usata per i templi greci e i palazzi barocchi, i cortili segreti tradizionali ereditati dall’architettura araba, il piccolo giardino pensile, i balconi presenti in tutte le camere e le volte a dammuso in tufo del ristorante. Dispone di 40 camere, tra cui una suite e quattro junior suite. A completare l'offerta, il ristorante e il bar Roma. ","post_title":"E' operativo il nuovo VRetreats siracusano hotel Roma a Ortigia","post_date":"2023-07-14T09:12:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689325940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà un 5 stelle da 97 camere con doppia vocazione, adults-only e famiglie, il nuovo Falkensteiner che verrà realizzato a Salò, sul lago di Garda, in collaborazione con l'architetto Matteo Thun. Alla proprietà si affiancheranno anche 170 appartamenti con servizi alberghieri del brand Premium Living, pure questi completamente arredati da Matteo Thun. La struttura sorgerà su un'area di 4,5 ettari, sede dell'ex stabilimento dell'acqua Tavani, che il gruppo Falkensteiner ha acquisito durante il periodo del Covid. \"I lavori dovrebbero partire il prossimo autunno, con la prima fase del progetto che si prevede possa concludersi a giugno 2025, in tempo per l'estate successiva, quando saranno disponibili l'hotel e 96 appartamenti. In un secondo momento verranno poi realizzate le restanti 74 unità abitative\", ha spiegato in occasione della conferenza di presentazione del nuovo sviluppo a Milano il ceo di Fmtg Group, Otmar Michaeler.\r

\r

L'investimento complessivo è di 140 milioni di euro. \"La parte di appartamenti Premium Living è quindi essenziale per la sostenibilità economica dell'intero progetto - ha aggiunto Michaeler. D'altronde il marchio Premium Living si è dimostrato un prodotto di successo ovunque è stato realizzato. In Italia il primo sviluppo è stato al Falkensteiner Jesolo con gli appartamenti ormai tutti venduti. L'appeal è tale che a Salò, a progetto ancora sulla carta, è già stato pre-acquistato il 20% dello stock disponibile, ha rivelato il presidente del supervisory board di Fmtg, Erich Falkensteiner.\r

\r

A livello di gruppo, l'anno è partito molto bene con un +15% di occupazione medio nelle strutture della compagnia fino ad aprile. Poi, complice un calo registrato pressoché in tutti i comparti del turismo, il trend di crescita si è un po' affievolito, attestandosi su un +7%, +8% rispetto allo stesso periodo del 2022: \"C'è la questione inflazione, che mina il potere d'acquisto delle persone - ha raccontato Falkensteiner -. E poi la concorrenza della Turchia, che ha svalutato la sua moneta rendendo le proprie destinazioni particolarmente competitive. Se a fine anno dovessimo riuscire a mantenere questo livello di incremento sul 2022 mi direi contento\". In materia di fatturato, infine, la compagnia ha chiuso gli scorsi 12 mesi a quota 230 milioni, una decina di milioni circa sopra al budget preventivato. \"Per il 2023 l'obiettivo è quello di salire di un ulteriore 10% a perimetro costante\", ha concluso lo stesso Falkensteiner.","post_title":"Falkensteiner: arriva a Salò un 5 stelle da 97 camere e 170 appartamenti","post_date":"2023-07-13T15:42:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689262973000]}]}}