Cathay Pacific: volo settimanale sulla rotta Milano-Hong Kong dall’8 ottobre

Cathay Pacific opererà un collegamento settimanale tra Milano Malpensa e Hong Kong dall’8 ottobre 2022: lo schedule invernale pubblicato nei giorni scorsi prevede, per i mesi di ottobre e novembre, un volo diretto settimanale con partenze il sabato e arrivi in Italia ogni venerdì.

“Il progressivo allentamento delle restrizioni previste per l’ingresso ad Hong Kong sta stimolando la ripresa dell’operatività di Cathay Pacific sull’Europa e il ritorno a Milano Malpensa, uno scalo importante per la clientela business e leisure, è un nuovo, importante traguardo verso la piena ripresa delle operazioni” afferma Maggie Wong, area manager – Southern Europe di Cathay Pacific.

“Mese dopo mesi i nostri operativi si sono modellati in modo flessibile sulle richieste del mercato, per garantire ai passeggeri una continuità di servizio nel rispetto delle normative. Nel secondo semestre del 2022 ripristineremo anche i voli da e per Madrid, e il rafforzamento dei collegamenti dall’Europa migliorerà le coincidenze per raggiungere, via Hong Kong, le altre destinazioni coperte dal nostro network in Asia Pacifico tra cui Cina, Giappone, Filippine, Thailandia e Australia.”

I voli dall’Italia verranno operati con i nuovi Airbus A350-1000, configurati con tre classi di servizio e un totale di 334 posti disponbili (46 in Business Class, 32 in Premium Economy e 256 in Economy).

È stata infine prolungata al 31 dicembre 2022 la validità d Vola senza pensieri, la revoca delle penali sui cambi di prenotazione e itinerario che consentirà fino a questa data di modificare le date del viaggio e la destinazione finale senza costi aggiuntivi, per volare entro il 31 dicembre 2023.