Carino (Ita Airways): «Prevediamo per il 2023 una forte crescita» ItaliAbsolutely incontra all’Itb di Berlino, Pierfrancesco Carino, vice president international sales di Ita Airways. «In questo momento Ita va molto bene, stiamo promuovendo la nostra immagine e i nostri voli sull’internazionale, soprattutto per il mercato tedesco, dove per questa estate avremo un prodotto molto completo da 5 aeroporti tedeschi: Francoforte, Monaco di Baviera, Stoccarda, Düsseldorf e Amburgo, su Roma e Milano con 114 voli settimanali. Dai nostri hub, inoltre, cioè da Roma e Milano, copriremo questa estate 68 destinazioni, di cui 22 sul mercato domestico, 36 sul Mediterraneo e sull’Europa e 10 intercontinentali». Flotta «Prevediamo che quest’anno sia un anno di forte crescita, grazie all’acquisizione di nuovi 33 aerei, di cui 8 lungo raggio, che ci permetteranno un aumento di capacità, fino a 107% sull’intercontinentale, con nuove rotte soprattutto sul Nord America, con Washington dal 2 di giugno e San Francisco dal 1° di luglio». Noi come italiAbsolutely abbiamo intenzione di parlare con Ita in relazione ai nostri eventi, sia per i buyer internazionali che per portare il nostro territorio all’estero. «Noi abbiamo la possibilità di lavorare con i player più importanti del mercato per effettuare dei Mice sulle nostre destinazioni sia italiane che internazionali, dando dei benefici sia in termini di servizi che di prezzo»

\r

Sulla Sardegna sono confermate le 8 rotte per raggiungere sia il nord che il sud dell’isola. La novità dell’estate 2023 è la nave Europa Palace, che dal 12 febbraio scorso serve la linea Napoli-Cagliari-Palermo e viceversa, consentendo a Grimaldi Lines di rispondere in modo soddisfacente alla crescente richiesta del mercato. La nave è un ferry di ultima generazione, in grado di trasportare fino a 1.800 passeggeri, con una vasta gamma di servizi, dalle sistemazioni confortevoli in cabine standard o superior, ristorante à la carte e self-service, sala giochi per bambini e la grande piscina esterna con solarium, un must nei mesi più caldi.\r

\r

Sulla Sicilia nell’ottobre scorso è stata inaugurata la rotta Napoli-Palermo e viceversa, che è andata ad arricchire l’offerta di collegamenti marittimi per il capoluogo siciliano con partenza dai porti di Livorno, Cagliari e Salerno. La nave a disposizione è la Cruise Ausonia.\r

\r

Grimaldi conferma i collegamenti internazionali sulle destinazioni Spagna, Grecia e Tunisia, per i quali la domanda ha ripreso a crescere in maniera sostenuta.\r

\r

La politica tariffaria, sensibile alle esigenze di tutti i target di utenza, prevede per i collegamenti marittimi da Livorno per Olbia, da Civitavecchia per Olbia e Porto Torres, da Livorno e Napoli per Palermo, da Civitavecchia e Porto Torres per Barcellona, una promozione tra le più apprezzate, l’Advanced Booking, che offre una riduzione del 20% (diritti fissi esclusi) a chi prenota il suo viaggio estivo entro il 30 aprile 2023.\r

\r

A chi viaggia in bassa stagione è invece dedicata la speciale Promo Auto e Moto, con il 100% di sconto (diritti fissi esclusi) sul supplemento veicolo al seguito per un numero limitato di partenze sulla tratta Napoli-Palermo e viceversa. La promozione è valida per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2023, con partenza entro il 31 maggio 2023\r

\r

Torna nel 2023 anche la ricca programmazione di viaggi a tema sulla tratta CivitavecchiaBarcellona e ritorno. Dal 21 al 27 aprile è in programma Una Nave di Libri per Barcellona, l’atteso appuntamento con il primo e unico festival della letteratura sul mare, a cura della testata Leggere:tutti. In piena estate, dal 15 al 18 luglio, sarà la volta di Grimaldi Dance Fit Cruise con la sua proposta di lezioni e sessioni di fitness condotta dai più noti istruttori internazionali, nei grandi spazi interni e sul ponte della nave.\r

\r

","post_title":"Grimaldi Lines, focus su Mare Italia e tariffe ad hoc","post_date":"2023-03-08T12:07:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678277266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441043\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pierfrancesco Carino, vice president international sales di Ita Airways.[/caption]\r

\r

ItaliAbsolutely incontra all'Itb di Berlino, Pierfrancesco Carino, vice president international sales di Ita Airways.\r

\r

«In questo momento Ita va molto bene, stiamo promuovendo la nostra immagine e i nostri voli sull'internazionale, soprattutto per il mercato tedesco, dove per questa estate avremo un prodotto molto completo da 5 aeroporti tedeschi: Francoforte, Monaco di Baviera, Stoccarda, Düsseldorf e Amburgo, su Roma e Milano con 114 voli settimanali. Dai nostri hub, inoltre, cioè da Roma e Milano, copriremo questa estate 68 destinazioni, di cui 22 sul mercato domestico, 36 sul Mediterraneo e sull'Europa e 10 intercontinentali». \r

Flotta\r

«Prevediamo che quest'anno sia un anno di forte crescita, grazie all'acquisizione di nuovi 33 aerei, di cui 8 lungo raggio, che ci permetteranno un aumento di capacità, fino a 107% sull'intercontinentale, con nuove rotte soprattutto sul Nord America, con Washington dal 2 di giugno e San Francisco dal 1° di luglio». \r

\r

Noi come italiAbsolutely abbiamo intenzione di parlare con Ita in relazione ai nostri eventi, sia per i buyer internazionali che per portare il nostro territorio all'estero.\r

\r

«Noi abbiamo la possibilità di lavorare con i player più importanti del mercato per effettuare dei Mice sulle nostre destinazioni sia italiane che internazionali, dando dei benefici sia in termini di servizi che di prezzo»","post_title":"Carino (Ita Airways): «Prevediamo per il 2023 una forte crescita»","post_date":"2023-03-08T12:05:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678277138000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441025","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441030\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il panel del Piemonte con Giulia Macron e Alessandro Zanon durante l'Itb di Berlino[/caption]\r

\r

Regione Piemonte lega la sua presenza all'Itb di Berlino alla sua promozione turistica a trecentosessanta gradi. Iniziando naturalmente dalla montagna.\r

\r

«Stiamo promuovendo un progetto di recupero delle nostre radici e della nostra storia, non solo legata al Piemonte, ma in qualche caso anche proiettata verso altri paesi confinanti. Il Piemonte è circondata dai monti e dai confini con gli altri Paesi, in particolare con la Francia e con la Svizzera - ha iniziato Giulia Macron, responsabile della direzione coordinamento politiche e fondi europei, turismo e sport e del settore promozione internazionale -. Per questo vogliamo promuovere il progetto di riscoperta dei sedici percorsi di montagna, che hanno rappresentato la cerniera fra la nostra regione e questi Paesi. Si tratta della riproposizione di storiche vie delle quali ne cito una: La via del sale, che ha unito la nostra regione alla Liguria e alla Francia come sbocco al mare. Sono comunque molti i territori in Piemonte caratterizzati da questa realtà».\r

\r

«Balza agli occhi che anche durante la pandemia abbiamo lavorato cercando di tirar fuori un prodotto turistico molto interessante e apprezzabile - ha aggiunto il direttore generale di VisitPiemonte, Alessandro Zanon -. Quello che presentiamo è un turismo lento, un turismo esperenziale, e il Piemonte rappresenta questa modalità di viaggio. Ma oltre a questo aspetto la nostra regione dispone di alta montagna, di enogastronomia, di laghi. Insomma tutto ciò che può essere molto interessante per il mercato tedesco che per noi è un bacino di grande riferimento»\r

\r

","post_title":"Piemonte all'Itb: dalla riscoperta dei sentieri di montagna all'esperenziale","post_date":"2023-03-08T11:28:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678274921000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato un anno record il 2022 per Starhotels, che ha chiuso con un fatturato totale di 241 milioni di euro, arrivando quasi a triplicare i ricavi del 2021 (pari a 85 milioni), ma soprattutto rimanendo dell'1,7% sopra i livelli del 2019, quando aveva raggiunto il risultato migliore di sempre. E anche i margini operativi lordi presentano numeri di tutto rispetto, con l'ebitda a quota 80 milioni di euro, pari al 33% del giro d'affari complessivo e a un +21% sul 2019. A trainare le performance della compagnia, tornata a essere il primo gruppo italiano per fatturato, la crescita delle tariffe medie, che l'anno scorso sono aumentate del 36% rispetto ai 12 mesi precedenti. Bene anche la domanda leisure, che ha ripreso consistenza grazie al ritorno di mercati chiave, come quello americano, nuovamente secondo bacino di business più importante per la compagnia dopo quello italiano.\r

\r

“Abbiamo chiuso il 2022 con una crescita straordinaria, che rispecchia la reattività, l’ambizione, l’impegno e l’abilità del nostro team di affrontare e superare con successo le gravi difficoltà degli ultimi anni - sottolinea Elisabetta Fabri, presidente e a.d. di Starhotels -. Grazie alla capacità di creare valore attraverso un’attenta attività gestionale e la forte penetrazione commerciale, siamo in grado di attrarre anche proprietà alberghiere terze con contratti di management e di lease. Per il 2023 ci aspettiamo una crescita ancor più energica che supporterà questi nostri piani di sviluppo, più ambiziosi che mai.”\r

\r

Il 2023 vedrà in particolare concretizzarsi investimenti importanti per Starhotels, orientati soprattutto al riposizionamento di alcuni hotel già parte del portfolio e all’avvicinarsi di nuove, importanti aperture: tra queste il Gabrielli, albergo storico dalla facciata in stile veneziano, che si contraddistingue per la location su Riva degli Schiavoni, a breve distanza da piazza San Marco e con affacci sull’isola di San Giorgio Maggiore. L’hotel è al momento oggetto di una importante ristrutturazione e riaprirà nel 2024.\r

\r

La compagnia si è inoltre recentemente aperta con soddisfazione a nuovi modelli di sviluppo quali il mercato degli appartamenti di lusso: dopo i Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione lanciati nel 2021, entro il 2025 sarà la volta del Teatro Luxury Apartments di Firenze, uno dei più grandi recuperi immobiliari in corso nella città del Giglio e nuova proposta residenziale di alto profilo negli spazi dell’ex teatro del Maggio in corso Italia.","post_title":"Starhotels da record: fatturato a 241 mln e margini operativi al 33%","post_date":"2023-03-08T09:05:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678266318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volare celebra il suo primo anno dal lancio raggiungendo quota 1 milione di iscritti. Il programma loyalty di Ita Airways festeggia il traguardo in concomitanza della presenza all'Itb di Berlino. Per festeggiare il risultato raggiunto e premiare la fiducia concessa ai propri clienti, la compagnia dona al milionesimo iscritto al programma Volare lo stato Executive un livello esclusivo a cui il cliente accederà direttamente dal Club Smart.\r

Tra i benefici del Club Executive ci sono check-in prioritario, acceleratore di punti, fast track, imbarco prioritario e accesso alle Lounge sono alcuni dei benefit a cui il milionesimo socio avrà accesso.\r

Durante il mese di marzo Volare riserva inoltre promozioni importanti sia per i soci sia per chi ancora non fa parte di questa grande community. Entro il 31 marzo 2023 infatti, i soci riceveranno doppi punti per i voli effettuati nel mese di marzo verso qualsiasi destinazione e, per chi non è ancora iscritto, è previsto un welcome bonus di 2000 punti per le iscrizioni nel mese di marzo. Infine, le possibilità di accumulare punti aumentano con la promozione Invita un amico, che consente di guadagnare punti per ogni nuovo amico che si iscrive al programma, entro il 31 marzo 2023.\r

“Il risultato raggiunto e queste iniziative confermano come Ita Airways stia continuando a lavorare per il suo obiettivo primario di porre il cliente al centro del business, con un programma che ruota intorno alle sue esigenze - ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare – e questo traguardo ne è una conferma. Siamo contenti che i nostri clienti ci scelgano quotidianamente per i viaggi di piacere e di lavoro, oltre ad affidarsi ai servizi e prodotti dei partner che negli ultimi mesi sono entrati a far parte del programma.”","post_title":"Ita Airways: Volare compie un anno e raggiunge il primo milione di iscritti","post_date":"2023-03-08T08:50:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678265418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'ingresso di Lufthansa in Ita Airways «porterà un aumento delle tariffe dei voli Ita e ciò si tradurrà in un maggior numero di passeggeri che sceglierà di volare con noi»: così Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, a margine dell'inaugurazione dei nuovi hangar della low cost a Milano Bergamo torna a commentare la prossima conclusione della trattativa per la vendita di Ita Airways.\r

\r

Secondo il ceo Lufthansa «è sicuramente un migliore azionista rispetto a quanto avrebbero potuto essere Air France o Delta Air Lines» ma riguardo all'intenzione del colosso tedesco di far crescere l'attività della compagnia italiana e sviluppare il nostro mercato, ribadisce i propri dubbi.\r

Sempre la stessa cosa\r

«Lufthansa dice sempre così, ma ha fatto esattamente la stessa cosa con le acquisizioni in Belgio, Austria e Svizzera limitandosi a portare passeggeri da questi paesi verso i propri hub di Monaco e Francoforte. Il governo italiano dovrebbe chiedere un impegno preciso a Lufthansa: che dagli attuali 15 milioni circa di passeggeri che Ita trasporta oggi si passi nell’arco di cinque anni a 20 milioni. Questo sì sarebbe un impegno di crescita in Italia, qualcosa di valore nelle mani del governo italiano».\r

\r

","post_title":"O'Leary: \"L'ingresso di Lufthansa in Ita sarà un vantaggio per Ryanair\"","post_date":"2023-03-07T11:33:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678188794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440926\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La terrazza delle Cocoon Residence[/caption]\r

\r

Le Ocean Penthouse misureranno da 43 a 68 metri quadrati, mentre le Ocean Residence spazieranno da 70 a 149 metri quadrati. Explora Journeys svela i dettagli di due delle categorie di cabine che comporranno l'offerta della sue navi. Sistemazioni lussuose fronte-oceano con finestre a tutta altezza e ampie terrazze per rilassarsi, ognuna delle quattro tipologie di Ocean Penthouse presenti includeranno una zona pranzo privata per quattro persone e un'ampia zona giorno per intrattenere gli amici e passare il tempo nella massima comodità.\r

Tutte saranno poi dotate di cabina armadio completa di zona toilette con seduta e asciugacapelli, bagno in marmo con sistema di riscaldamento a pavimento, binocoli personali, punti di ricarica wireless nella zona letto, minibar rifornito in base alle preferenze degli ospiti, macchina per caffè espresso con cialde biodegradabili, bollitore, teiera e una bottiglia d'acqua riutilizzabile in omaggio per ogni ospite. A disposizione pure il servizio in suite 24 ore su 24. \r

\r

Le ampie Ocean Residence offrono quindi spazi confortevoli ed eleganti con zona giorno, sala da pranzo e zona notte separate. La terrazza con vista panoramica fronte oceano include una vasca idromassaggio privata all'aperto, un tavolo da pranzo e lettini. Pregiati i materiali, che comprendono tra gli altri il marmo Calacatta Macchia Vecchia utilizzato nei bagni delle residenze Cocoon, Serenity e Retreat. Queste ultime hanno nomi che riflettono l'effetto calmante dell'oceano e l'esperienza di vita sul mare. Le residenze Cocoon e Serenity includono tra l'altro terrazze che si estendono per tutto il loro perimetro, mentre ancora le Cocoon e le Serenity, con in più le Retreat Residence offrono vasca da bagno e doccia indipendente. A disposizione di tutte le Ocean Residence (che includono anche le Cove) c'è infine un team di residence host per un servizio maggiordomo 24 ore su 24.\r

\r

","post_title":"Explora Journeys presenta le Ocean Penthouse e Residence","post_date":"2023-03-07T11:21:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678188102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440866","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tour in Kayak, aperitivi in mezzo al mare, trekking in Supramonte, vie ferrate, canyoning.\r

\r

Sardinia Fun realizza percorsi personalizzati per scoprire la Sardegna più autentica e far vivere il mare ma anche l’entroterra da un’altra prospettiva.\r

\r

Sardinia Fun nasce durante la pandemia. «Dopo alcune esperienze in Australia – spiega Salvatore Meloni, uno dei fondatori – diventai guida escursionistica e proposi al mio futuro socio di dare il via all’attività».\r

\r

Sardinia Fun ha cominciato con il proporre alcune attività dal trekking al kayak, dalle Ciaspolate in montagna agli aperitivi a base di crudo.\r

\r

«Volevamo puntare su percorsi alternativi – aggiunge Meloni – Così abbiamo cercato sui libri le zone più antiche della Sardegna per creare itinerari. Attualmente il team si è arricchito con un animatore che ha sposato il nostro progetto. L’obiettivo è unire l’esperienza e l’intrattenimento per rendere unica l’offerta di Sardinia Fun».\r

\r

Il successo è stato immediato e nel 2022 Sardinia Fun non è riuscita ad evadere tutte le richieste.\r

\r

Le esperienze offerte ai turisti sono aumentate, così come in servizi.\r

\r

«Nel 2022 abbiamo acquistato di 18 canoe nel 2022 –continua Meloni - Ci siamo allargati, proponiamo nuove location e abbiamo iniziato a lavorare in inverno su laghi e fiumi , con uscite mensili. La canoa e tutte le attività ad hoc si svolgono nei mesi estivi, mentre il trekking da settembre a maggio».\r

\r

Il 90 per cento della clientela che punta alle attività in canoa è straniera, mentre per quanto concerne il trekking la maggior parte delle richieste proviene dalla Sardegna.\r

\r

«Vogliamo spingere il turismo fuori stagione – sottolinea Salvatore Meloni – proponendo pacchetti ad hoc. Per questo puntiamo su fiere specializzate».\r

\r

Nel 2023 Sardinia Fun rafforzerà l’offerta con una nuova barca EcoGreen, dal cui fondo si potrà osservare il fondale marino. Non solo, ma ci saranno alcune Sedi fisse (Stintino, Palau, Alghero e Porto Torres) per garantire un servizio di più alto livello e semplificare l’organizzazione del lavoro.\r

\r

L’offerta di Sardinia Fun include anche uno Stabilimento Balneare a Platamona e la possibilità di dormire in alcuni B&B della zona.","post_title":"Sardinia Fun, dai tour in kayak al trekking per scoprire la Sardegna più autentica","post_date":"2023-03-07T10:31:25+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1678185085000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440888","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \"Swiss Senses\": è questo il nome della nuova cabina per la flotta di aeromobili di lungo raggio che la compagnia aerea svizzera renderà disponibile dal 2025. \r

\r

\"Questo è il rinnovamento di cabina più completo nella storia della nostra compagnia - ha dichiarato Dieter Vranckx, chief executive officer del vettore -. In qualità di compagnia aerea premium, vogliamo tenere in debito conto il desiderio di maggiore individualità dei nostri passeggeri. E con questo prodotto di altissima qualità, possiamo continuare a soddisfare tutte le nostre elevate aspirazioni\".\r

\r

La cabina a lungo raggio, completamente ridisegnata, è caratterizzata da una combinazione di colori senza tempo e materiali di alta qualità. Le tonalità calde e tenui come il chiaretto, l'antracite e il beige trasmettono un particolare senso di comfort e tranquillità. Il nuovo concetto si estende anche alle nuovissime suite di Swiss, che saranno proposte in First class e in alcune parti della Business. Tutte le classi saranno inoltre dotate di una nuova illuminazione incentrata sull'uomo che aiuta ad alleviare gli effetti del jet lag. Sempre per tutti i passeggeri sarà disponibile un nuovo sistema di intrattenimento a bordo all'avanguardia con schermi più grandi e opzioni di connessione per i device personali.\r

\r

\"Con 'Swiss Senses' stiamo rendendo il viaggio aereo dei nostri passeggeri un'esperienza ancora più personale e sensuale\", aggiunge Tamur Goudarzi Pour, chief commercial officer. \"Con la sua profonda dedizione ai dettagli, la nostra nuova cabina di lungo raggio darà ai nostri passeggeri una particolare sensazione di calore e benessere - un ambiente accogliente e confortevole ma anche funzionale in tutte le nostre classi di viaggio.\"\r

\r

[gallery ids=\"440893,440897,440892\"]","post_title":"Swiss Senses: ecco le nuovissime cabine per i voli di lungo raggio, dal 2025","post_date":"2023-03-07T10:12:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678183939000]}]}}