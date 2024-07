Da settembre gli Eurocity tornano operativi sui collegamenti per Svizzera e Germania Dal prossimo settembre Svizzera e Germania saranno nuovamente collegate all’Italia dai treni Eurocity, dopo le limitazioni, sospensioni e cambi di percorso – attualmente ancora presenti – a causa dell’interruzione di linea nel tunnel del Gottardo risalente al 10 agosto 2023 e di quello del Sempione dal 9 giugno 2024. Sarà dunque di nuovo possibile raggiungere città come Zurigo in 3 ore e 17 da Milano, e altre destinazioni in Svizzera e Germania come Ginevra, Basilea, Lucerna, Francoforte, Berna, Losanna, Lugano, Montreux, attraversando i magnifici paesaggi alpini. Da Milano sarà inoltre possibile viaggiare verso la Germania fino a Friburgo, Mannheim, Ringsheim e Francoforte. La Svizzera è inoltre collegata con la Liguria e l’Emilia-Romagna grazie agli Eurocity tra Zurigo e Bologna e tra Zurigo e Genova, con quest’ultimo prolungato a Sestri Levante durante il weekend, dal 2 settembre e fino al 27 ottobre. I collegamenti Eurocity sono operati da Trenitalia in cooperazione con le imprese ferroviarie svizzere. I collegamenti da e per Francoforte vedono anche la partnership con le ferrovie tedesche. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472457 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È stato presentato questa mattina, all’Aeroporto di Milano Malpensa, il nuovo volo diretto Milano Malpensa - Chengdu, operato da Air China. Armando Brunini, ceo di Sea Aeroporti Milano, sottolineando i dati positivi di Malpensa, con un crescita del +10% rispetto al 2023 (anno in cui sono stati raggiunti i livelli pre-Covid), ha dichiarato «Siamo orgogliosi di collaborare con Air China, un partner strategico per Milano Malpensa e Sea, e questo nuovo collegamento con Chengdu ci permette di offrire nuove opportunità di viaggio ai nostri passeggeri, migliorando la connettività internazionale di Milano, con 180 destinazioni di cui 50 di lungo raggio». Dalle 3 compagnie aeree cinesi che operavano voli tra l’Italia e la Cina, si è passati alle 6 attuali grazie agli accordi bilaterali Cina-Italia del 2020. Milano Malpensa è l’aeroporto che registra la maggior crescita dei collegamenti verso l’Asia in tutta l’Europa occidentale. E rispetto al 2023 il traffico da Milano Malpensa verso la Cina è più che raddoppiato. All’evento era presente anche il Console della Repubblica Popolare Cinese a Milano, Liu Kan, che ha aggiunto: «Chengdu è il capoluogo della provincia sud-occidentale di Sichuan, in Cina. Oggi la città vanta anche uno dei porti più importanti per gli scambi commerciali tra Cina ed Europa. Il gemellaggio tra Chengdu e Milano, grazie a questo volo diretto, rappresenta dunque un importante passo avanti nelle relazioni tra i nostri due paesi, facilitando gli scambi e il turismo». Il nuovo volo diretto, con tre collegamenti settimanali il lunedì, mercoledì e sabato, segna una significativa espansione delle rotte aeree e promette di avere un impatto positivo sullo sviluppo economico e culturale delle due regioni. Operato con il nuovo aeromobile wide-body Airbus A350-900, offrirà un'esperienza di volo lussuosa e confortevole, dotata di moderne strutture di intrattenimento e servizi di ristorazione di alta qualità. «Gli accordi bilaterali Italia-Cina 2020-2025 prevedono un'intensificazione della collaborazione e dello scambio tra i due Paesi sul fronte turistico, economico e commerciale. Questo è il quarto volo diretto operato da Air China dalla città lombarda verso la Cina e porta i collegamenti settimanali con l’Italia, includendo quelli da Roma Fiumicino, a 31 frequenze. Siamo quindi entusiasti di inaugurare oggi questa nuova rotta che rafforzerà i legami commerciali e culturali tra l'Europa e la Cina» ha commentato Ma Guodong, regional manager Europa di Air China, al termine della cerimonia. [gallery ids="472467,472469,472466"] [post_title] => Air China: al via da oggi il nuovo volo diretto Milano Malpensa-Chengdu [post_date] => 2024-07-29T15:04:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => air-china [1] => cina ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Air China [1] => cina ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722265441000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472468 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ken Toyoda è il nuovo direttore della Japan National Tourism Organization in Italia: con una lunga esperienza nella promozione della destinazione, allargata a quella dell’ospitalità, incluso il segmento Mice, Toyoda assume la leadership in un momento cruciale, in cui la destinazione è in forte crescita e si prepara ad accogliere l'Expo a Osaka, nel 2025. "Sono entusiasta delle sfide che mi attendono nel mio nuovo incarico in un paese come l’Italia, la cui cultura è amata e apprezzata in tutto il mondo - afferma il manager -. Durante la prima metà del 2024, abbiamo stabilito un nuovo record di italiani in Giappone, con 96.000 visitatori, pari ad un aumento del 61,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La crescita del numero di voli diretti tra Italia e Giappone a partire dal prossimo inverno, come quello da Milano Malpensa a Tokyo (operativo dal 3 dicembre 2024), aiuterà ad aumentare sempre più il numero degli italiani che visiteranno il nostro Paese e ne apprezzeranno la bellezza". Dopo il conseguimento della laurea in Industrial Relations a Tokyo e in Hospitality Management in Nevada, oltre a un Mba in Business Design sempre a Tokyo, Toyoda muove i suoi primi passi nel destination management nel 1993 iniziando la collaborazione con il Japan Tourist Board. Affina in seguito la sua esperienza nell’hotellerie internazionale del segmento di lusso, in America e in Giappone, sino ad approdare nel 2017 nella divisione Mice di Jnto. Dal 2021 ricopre il ruolo di executive director di Jnto nella sede di Toronto per poi arrivare nel 2024, a ricoprire lo stesso ruolo, presso la sede JNTO di Roma. [post_title] => Giappone: Ken Toyoda è il nuovo direttore della Jnto in Italia [post_date] => 2024-07-29T14:40:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722264000000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 30 agosto e il 1° settembre 2024 si terrà Strade Basse, evento cicloturistico gravel all’insegna del turismo lento e sostenibile con partenza dal Castello di Padernello, maniero quattrocentesco della Bassa Bresciana, che coinvolgerà circa 300 appassionati di bicicletta in bellissimi itinerari nel territorio. L'idea è nata da Danilo Gorlani, guida cicloturistica che durante i giorni bui della pandemia, ha trovato conforto nel ritmo tranquillo della bici e ha deciso di condividere le meraviglie nascoste delle strade locali con il mondo. Con i suoi collaboratori, a partire da settembre 2023, Gorlani ha creato itinerari e percorsi di diversa percorrenza, che i cicloturisti attraverseranno nelle date dell’evento. Tracciati da seguire in un giorno da 68 km, 100 km e da 200 km, ed un tracciato di 333 km che abbraccia buona parte del bresciano, sconfinando nella vicina provincia di Cremona, passando nelle terre di Bergamo ed infine toccando una porzione del territorio dei Gonzaga. Un’avventura, quest’ultima, da fare in 2 o 3 giorni, con partenza prevista il 30 agosto ed arrivo il 1° settembre. I tracciati sono stati studiati per offrire i tragitti migliori attorno al Castello di Padernello, all’interno del Parco dell’Oglio Nord, in parte della Franciacorta, nelle torbiere sulle rive del Lago d’Iseo, sulle strade della Leonessa d’Italia con i suoi splendidi monumenti, oltre al meraviglioso Lago di Garda con le sue perle Desenzano e Sirmione. Un’esperienza che diventa un viaggio nella natura, nell’enogastronomia e nella cultura di un territorio straordinario. Inoltre, l’evento collaterale Strade Basse Family, biciclettata pensata per le famiglie il 1° settembre, raccoglierà fondi per l’associazione VAD, che assiste gratuitamente i malati a domicilio nel territorio bresciano. [post_title] => Strade Basse, dal Castello di Padernello alla scoperta della Bassa Bresciana in bicicletta [post_date] => 2024-07-29T11:10:46+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722251446000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472410 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Snav Sirius ha fatto il suo debutto nel porto di Napoli: si tratta della prima unità High Speed Craft (Hsc), monocarena di ultimissima generazione progettata e realizzata da Intermarine Spa destinata alla flotta Snav, per rinnovare e rafforzare i collegamenti marittimi a corto raggio nel Golfo di Napoli. Una unità moderna, dotata di tutti i comfort, per offrire ai turisti e ai pendolari traversate veloci, piacevoli e sicure in ogni condizione meteo. “Iniziamo ad operare con una unità di ultima generazione dotata delle migliori tecnologie per ridurre l’impatto ambientale - ha affermato Giuseppe Langella, amministratore delegato della compagnia di navigazione -. La tutela dell’ambiente è uno dei principali obiettivi del gruppo Msc e l’arrivo di Snav Sirius è la testimonianza del nostro impegno anche nel Golfo di Napoli dove opereremo per far crescere la qualità del servizio puntando alla progressiva riduzione dell’impatto ambientale e migliorando il servizio per l’utenza". Il nuovo mezzo completerà in questi giorni le previste visite ed ispezioni per entrare in servizio appena ottenute le necessarie autorizzazioni dalle autorità preposte. L'unità è di dimensioni similari all’Hsc Snav Orion impiegato da diversi anni dalla società nei collegamenti con le isole del Golfo ma completamente rinnovata. Il sistema propulsivo della nave è costituito da 4 motori e 3 generatori omologati Imo III (Marpol Convention) a controllo elettronico della combustione completi di sistema Scr (Selective Catalytic Reduction) capaci di abbattere sensibilmente le emissioni. Gli stessi motori e generatori possono essere alimentati anche con bio-carburante il cui uso contribuisce a ridurre fino al 90% le emissioni di CO2 (Well to Wake). [post_title] => Snav Sirius, prima unità High Speed Craft, pronta al debutto nel Golfo di Napoli [post_date] => 2024-07-29T11:00:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722250807000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472291 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => DeMusicAssisi, primo festival di musica medievale in Umbria e uno dei pochi in Italia, è in programma ad Assisi dal 15 al 20 agosto prossimi. Un evento unico, in un contesto altrettanto speciale: la città di San Francesco, che ha visto passare tra i più grandi compositori del tempo e che oggi vanta un’accademia (Resonars) dedicata proprio allo studio e all’approfondimento delle discipline artistiche di matrice medievale. La manifestazione – promossa dal Comune di Assisi, con la direzione artistica dell’Accademia d’Arti Antiche Resonars – è nata lo scorso anno, attirando un pubblico vasto e trasversale. Non solo appassionati, ma anche cittadini e turisti che hanno scoperto quanto la musica antica possa essere pop e affascinante. Un successo ben oltre le aspettative, che ha portato a una seconda edizione del festival ancora più ricca di eventi e concerti, tutti a ingresso libero. DeMusicAssisi 2024 si svolge tutta nel centro storico di Assisi, con oltre 20 appuntamenti in location suggestive. Prevede un viaggio temporale attraverso repertori musicali composti fra il XIII e il XV secolo, conferenze musicologiche, incontri con storici, didattica, laboratori, spettacoli itineranti e persino flash mob e dj set medieval music. All’interno della rassegna, anche una mostra dedicata agli strumenti antichi e all’arte dei liutai che, in presenza, risponderanno alle curiosità del pubblico. Il tema di questa seconda edizione è la “Lauda”, ovvero la musica devozionale legata anche al movimento medievale delle Confraternite, nel segno dei centenari francescani 2023-2026. Sarà possibile partecipare ad attività didattiche volte alla ricostruzione storico-musicale dell’esecuzione delle Laudi stesse. I concerti racconteranno l’aspetto liturgico, quello “popolareggiante” e quello trasversale della devozione medievale, attraverso i componimenti colti di origine religiosa. Artisti da tutto il mondo parteciperanno a questa entusiasmante seconda edizione del festival, che diventa sempre più aperto e internazionale, con musicisti e ricercatori provenienti da Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia, Siria, Austria, Stati Uniti e Belgio. Assisi diventa così anche una sorta di capitale mondiale della musica medievale. [post_title] => Assisi, dal 15 al 20 agosto il primo festival di musica medievale in Umbria [post_date] => 2024-07-29T10:59:26+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722250766000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472403 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flixbus ha lanciato il suo primo progetto in Italia per l'innovazione e la sperimentazione di carburanti alternativi: protagonista l’Hvo, un biocarburante vegetale idrogenato realizzato a partire da prodotti di scarto e in grado di ridurre l’impatto ambientale delle operazioni di trasporto. L’obiettivo del test è quello di valutare le performance degli autobus alimentati a Hvo rispetto ai tradizionali mezzi a diesel, confrontando le due soluzioni in condizioni di operatività analoghe. Di conseguenza FlixBus ha selezionato cinque coppie di autobus operativi su altrettante linee in Italia: ogni coppia è formata da un autobus alimentato a Hvo e uno alimentato a diesel. Il test, attualmente in corso, prevede l’impiego di dispositivi di telemetria per raccogliere e confrontare i dati relativi al consumo per ciascuna coppia di autobus. Ad oggi, sulle coppie di autobus coinvolte nel test si rileva un sostanziale pareggio nei consumi tra i due tipi di carburante. I risultati del test aiuteranno FlixBus a valutare con le sue aziende partner un’applicazione di HVOlution su larga scala alle operazioni in Italia, in linea con l’obiettivo di una progressiva riduzione del suo impatto. "Da anni ci impegniamo per offrire un’alternativa di viaggio all’auto personale capillare e alla portata di tutte le tasche, che consenta alle persone di contenere l’impatto del proprio viaggio senza rinunciare a sicurezza e comodità - ha dichiarato Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia -. Sperimentare e confrontare fra loro soluzioni diverse in modo costante, osservandone da vicino il funzionamento e valutandone i benefici sul lungo periodo, ci consente di comprendere al meglio la transizione del settore verso forme di mobilità a minore impatto. Ogni test, ogni tentativo condotto in quest’ambito ci permette di avvicinarci di un altro passo a questo obiettivo, e sono orgoglioso del ruolo attivo svolto dall’Italia in questo progetto". [post_title] => FlixBus sperimenta in Italia l'utilizzo del biocarburante vegetale [post_date] => 2024-07-29T10:49:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722250191000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472392 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Poco più di 900 metri di sentiero a picco sul mare, incastonato nella roccia della falesia, incorniciata tra mare e cielo, la Via dell’Amore, nel cuore del paradiso naturale delle Cinque Terre - patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1997 - era chiusa dal 2012 a causa di una frana. «Con la riapertura della Via dell’Amore, si restituisce al territorio, ai cittadini e ai turisti, un gioiello che non ha eguali al mondo, e che, grazie al lavoro dalla struttura commissariale della Regione Liguria, è adesso anche simbolo di un’Italia sostenibile che sa mettere a reddito il suo immenso tesoro naturale, culturale e paesaggistico – commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè intervenuta all’inaugurazione –. È proprio in questo modo, ossia valorizzando il nostro patrimonio, che saremo in grado di accrescere ulteriormente il valore economico del turismo che già oggi vale il 13% del PIL. Insomma, da ora c’è un motivo in più per venire o tornare a visitare l’Italia: percorrendo la Via dell’Amore, si può, in un solo colpo d’occhio, cogliere tutta la bellezza che la nostra meravigliosa Nazione ha da offrire». Il sentiero è stato oggetto di un intervento di messa in sicurezza e riqualificazione, realizzato da Regione Liguria, a capo della struttura commissariale di Governo contro il dissesto idrogeologico, in collaborazione con Comune di Riomaggiore e il Parco Nazionale delle 5 Terre, oltre che con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e la Capitaneria di Porto. L’investimento complessivo è stato di oltre 23 milioni di euro: Regione Liguria, maggiore finanziatore, ha stanziato complessivamente 12 milioni di euro, a cui si sono aggiunte le risorse del ministero della Cultura (6,9 milioni), dell’Ambiente (3 milioni) e della Protezione civile (1,5 milioni). I lavori necessari per la riapertura della Via dell’Amore, tra Riomaggiore e la frazione di Manarola, si sono rivelati complessi e sfidanti dal punto di vista ingegneristico, proprio a causa della fragilità del contesto naturale. Gli interventi sul sentiero e sui versanti sono iniziati il 14 gennaio 2022 e si sono conclusi il 19 luglio 2024. «È per noi motivo di un grande orgoglio poter restituire la Via dell’Amore in tutta la sua bellezza, unicità e in totale sicurezza, ai residenti, ai liguri e ai turisti di tutto il mondo – dichiara il Commissario per le opere contro il dissesto idrogeologico Giacomo Giampedrone -. Come Regione Liguria abbiamo gestito direttamente tutto l’intervento di messa in sicurezza di cui siamo stati il principale finanziatore. Fondamentale è stata la sinergia con gli Enti e Istituzioni che ci hanno supportato: dal governo all’Ente Parco, dal Comune di Riomaggiore alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio fino alla Capitaneria di Porto». L’obiettivo è trasformare il percorso in un museo a cielo aperto riconosciuto a livello internazionale. «La riapertura - afferma Fabrizia Pecunia, sindaca di Riomaggiore - è l’occasione per proporre un cambiamento radicale: trasformare l’intero tragitto in un museo a cielo aperto. Non solo ripristinare il tracciato, ma far rivivere quello spirito che ha portato alla sua realizzazione quasi cent’anni fa. Una strada per congiungere, per mettere in relazione e quindi sì, anche “dell’amore”, mettendo a sistema i diversi punti di interesse culturale sul territorio”. Una trasformazione dovuta ai numeri del turismo che con la riapertura della Via dell’Amore non possono che aumentare. L’arrivo di oltre 4 milioni di visitatori pone la riflessione, infatti, sulla sostenibilità di un’economia che, seppur ricca per le comunità, rischia di mettere a repentaglio la sopravvivenza ambientale, culturale e sociale del territorio. Per far fronte a questa sfida, l’Amministrazione Comunale ha preso provvedimenti, adottando alcune azioni: lo scorso anno, con la riapertura dei primi 160 metri della Via dell’Amore è stato sperimentato un sistema di accesso su prenotazione con visite guidate in abbinamento al Castello di Riomaggiore. Pianificare quindi lo sviluppo turistico puntando sulle risorse culturali, del patrimonio e naturali del territorio, creando proposte, percorsi e esperienze autentiche per i visitatori, con un’adeguata strategia operativa per la gestione degli accessi, per la diffusione e la conduzione dei flussi, tramite sistemi di prenotazione, contingentamento, destagionalizzando e diversificando l’offerta. «Siamo così convinti che questa sia la strada da percorrere – conclude Fabrizia Pecunia– il Comune di Riomaggiore da tempo pone la cultura al centro della propria politica per rilanciare il territorio come meta di valore. Lo dimostrano gli eventi in programma durante la stagione estiva, la rassegna letteraria annuale, gli appuntamenti organizzati dall’Amministrazione, l’impegno delle Associazioni e della Proloco per creare occasioni di conoscenza, esperienza e bellezza che vanno oltre il turismo mordi e fuggi. L’ultimo in termini di tempo: la realizzazione di un percorso museale permanente di Virtual Reality Experience - all’interno del Castello di Riomaggiore - dedicato a scoprire Riomaggiore e Manarola attraverso gli occhi di Telemaco Signorini e alcune delle sue opere più note. La Via dell’Amore diventa oggi il nostro museo, e come per Firenze la Galleria degli Uffizi, il simbolo iconico del nostro passato e del futuro che vogliamo intraprendere». [post_title] => Alle Cinque Terre è tornata percorribile la Via dell’Amore: investimento da 23 mln di euro [post_date] => 2024-07-29T10:08:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722247705000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472382 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Universal Air ha attivato i nuovi collegamenti tra l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e Malta, con voli operativi due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì. “Con questa rotta offriamo un collegamento comodo ed economico da Malta a una delle regioni più belle d’Italia - ha dichiarato il ceo di Universal Air, Simon Cook -. Siamo entusiasti del potenziale di questa nuova rotta sia per i viaggiatori di piacere che per quelli d’affari, e del positivo impatto economico per la destinazione. Questa nuova rotta riflette il nostro impegno continuo nell’espandere la nostra rete di rotte verso destinazioni più vibranti e ricche di cultura in tutto il Mediterraneo e il Nord Africa.” Salerno si aggiunge infatti a una serie di nuove rotte del vettore che includono destinazioni come Ibiza, Corfù, Nizza e Pécs. In Italia, la compagnia opera già sulla tratta Palermo-Malta con tre voli settimanali, il lunedì, mercoledì e sabato. [post_title] => Universal Air è operativa sulla rotta tra Malta e Salerno Costa d'Amalfi [post_date] => 2024-07-29T08:53:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722243220000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472360 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dagli States alla Colombia passando per Uzbekistan e Namibia. Si chiama Together la nuova linea di prodotto lanciata da Glamour, che propone viaggi di gruppo con accompagnatore dall’Italia. Si tratta di una selezione di itinerari disegnati in esclusiva con fornitori di destinazioni di grande richiamo, oggi richiestissime dal mercato, per viaggi di gruppo di minimo otto partecipanti e un massimo di 16/20 persone. “Il progetto Together è l’evoluzione di un segmento molto importante per il tour operator, quello dei gruppi, che ha centrato un incremento enorme rispetto al 2023 raddoppiando il numero dei passeggeri trasportati - spiega il destination director dell'operatore toscano, Emmer Guerra -. Siamo lieti di constatare come Glamour sia ormai identificato come un partner molto affidabile per gruppi chiusi e a raccolta per molte agenzie sul territorio. Partendo dalla destinazione più gettonata, gli Stati Uniti, e grazie al lavoro congiunto con fornitori selezionati, abbiamo identificato date speciali e itinerari ad hoc con accompagnatori molto esperti, che affiancati alle guide locali parlanti italiano, garantiscono la qualità di un prodotto tour che si è già esteso piuttosto rapidamente ad altre mete del nostro portfolio prodotto”. Dopo le prime partenze su New York della scorsa primavera, una sorta di test dal risultato sorprendente, il calendario prevede ora a breve termine ulteriori due date verso la Grande Mela in partenza il 14 settembre e uno speciale Thanksgiving del 27 novembre, entrambi con voli diretti Fly Emirates da Milano e cinque pernottamenti presso il Tempo by Hilton in Times Square. A ottobre è previsto invece un programma sull’Uzbekistan e in sequenza, un itinerario in Namibia in partenza il 1° dicembre con voli Ethiopian Airlines e un tour esclusivo di 11 notti tra Etosha, Damaraland e deserto del Namib in veicoli 4 x 4. E ancora in Colombia da Bogotà a Cartagena per un programma di 11 notti a gennaio 2025, seguito da Giappone e Sudafrica nella primavera del 2025. [post_title] => Glamour rafforza la proposta gruppi: Usa, Uzbekistan, Namibia, Colombia, Giappone e Perù [post_date] => 2024-07-26T14:07:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722002830000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "da settembre gli eurocity tornano operativi sui collegamenti per svizzera e germania" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":77,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3609,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472457","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È stato presentato questa mattina, all’Aeroporto di Milano Malpensa, il nuovo volo diretto Milano Malpensa - Chengdu, operato da Air China.\r

\r

Armando Brunini, ceo di Sea Aeroporti Milano, sottolineando i dati positivi di Malpensa, con un crescita del +10% rispetto al 2023 (anno in cui sono stati raggiunti i livelli pre-Covid), ha dichiarato «Siamo orgogliosi di collaborare con Air China, un partner strategico per Milano Malpensa e Sea, e questo nuovo collegamento con Chengdu ci permette di offrire nuove opportunità di viaggio ai nostri passeggeri, migliorando la connettività internazionale di Milano, con 180 destinazioni di cui 50 di lungo raggio».\r

\r

Dalle 3 compagnie aeree cinesi che operavano voli tra l’Italia e la Cina, si è passati alle 6 attuali grazie agli accordi bilaterali Cina-Italia del 2020. Milano Malpensa è l’aeroporto che registra la maggior crescita dei collegamenti verso l’Asia in tutta l’Europa occidentale. E rispetto al 2023 il traffico da Milano Malpensa verso la Cina è più che raddoppiato. \r

\r

All’evento era presente anche il Console della Repubblica Popolare Cinese a Milano, Liu Kan, che ha aggiunto: «Chengdu è il capoluogo della provincia sud-occidentale di Sichuan, in Cina. Oggi la città vanta anche uno dei porti più importanti per gli scambi commerciali tra Cina ed Europa. Il gemellaggio tra Chengdu e Milano, grazie a questo volo diretto, rappresenta dunque un importante passo avanti nelle relazioni tra i nostri due paesi, facilitando gli scambi e il turismo».\r

\r

Il nuovo volo diretto, con tre collegamenti settimanali il lunedì, mercoledì e sabato, segna una significativa espansione delle rotte aeree e promette di avere un impatto positivo sullo sviluppo economico e culturale delle due regioni.\r

Operato con il nuovo aeromobile wide-body Airbus A350-900, offrirà un'esperienza di volo lussuosa e confortevole, dotata di moderne strutture di intrattenimento e servizi di ristorazione di alta qualità. \r

\r

\r

«Gli accordi bilaterali Italia-Cina 2020-2025 prevedono un'intensificazione della collaborazione e dello scambio tra i due Paesi sul fronte turistico, economico e commerciale. Questo è il quarto volo diretto operato da Air China dalla città lombarda verso la Cina e porta i collegamenti settimanali con l’Italia, includendo quelli da Roma Fiumicino, a 31 frequenze. Siamo quindi entusiasti di inaugurare oggi questa nuova rotta che rafforzerà i legami commerciali e culturali tra l'Europa e la Cina» ha commentato Ma Guodong, regional manager Europa di Air China, al termine della cerimonia.\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"472467,472469,472466\"]","post_title":"Air China: al via da oggi il nuovo volo diretto Milano Malpensa-Chengdu","post_date":"2024-07-29T15:04:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["air-china","cina"],"post_tag_name":["Air China","cina"]},"sort":[1722265441000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472468","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ken Toyoda è il nuovo direttore della Japan National Tourism Organization in Italia: con una lunga esperienza nella promozione della destinazione, allargata a quella dell’ospitalità, incluso il segmento Mice, Toyoda assume la leadership in un momento cruciale, in cui la destinazione è in forte crescita e si prepara ad accogliere l'Expo a Osaka, nel 2025.\r

\r

\"Sono entusiasta delle sfide che mi attendono nel mio nuovo incarico in un paese come l’Italia, la cui cultura è amata e apprezzata in tutto il mondo - afferma il manager -. Durante la prima metà del 2024, abbiamo stabilito un nuovo record di italiani in Giappone, con 96.000 visitatori, pari ad un aumento del 61,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La crescita del numero di voli diretti tra Italia e Giappone a partire dal prossimo inverno, come quello da Milano Malpensa a Tokyo (operativo dal 3 dicembre 2024), aiuterà ad aumentare sempre più il numero degli italiani che visiteranno il nostro Paese e ne apprezzeranno la bellezza\".\r

\r

Dopo il conseguimento della laurea in Industrial Relations a Tokyo e in Hospitality Management in Nevada, oltre a un Mba in Business Design sempre a Tokyo, Toyoda muove i suoi primi passi nel destination management nel 1993 iniziando la collaborazione con il Japan Tourist Board. Affina in seguito la sua esperienza nell’hotellerie internazionale del segmento di lusso, in America e in Giappone, sino ad approdare nel 2017 nella divisione Mice di Jnto. Dal 2021 ricopre il ruolo di executive director di Jnto nella sede di Toronto per poi arrivare nel 2024, a ricoprire lo stesso ruolo, presso la sede JNTO di Roma.","post_title":"Giappone: Ken Toyoda è il nuovo direttore della Jnto in Italia","post_date":"2024-07-29T14:40:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722264000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 30 agosto e il 1° settembre 2024 si terrà Strade Basse, evento cicloturistico gravel all’insegna del turismo lento e sostenibile con partenza dal Castello di Padernello, maniero quattrocentesco della Bassa Bresciana, che coinvolgerà circa 300 appassionati di bicicletta in bellissimi itinerari nel territorio.\r

\r

L'idea è nata da Danilo Gorlani, guida cicloturistica che durante i giorni bui della pandemia, ha trovato conforto nel ritmo tranquillo della bici e ha deciso di condividere le meraviglie nascoste delle strade locali con il mondo. Con i suoi collaboratori, a partire da settembre 2023, Gorlani ha creato itinerari e percorsi di diversa percorrenza, che i cicloturisti attraverseranno nelle date dell’evento. Tracciati da seguire in un giorno da 68 km, 100 km e da 200 km, ed un tracciato di 333 km che abbraccia buona parte del bresciano, sconfinando nella vicina provincia di Cremona, passando nelle terre di Bergamo ed infine toccando una porzione del territorio dei Gonzaga. Un’avventura, quest’ultima, da fare in 2 o 3 giorni, con partenza prevista il 30 agosto ed arrivo il 1° settembre.\r

\r

I tracciati sono stati studiati per offrire i tragitti migliori attorno al Castello di Padernello, all’interno del Parco dell’Oglio Nord, in parte della Franciacorta, nelle torbiere sulle rive del Lago d’Iseo, sulle strade della Leonessa d’Italia con i suoi splendidi monumenti, oltre al meraviglioso Lago di Garda con le sue perle Desenzano e Sirmione. Un’esperienza che diventa un viaggio nella natura, nell’enogastronomia e nella cultura di un territorio straordinario.\r

\r

Inoltre, l’evento collaterale Strade Basse Family, biciclettata pensata per le famiglie il 1° settembre, raccoglierà fondi per l’associazione VAD, che assiste gratuitamente i malati a domicilio nel territorio bresciano. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Strade Basse, dal Castello di Padernello alla scoperta della Bassa Bresciana in bicicletta","post_date":"2024-07-29T11:10:46+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1722251446000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472410","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Snav Sirius ha fatto il suo debutto nel porto di Napoli: si tratta della prima unità High Speed Craft (Hsc), monocarena di ultimissima generazione progettata e realizzata da Intermarine Spa destinata alla flotta Snav, per rinnovare e rafforzare i collegamenti marittimi a corto raggio nel Golfo di Napoli. \r

Una unità moderna, dotata di tutti i comfort, per offrire ai turisti e ai pendolari traversate veloci, piacevoli e sicure in ogni condizione meteo.\r

“Iniziamo ad operare con una unità di ultima generazione dotata delle migliori tecnologie per ridurre l’impatto ambientale - ha affermato Giuseppe Langella, amministratore delegato della compagnia di navigazione -. La tutela dell’ambiente è uno dei principali obiettivi del gruppo Msc e l’arrivo di Snav Sirius è la testimonianza del nostro impegno anche nel Golfo di Napoli dove opereremo per far crescere la qualità del servizio puntando alla progressiva riduzione dell’impatto ambientale e migliorando il servizio per l’utenza\".\r

Il nuovo mezzo completerà in questi giorni le previste visite ed ispezioni per entrare in servizio appena ottenute le necessarie autorizzazioni dalle autorità preposte.\r

\r

L'unità è di dimensioni similari all’Hsc Snav Orion impiegato da diversi anni dalla società nei collegamenti con le isole del Golfo ma completamente rinnovata. Il sistema propulsivo della nave è costituito da 4 motori e 3 generatori omologati Imo III (Marpol Convention) a controllo elettronico della combustione completi di sistema Scr (Selective Catalytic Reduction) capaci di abbattere sensibilmente le emissioni. Gli stessi motori e generatori possono essere alimentati anche con bio-carburante il cui uso contribuisce a ridurre fino al 90% le emissioni di CO2 (Well to Wake).\r

","post_title":"Snav Sirius, prima unità High Speed Craft, pronta al debutto nel Golfo di Napoli","post_date":"2024-07-29T11:00:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722250807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"DeMusicAssisi, primo festival di musica medievale in Umbria e uno dei pochi in Italia, è in programma ad Assisi dal 15 al 20 agosto prossimi. Un evento unico, in un contesto altrettanto speciale: la città di San Francesco, che ha visto passare tra i più grandi compositori del tempo e che oggi vanta un’accademia (Resonars) dedicata proprio allo studio e all’approfondimento delle discipline artistiche di matrice medievale.\r

\r

La manifestazione – promossa dal Comune di Assisi, con la direzione artistica dell’Accademia d’Arti Antiche Resonars – è nata lo scorso anno, attirando un pubblico vasto e trasversale. Non solo appassionati, ma anche cittadini e turisti che hanno scoperto quanto la musica antica possa essere pop e affascinante. Un successo ben oltre le aspettative, che ha portato a una seconda edizione del festival ancora più ricca di eventi e concerti, tutti a ingresso libero.\r

\r

DeMusicAssisi 2024 si svolge tutta nel centro storico di Assisi, con oltre 20 appuntamenti in location suggestive. Prevede un viaggio temporale attraverso repertori musicali composti fra il XIII e il XV secolo, conferenze musicologiche, incontri con storici, didattica, laboratori, spettacoli itineranti e persino flash mob e dj set medieval music. All’interno della rassegna, anche una mostra dedicata agli strumenti antichi e all’arte dei liutai che, in presenza, risponderanno alle curiosità del pubblico.\r

\r

Il tema di questa seconda edizione è la “Lauda”, ovvero la musica devozionale legata anche al movimento medievale delle Confraternite, nel segno dei centenari francescani 2023-2026.\r

\r

Sarà possibile partecipare ad attività didattiche volte alla ricostruzione storico-musicale dell’esecuzione delle Laudi stesse. I concerti racconteranno l’aspetto liturgico, quello “popolareggiante” e quello trasversale della devozione medievale, attraverso i componimenti colti di origine religiosa.\r

\r

Artisti da tutto il mondo parteciperanno a questa entusiasmante seconda edizione del festival, che diventa sempre più aperto e internazionale, con musicisti e ricercatori provenienti da Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia, Siria, Austria, Stati Uniti e Belgio. Assisi diventa così anche una sorta di capitale mondiale della musica medievale.\r

\r

","post_title":"Assisi, dal 15 al 20 agosto il primo festival di musica medievale in Umbria","post_date":"2024-07-29T10:59:26+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1722250766000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flixbus ha lanciato il suo primo progetto in Italia per l'innovazione e la sperimentazione di carburanti alternativi: protagonista l’Hvo, un biocarburante vegetale idrogenato realizzato a partire da prodotti di scarto e in grado di ridurre l’impatto ambientale delle operazioni di trasporto.\r

\r

L’obiettivo del test è quello di valutare le performance degli autobus alimentati a Hvo rispetto ai tradizionali mezzi a diesel, confrontando le due soluzioni in condizioni di operatività analoghe. Di conseguenza FlixBus ha selezionato cinque coppie di autobus operativi su altrettante linee in Italia: ogni coppia è formata da un autobus alimentato a Hvo e uno alimentato a diesel.\r

\r

Il test, attualmente in corso, prevede l’impiego di dispositivi di telemetria per raccogliere e confrontare i dati relativi al consumo per ciascuna coppia di autobus.\r

\r

Ad oggi, sulle coppie di autobus coinvolte nel test si rileva un sostanziale pareggio nei consumi tra i due tipi di carburante. I risultati del test aiuteranno FlixBus a valutare con le sue aziende partner un’applicazione di HVOlution su larga scala alle operazioni in Italia, in linea con l’obiettivo di una progressiva riduzione del suo impatto.\r

\r

\"Da anni ci impegniamo per offrire un’alternativa di viaggio all’auto personale capillare e alla portata di tutte le tasche, che consenta alle persone di contenere l’impatto del proprio viaggio senza rinunciare a sicurezza e comodità - ha dichiarato Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia -. Sperimentare e confrontare fra loro soluzioni diverse in modo costante, osservandone da vicino il funzionamento e valutandone i benefici sul lungo periodo, ci consente di comprendere al meglio la transizione del settore verso forme di mobilità a minore impatto. Ogni test, ogni tentativo condotto in quest’ambito ci permette di avvicinarci di un altro passo a questo obiettivo, e sono orgoglioso del ruolo attivo svolto dall’Italia in questo progetto\".","post_title":"FlixBus sperimenta in Italia l'utilizzo del biocarburante vegetale","post_date":"2024-07-29T10:49:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722250191000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472392","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Poco più di 900 metri di sentiero a picco sul mare, incastonato nella roccia della falesia, incorniciata tra mare e cielo, la Via dell’Amore, nel cuore del paradiso naturale delle Cinque Terre - patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1997 - era chiusa dal 2012 a causa di una frana.\r

\r

«Con la riapertura della Via dell’Amore, si restituisce al territorio, ai cittadini e ai turisti, un gioiello che non ha eguali al mondo, e che, grazie al lavoro dalla struttura commissariale della Regione Liguria, è adesso anche simbolo di un’Italia sostenibile che sa mettere a reddito il suo immenso tesoro naturale, culturale e paesaggistico – commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè intervenuta all’inaugurazione –. È proprio in questo modo, ossia valorizzando il nostro patrimonio, che saremo in grado di accrescere ulteriormente il valore economico del turismo che già oggi vale il 13% del PIL. Insomma, da ora c’è un motivo in più per venire o tornare a visitare l’Italia: percorrendo la Via dell’Amore, si può, in un solo colpo d’occhio, cogliere tutta la bellezza che la nostra meravigliosa Nazione ha da offrire».\r

\r

Il sentiero è stato oggetto di un intervento di messa in sicurezza e riqualificazione, realizzato da Regione Liguria, a capo della struttura commissariale di Governo contro il dissesto idrogeologico, in collaborazione con Comune di Riomaggiore e il Parco Nazionale delle 5 Terre, oltre che con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e la Capitaneria di Porto. L’investimento complessivo è stato di oltre 23 milioni di euro: Regione Liguria, maggiore finanziatore, ha stanziato complessivamente 12 milioni di euro, a cui si sono aggiunte le risorse del ministero della Cultura (6,9 milioni), dell’Ambiente (3 milioni) e della Protezione civile (1,5 milioni).\r

\r

I lavori necessari per la riapertura della Via dell’Amore, tra Riomaggiore e la frazione di Manarola, si sono rivelati complessi e sfidanti dal punto di vista ingegneristico, proprio a causa della fragilità del contesto naturale. Gli interventi sul sentiero e sui versanti sono iniziati il 14 gennaio 2022 e si sono conclusi il 19 luglio 2024.\r

\r

«È per noi motivo di un grande orgoglio poter restituire la Via dell’Amore in tutta la sua bellezza, unicità e in totale sicurezza, ai residenti, ai liguri e ai turisti di tutto il mondo – dichiara il Commissario per le opere contro il dissesto idrogeologico Giacomo Giampedrone -. Come Regione Liguria abbiamo gestito direttamente tutto l’intervento di messa in sicurezza di cui siamo stati il principale finanziatore. Fondamentale è stata la sinergia con gli Enti e Istituzioni che ci hanno supportato: dal governo all’Ente Parco, dal Comune di Riomaggiore alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio fino alla Capitaneria di Porto».\r

\r

L’obiettivo è trasformare il percorso in un museo a cielo aperto riconosciuto a livello internazionale. \r

\r

\r

«La riapertura - afferma Fabrizia Pecunia, sindaca di Riomaggiore - è l’occasione per proporre un cambiamento radicale: trasformare l’intero tragitto in un museo a cielo aperto. Non solo ripristinare il tracciato, ma far rivivere quello spirito che ha portato alla sua realizzazione quasi cent’anni fa. Una strada per congiungere, per mettere in relazione e quindi sì, anche “dell’amore”, mettendo a sistema i diversi punti di interesse culturale sul territorio”.\r

\r

Una trasformazione dovuta ai numeri del turismo che con la riapertura della Via dell’Amore non possono che aumentare. L’arrivo di oltre 4 milioni di visitatori pone la riflessione, infatti, sulla sostenibilità di un’economia che, seppur ricca per le comunità, rischia di mettere a repentaglio la sopravvivenza ambientale, culturale e sociale del territorio.\r

\r

Per far fronte a questa sfida, l’Amministrazione Comunale ha preso provvedimenti, adottando alcune azioni: lo scorso anno, con la riapertura dei primi 160 metri della Via dell’Amore è stato sperimentato un sistema di accesso su prenotazione con visite guidate in abbinamento al Castello di Riomaggiore.\r

\r

Pianificare quindi lo sviluppo turistico puntando sulle risorse culturali, del patrimonio e naturali del territorio, creando proposte, percorsi e esperienze autentiche per i visitatori, con un’adeguata strategia operativa per la gestione degli accessi, per la diffusione e la conduzione dei flussi, tramite sistemi di prenotazione, contingentamento, destagionalizzando e diversificando l’offerta.\r

\r

«Siamo così convinti che questa sia la strada da percorrere – conclude Fabrizia Pecunia– il Comune di Riomaggiore da tempo pone la cultura al centro della propria politica per rilanciare il territorio come meta di valore. Lo dimostrano gli eventi in programma durante la stagione estiva, la rassegna letteraria annuale, gli appuntamenti organizzati dall’Amministrazione, l’impegno delle Associazioni e della Proloco per creare occasioni di conoscenza, esperienza e bellezza che vanno oltre il turismo mordi e fuggi. L’ultimo in termini di tempo: la realizzazione di un percorso museale permanente di Virtual Reality Experience - all’interno del Castello di Riomaggiore - dedicato a scoprire Riomaggiore e Manarola attraverso gli occhi di Telemaco Signorini e alcune delle sue opere più note. La Via dell’Amore diventa oggi il nostro museo, e come per Firenze la Galleria degli Uffizi, il simbolo iconico del nostro passato e del futuro che vogliamo intraprendere».","post_title":"Alle Cinque Terre è tornata percorribile la Via dell’Amore: investimento da 23 mln di euro","post_date":"2024-07-29T10:08:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722247705000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472382","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Universal Air ha attivato i nuovi collegamenti tra l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e Malta, con voli operativi due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì.\r

\r

“Con questa rotta offriamo un collegamento comodo ed economico da Malta a una delle regioni più belle d’Italia - ha dichiarato il ceo di Universal Air, Simon Cook -. Siamo entusiasti del potenziale di questa nuova rotta sia per i viaggiatori di piacere che per quelli d’affari, e del positivo impatto economico per la destinazione. Questa nuova rotta riflette il nostro impegno continuo nell’espandere la nostra rete di rotte verso destinazioni più vibranti e ricche di cultura in tutto il Mediterraneo e il Nord Africa.”\r

\r

Salerno si aggiunge infatti a una serie di nuove rotte del vettore che includono destinazioni come Ibiza, Corfù, Nizza e Pécs. In Italia, la compagnia opera già sulla tratta Palermo-Malta con tre voli settimanali, il lunedì, mercoledì e sabato.","post_title":"Universal Air è operativa sulla rotta tra Malta e Salerno Costa d'Amalfi","post_date":"2024-07-29T08:53:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722243220000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472360","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dagli States alla Colombia passando per Uzbekistan e Namibia. Si chiama Together la nuova linea di prodotto lanciata da Glamour, che propone viaggi di gruppo con accompagnatore dall’Italia. Si tratta di una selezione di itinerari disegnati in esclusiva con fornitori di destinazioni di grande richiamo, oggi richiestissime dal mercato, per viaggi di gruppo di minimo otto partecipanti e un massimo di 16/20 persone.\r

\r

“Il progetto Together è l’evoluzione di un segmento molto importante per il tour operator, quello dei gruppi, che ha centrato un incremento enorme rispetto al 2023 raddoppiando il numero dei passeggeri trasportati - spiega il destination director dell'operatore toscano, Emmer Guerra -. Siamo lieti di constatare come Glamour sia ormai identificato come un partner molto affidabile per gruppi chiusi e a raccolta per molte agenzie sul territorio. Partendo dalla destinazione più gettonata, gli Stati Uniti, e grazie al lavoro congiunto con fornitori selezionati, abbiamo identificato date speciali e itinerari ad hoc con accompagnatori molto esperti, che affiancati alle guide locali parlanti italiano, garantiscono la qualità di un prodotto tour che si è già esteso piuttosto rapidamente ad altre mete del nostro portfolio prodotto”.\r

\r

Dopo le prime partenze su New York della scorsa primavera, una sorta di test dal risultato sorprendente, il calendario prevede ora a breve termine ulteriori due date verso la Grande Mela in partenza il 14 settembre e uno speciale Thanksgiving del 27 novembre, entrambi con voli diretti Fly Emirates da Milano e cinque pernottamenti presso il Tempo by Hilton in Times Square. A ottobre è previsto invece un programma sull’Uzbekistan e in sequenza, un itinerario in Namibia in partenza il 1° dicembre con voli Ethiopian Airlines e un tour esclusivo di 11 notti tra Etosha, Damaraland e deserto del Namib in veicoli 4 x 4. E ancora in Colombia da Bogotà a Cartagena per un programma di 11 notti a gennaio 2025, seguito da Giappone e Sudafrica nella primavera del 2025.","post_title":"Glamour rafforza la proposta gruppi: Usa, Uzbekistan, Namibia, Colombia, Giappone e Perù","post_date":"2024-07-26T14:07:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722002830000]}]}}