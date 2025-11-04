Dat VolidelleMarche è operativa sulle rotte in ct da Ancona a Roma e Milano Dat ha inaugurato ieri i primi collegamenti da Ancora verso Roma Fiumicino e Milano Linate: debutta così anche il brand del vettore danese appositamente dedicato alla continuità territoriale dallo scalo marchigiano – Dat Volidellemarche – che segna per l’aeroporto l’avvio di una nuova fase dopo tre anni iniziali difficili con operatori diversi. L’amministratore delegato di Ancona International Airport, Giorgio Buffa, ha dichiarato che lo scalo chiuderà l’anno intorno a 20.000 passeggeri sulle rotte di continuità e che, grazie alla puntualità del nuovo operatore, il bacino potrebbe salire a 28.000. L’operativo Dat prevede doppia frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì su Fiumicino e Linate; il martedì su Milano è prevista una sola rotazione al mattino. Il general manager per l’Italia, Luigi Vallero, spiega che Linate è pensato come collegamento “business” per chi deve andare e tornare in giornata, mentre Roma viene impostata come porta d’accesso al network mondiale e, in parallelo, via d’ingresso per raggiungere Ancona e le Marche. Nel bando era previsto anche un collegamento Ancona-Napoli nel fine settimana. La tratta, inizialmente assegnata a Volotea, è sfumata dopo la rinuncia della compagnia in assenza di Milano e Roma. Dat valuta ora di subentrare: Vallero sottolinea che l’aeromobile basato ad Ancona ha margini di impiego nei weekend e a metà giornata, per cui l’opzione è sul tavolo. Si è svolto intanto anche un incontro tra Dat e i vertici di Confindustria Ancona, del Sistema Confindustria Marche, dell’Aeroporto delle Marche, in cui si è discusso della possibilità di rimodulare gli orari, in particolare anticipando il volo su Milano a partire dall’inizio del nuovo anno, così da renderlo più funzionale ai viaggi di lavoro. Dat ha spiegato di essere al lavoro anche per stipulare accordi interlinea con diverse compagnie aeree: accordi che permetteranno in un futuro prossimo di utilizzare il volo su Roma come scalo, con la possibilità di imbarcare il bagaglio direttamente ad Ancona e ritirarlo a destinazione, semplificando così i collegamenti domestici e internazionali. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500862 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500863" align="alignleft" width="300"] André Buldini[/caption] Six Senses ha nominato André Buldini cluster general manager per Six Senses Milano e Six Senses Roma. Buldini ha guidato l’apertura di hotel di punta all’interno dei portafogli Six Senses e Four Seasons, ricoprendo più recentemente il ruolo di direttore generale del Six Senses Douro Valley, consolidandone la posizione come uno dei principali ritiri benessere d’Europa. La sua competenza operativa, la padronanza interculturale e la passione per la creazione di esperienze per gli ospiti costituiscono la base delle sue ambizioni, mentre assume ora la responsabilità di due dei progetti europei più importanti del marchio. Le strutture Six Senses Milan – la cui apertura è prevista per la fine del 2026 – proporrà l’approccio distintivo del marchio, incentrato sul benessere. Situato in posizione perfetta su via Brera, di fronte alla Pinacoteca e a pochi passi dal Duomo, l’hotel offrirà 69 camere e suite, un bar panoramico con vista a 360 gradi, un ristorante gourmet e una Spa, tutti progettati per celebrare l’artigianato, la cultura e la creatività milanese. «Sono onorato di continuare questo percorso italiano conla catena alberghiera, ora alla guida delle due proprietà di Roma e di Milano. Come primo hotel urbano del brand, Six Senses Rome rappresenta una vera pietra miliare — un luogo dove la storia senza tempo e l’ospitalità consapevole si incontrano. Situato all’interno di un palazzo magnificamente restaurato, l’hotel riflette il nostro impegno verso la sostenibilità, il benessere e l’autenticità culturale. Assumere questo nuovo ruolo è allo stesso tempo una sfida professionale ispirante e un'opportunità per rafforzare il nostro legame con la Città Eterna». [post_title] => André Buldini nuovo cluster g.m. di Six Senses Milano e Roma [post_date] => 2025-11-04T15:30:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762270202000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500855 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Explora Journeys presenta la formula Exclusive Invitation, che offre agli ospiti la possibilità di ottenere benefici speciali su una selezione di itinerari globali. Per tutte le prenotazioni effettuate fino al 1° dicembre 2025, sarà possibile usufruire di fino al 40% di sconto sulle Journeys Collections accuratamente selezionate dal brand, con un deposito iniziale del solo 5% per confermare la prenotazione. La promozione L’Exclusive Invitation è valido per tutte le categorie di suite e su tutte le Journeys Collections, che comprendono destinazioni nei Caraibi, nel Mediterraneo, nell’Europa del Nord, in Alaska, in Asia, nel Mar Rosso, nella Penisola Arabica, in Sud America, lungo l’Amazzonia e le coste di Stati Uniti e Canada. Gli ospiti potranno godere di tutte le esperienze distintive di Explora Journeys — dalle suite fronte oceano con terrazza privata ai percorsi di benessere olistico ispirati al mare, fino a una raffinata selezione gastronomica e alle Destination Experiences che consentono di scoprire sia porti iconici che tesori nascosti. [post_title] => Explora Journeys lancia la speciale promozione Exclusive Invitation [post_date] => 2025-11-04T15:06:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762268814000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500843 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500851" align="alignleft" width="300"] Futura Club Parc Hotel Posta[/caption] Futura Vacanze rilancia con decisione sulla montagna e la prima mossa è l’apertura per la stagione sciistica del nuovo Futura Club Parc Hotel Posta, a San Vigilio di Marebbe, nel cuore delle Dolomiti. Questa significativa new entry in Alto Adige sarà seguita a breve dall’arrivo di nuovi Club anche all’estero e segna un passaggio strategico per l’operatore: la montagna – sia estiva sia invernale – torna ad avere un ruolo di primo piano all’interno della programmazione. La diversificazione del portfolio con l’apertura di Futura Club sulle Dolomiti risponde alla volontà di rinnovare un segmento storicamente legato alle radici di Futura Vacanze, con servizi allineati alle aspettative del mercato attuale. In quest’ottica l’accordo di management sulla gestione è nato con l’obiettivo di presidiare direttamente ogni fase della costruzione dell’offerta, garantendo coerenza e qualità su tutti i livelli. L'hotel L’hotel, in passato già parte del prodotto Futura Club, è stato completamente ristrutturato e accoglierà i primi ospiti proprio in occasione dell’imminente apertura invernale. Gli interventi hanno riguardato sia l’adeguamento degli ambienti sia l’introduzione di nuovi servizi capaci di rispondere alle esigenze dell’ospitalità contemporanea. «Il ritorno in montagna rappresenta per noi un passaggio strategico e naturale. Questo segmento ha sempre fatto parte della nostra identità e oggi vogliamo rilanciarlo con un’offerta aggiornata, capace di rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori. Con il Futura Club Parc Hotel Posta poniamo le basi per un progetto che guarda alla montagna non solo come destinazione invernale, ma come proposta completa e trasversale, in grado di vivere tutto l’anno. Con questa novità aggiungiamo, inoltre, anche un tassello importante al piano di ampliamento del prodotto Futura Club in area nazionale e internazionale», ha dichiarato Stefano Maria Simei, direttore generale di Futura Vacanze. La posizione della struttura è uno degli asset distintivi: il Futura Club Parc Hotel Posta si trova nel centro di San Vigilio di Marebbe, all’interno del parco nNaturale di Fanes – Sennes – Braies, vicino agli impianti sciistici. La prossimità alle piste si unisce alla possibilità di praticare numerose attività outdoor, sia per la stagione invernale sia per quella estiva, dal trekking a diverse discipline sulla neve, dal climbing alle escursioni a cavallo, fino alla mountain bike e al nordic walking. La tipologia delle sistemazioni si suddivide tra Superior, Suite, Suite Deluxe e Suite Premium, che possono ospitare fino a 6 persone, soluzione ideale per le famiglie e per i gruppi di amici. Tra le attività esclusive per gli ospiti di Futura Vacanze, intrattenimento serale, miniclub e servizi dedicati ai bambini. In evidenza anche il centro benessere con piscina riscaldata, sauna, bagno turco, area massaggi e solarium. [post_title] => Futura Vacanze punta sulla montagna: si comincia con il Parc Hotel Posta [post_date] => 2025-11-04T14:43:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762267393000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500836 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «E' molto interessante che ci siano domande crescenti da parte di operatori per essere qui a Londra, al WTM, e che ci fa capire quanto sia importante il nostro Paese, quanto interesse susciti, naturalmente nel mondo anglosassone, che attualmente ci ospita, ma anche agli altri bacini turistici. Grazie naturalmente, al ministro Daniela Santanchè, che guida il turismo con grade visione, e all'ambasciatore italiano a Londra, Inigo Lambertini. », così Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit, ha introdotto la presentazione del Padiglione Italia organizzato da Enit al WTM di Londra. «Io sono onorata di essere qui a Londra - ha iniziato il ministro del turismo Daniela Santanchè -. Il mercato UK è il terzo per spesa turistica in Italia: Veneto, Lazio, Lombardia, Campania, Sardegna e Toscana le regioni più scelte. L’Italia si conferma regina del turismo europeo: +5,7% di presenze totali nelle strutture ricettive tra gennaio e luglio 2025, +10,4% se guardiamo esclusivamente a quelle internazionali; quasi 25 miliardi di euro dal turismo internazionale nel primo semestre (+5,9%) con un saldo della bilancia turistica dei primi sei mesi di 9,2 miliardi (in crescita del +6,5%); 105,5 milioni di passeggeri aeroportuali internazionali nei primi 8 mesi (cioè +7,4% rispetto al 2024) e una previsione di chiusura 2025 di 185 miliardi di euro di consumi turistici totali, con la spesa straniera in Italia che si stima a fine anno al +9,4% e quella domestica al +1,6%.» A tutto questo si accompagnano i dati positivi sull’occupazione (come dalle ultime rilevazioni WTTC) tra cui emergono donne e giovani: 1,34 milioni di posti di lavoro di occupazione femminile nel turismo (filiera diretta e indiretta) in crescita sul 2019 quando erano 1,28 milioni; 17,1% di occupazione ad alta retribuzione nel turismo sul totale dell'occupazione contro il 15,4% di media europea; riduzione della disoccupazione giovanile con 134.000 giovani impiegati direttamente nei viaggi e turismo. [post_title] => La forza del turismo italiano si conferma al WTM di Londra [post_date] => 2025-11-04T14:14:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762265671000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500832 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al WTM di Londra incontriamo Nello D'Auria, sindaco di Gragnano. «Come tutti sanno la Campania sta vivendo un momento positivo. Logicamente c'è il turismo, sul quale bisogna fare un discorso di accoglienza e di qualità. Per quanto riguarda il turismo a Gragnano, penso che abbiamo superato la fase di start up, e ci siamo posizionati in un sistema turistico definito. Del resto dal punto di vista geografico siamo molto avvantaggiati. A metà strada fra Napoli e Salerno, vicino Pompei , molto vicino alla penisola Sorrentina quindi alla costiera amalfitana. I dati sono tutti in crescita e ne siamo molti soddisfatti. Un altro punto che vorrei mettere in evidenza è questo: noi ci posizioniamo come la vera e propria capitale enogastronomica della regione Campania. Facciamo inltre leva sulle nostre bellezze naturali e sul turismo esperenziale che lega un prodotto a un territorio. E' molto interessante per esempio, coinvolgere il turismo anche sulla produzione della pasta, prodotti di panificazione, il vino, l'olio, il fior di latte». Ci sono idee e programmai per il 2026. «Noi abbiamo necessità di fare network fra territori omogenei. La nostra prima presenza al WTM ci fa capire l'importanza del nostro impegno aa proporci a livello internazionale.Naturalmente è solo il punto di partenza per allargare ancora l'interesse verso nuove destinazioni e nuovi bcini di flussi internazionali, senza mai dimenticare il turismo nostrano. Quindi stiamo sviluppando un'idea che tende ad allargare i margini ma sempre con attenzione al nostro territorio». [post_title] => D'Auria «Gragnano si apre al turismo internazionale, ma con grande attenzione al territorio» [post_date] => 2025-11-04T13:52:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762264325000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500827 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo allungo di Tap Air Portugal sul Brasile con il lancio della rotta che collegherà Lisbona a Curitiba, capitale del Paraná. Il collegamento sarà attivo dal 2 luglio 2026, con tre voli settimanali - martedì, giovedì e sabato - operati con Airbus A330-200 da 269 passeggeri. Le vendite saranno aperte dal prossimo 11 novembre. «La nuova rotta di Tap valorizza il Paraná sulla scena internazionale: il collegamento diretto da Lisbona darà impulso al turismo, faciliterà l’arrivo di visitatori europei e amplierà le opportunità di business con l’Europa» ha dichiarato il Governatore dello Stato del Paraná, Ratinho Junior. Con l’aggiunta di Curitiba, il network brasiliano del vettore sale a quota 14 città, consolidando la posizione di leadership tra le compagnie aeree europee per ampiezza dell’offerta nel Paese. «Il Brasile è un mercato strategico di primaria importanza per la nostra rete globale - ha sottolineato Carlos Antunes, direttore Tap per le Americhe -. Con l’apertura della nuova rotta per Curitiba ampliamo ulteriormente la nostra presenza nel Paese, già servito da numerosi collegamenti tra capitali brasiliane e città europee via Lisbona e Porto. Questa espansione conferma l’impegno di Tap nel rafforzare i legami storici, culturali ed economici tra Portogallo e Brasile. Il nostro obiettivo è essere ancora più vicini ai passeggeri brasiliani, offrendo un’esperienza di viaggio differenziata, più opzioni di connettività, comfort ed efficienza verso l’Europa e oltre». [post_title] => Tap Air Portugal allunga ancora sul Brasile con la rotta per Curitiba, da luglio 2026 [post_date] => 2025-11-04T12:50:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762260612000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500824 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dat ha inaugurato ieri i primi collegamenti da Ancora verso Roma Fiumicino e Milano Linate: debutta così anche il brand del vettore danese appositamente dedicato alla continuità territoriale dallo scalo marchigiano - Dat Volidellemarche - che segna per l'aeroporto l’avvio di una nuova fase dopo tre anni iniziali difficili con operatori diversi. L’amministratore delegato di Ancona International Airport, Giorgio Buffa, ha dichiarato che lo scalo chiuderà l’anno intorno a 20.000 passeggeri sulle rotte di continuità e che, grazie alla puntualità del nuovo operatore, il bacino potrebbe salire a 28.000. L'operativo Dat prevede doppia frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì su Fiumicino e Linate; il martedì su Milano è prevista una sola rotazione al mattino. Il general manager per l’Italia, Luigi Vallero, spiega che Linate è pensato come collegamento “business” per chi deve andare e tornare in giornata, mentre Roma viene impostata come porta d’accesso al network mondiale e, in parallelo, via d’ingresso per raggiungere Ancona e le Marche. Nel bando era previsto anche un collegamento Ancona-Napoli nel fine settimana. La tratta, inizialmente assegnata a Volotea, è sfumata dopo la rinuncia della compagnia in assenza di Milano e Roma. Dat valuta ora di subentrare: Vallero sottolinea che l’aeromobile basato ad Ancona ha margini di impiego nei weekend e a metà giornata, per cui l’opzione è sul tavolo. Si è svolto intanto anche un incontro tra Dat e i vertici di Confindustria Ancona, del Sistema Confindustria Marche, dell’Aeroporto delle Marche, in cui si è discusso della possibilità di rimodulare gli orari, in particolare anticipando il volo su Milano a partire dall’inizio del nuovo anno, così da renderlo più funzionale ai viaggi di lavoro. Dat ha spiegato di essere al lavoro anche per stipulare accordi interlinea con diverse compagnie aeree: accordi che permetteranno in un futuro prossimo di utilizzare il volo su Roma come scalo, con la possibilità di imbarcare il bagaglio direttamente ad Ancona e ritirarlo a destinazione, semplificando così i collegamenti domestici e internazionali. [post_title] => Dat VolidelleMarche è operativa sulle rotte in ct da Ancona a Roma e Milano [post_date] => 2025-11-04T12:16:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762258579000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500818 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il prossimo 10 novembre, nel Club Tunnel di Palazzo Doria, patrimonio Unesco dei Rolli genovesi, si terrà la cerimonia di premiazione della IV edizione dei Blue Marina Awards, il riconoscimento dedicato ai migliori porti e approdi turistici italiani che si distinguono per sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, inclusività sociale, qualità dell’accoglienza turistica e sicurezza. Il programma prevede la visita esclusiva alle sale del palazzo, seguita dal convegno e dalla cerimonia di premiazione. A condurre la giornata sarà il direttore di Forbes e Nautica, Alessandro Mauro Rossi, insieme a Walter Vassallo, fondatore dei Blue Marina Awards, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra le migliori esperienze di gestione portuale del paese e le nuove frontiere della sostenibilità applicata al mare. Durante la cerimonia verranno conferiti non solo i marchi di riconoscimento Blue Marina Awards 2025, ma anche premi speciali per un valore complessivo di decine di migliaia di euro, destinati a valorizzare progetti e iniziative che rappresentano modelli virtuosi di sviluppo sostenibile e innovazione nella portualità turistica. Tra i vari premi speciali si evidenziano: una wallbox fornita da Repower, un geoportale interattivo fornito da NeMea Sistemi, una campagna promozionale su MySea, un dispositivo innovativo Blue Gold per la gestione dei consumi idrici, una consulenza professionale in materia di efficienza idrica, offerta da AIDARA. I Blue Marina Awards, di cui l’Associazione Nazionale dei Porti e Approdi Turistici, Assonat-Confcommercio è il partner istituzionale e il RINA l’ente terzo di certificazione, giunti alla loro quarta edizione, si confermano come la principale iniziativa italiana dedicata ad accompagnare la portualità turistica in un percorso di valorizzazione e crescita in linea con gli obiettivi, politiche e strategie in tema di sostenibilità, innovazione, accoglienza turistica, inclusività e sicurezza. Un’iniziativa che supporta porti e approdi turistici a poter meglio comprendere e affrontare le sfide e le esigenze del mercato della blue economy in continua evoluzione e poterne cogliere nuove opportunità. [post_title] => Blue Marina Awards 2025, a Genova la premiazione dei migliori porti ed approdi turistici [post_date] => 2025-11-04T11:44:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762256686000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500732 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Svizzera presenta la stagione invernale con proposte per vivere la neve a tutto tondo. Si parla di nuove aperture, impianti avveniristici e del fascino della montagna. Il paese offre una molteplicità di sport, di soluzioni per l’alloggio e di attività per tutte le età, oltre a una grande ricchezza culturale da scoprire nelle città ricche d’arte e di storia. Fondamentale il ruolo di Travel Switzerland per connettere tutte queste realtà. Lo presenta Ruben Monteiro, market manager dell’azienda che promuove il sistema di trasporti pubblici svizzeri per Italia, Spagna, Brasile e Paesi Bassi. «Il mio compito è farvi scoprire il viaggio in treno in Svizzera. Oggi si parla tanto di turismo sostenibile e sicuramente il modo più sostenibile per viaggiare in Svizzera è il treno. Abbiamo ogni giorno diversi collegamenti con Eurocity da Milano, Genova, Bologna e Venezia diretti alle principali città della Svizzera come: Zurigo, Berna, Basilea, Ginevra, Losanna, Lucerna e Lugano. Tra le nostre proposte c’è un biglietto quasi unico al mondo (solo il Giappone ne ha uno simile): il Swiss Travel Pass. Include tutti i treni, autobus e battelli del paese; l’accesso a oltre 500 musei svizzeri; sconti fino al 50% per diverse escursioni di montagna. Inoltre i bambini fino a 16 anni viaggiano gratis, se accompagnano degli adulti che viaggiano con il Swiss Travel Pass. Il Pass comprende anche l’accesso a oltre 500 musei svizzeri, come il Museo della Fifa a Zurigo e il Museo Olimpico a Losanna. Travel Switzerland ha poi definito il nuovo progetto dei Day Discoveries, dei percorsi che consentono di scoprire le bellezze della Svizzera in poche ore. Infatti abbiamo ottimi collegamenti con il trasporto pubblico e, nel giro di 2, 3 ore, si possono vedere realtà davvero interessanti». Monteiro ha segnalato dei percorsi a partire dalla bella regione di Lucerna, la città affacciata sul Lago dei Quattro Cantoni. «Da Lucerna in soli 90’ si può arrivare a Berna, a Zurigo o anche sulle montagne. Lo Swiss Travel Pass, include il percorso per raggiungere il Rigi, l’incantevole villaggio montano di Stoos sul Fronalpstock e lo Stanserhorn». Con il 50% di sconto si sale anche sul Titlis. Proprio questa cima di oltre 3.200m del Canton Obvaldo sarà protagonista del nuovo concept promosso da Travel Switzerland: un'esperienza di turismo più lento e di qualità. A partire dal prossimo mese di maggio sulla cima del Titlis aprirà una terrazza panoramica con ristorante. Il progetto, ancora in corso di completamento, è stato realizzato dallo studio di architettura svizzero Herzog & de Meuron; è una costruzione dove il design contemporaneo si integra con il paesaggio alpino, prestando particolare attenzione all’estetica e alla funzionalità; diventerà sicuramente un nuovo simbolo delle Alpi svizzere. Tante le novità in programma per coinvolgere nuovi viaggiatori: «In queste settimane è in corso una promozione sugli Swiss Travel Pass di prima classe. - aggiunge Monteiro - Se un turista acquista un pass di 4 giorni per scoprire la Svizzera, riceverà un giorno in più in omaggio; se sceglie di fare un viaggio di 8 giorni, quelli in omaggio saranno 2. È un modo per fermarsi più a lungo nel nostro paese spendendo meno. Inoltre anche quest’anno è in corso una collaborazione di Travel Switzerland con Trenitalia per scoprire il paese nel periodo natalizio, raggiungendo in treno Eurocity i vivaci mercatini. Ci sarà la tariffa Promo 2x1 Mercatini pensata per incentivare i viaggiatori: acquistando un biglietto in prevendita dal 10 al 30 novembre, si potrà viaggiare in 2 dal 17 novembre al 17 dicembre». Chiara Ambrosioni [post_title] => Travel Switzerland: una ricca offerta invernale con promozioni e sguardo ai mercatini natalizi [post_date] => 2025-11-04T11:19:28+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762255168000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "dat volidellemarche e operativa sulle rotte in ct da ancona a roma e milano" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7145,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500862","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500863\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] André Buldini[/caption]\r

\r

Six Senses ha nominato André Buldini cluster general manager per Six Senses Milano e Six Senses Roma.\r

\r

Buldini ha guidato l’apertura di hotel di punta all’interno dei portafogli Six Senses e Four Seasons, ricoprendo più recentemente il ruolo di direttore generale del Six Senses Douro Valley, consolidandone la posizione come uno dei principali ritiri benessere d’Europa. La sua competenza operativa, la padronanza interculturale e la passione per la creazione di esperienze per gli ospiti costituiscono la base delle sue ambizioni, mentre assume ora la responsabilità di due dei progetti europei più importanti del marchio.\r

Le strutture\r

Six Senses Milan – la cui apertura è prevista per la fine del 2026 – proporrà l’approccio distintivo del marchio, incentrato sul benessere. Situato in posizione perfetta su via Brera, di fronte alla Pinacoteca e a pochi passi dal Duomo, l’hotel offrirà 69 camere e suite, un bar panoramico con vista a 360 gradi, un ristorante gourmet e una Spa, tutti progettati per celebrare l’artigianato, la cultura e la creatività milanese.\r

\r

«Sono onorato di continuare questo percorso italiano conla catena alberghiera, ora alla guida delle due proprietà di Roma e di Milano. Come primo hotel urbano del brand, Six Senses Rome rappresenta una vera pietra miliare — un luogo dove la storia senza tempo e l’ospitalità consapevole si incontrano. Situato all’interno di un palazzo magnificamente restaurato, l’hotel riflette il nostro impegno verso la sostenibilità, il benessere e l’autenticità culturale. Assumere questo nuovo ruolo è allo stesso tempo una sfida professionale ispirante e un'opportunità per rafforzare il nostro legame con la Città Eterna».","post_title":"André Buldini nuovo cluster g.m. di Six Senses Milano e Roma","post_date":"2025-11-04T15:30:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762270202000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys presenta la formula Exclusive Invitation, che offre agli ospiti la possibilità di ottenere benefici speciali su una selezione di itinerari globali. Per tutte le prenotazioni effettuate fino al 1° dicembre 2025, sarà possibile usufruire di fino al 40% di sconto sulle Journeys Collections accuratamente selezionate dal brand, con un deposito iniziale del solo 5% per confermare la prenotazione.\r

La promozione\r

L’Exclusive Invitation è valido per tutte le categorie di suite e su tutte le Journeys Collections, che comprendono destinazioni nei Caraibi, nel Mediterraneo, nell’Europa del Nord, in Alaska, in Asia, nel Mar Rosso, nella Penisola Arabica, in Sud America, lungo l’Amazzonia e le coste di Stati Uniti e Canada.\r

\r

Gli ospiti potranno godere di tutte le esperienze distintive di Explora Journeys — dalle suite fronte oceano con terrazza privata ai percorsi di benessere olistico ispirati al mare, fino a una raffinata selezione gastronomica e alle Destination Experiences che consentono di scoprire sia porti iconici che tesori nascosti.\r

\r

","post_title":"Explora Journeys lancia la speciale promozione Exclusive Invitation","post_date":"2025-11-04T15:06:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762268814000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500843","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_500851\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Futura Club Parc Hotel Posta[/caption]\r

\r

Futura Vacanze rilancia con decisione sulla montagna e la prima mossa è l’apertura per la stagione sciistica del nuovo Futura Club Parc Hotel Posta, a San Vigilio di Marebbe, nel cuore delle Dolomiti.\r

\r

Questa significativa new entry in Alto Adige sarà seguita a breve dall’arrivo di nuovi Club anche all’estero e segna un passaggio strategico per l’operatore: la montagna – sia estiva sia invernale – torna ad avere un ruolo di primo piano all’interno della programmazione.\r

\r

La diversificazione del portfolio con l’apertura di Futura Club sulle Dolomiti risponde alla volontà di rinnovare un segmento storicamente legato alle radici di Futura Vacanze, con servizi allineati alle aspettative del mercato attuale. In quest’ottica l’accordo di management sulla gestione è nato con l’obiettivo di presidiare direttamente ogni fase della costruzione dell’offerta, garantendo coerenza e qualità su tutti i livelli.\r

L'hotel\r

L’hotel, in passato già parte del prodotto Futura Club, è stato completamente ristrutturato e accoglierà i primi ospiti proprio in occasione dell’imminente apertura invernale. Gli interventi hanno riguardato sia l’adeguamento degli ambienti sia l’introduzione di nuovi servizi capaci di rispondere alle esigenze dell’ospitalità contemporanea.\r

\r

«Il ritorno in montagna rappresenta per noi un passaggio strategico e naturale. Questo segmento ha sempre fatto parte della nostra identità e oggi vogliamo rilanciarlo con un’offerta aggiornata, capace di rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori. Con il Futura Club Parc Hotel Posta poniamo le basi per un progetto che guarda alla montagna non solo come destinazione invernale, ma come proposta completa e trasversale, in grado di vivere tutto l’anno. Con questa novità aggiungiamo, inoltre, anche un tassello importante al piano di ampliamento del prodotto Futura Club in area nazionale e internazionale», ha dichiarato Stefano Maria Simei, direttore generale di Futura Vacanze.\r

\r

La posizione della struttura è uno degli asset distintivi: il Futura Club Parc Hotel Posta si trova nel centro di San Vigilio di Marebbe, all’interno del parco nNaturale di Fanes – Sennes – Braies, vicino agli impianti sciistici. La prossimità alle piste si unisce alla possibilità di praticare numerose attività outdoor, sia per la stagione invernale sia per quella estiva, dal trekking a diverse discipline sulla neve, dal climbing alle escursioni a cavallo, fino alla mountain bike e al nordic walking.\r

\r

La tipologia delle sistemazioni si suddivide tra Superior, Suite, Suite Deluxe e Suite Premium, che possono ospitare fino a 6 persone, soluzione ideale per le famiglie e per i gruppi di amici. Tra le attività esclusive per gli ospiti di Futura Vacanze, intrattenimento serale, miniclub e servizi dedicati ai bambini. In evidenza anche il centro benessere con piscina riscaldata, sauna, bagno turco, area massaggi e solarium.\r

\r

\r

","post_title":"Futura Vacanze punta sulla montagna: si comincia con il Parc Hotel Posta","post_date":"2025-11-04T14:43:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762267393000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500836","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«E' molto interessante che ci siano domande crescenti da parte di operatori per essere qui a Londra, al WTM, e che ci fa capire quanto sia importante il nostro Paese, quanto interesse susciti, naturalmente nel mondo anglosassone, che attualmente ci ospita, ma anche agli altri bacini turistici. Grazie naturalmente, al ministro Daniela Santanchè, che guida il turismo con grade visione, e all'ambasciatore italiano a Londra, Inigo Lambertini. », così Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit, ha introdotto la presentazione del Padiglione Italia organizzato da Enit al WTM di Londra.\r

\r

«Io sono onorata di essere qui a Londra - ha iniziato il ministro del turismo Daniela Santanchè -. Il mercato UK è il terzo per spesa turistica in Italia: Veneto, Lazio, Lombardia, Campania, Sardegna e Toscana le regioni più scelte. L’Italia si conferma regina del turismo europeo: +5,7% di presenze totali nelle strutture ricettive tra gennaio e luglio 2025, +10,4% se guardiamo esclusivamente a quelle internazionali; quasi 25 miliardi di euro dal turismo internazionale nel primo semestre (+5,9%) con un saldo della bilancia turistica dei primi sei mesi di 9,2 miliardi (in crescita del +6,5%); 105,5 milioni di passeggeri aeroportuali internazionali nei primi 8 mesi (cioè +7,4% rispetto al 2024) e una previsione di chiusura 2025 di 185 miliardi di euro di consumi turistici totali, con la spesa straniera in Italia che si stima a fine anno al +9,4% e quella domestica al +1,6%.»\r

\r

A tutto questo si accompagnano i dati positivi sull’occupazione (come dalle ultime rilevazioni WTTC) tra cui emergono donne e giovani: 1,34 milioni di posti di lavoro di occupazione femminile nel turismo (filiera diretta e indiretta) in crescita sul 2019 quando erano 1,28 milioni; 17,1% di occupazione ad alta retribuzione nel turismo sul totale dell'occupazione contro il 15,4% di media europea; riduzione della disoccupazione giovanile con 134.000 giovani impiegati direttamente nei viaggi e turismo.\r

\r

","post_title":"La forza del turismo italiano si conferma al WTM di Londra","post_date":"2025-11-04T14:14:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1762265671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500832","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al WTM di Londra incontriamo Nello D'Auria, sindaco di Gragnano. \r

\r

«Come tutti sanno la Campania sta vivendo un momento positivo. Logicamente c'è il turismo, sul quale bisogna fare un discorso di accoglienza e di qualità. Per quanto riguarda il turismo a Gragnano, penso che abbiamo superato la fase di start up, e ci siamo posizionati in un sistema turistico definito. Del resto dal punto di vista geografico siamo molto avvantaggiati. A metà strada fra Napoli e Salerno, vicino Pompei , molto vicino alla penisola Sorrentina quindi alla costiera amalfitana. I dati sono tutti in crescita e ne siamo molti soddisfatti. Un altro punto che vorrei mettere in evidenza è questo: noi ci posizioniamo come la vera e propria capitale enogastronomica della regione Campania. Facciamo inltre leva sulle nostre bellezze naturali e sul turismo esperenziale che lega un prodotto a un territorio.\r

\r

E' molto interessante per esempio, coinvolgere il turismo anche sulla produzione della pasta, prodotti di panificazione, il vino, l'olio, il fior di latte».\r

\r

Ci sono idee e programmai per il 2026.\r

\r

«Noi abbiamo necessità di fare network fra territori omogenei. La nostra prima presenza al WTM ci fa capire l'importanza del nostro impegno aa proporci a livello internazionale.Naturalmente è solo il punto di partenza per allargare ancora l'interesse verso nuove destinazioni e nuovi bcini di flussi internazionali, senza mai dimenticare il turismo nostrano. Quindi stiamo sviluppando un'idea che tende ad allargare i margini ma sempre con attenzione al nostro territorio».","post_title":"D'Auria «Gragnano si apre al turismo internazionale, ma con grande attenzione al territorio»","post_date":"2025-11-04T13:52:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762264325000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo allungo di Tap Air Portugal sul Brasile con il lancio della rotta che collegherà Lisbona a Curitiba, capitale del Paraná. Il collegamento sarà attivo dal 2 luglio 2026, con tre voli settimanali - martedì, giovedì e sabato - operati con Airbus A330-200 da 269 passeggeri. Le vendite saranno aperte dal prossimo 11 novembre.\r

\r

«La nuova rotta di Tap valorizza il Paraná sulla scena internazionale: il collegamento diretto da Lisbona darà impulso al turismo, faciliterà l’arrivo di visitatori europei e amplierà le opportunità di business con l’Europa» ha dichiarato il Governatore dello Stato del Paraná, Ratinho Junior.\r

\r

Con l’aggiunta di Curitiba, il network brasiliano del vettore sale a quota 14 città, consolidando la posizione di leadership tra le compagnie aeree europee per ampiezza dell’offerta nel Paese.\r

«Il Brasile è un mercato strategico di primaria importanza per la nostra rete globale - ha sottolineato Carlos Antunes, direttore Tap per le Americhe -. Con l’apertura della nuova rotta per Curitiba ampliamo ulteriormente la nostra presenza nel Paese, già servito da numerosi collegamenti tra capitali brasiliane e città europee via Lisbona e Porto. Questa espansione conferma l’impegno di Tap nel rafforzare i legami storici, culturali ed economici tra Portogallo e Brasile. Il nostro obiettivo è essere ancora più vicini ai passeggeri brasiliani, offrendo un’esperienza di viaggio differenziata, più opzioni di connettività, comfort ed efficienza verso l’Europa e oltre».","post_title":"Tap Air Portugal allunga ancora sul Brasile con la rotta per Curitiba, da luglio 2026","post_date":"2025-11-04T12:50:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762260612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500824","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dat ha inaugurato ieri i primi collegamenti da Ancora verso Roma Fiumicino e Milano Linate: debutta così anche il brand del vettore danese appositamente dedicato alla continuità territoriale dallo scalo marchigiano - Dat Volidellemarche - che segna per l'aeroporto l’avvio di una nuova fase dopo tre anni iniziali difficili con operatori diversi.\r

\r

L’amministratore delegato di Ancona International Airport, Giorgio Buffa, ha dichiarato che lo scalo chiuderà l’anno intorno a 20.000 passeggeri sulle rotte di continuità e che, grazie alla puntualità del nuovo operatore, il bacino potrebbe salire a 28.000.\r

\r

L'operativo Dat prevede doppia frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì su Fiumicino e Linate; il martedì su Milano è prevista una sola rotazione al mattino. Il general manager per l’Italia, Luigi Vallero, spiega che Linate è pensato come collegamento “business” per chi deve andare e tornare in giornata, mentre Roma viene impostata come porta d’accesso al network mondiale e, in parallelo, via d’ingresso per raggiungere Ancona e le Marche.\r

\r

Nel bando era previsto anche un collegamento Ancona-Napoli nel fine settimana. La tratta, inizialmente assegnata a Volotea, è sfumata dopo la rinuncia della compagnia in assenza di Milano e Roma. Dat valuta ora di subentrare: Vallero sottolinea che l’aeromobile basato ad Ancona ha margini di impiego nei weekend e a metà giornata, per cui l’opzione è sul tavolo.\r

\r

Si è svolto intanto anche un incontro tra Dat e i vertici di Confindustria Ancona, del Sistema Confindustria Marche, dell’Aeroporto delle Marche, in cui si è discusso della possibilità di rimodulare gli orari, in particolare anticipando il volo su Milano a partire dall’inizio del nuovo anno, così da renderlo più funzionale ai viaggi di lavoro.\r

\r

Dat ha spiegato di essere al lavoro anche per stipulare accordi interlinea con diverse compagnie aeree: accordi che permetteranno in un futuro prossimo di utilizzare il volo su Roma come scalo, con la possibilità di imbarcare il bagaglio direttamente ad Ancona e ritirarlo a destinazione, semplificando così i collegamenti domestici e internazionali.","post_title":"Dat VolidelleMarche è operativa sulle rotte in ct da Ancona a Roma e Milano","post_date":"2025-11-04T12:16:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762258579000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500818","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il prossimo 10 novembre, nel Club Tunnel di Palazzo Doria, patrimonio Unesco dei Rolli genovesi, si terrà la cerimonia di premiazione della IV edizione dei Blue Marina Awards, il riconoscimento dedicato ai migliori porti e approdi turistici italiani che si distinguono per sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, inclusività sociale, qualità dell’accoglienza turistica e sicurezza.\r

\r

Il programma prevede la visita esclusiva alle sale del palazzo, seguita dal convegno e dalla cerimonia di premiazione.\r

\r

A condurre la giornata sarà il direttore di Forbes e Nautica, Alessandro Mauro Rossi, insieme a Walter Vassallo, fondatore dei Blue Marina Awards, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra le migliori esperienze di gestione portuale del paese e le nuove frontiere della sostenibilità applicata al mare.\r

\r

Durante la cerimonia verranno conferiti non solo i marchi di riconoscimento Blue Marina Awards 2025, ma anche premi speciali per un valore complessivo di decine di migliaia di euro, destinati a valorizzare progetti e iniziative che rappresentano modelli virtuosi di sviluppo sostenibile e innovazione nella portualità turistica. Tra i vari premi speciali si evidenziano: una wallbox fornita da Repower, un geoportale interattivo fornito da NeMea Sistemi, una campagna promozionale su MySea, un dispositivo innovativo Blue Gold per la gestione dei consumi idrici, una consulenza professionale in materia di efficienza idrica, offerta da AIDARA.\r

\r

I Blue Marina Awards, di cui l’Associazione Nazionale dei Porti e Approdi Turistici, Assonat-Confcommercio è il partner istituzionale e il RINA l’ente terzo di certificazione, giunti alla loro quarta edizione, si confermano come la principale iniziativa italiana dedicata ad accompagnare la portualità turistica in un percorso di valorizzazione e crescita in linea con gli obiettivi, politiche e strategie in tema di sostenibilità, innovazione, accoglienza turistica, inclusività e sicurezza. Un’iniziativa che supporta porti e approdi turistici a poter meglio comprendere e affrontare le sfide e le esigenze del mercato della blue economy in continua evoluzione e poterne cogliere nuove opportunità.","post_title":"Blue Marina Awards 2025, a Genova la premiazione dei migliori porti ed approdi turistici","post_date":"2025-11-04T11:44:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762256686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Svizzera presenta la stagione invernale con proposte per vivere la neve a tutto tondo. Si parla di nuove aperture, impianti avveniristici e del fascino della montagna. Il paese offre una molteplicità di sport, di soluzioni per l’alloggio e di attività per tutte le età, oltre a una grande ricchezza culturale da scoprire nelle città ricche d’arte e di storia.\r

\r

Fondamentale il ruolo di Travel Switzerland per connettere tutte queste realtà. Lo presenta Ruben Monteiro, market manager dell’azienda che promuove il sistema di trasporti pubblici svizzeri per Italia, Spagna, Brasile e Paesi Bassi. «Il mio compito è farvi scoprire il viaggio in treno in Svizzera. Oggi si parla tanto di turismo sostenibile e sicuramente il modo più sostenibile per viaggiare in Svizzera è il treno. Abbiamo ogni giorno diversi collegamenti con Eurocity da Milano, Genova, Bologna e Venezia diretti alle principali città della Svizzera come: Zurigo, Berna, Basilea, Ginevra, Losanna, Lucerna e Lugano. Tra le nostre proposte c’è un biglietto quasi unico al mondo (solo il Giappone ne ha uno simile): il Swiss Travel Pass. Include tutti i treni, autobus e battelli del paese; l’accesso a oltre 500 musei svizzeri; sconti fino al 50% per diverse escursioni di montagna. Inoltre i bambini fino a 16 anni viaggiano gratis, se accompagnano degli adulti che viaggiano con il Swiss Travel Pass. Il Pass comprende anche l’accesso a oltre 500 musei svizzeri, come il Museo della Fifa a Zurigo e il Museo Olimpico a Losanna. Travel Switzerland ha poi definito il nuovo progetto dei Day Discoveries, dei percorsi che consentono di scoprire le bellezze della Svizzera in poche ore. Infatti abbiamo ottimi collegamenti con il trasporto pubblico e, nel giro di 2, 3 ore, si possono vedere realtà davvero interessanti».\r

\r

Monteiro ha segnalato dei percorsi a partire dalla bella regione di Lucerna, la città affacciata sul Lago dei Quattro Cantoni. «Da Lucerna in soli 90’ si può arrivare a Berna, a Zurigo o anche sulle montagne. Lo Swiss Travel Pass, include il percorso per raggiungere il Rigi, l’incantevole villaggio montano di Stoos sul Fronalpstock e lo Stanserhorn». Con il 50% di sconto si sale anche sul Titlis. Proprio questa cima di oltre 3.200m del Canton Obvaldo sarà protagonista del nuovo concept promosso da Travel Switzerland: un'esperienza di turismo più lento e di qualità. A partire dal prossimo mese di maggio sulla cima del Titlis aprirà una terrazza panoramica con ristorante. Il progetto, ancora in corso di completamento, è stato realizzato dallo studio di architettura svizzero Herzog & de Meuron; è una costruzione dove il design contemporaneo si integra con il paesaggio alpino, prestando particolare attenzione all’estetica e alla funzionalità; diventerà sicuramente un nuovo simbolo delle Alpi svizzere. \r

\r

Tante le novità in programma per coinvolgere nuovi viaggiatori: «In queste settimane è in corso una promozione sugli Swiss Travel Pass di prima classe. - aggiunge Monteiro - Se un turista acquista un pass di 4 giorni per scoprire la Svizzera, riceverà un giorno in più in omaggio; se sceglie di fare un viaggio di 8 giorni, quelli in omaggio saranno 2. È un modo per fermarsi più a lungo nel nostro paese spendendo meno. Inoltre anche quest’anno è in corso una collaborazione di Travel Switzerland con Trenitalia per scoprire il paese nel periodo natalizio, raggiungendo in treno Eurocity i vivaci mercatini. Ci sarà la tariffa Promo 2x1 Mercatini pensata per incentivare i viaggiatori: acquistando un biglietto in prevendita dal 10 al 30 novembre, si potrà viaggiare in 2 dal 17 novembre al 17 dicembre».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

","post_title":"Travel Switzerland: una ricca offerta invernale con promozioni e sguardo ai mercatini natalizi","post_date":"2025-11-04T11:19:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762255168000]}]}}