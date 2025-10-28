Delta Air Lines collegherà Atlanta a Riyadh, dall’ottobre 2026 Delta Air Lines collegherà Atlanta a Riyadh, con tre voli settimanali operati con Airbus A350-900, dall’ottobre 2026. Questa apertura segna il debutto di Delta sul mercato saudita e conferma la sua ambizione di rafforzare il network intercontinentale. «L’apertura di questo collegamento verso Riyadh rappresenta una tappa fondamentale della nostra crescita globale mentre iniziamo il nostro secondo secolo di voli» ha dichiarato Ed Bastian, ceo del vettore Usa.

I voli saranno operati con Airbus A350-900, dove i passeggeri potranno usufruire dell’intera gamma di servizi premium della compagnia: Delta One (sedili completamente reclinabili), Premium Select, Comfort+ e Main Cabin. A bordo, gli arredi porteranno la firma Missoni, mentre la connettività sarà garantita dal wi-fi ad alta velocità e gratuito Delta Sync, già implementato sulla flotta a lungo raggio. La compagnia statunitense amplia così l’offerta verso il Medio Oriente, una regione in cui la concorrenza tra vettori americani, europei e del Golfo si sta intensificando sempre di più. Delta offrirà così ai passeggeri sauditi un accesso in coincidenza a oltre 150 destinazioni negli Stati Uniti, attraverso l’hub di Atlanta. Questa apertura fa parte di una dinamica di espansione che vedrà Delta lanciare nuove rotte verso Marrakech, Melbourne, la Sardegna, Porto, Hong Kong e Malta nei prossimi due anni. Una diversificazione geografica che conferma la volontà della compagnia di rafforzare la propria presenza sui mercati emergenti e turistici ad alto potenziale. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Europcar rilancia e punta su un’accelerazione e rinnovamento sulla flotta. Sono tante le novità per il 2026, a partire dalla macchine elettriche alle quali l’azienda andrà ad affiancare il prodotto premium. «Il 2025 è stato un anno positivo con volumi e fatturato in aumento – spiega Enrico Farina, commercial director di Europcar Mobility Group Italy – A fronte di un mix di viaggiatori diverso, abbiamo registrato una leggera diminuzione dagli Usa. La domanda è stata più forte dall’Europa, con una crescita da Sud America, Australia e Nuova Zelanda». Europcar è concentrata su investimenti importanti relativi ai processi di prenotazione sul sito con novità nel sistema e con nuove opzioni di acquisto per offrire soluzioni già tailor made o orientate su speciali esigenze. Per quanto riguarda l’offerta business travel o noleggio a medio termine fino a 24 mesi l’azienda punta ad andare incontro alle esigenze delle aziende, senza perdere di vista le nuove esigenze fiscali. «Le adv continuano ad essere un canale importante per noi – aggiunge Farina - Abbiamo una struttura dedicata che segue agenzie e i t.o. Ci avvaliamo della collaborazione di Aviareps e le soluzioni di viaggio sono molto competitive nel prezzo e nel contenuto. Nonostante il mercato si spinga verso la digitalizzazione, non vogliamo puntare tutto su online ma intendiamo continuare a collaborare con le adv». [post_title] => Europcar rilancia con un'accelerazione della flotta [post_date] => 2025-10-28T14:56:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761663369000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500279 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'occasione di rilancio nel panorama turistico internazionale per la città di Gyeongju, in Corea del Sud, che dal 31 ottobre al 1° novembre 2025, ospiterà il forum Apec 2025. Il prestigioso incontro economico intergovernativo che riunisce 21 economie della regione Asia-Pacifico sarà infatti anche un'opportunità per far scoprire la località e i suoi dintorni, che offrono esperienze uniche per chi desidera scoprire la Corea più autentica. Conosciuta come il “museo a cielo aperto” della Corea, Gyeongju custodisce oltre mille anni di storia: templi come il Bulguksa, patrimonio UNESCO, tombe reali e antichi palazzi che raccontano la grandezza della dinastia Silla. Passeggiare tra le colline coperte di pini e i sentieri panoramici regala scorci mozzafiato e momenti di contemplazione. Non mancano ristoranti e caffè locali dove assaggiare piatti tipici come il ssambap (riso avvolto in foglie di verdure), il galbi (costine di manzo marinate) o dolci tradizionali come il tteok, perfetti per un break tra un incontro e l’altro. A pochi chilometri, Andong rappresenta la Corea più tradizionale: il villaggio Hahoe, con le sue case in legno e cortili antichi, custodisce rituali e usanze secolari. Qui i visitatori possono partecipare a workshop di artigianato, assistere a spettacoli di maschere tradizionali o scoprire il processo di fermentazione del makgeolli, il tradizionale liquore coreano. Il Festival delle Maschere di Andong, che si tiene ogni anno a ottobre, offre un’immersione totale nella cultura locale, tra danza, musica e artigianato. I dintorni di Gyeongju e Andong offrono scenari naturali straordinari: montagne, fiumi e coste che permettono escursioni panoramiche, trekking e passeggiate a contatto con la natura. Per gli amanti della fotografia e delle esperienze slow, i giardini di Yangdong e le sorgenti termali naturali nelle vicinanze regalano momenti di relax e contemplazione. [post_title] => Corea del Sud: Apec 2025 rilancia sulla scena internazionale le città di Gyeongju e Andong [post_date] => 2025-10-28T14:50:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761663030000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500271 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutto pronto a Valencia per l'apertura del III Anno Giubilare del Santo Calice, un evento che inizierà il prossimo 30 ottobre con una messa nella Cattedrale. «La collaborazione pubblico-privata è essenziale per ampliare la portata e la visibilità internazionale dell'evento, avvicinando la reliquia ai residenti e attirando visitatori interessati al nostro patrimonio. Questo Anno Giubilare unisce fede, cultura e promozione internazionale sotto un unico obiettivo comune: condividere con il mondo che la reliquia è qui, che Valencia è la città del Santo Calice» ha affermato il sindaco della città, María José Catalá, che ha inoltre sottolineato la cooperazione tra amministrazioni e istituzioni attraverso la Commissione dell'Anno Giubilare del Santo Calice, alla quale partecipano il Comune di Valencia, l'Arcivescovado, la Provincia di Valencia, Turisme Comunitat Valenciana e la Fundació Visit València. Il sindaco ha inoltre ricordato che il claim - “Valencia, Città del Santo Graal” - sarà anche il fulcro della campagna di comunicazione dedicata all'Anno Giubilare, volta a diffondere a livello globale l’immagine di Valencia come custode del calice più venerato del cristianesimo. Tra le principali novità spicca l’istituzione del Centro Visitatori, situato nello storico edifico dell’Almudín, diventerà il punto di partenza per coloro che desiderano scoprire il patrimonio legato al Santo Calice. Sarà dotato di contenuti audiovisivi e materiali informativi volti a guidare il visitatore. Sarà inoltre inaugurato un itinerario urbano del Santo Graal, che toccherà i principali luoghi legati alla reliquia: l'Almudín, il Real Monasterio de la Trinidad, il Museo de Bellas Artes, la Lonja de la Seda, il Real Colegio del Patriarca, le Torres de Serranos, la Basilica della Vergine e la Cattedrale. Tra le proposte in programma, spicca la mostra “Un mondo da scoprire. Il Santo Calice di Valencia”, che si terrà al Muvim da novembre 2025 a febbraio 2026, affiancata da un ricco calendario di iniziative di promozione e divulgazione a cura delle istituzioni coinvolte. Infine, la campagna internazionale “Valencia, Città del Santo Graal”, ideata per rafforzare il messaggio che la reliquia è custodita a Valencia: il progetto includerà azioni ad alto impatto sui media nazionali e internazionali, una presenza strategica sui social network e attività mirate in luoghi simbolici come l’aeroporto. Saranno inoltre tematizzati gli uffici turistici e verranno sviluppati un sito web e un’app dedicata per accompagnare i visitatori alla scoperta del Santo Calice. [post_title] => Valencia e il III Anno Giubilare del Santo Calice: nuovi appuntamenti e Centro Visitatori [post_date] => 2025-10-28T14:31:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761661919000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 72% degli albergatori italiani lamenta una perdita settimanale di potenziale fatturato. Questo il dato che emerge dall'analisi di SiteMinder, che evidenzia come il problema sia generato dall'incapacità di reagire tempestivamente a dinamiche di mercato cruciali, come la variazione delle tariffe della concorrenza o l'annuncio di eventi che influenzano le prenotazioni. Svolta ad agosto nei principali mercati, su un campione di 700 albergatori internazionali (italiani inclusi) con ruoli e dimensioni di struttura diversi, la ricerca ha analizzato le attività di revenue management, l’adozione della tecnologia e le criticità che frenano il settore. I risultati mostrano un divario operativo significativo: il 98% degli albergatori italiani ritiene che la velocità del time-to-market abbia acquisito un’importanza maggiore nell’ultimo anno. Malgrado l’urgenza, le strutture italiane continuano a basarsi su processi manuali che ne limitano la reattività. Tra gli intervistati, il 52% aggiorna le tariffe solo mensilmente o meno frequentemente, mentre un altro 38% lo fa su base settimanale, in un contesto in cui le condizioni di mercato possono cambiare più volte al giorno. Questa perdita dei ricavi è particolarmente rilevante in un settore, come quello alberghiero italiano, caratterizzato da forte stagionalità e comportamenti di viaggio sempre più dinamici, che impongono una risposta tempestiva per massimizzare il potenziale di fatturato. Una soluzione per il revenue management Per affrontare queste sfide, SiteMinder annuncia la disponibilità a livello globale di Dynamic Revenue Plus: la soluzione mobile-first di revenue management, sviluppata in partnership con IDeaS, che rende la gestione avanzata dei ricavi alla portata di ogni hotel. La piattaforma, ora disponibile anche per il mercato italiano, offre informazioni di market intelligence in tempo reale e consente interventi immediati su prezzi, inventory e distribuzione attraverso raccomandazioni quotidiane basate su eventi locali, movimenti dei competitor e andamento della domanda. Dynamic Revenue Plus si basa sul vasto ecosistema dati di SiteMinder, che elabora 130 milioni di prenotazioni alberghiere all'anno. Potenziata da SiteMinder iQ, il motore di intelligenza artificiale dell'azienda, la piattaforma trasforma grandi quantità di dati in insight che consentono di prendere decisioni più intelligenti in tutti gli aspetti del revenue management. L’introduzione di Dynamic Revenue Plus è in linea con il forte interesse per l'innovazione tra gli albergatori italiani. Secondo SiteMinder, infatti, il 53% è attivamente alla ricerca di soluzioni di intelligenza artificiale, una percentuale superiore alla media globale pari al 49%, mentre il 42% è aperto a raccomandazioni basate su AI. «Molti hotel italiani non dispongono di team dedicati al revenue management, ma si trovano ad affrontare dinamiche di mercato sempre più complesse in uno dei mercati turistici più competitivi al mondo - afferma Simone Portaluri, regional manager Italia di SiteMinder -. Dynamic Revenue Plus democratizza l'intera pratica, combinando in un unico sistema mobile-first, market intelligence in tempo reale ed esecuzione immediata. Qualsiasi hotel italiano, che si tratti di una struttura boutique a Firenze o di un resort ad Amalfi, può passare da processi manuali a un’operatività veramente dinamica, acquisendo gli strumenti per muoversi alla velocità del mercato e massimizzando il potenziale di guadagno». [post_title] => SiteMinder presenta la soluzione Dynamic Revenue Plus [post_date] => 2025-10-28T14:08:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761660493000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500257 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air accende i riflettori su Milano Malpensa dove la nuova stagione invernale porta con sè cinque nuove rotte e precisamente: Glasgow, Londra, Brasov (Romania), Alicante e Siviglia. Significativa l'introduzione dei collegamenti per Brasov e Glasgow, rotte che Wizz Air opererà da Malpensa in esclusiva, posizionandosi come l'unico operatore su queste direttrici. «La winter season 25 rientra naturalmente all’interno della nostra iniziativa strategica 'Customer First Compass', un piano di investimenti di 14 miliardi di euro per i prossimi tre anni che ha l’obiettivo di migliorare l'esperienza di viaggio, sostenere la continua espansione del network e offrire servizi sempre più innovativi e di alta qualità - afferma Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Tra il 26 ottobre e oggi abbiamo lanciato i primi voli di 5 nuovi collegamenti – Alicante, Brasov, Glasgow, Londra e Siviglia – che uniscono le esigenze della comunità a quelle del business e del turismo». «Dall'inizio del 2025 ad oggi, la low cost ungherese ha operato oltre 16.000 voli da Malpensa, con un aumento di quasi il 27% rispetto allo stesso periodo del 2024, e ha trasportato oltre 3,4 milioni di passeggeri - il 32% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - con un tasso di completamento del 99.6% e un load factor del 90%. «Dall’avvio delle operazioni nel 2012 e, in particolare, dall’apertura della base nel 2020, la compagnia ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del traffico e al rafforzamento del network di destinazioni di Malpensa - commenta Aldo Schmid, head of aviation business development di Sea Aeroporti di Milano -. Wizz Air conferma così la solidità della partnership con Sea e il ruolo strategico di Malpensa, continuando a investire sia con l’apertura di nuove rotte sia con l’incremento di quelle esistenti». La winter 2025-26 dello scalo di Malpensa include «174 destinazioni in 79 Paesi - sottolinea Schmid -, numeri che posizionano lo scalo tra i primi aeroporti europei per crescita complessiva di capacità offerta rispetto alla stagione invernale precedente (+7,5%) e in particolare al primo posto per l’incremento di posti offerti sul lungo raggio (+15,9%), risultando pertanto tra i primi 10 scali del continente per offerta complessiva sul lungo raggio. Nell’anno solare 2025 sono 204 le destinazioni di linea servite con voli diretti da Malpensa». [post_title] => Wizz Air: 5 nuove rotte internazionali decollano nell’inverno di Milano Malpensa [post_date] => 2025-10-28T14:05:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761660307000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500240 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuove sfide e visione strategica per R Collection Hotels, il gruppo della famiglia Rocchi che continua a investire sull’ospitalità italiana d’eccellenza. Dopo un biennio di crescita, il brand prepara due aperture nel centro di Como, affidando la guida dell’area a Riccardo Bortolotti, nominato area general manager. Bortolotti, già alla direzione del Grand Hotel Bristol Spa Resort di Rapallo (nella foto), porterà la sua esperienza nello sviluppo dei due hotel di proprietà che entreranno nel portfolio del gruppo dal gennaio 2027: il Palace Hotel, destinato a un upgrade a 5 stelle, e l’Hotel Excelsior Barchetta, oggetto di un ampio progetto di restyling. «Accolgo con entusiasmo questa nuova sfida su una delle piazze più dinamiche dell’hôtellerie di alta gamma - commenta Bortolotti -. L’obiettivo è creare identità uniche, capaci di esprimere la qualità e il lifestyle italiano». Nuova nomina Contestualmente, Ivan Parodi assume la direzione del Grand Hotel Bristol Spa Resort, dopo due anni come hotel manager. «Grato dell’importante opportunità di crescita professionale offerta dal gruppo, sto già lavorando con il team alle novità che accoglieranno gli ospiti nel 2026» ha commentato Parodi, che guiderà la struttura nel segno della continuità, puntando su personalizzazione del servizio, eventi artistici e format gastronomici esperienziali. «Le nomine di Bortolotti e Parodi rappresentano la nostra filosofia di crescita interna e di valorizzazione del talento - spiega Ludovica Rocchi, owner e brand director di R Collection Hotels -. È un segnale di fiducia nei nostri professionisti e nella visione di un gruppo che continua a evolversi restando fedele all’autenticità dell’ospitalità italiana». [post_title] => Delta Air Lines collegherà Atlanta a Riyadh, dall'ottobre 2026 [post_date] => 2025-10-28T11:41:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761651709000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500245 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500251" align="alignleft" width="313"] Chris Carter Chapman[/caption] Una comunità rurale di mille persone in Kenya ha ottenuto l’accesso a acqua pulita e sicura grazie alle donazioni raccolte durante la scorsa edizione del World Travel Market London (WTM), destinate alla storica charity partner della manifestazione, Just a Drop. Nel 2024, l’evento ha raccolto oltre 7.900 sterline tra contributi dei visitatori e quote stand degli espositori, somma che WTM London ha raddoppiato, portando il totale a quasi 16.000 sterline. I fondi sono stati destinati alla comunità di Katethya, nella contea di Kitui (Kenya), per la costruzione di una diga di sabbia capace di garantire acqua potabile a circa 1.400 persone. Grazie a questo intervento, gli abitanti possono oggi bere, lavarsi, cucinare e irrigare i campi in sicurezza. Le dighe di sabbia vengono costruite lungo i corsi d’acqua stagionali: durante la stagione delle piogge, la sabbia si accumula dietro la diga intrappolando l’acqua, che viene naturalmente filtrata e può poi essere estratta tramite una pompa a mano o un pozzo laterale. Quella di Katethya è una delle quattro dighe realizzate da Just a Drop nella regione. Le recenti donazioni del WTM London hanno inoltre sostenuto la scuola Santa Isabela in Nicaragua, dove nel luglio 2024 sono stati installati nuovi servizi igienici e postazioni per il lavaggio delle mani. La scuola, frequentata da 28 bambini, versava in condizioni precarie a causa di latrine fatiscenti e dell’assenza di un’area per l’igiene personale. Oggi la scuola dispone di due latrine doppie per gli alunni, una per il personale e di una stazione per il lavaggio delle mani. Just a Drop ha anche formato insegnanti, studenti e comitato dei genitori su manutenzione e buone pratiche igieniche, assicurando la sostenibilità del progetto nel lungo periodo. I primi risultati sono già tangibili: diminuzione delle assenze per malattia e miglioramento del benessere e della privacy degli alunni. WTM London sostiene ufficialmente Just a Drop dal 1998, anno in cui è diventato Founding Partner della charity. Da allora, l’evento ha raccolto oltre 23.000 sterline, finanziando 19 progetti idrici in sei Paesi e garantendo acqua e servizi igienici sicuri a più di 12.000 persone. A livello globale, il gruppo RX – che organizza anche l’Arabian Travel Market (ATM), la Mostra Convegno Expocomfort (MCE) e il programma RX Cares – ha contribuito con quasi 239.000 sterline, sostenendo 33 progetti idrici in nove Paesi e raggiungendo circa 44.000 beneficiari. In occasione della prossima edizione, in programma dal 4 al 6 novembre 2025, WTM London ha annunciato il rinnovo della partnership con Just a Drop per altri quattro anni, riaffermando il proprio impegno a lungo termine verso la sostenibilità sociale. “Crediamo che il viaggio debba essere una forza positiva nel mondo”, ha dichiarato Chris Carter-Chapman, Event Director di WTM London. “Contribuire a garantire l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici è una missione naturale per noi, e siamo orgogliosi di farlo al fianco di Just a Drop. Ringraziamo tutti coloro che hanno donato e continueremo a sostenere questa causa nei prossimi anni.” Fiona Jeffery OBE, fondatrice e presidente di Just a Drop, ha aggiunto: “L’accesso all’acqua sicura trasforma concretamente la vita delle persone: previene malattie, favorisce l’istruzione e stimola la crescita economica. Siamo grati a WTM London per il suo ruolo chiave nel rendere possibile questa trasformazione a livello globale.” I visitatori potranno incontrare i rappresentanti di Just a Drop presso lo stand interattivo accanto al nuovo palco del WTM Trend Fest dedicato alla cultura. È inoltre possibile contribuire con una donazione diretta tramite il sito ufficiale: Donate – Just a Drop. [post_title] => WTM London presenta i nuovi progetti idrici realizzati grazie alle donazioni a Just a Drop [post_date] => 2025-10-28T11:36:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761651376000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways tornerà a volare nei cieli di Londra Heathrow nell'estate 2026: lo anticipa in una nota il Gruppo Lufthansa, che svela una delle novità dell'operativo della compagnia aerea italiana per la summer del prossimo anno. Il nuovo collegamento da Roma Fiumicino a Heathrow verrà operato due volte al giorno; inoltre, come da tradizione, durante l'alta stagione estiva, saranno offerti voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate verso le destinazioni turistiche più popolari in Grecia, Spagna e nelle isole italiane. Il gruppo tedesco sottolinea che «il programma estivo dettagliato di Ita Airways sarà pubblicato in un secondo momento (...) Durante tutta la stagione estiva, Ita continuerà a lavorare alacremente per ampliare i collegamenti dall'hub di Roma Fiumicino, offrendo al contempo l'ospitalità, lo stile, l'innovazione e la connettività italiani per soddisfare le mutevoli esigenze dei viaggiatori di tutto il mondo». La summer 2026 del gruppo Lufthansa I voli della summer 2026 del gruppo Lufthansa sono già disponibili per la prenotazione, con nuove destinazioni intercontinentali ed europee e numerosi aumenti di frequenza per Lufthansa Airlines, Discover Airlines, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines, Edelweiss e Ita Airways. Il prossimo anno saranno oltre 14.000 i collegamenti settimanali operati verso 330 destinazioni in circa 100 paesi attraverso gli hub di Germania, Svizzera, Austria, Belgio e Italia. [post_title] => Ita Airways torna a Londra Heathrow con due voli giornalieri da Roma Fiumicino [post_date] => 2025-10-28T11:29:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761650987000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "delta air lines colleghera atlanta a riyadh dallottobre 2026" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4310,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Europcar rilancia e punta su un’accelerazione e rinnovamento sulla flotta. Sono tante le novità per il 2026, a partire dalla macchine elettriche alle quali l’azienda andrà ad affiancare il prodotto premium.\r

\r

«Il 2025 è stato un anno positivo con volumi e fatturato in aumento – spiega Enrico Farina, commercial director di Europcar Mobility Group Italy – A fronte di un mix di viaggiatori diverso, abbiamo registrato una leggera diminuzione dagli Usa. La domanda è stata più forte dall’Europa, con una crescita da Sud America, Australia e Nuova Zelanda».\r

\r

Europcar è concentrata su investimenti importanti relativi ai processi di prenotazione sul sito con novità nel sistema e con nuove opzioni di acquisto per offrire soluzioni già tailor made o orientate su speciali esigenze.\r

\r

Per quanto riguarda l’offerta business travel o noleggio a medio termine fino a 24 mesi l’azienda punta ad andare incontro alle esigenze delle aziende, senza perdere di vista le nuove esigenze fiscali.\r

\r

«Le adv continuano ad essere un canale importante per noi – aggiunge Farina - Abbiamo una struttura dedicata che segue agenzie e i t.o. Ci avvaliamo della collaborazione di Aviareps e le soluzioni di viaggio sono molto competitive nel prezzo e nel contenuto. Nonostante il mercato si spinga verso la digitalizzazione, non vogliamo puntare tutto su online ma intendiamo continuare a collaborare con le adv».","post_title":"Europcar rilancia con un'accelerazione della flotta","post_date":"2025-10-28T14:56:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761663369000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'occasione di rilancio nel panorama turistico internazionale per la città di Gyeongju, in Corea del Sud, che dal 31 ottobre al 1° novembre 2025, ospiterà il forum Apec 2025.\r

\r

Il prestigioso incontro economico intergovernativo che riunisce 21 economie della regione Asia-Pacifico sarà infatti anche un'opportunità per far scoprire la località e i suoi dintorni, che offrono esperienze uniche per chi desidera scoprire la Corea più autentica.\r

\r

Conosciuta come il “museo a cielo aperto” della Corea, Gyeongju custodisce oltre mille anni di storia: templi come il Bulguksa, patrimonio UNESCO, tombe reali e antichi palazzi che raccontano la grandezza della dinastia Silla. Passeggiare tra le colline coperte di pini e i sentieri panoramici regala scorci mozzafiato e momenti di contemplazione. Non mancano ristoranti e caffè locali dove assaggiare piatti tipici come il ssambap (riso avvolto in foglie di verdure), il galbi (costine di manzo marinate) o dolci tradizionali come il tteok, perfetti per un break tra un incontro e l’altro.\r

\r

A pochi chilometri, Andong rappresenta la Corea più tradizionale: il villaggio Hahoe, con le sue case in legno e cortili antichi, custodisce rituali e usanze secolari. Qui i visitatori possono partecipare a workshop di artigianato, assistere a spettacoli di maschere tradizionali o scoprire il processo di fermentazione del makgeolli, il tradizionale liquore coreano. Il Festival delle Maschere di Andong, che si tiene ogni anno a ottobre, offre un’immersione totale nella cultura locale, tra danza, musica e artigianato.\r

\r

I dintorni di Gyeongju e Andong offrono scenari naturali straordinari: montagne, fiumi e coste che permettono escursioni panoramiche, trekking e passeggiate a contatto con la natura. Per gli amanti della fotografia e delle esperienze slow, i giardini di Yangdong e le sorgenti termali naturali nelle vicinanze regalano momenti di relax e contemplazione.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Corea del Sud: Apec 2025 rilancia sulla scena internazionale le città di Gyeongju e Andong","post_date":"2025-10-28T14:50:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761663030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto pronto a Valencia per l'apertura del III Anno Giubilare del Santo Calice, un evento che inizierà il prossimo 30 ottobre con una messa nella Cattedrale.\r

«La collaborazione pubblico-privata è essenziale per ampliare la portata e la visibilità internazionale dell'evento, avvicinando la reliquia ai residenti e attirando visitatori interessati al nostro patrimonio. Questo Anno Giubilare unisce fede, cultura e promozione internazionale sotto un unico obiettivo comune: condividere con il mondo che la reliquia è qui, che Valencia è la città del Santo Calice» ha affermato il sindaco della città, María José Catalá, che ha inoltre sottolineato la cooperazione tra amministrazioni e istituzioni attraverso la Commissione dell'Anno Giubilare del Santo Calice, alla quale partecipano il Comune di Valencia, l'Arcivescovado, la Provincia di Valencia, Turisme Comunitat Valenciana e la Fundació Visit València.\r

Il sindaco ha inoltre ricordato che il claim - “Valencia, Città del Santo Graal” - sarà anche il fulcro della campagna di comunicazione dedicata all'Anno Giubilare, volta a diffondere a livello globale l’immagine di Valencia come custode del calice più venerato del cristianesimo.\r

Tra le principali novità spicca l’istituzione del Centro Visitatori, situato nello storico edifico dell’Almudín, diventerà il punto di partenza per coloro che desiderano scoprire il patrimonio legato al Santo Calice. Sarà dotato di contenuti audiovisivi e materiali informativi volti a guidare il visitatore.\r

Sarà inoltre inaugurato un itinerario urbano del Santo Graal, che toccherà i principali luoghi legati alla reliquia: l'Almudín, il Real Monasterio de la Trinidad, il Museo de Bellas Artes, la Lonja de la Seda, il Real Colegio del Patriarca, le Torres de Serranos, la Basilica della Vergine e la Cattedrale.\r

Tra le proposte in programma, spicca la mostra “Un mondo da scoprire. Il Santo Calice di Valencia”, che si terrà al Muvim da novembre 2025 a febbraio 2026, affiancata da un ricco calendario di iniziative di promozione e divulgazione a cura delle istituzioni coinvolte. \r

\r

Infine, la campagna internazionale “Valencia, Città del Santo Graal”, ideata per rafforzare il messaggio che la reliquia è custodita a Valencia: il progetto includerà azioni ad alto impatto sui media nazionali e internazionali, una presenza strategica sui social network e attività mirate in luoghi simbolici come l’aeroporto. Saranno inoltre tematizzati gli uffici turistici e verranno sviluppati un sito web e un’app dedicata per accompagnare i visitatori alla scoperta del Santo Calice.\r

","post_title":"Valencia e il III Anno Giubilare del Santo Calice: nuovi appuntamenti e Centro Visitatori","post_date":"2025-10-28T14:31:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761661919000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 72% degli albergatori italiani lamenta una perdita settimanale di potenziale fatturato. Questo il dato che emerge dall'analisi di SiteMinder, che evidenzia come il problema sia generato dall'incapacità di reagire tempestivamente a dinamiche di mercato cruciali, come la variazione delle tariffe della concorrenza o l'annuncio di eventi che influenzano le prenotazioni.\r

Svolta ad agosto nei principali mercati, su un campione di 700 albergatori internazionali (italiani inclusi) con ruoli e dimensioni di struttura diversi, la ricerca ha analizzato le attività di revenue management, l’adozione della tecnologia e le criticità che frenano il settore. I risultati mostrano un divario operativo significativo: il 98% degli albergatori italiani ritiene che la velocità del time-to-market abbia acquisito un’importanza maggiore nell’ultimo anno.\r

\r

Malgrado l’urgenza, le strutture italiane continuano a basarsi su processi manuali che ne limitano la reattività. Tra gli intervistati, il 52% aggiorna le tariffe solo mensilmente o meno frequentemente, mentre un altro 38% lo fa su base settimanale, in un contesto in cui le condizioni di mercato possono cambiare più volte al giorno. Questa perdita dei ricavi è particolarmente rilevante in un settore, come quello alberghiero italiano, caratterizzato da forte stagionalità e comportamenti di viaggio sempre più dinamici, che impongono una risposta tempestiva per massimizzare il potenziale di fatturato.\r

Una soluzione per il revenue management\r

Per affrontare queste sfide, SiteMinder annuncia la disponibilità a livello globale di Dynamic Revenue Plus: la soluzione mobile-first di revenue management, sviluppata in partnership con IDeaS, che rende la gestione avanzata dei ricavi alla portata di ogni hotel. La piattaforma, ora disponibile anche per il mercato italiano, offre informazioni di market intelligence in tempo reale e consente interventi immediati su prezzi, inventory e distribuzione attraverso raccomandazioni quotidiane basate su eventi locali, movimenti dei competitor e andamento della domanda. Dynamic Revenue Plus si basa sul vasto ecosistema dati di SiteMinder, che elabora 130 milioni di prenotazioni alberghiere all'anno. Potenziata da SiteMinder iQ, il motore di intelligenza artificiale dell'azienda, la piattaforma trasforma grandi quantità di dati in insight che consentono di prendere decisioni più intelligenti in tutti gli aspetti del revenue management.\r

\r

L’introduzione di Dynamic Revenue Plus è in linea con il forte interesse per l'innovazione tra gli albergatori italiani. Secondo SiteMinder, infatti, il 53% è attivamente alla ricerca di soluzioni di intelligenza artificiale, una percentuale superiore alla media globale pari al 49%, mentre il 42% è aperto a raccomandazioni basate su AI.\r

«Molti hotel italiani non dispongono di team dedicati al revenue management, ma si trovano ad affrontare dinamiche di mercato sempre più complesse in uno dei mercati turistici più competitivi al mondo - afferma Simone Portaluri, regional manager Italia di SiteMinder -. Dynamic Revenue Plus democratizza l'intera pratica, combinando in un unico sistema mobile-first, market intelligence in tempo reale ed esecuzione immediata. Qualsiasi hotel italiano, che si tratti di una struttura boutique a Firenze o di un resort ad Amalfi, può passare da processi manuali a un’operatività veramente dinamica, acquisendo gli strumenti per muoversi alla velocità del mercato e massimizzando il potenziale di guadagno».","post_title":"SiteMinder presenta la soluzione Dynamic Revenue Plus","post_date":"2025-10-28T14:08:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761660493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air accende i riflettori su Milano Malpensa dove la nuova stagione invernale porta con sè cinque nuove rotte e precisamente: Glasgow, Londra, Brasov (Romania), Alicante e Siviglia. \r

Significativa l'introduzione dei collegamenti per Brasov e Glasgow, rotte che Wizz Air opererà da Malpensa in esclusiva, posizionandosi come l'unico operatore su queste direttrici.\r

«La winter season 25 rientra naturalmente all’interno della nostra iniziativa strategica 'Customer First Compass', un piano di investimenti di 14 miliardi di euro per i prossimi tre anni che ha l’obiettivo di migliorare l'esperienza di viaggio, sostenere la continua espansione del network e offrire servizi sempre più innovativi e di alta qualità - afferma Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Tra il 26 ottobre e oggi abbiamo lanciato i primi voli di 5 nuovi collegamenti – Alicante, Brasov, Glasgow, Londra e Siviglia – che uniscono le esigenze della comunità a quelle del business e del turismo».\r

«Dall'inizio del 2025 ad oggi, la low cost ungherese ha operato oltre 16.000 voli da Malpensa, con un aumento di quasi il 27% rispetto allo stesso periodo del 2024, e ha trasportato oltre 3,4 milioni di passeggeri - il 32% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - con un tasso di completamento del 99.6% e un load factor del 90%. \r

«Dall’avvio delle operazioni nel 2012 e, in particolare, dall’apertura della base nel 2020, la compagnia ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del traffico e al rafforzamento del network di destinazioni di Malpensa - commenta Aldo Schmid, head of aviation business development di Sea Aeroporti di Milano -. Wizz Air conferma così la solidità della partnership con Sea e il ruolo strategico di Malpensa, continuando a investire sia con l’apertura di nuove rotte sia con l’incremento di quelle esistenti».\r

La winter 2025-26 dello scalo di Malpensa include «174 destinazioni in 79 Paesi - sottolinea Schmid -, numeri che posizionano lo scalo tra i primi aeroporti europei per crescita complessiva di capacità offerta rispetto alla stagione invernale precedente (+7,5%) e in particolare al primo posto per l’incremento di posti offerti sul lungo raggio (+15,9%), risultando pertanto tra i primi 10 scali del continente per offerta complessiva sul lungo raggio. Nell’anno solare 2025 sono 204 le destinazioni di linea servite con voli diretti da Malpensa».\r

","post_title":"Wizz Air: 5 nuove rotte internazionali decollano nell’inverno di Milano Malpensa","post_date":"2025-10-28T14:05:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761660307000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500240","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove sfide e visione strategica per R Collection Hotels, il gruppo della famiglia Rocchi che continua a investire sull’ospitalità italiana d’eccellenza. Dopo un biennio di crescita, il brand prepara due aperture nel centro di Como, affidando la guida dell’area a Riccardo Bortolotti, nominato area general manager.\r

\r

Bortolotti, già alla direzione del Grand Hotel Bristol Spa Resort di Rapallo (nella foto), porterà la sua esperienza nello sviluppo dei due hotel di proprietà che entreranno nel portfolio del gruppo dal gennaio 2027: il Palace Hotel, destinato a un upgrade a 5 stelle, e l’Hotel Excelsior Barchetta, oggetto di un ampio progetto di restyling.\r

\r

«Accolgo con entusiasmo questa nuova sfida su una delle piazze più dinamiche dell’hôtellerie di alta gamma - commenta Bortolotti -. L’obiettivo è creare identità uniche, capaci di esprimere la qualità e il lifestyle italiano».\r

Nuova nomina\r

Contestualmente, Ivan Parodi assume la direzione del Grand Hotel Bristol Spa Resort, dopo due anni come hotel manager. «Grato dell’importante opportunità di crescita professionale offerta dal gruppo, sto già lavorando con il team alle novità che accoglieranno gli ospiti nel 2026» ha commentato Parodi, che guiderà la struttura nel segno della continuità, puntando su personalizzazione del servizio, eventi artistici e format gastronomici esperienziali.\r

\r

«Le nomine di Bortolotti e Parodi rappresentano la nostra filosofia di crescita interna e di valorizzazione del talento - spiega Ludovica Rocchi, owner e brand director di R Collection Hotels -. È un segnale di fiducia nei nostri professionisti e nella visione di un gruppo che continua a evolversi restando fedele all’autenticità dell’ospitalità italiana».\r

\r

(Enzo Scudieri)","post_title":"R Collection Hotels annuncia nuove nomine e nuovi progetti a Como","post_date":"2025-10-28T13:50:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["aggiornamento-hotellerie","r-collection-hotels"],"post_tag_name":["aggiornamento hotellerie","R Collection Hotels"]},"sort":[1761659434000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500250","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines collegherà Atlanta a Riyadh, con tre voli settimanali operati con Airbus A350-900, dall'ottobre 2026.\r

\r

Questa apertura segna il debutto di Delta sul mercato saudita e conferma la sua ambizione di rafforzare il network intercontinentale. «L'apertura di questo collegamento verso Riyadh rappresenta una tappa fondamentale della nostra crescita globale mentre iniziamo il nostro secondo secolo di voli» ha dichiarato Ed Bastian, ceo del vettore Usa.\r

I voli saranno operati con Airbus A350-900, dove i passeggeri potranno usufruire dell'intera gamma di servizi premium della compagnia: Delta One (sedili completamente reclinabili), Premium Select, Comfort+ e Main Cabin. A bordo, gli arredi porteranno la firma Missoni, mentre la connettività sarà garantita dal wi-fi ad alta velocità e gratuito Delta Sync, già implementato sulla flotta a lungo raggio.\r

\r

La compagnia statunitense amplia così l'offerta verso il Medio Oriente, una regione in cui la concorrenza tra vettori americani, europei e del Golfo si sta intensificando sempre di più. Delta offrirà così ai passeggeri sauditi un accesso in coincidenza a oltre 150 destinazioni negli Stati Uniti, attraverso l'hub di Atlanta.\r

\r

Questa apertura fa parte di una dinamica di espansione che vedrà Delta lanciare nuove rotte verso Marrakech, Melbourne, la Sardegna, Porto, Hong Kong e Malta nei prossimi due anni. Una diversificazione geografica che conferma la volontà della compagnia di rafforzare la propria presenza sui mercati emergenti e turistici ad alto potenziale.","post_title":"Delta Air Lines collegherà Atlanta a Riyadh, dall'ottobre 2026","post_date":"2025-10-28T11:41:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761651709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500245","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500251\" align=\"alignleft\" width=\"313\"] Chris Carter Chapman[/caption]\r

Una comunità rurale di mille persone in Kenya ha ottenuto l’accesso a acqua pulita e sicura grazie alle donazioni raccolte durante la scorsa edizione del World Travel Market London (WTM), destinate alla storica charity partner della manifestazione, Just a Drop.\r

Nel 2024, l’evento ha raccolto oltre 7.900 sterline tra contributi dei visitatori e quote stand degli espositori, somma che WTM London ha raddoppiato, portando il totale a quasi 16.000 sterline.\r

I fondi sono stati destinati alla comunità di Katethya, nella contea di Kitui (Kenya), per la costruzione di una diga di sabbia capace di garantire acqua potabile a circa 1.400 persone. Grazie a questo intervento, gli abitanti possono oggi bere, lavarsi, cucinare e irrigare i campi in sicurezza.\r

Le dighe di sabbia vengono costruite lungo i corsi d’acqua stagionali: durante la stagione delle piogge, la sabbia si accumula dietro la diga intrappolando l’acqua, che viene naturalmente filtrata e può poi essere estratta tramite una pompa a mano o un pozzo laterale. Quella di Katethya è una delle quattro dighe realizzate da Just a Drop nella regione.\r

Le recenti donazioni del WTM London hanno inoltre sostenuto la scuola Santa Isabela in Nicaragua, dove nel luglio 2024 sono stati installati nuovi servizi igienici e postazioni per il lavaggio delle mani. La scuola, frequentata da 28 bambini, versava in condizioni precarie a causa di latrine fatiscenti e dell’assenza di un’area per l’igiene personale.\r

Oggi la scuola dispone di due latrine doppie per gli alunni, una per il personale e di una stazione per il lavaggio delle mani. Just a Drop ha anche formato insegnanti, studenti e comitato dei genitori su manutenzione e buone pratiche igieniche, assicurando la sostenibilità del progetto nel lungo periodo. I primi risultati sono già tangibili: diminuzione delle assenze per malattia e miglioramento del benessere e della privacy degli alunni.\r

WTM London sostiene ufficialmente Just a Drop dal 1998, anno in cui è diventato Founding Partner della charity. Da allora, l’evento ha raccolto oltre 23.000 sterline, finanziando 19 progetti idrici in sei Paesi e garantendo acqua e servizi igienici sicuri a più di 12.000 persone.\r

A livello globale, il gruppo RX – che organizza anche l’Arabian Travel Market (ATM), la Mostra Convegno Expocomfort (MCE) e il programma RX Cares – ha contribuito con quasi 239.000 sterline, sostenendo 33 progetti idrici in nove Paesi e raggiungendo circa 44.000 beneficiari.\r

In occasione della prossima edizione, in programma dal 4 al 6 novembre 2025, WTM London ha annunciato il rinnovo della partnership con Just a Drop per altri quattro anni, riaffermando il proprio impegno a lungo termine verso la sostenibilità sociale.\r

\r

\r

“Crediamo che il viaggio debba essere una forza positiva nel mondo”, ha dichiarato Chris Carter-Chapman, Event Director di WTM London. “Contribuire a garantire l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici è una missione naturale per noi, e siamo orgogliosi di farlo al fianco di Just a Drop. Ringraziamo tutti coloro che hanno donato e continueremo a sostenere questa causa nei prossimi anni.”\r

\r

\r

Fiona Jeffery OBE, fondatrice e presidente di Just a Drop, ha aggiunto: “L’accesso all’acqua sicura trasforma concretamente la vita delle persone: previene malattie, favorisce l’istruzione e stimola la crescita economica. Siamo grati a WTM London per il suo ruolo chiave nel rendere possibile questa trasformazione a livello globale.”\r

\r

I visitatori potranno incontrare i rappresentanti di Just a Drop presso lo stand interattivo accanto al nuovo palco del WTM Trend Fest dedicato alla cultura. È inoltre possibile contribuire con una donazione diretta tramite il sito ufficiale: Donate – Just a Drop.","post_title":"WTM London presenta i nuovi progetti idrici realizzati grazie alle donazioni a Just a Drop","post_date":"2025-10-28T11:36:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761651376000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways tornerà a volare nei cieli di Londra Heathrow nell'estate 2026: lo anticipa in una nota il Gruppo Lufthansa, che svela una delle novità dell'operativo della compagnia aerea italiana per la summer del prossimo anno.\r

\r

Il nuovo collegamento da Roma Fiumicino a Heathrow verrà operato due volte al giorno; inoltre, come da tradizione, durante l'alta stagione estiva, saranno offerti voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate verso le destinazioni turistiche più popolari in Grecia, Spagna e nelle isole italiane. \r

\r

Il gruppo tedesco sottolinea che «il programma estivo dettagliato di Ita Airways sarà pubblicato in un secondo momento (...) Durante tutta la stagione estiva, Ita continuerà a lavorare alacremente per ampliare i collegamenti dall'hub di Roma Fiumicino, offrendo al contempo l'ospitalità, lo stile, l'innovazione e la connettività italiani per soddisfare le mutevoli esigenze dei viaggiatori di tutto il mondo».\r

La summer 2026 del gruppo Lufthansa\r

I voli della summer 2026 del gruppo Lufthansa sono già disponibili per la prenotazione, con nuove destinazioni intercontinentali ed europee e numerosi aumenti di frequenza per Lufthansa Airlines, Discover Airlines, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines, Edelweiss e Ita Airways.\r

\r

Il prossimo anno saranno oltre 14.000 i collegamenti settimanali operati verso 330 destinazioni in circa 100 paesi attraverso gli hub di Germania, Svizzera, Austria, Belgio e Italia.\r

\r

","post_title":"Ita Airways torna a Londra Heathrow con due voli giornalieri da Roma Fiumicino","post_date":"2025-10-28T11:29:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761650987000]}]}}