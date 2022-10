Cathay Pacific da Milano: “Booking promettente. Componente bt già significativa” “Tornare a crescere”, è questo l’obiettivo 2023 di Cathay Pacific Airways, a livello globale e sulle rotte dall’Italia. “Finalmente abbiamo riaperto i collegamenti su Milano Malpensa, lo scorso 8 ottobre – dichiara Daniele Bordogna, regional head of trade sales – Europe della compagnia – e, con grande soddisfazione, abbiamo da subito registrato pieno riempimento dei voli, con un booking molto promettendo anche per le prossime settimane. In particolare, va segnalata una domanda variegata e già con una significativa componente corporate: anzi, maggiore rispetto a quella registrata da altri paesi europei. Certo, siamo ancora distanti dai livelli pre-pandemia quando l’Italia registrava la più alta componente business travel al mondo per Cathay Pacific, ma la direzione è quella giusta”. Con la progressiva riapertura di Hong Kong “che speriamo prosegua rapidamente nelle prossime settimane” la domanda di viaggio è dunque tornata a crescere e l’Europa “è il mercato che maggiormente traina la domanda per Cathay. Da Milano Malpensa, in particolare, abbiamo ripreso con una frequenze a settimana, ma speriamo di aggiungerne una seconda a breve. Da altri scali europei, come ad esempio Londra, operiamo già tre voli giornalieri; oppure da Parigi, Francoforte e Amsterdam siamo a diverse frequenze alla settimana”. In parallelo sono ripartiti anche i collegamenti verso altre destinazioni della regione asiatica, soprattutto Giappone, Filippine, Australia e Taiwan: “Man mano aumenteremo anche le frequenze che torneranno ad essere pluri-giornaliere”. Occhi puntati sul 2023 quindi, per un recupero consistente dell’operatività: “Cathay ha varato un piano notevole per riassumere personale, sia di bordo sia di terra, dopo i tagli della pandemia”. E, allungando lo sguardo al 2025, sono previsti fin d’ora ulteriori investimenti “in vista dell’apertura della terza pista di decollo all’aeroporto di Hong Kong, che conferma tutta la sua strategicità in questa parte del mondo così dinamica. Dobbiamo quindi muoverci da subito per farci trovare pronti ed essere protagonisti di questa nuova fase di sviluppo: lo stiamo facendo sin d’ora, con Cathay e con la nostra consociata low cost, Hong Kong Express“.

