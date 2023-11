Carino (Ita Airways):«Focus su Chicago e Toronto e sulla flotta» Incontriamo al Wtm di Londra Pierfrancesco Carino, vice president international sales di Ita Airways e gli chiediamo quali sono i grandi progetti per il 2024. «Al Wtm siamo partiti con una novità che riguarda proprio per il mercato britannico. Ita Airways lancia tre 3 voli al giorno da Milano Linate a London City con il nuovo Airbus 220-100. Questo rappresenta un prodotto molto innovativo, infatti siamo gli unici a coprire questa tratta. Si tratta di una frequenza studiata proprio per il business travel londinese, italiano e internazionale. Inoltre settimana scorsa abbiamo aperto Rio de Janeiro, quindi rafforziamo l’investimento sul Sudamerica (San Paolo e Buenos Aires). Adesso Ita Airways ha quattro voli al giorno che connettono il Sudamerica con Roma. Inoltre c’è il grande focus sul Nord America, dove in questo momento abbiamo 122 frequenze settimanali e sei gateway. Abbiamo annunciato l’apertura della settima destinazione con la frequenza su Chicago e poi a maggio in Canada su Toronto. Altre novità sono legate alla flotta che si compone attualmente di 82 aerei. Il programma per l’anno prossimo è di arrivare a 96. Sempre rimanendo molti attenti alla sostenibilità». Naturalmente dobbiamo chiedere se ci sono novità sull’accordo Lufthansa-Ita. «Guardi al momento stiamo aspettando il semaforo verde dalla commissione europea». Condividi

","post_title":"Al Gardaland Sea Life Aquarium tornano gli appuntamenti dedicati all'ambiente marino","post_date":"2023-11-06T11:42:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699270958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ita Airways ha effettuato oggi il primo volo sulla Milano Linate-London City Airport operato con il nuovo Airbus A220-100, il più piccolo jet liner tra gli aeromobili commerciali Airbus di nuova generazione, completamente configurato per la compagnia.\r

«L’entrata in flotta, oggi, del nuovo aeromobile è un altro grande traguardo raggiunto dalla compagnia, che conta attualmente una flotta di 82 aeromobili, tra cui l’A220, l’A320neo, l’A330neo e l’A350 di nuova generazione - ha dichiarato Francesco Presicce, accountable manager e chief technology officer di Ita -. L’importanza di tale risultato è frutto del contributo e della determinazione messi in campo da tutta l’azienda, che ha dimostrato passione e coraggio. Siamo pronti per nuove ambiziose sfide puntando a disporre di una flotta composta per il 90% da aeromobili di nuova generazione entro il termine di Piano 2023-2027».\r

Il nuovo A220-100 intitolato a Fiona May, grazie alle sue dimensioni ridotte risulta particolarmente adatto a volare su London City, uno scalo dove le condizioni operative richiedono l’utilizzo di aeromobili più piccoli dotati di particolari tecnologie. È equipaggiato con elementi innovativi, che rendono l’esperienza di volo comoda, rilassante e piacevole per i passeggeri, grazie a sedili più ampi, al nuovo lighting personalizzato, a finestrini più grandi e alle cappelliere più capienti. La cabina, con interni firmati dal designer Walter De Silva, offre 125 posti ed è configurata nelle classi di servizio Business ed Economy, con poltrone in pelle reclinabili Safran, nei toni blue e beige della cabina, dotate di prese elettriche USB.\r

L’A220-100 è inoltre dotato di un sistema di connectivity wi-fi grazie al quale il viaggiatore potrà utilizzare pacchetti modulati in base alle sue esigenze: messaggistica, mailing e streaming. ","post_title":"Ita Airways operativa sulla Milano Linate-London City con il nuovo A220-100","post_date":"2023-11-03T12:24:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699014280000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455387","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Archiviata l’estate 2023 nel Mediterraneo, i tre velieri della flotta Star Clippers si accingono ad affrontare la traversata oceanica che raggiungerà, per il prossimo inverno, il mar dei Caraibi e la costa pacifica del Costa Rica, riconfermato per il secondo anno di seguito dopo otto di assenza. Sarà il veliero Star Clipper, quindi, ad attraversare il canale di Panama e restare nel Pacifico fino a marzo 2024. Missione Caraibi, invece, per Royal Clipper e Star Flyer: l’ammiraglia, dopo due itinerari da 14 giorni sulla rotta Barbados-Panama a novembre, resterà fino a marzo tra le isole Windward e le Grenadine; Star Flyer, per contro, già dal mese prossimo proporrà itinerari con partenza da Philipsburg, St. Martin nelle isole Leeward e nelle isole del Tesoro.\r

\r

La compagnia pone quindi particolare attenzione sulle tre crociere di Natale 2023, per le quali Star Clippers ha deciso di proporre alcuni vantaggi sia per chi viaggia in coppia, sia per i solo-traveller e per chi viaggia con un una terza persona: 600 euro di credito a bordo per le coppie che condividono una cabina, utilizzabili per gli acquisti al bar, al ristorante e allo Sloop shop; nessun supplemento singola per le persone che viaggiano da sole nelle categorie dalla 2 alla 6; terza persona gratis, escluse le spese portuali e le mance, per un passeggero che condivide la cabina con altri due).","post_title":"Star Clippers fa rotta oltre-oceano. Le promozioni per le crociere di Natale","post_date":"2023-11-03T11:32:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699011168000]}]}}