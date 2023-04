Brussels Airlines sigla un nuovo codeshare con SunExpress e amplia quello con Air Canada Brussels Airlines ha ampliato il portafoglio di destinazioni internazionali grazie alla sigla di nuovi codeshare con altre due compagnie aeree: con SunExpress per i voli da Bruxelles verso tre destinazioni in Turchia e con Air Canada per i voli verso Toronto e poi verso 19 destinazioni in Canada e negli Stati Uniti. Attualmente Brussels Airlines non vola in Turchia o in Canada con proprio aeromobili. Nel dettaglio, lo scorso 27 marzo (all’inizio della stagione estiva), il vettore belga ha dato via all’accordo con SunExpress secondo il quale il codice di Brussels Airlines appare sui collegamenti SunExpress diretti ad Ankara, Antalya e Smirne. L’intesa con Air Canada per l’estate 2023 prevede invece la condivisione dei codici di volo su vari servizi da/per Toronto, compresa la rotta Toronto-Bruxelles di Air Canada a partire dal 1° agosto 2023.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444165 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una partenza unica, dal 3 al 23 agosto, per un'esperienza davvero esclusiva. Il to Viaggia con Carlo organizza per questa estate l'ascesa al campo base K2, a 5.150 metri sul livello del mare. Un'altitudine considerevole che verrà però raggiunta con i tempi dovuti, alternando giornate d’acclimatamento a lunghe camminate in stile alpinistico tra ghiacciai e morene, in 20 giorni di spedizione al cospetto di sette delle 19 vette più alte al mondo. Un paesaggio unico contraddistingue il sentiero che si snoda lungo il possente ghiacciaio Baltoro: il trek inizia a Johla, l’ultimo villaggio della Shigar Valley e nelle giornate che seguiranno, durante camminate la cui lunghezza può variare dalle due alle otto ore, ci si imbatterà in vedute spettacolari: dallo Snout di Baltoro e dal magnifico panorama delle Cathedral Towers ai Paju Peak, Chirichi Biaho, Trango Towers, fino al Mustagata Tower, G IV, Matha Peak e al maestoso K2, solo per elencarne alcune. Tre sono gli elementi principali di un programma che è intenso fisicamente quanto emotivamente: il primo, è l’essenza stessa di questa spedizione, ovvero la possibilità di compiere uno dei trekking in Pakistan più desiderati e leggendari assieme; il secondo è quello di trovarsi al cospetto della maestosità delle vette della catena Karakorum, tra cui il solenne K2; il terzo, infine, è l'opportunità di lasciarsi ammaliare dall’elegante simmetria del monumento del Pakistan a Islamabad. Quota 4.690 euro (esclusi 350 euro circa di tasse aeroportuali) per un gruppo da minimo nove massimo 16 partecipanti. Volo intercontinentale da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo con Turkish Airlines con scalo. Sei pernottamenti in hotel, 16 in campo mobile. Trasporti (carburante compreso) in pulmino privato e jeep 4×4. Venti colazioni, 14 pranzi e 13 cene, guide locali parlanti inglese, così come l'assistenza dello staff logistico durante il trekking. [post_title] => Quest'estate con Viaggia con Carlo si raggiunge il campo base del K2 [post_date] => 2023-04-21T11:44:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682077478000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444148 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avianca allarga il network in America Centrale con due nuove rotte da San Salvador, tra cui il primo collegamento a lungo raggio dalla capitale di El Salvador. La compagnia di bandiera colombiana ha programmato il lancio di una nuova rotta stagionale per Madrid e di voli non stop per Las Vegas. Le due destinazioni si aggiungeranno alle 17 già servite dal vettore da El Salvador. La rotta per Madrid, che copre 8.660 km inizierà il 20 giugno, con tre frequenze alla settimana su base stagionale con un Airbus A330-200 da 280 posti. Questa diventerà l'unica rotta non stop di Avianca dall'America Centrale all'Europa e il secondo collegamento da El Salvador con il continente, con Iberia che attualmente opera una rotta giornaliera Madrid-Guatemala City-San Salvador con A330-200. I voli per Las Vegas inizieranno invece il 15 luglio e saranno operati tre volte a settimana con aeromobili A320. "La comunità latina è una delle più importanti degli Stati Uniti, quindi vogliamo offrire le migliori opzioni di collegamento con la regione - afferma Rolando Damas, direttore commerciale di Avianca per il Nord America, l'America Centrale e i Caraibi -. Inoltre, sappiamo che la regione centroamericana si sta posizionando sempre più come una destinazione turistica attraente per i viaggiatori statunitensi". [post_title] => Avianca amplia la rete dall'America Centrale con la El Salvador-Madrid [post_date] => 2023-04-21T10:40:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682073630000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444137 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_287979" align="alignleft" width="300"] Vittorio Messina, presidente Assoturismo[/caption] Per il ponte del 25 aprile c'è una previsione di 5,2 milioni di presenze nelle strutture ricettive italiane. Una febbre positiva che certifica la buona salute del turismo italiano e soprattutto il trionfo delle città d’arte del Belpaese, sempre più apprezzate con un tasso medio di saturazione vicino al 90%. Sono questi i principali risultati dell’indagine realizzata per il ponte del 25 aprile da Centro studi turistici per Assoturismo Confesercenti. Dopo un aumento del movimento dei vacanzieri nel periodo pasquale di oltre il 7% rispetto allo scorso anno, tra le imprese del turismo c’è ottimismo anche per il ponte del 25 aprile. Le strutture ricettive hanno registrato un buon dinamismo della domanda con il tasso di saturazione che supera di 8 punti quello raggiunto nel 2019. In base ai risultati del monitoraggio, nel ponte tra il 22 e il 25 aprile si registrerà un notevole movimento di turisti che si dirigeranno prevalentemente verso le città e i centri d’arte, con l’89% di camere occupate. Un trend positivo è atteso anche per le altre tipologie di prodotti, ma con andamenti differenziati. In particolare, le località marine registrano saturazione media del 72% dell’offerta disponibile, le località dei laghi e di montagna si attestano rispettivamente al 68% e al 67% di occupazione. Invece, per le località rurali/collina il tasso rilevato sale al 77% e per le aree del termale al 76%. Nel complesso risultano prenotate in media 3 camere su 4. In cima alle preferenze dei turisti in viaggio per il ponte del 25 aprile il Centro Italia, con Umbria e Lazio che segnano percentuali di saturazione delle camere disponibili vicine al 90%. Seguono Liguria (83%), Toscana (81%) e Veneto (80%). A seguire Lombardia e Piemonte con il 77%, Emilia Romagna con il 75%, Lombardia, Marche e Basilicata con il 74%. Chiudono la classifica delle regioni la Calabria (54%) e il Molise (52%). “Il tempo incerto di questi ultimi giorni allontana l’estate e favorisce i viaggi verso città d’arte e luoghi culturali. Continua la fase di crescita del turismo italiano che però tende a concentrarsi soprattutto in alcuni momenti specifici dell’anno. È necessario lavorare tutti insieme, Enit e ministero del turismo in testa anche con la campagna ‘Open to meraviglia’, per una promozione del territorio italiano nei periodi meno battuti, lontani da ponti e festività. È questo l’obiettivo da perseguire: accogliere viaggiatori 365 giorni l’anno. Le imprese del turismo sono pronte, ma è quanto mai necessario il supporto della politica per continuare a crescere: servono ad esempio interventi su lavoro per sopperire alla mancanza di personale, su fisco e sicurezza, sulla moratoria sui mutui e sul decreto per lo sblocco dei 39 milioni stanziati per le agenzie di viaggio”. Così Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti. [post_title] => Assoturismo: per il ponte del 25 aprile 5 milioni di presenze [post_date] => 2023-04-21T10:04:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682071450000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444124 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Decolla all'inizio di maggio la stagione estiva 2023 sulle rotte fra l'Italia e il Canada, con un operativo potenziato tra l'Italia e il Canada. In programma ci sono fino a 18 voli diretti a settimana, con collegamenti da Roma e Venezia a Toronto e Montréal, e da Lamezia a Toronto, oltre ai voli in connessione con Québec City, Calgary e Vancouver. Air Transat -rappresentata in Italia da Rephouse Gsa - offre opzioni di volo multi-destinazione, che consentono di atterrare in una città canadese e tornare da un'altra senza costi aggiuntivi: un modo semplice e conveniente per scoprire ancora più luoghi in ogni viaggio. Ad esempio, una vacanza a Toronto può essere combinata con una visita a Vancouver e alla vicina Whistler. [post_title] => Air Transat: decolla l'estate italiana con fino a 18 voli settimanali per il Canada [post_date] => 2023-04-21T09:10:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682068225000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444080 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'occasione di conoscenza approfondita e mirata della destinazione, grazie alla possibilità del pernottamento e alle attività programmate tra escursioni in montagna ed esperienze benessere. C'è grande fermento al Tod Experience in corso di svolgimento al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, terza edizione del nuovo format dei Travel Open Day dopo gli appuntamenti di Frasassi e di Genova. Per agenti ed espositori, un'opportunità importante per confrontarsi tra loro, ma anche per conoscere da vicino un prodotto di qualità, inedito nel suo genere e arricchito dal servizio di uno staff d'eccezione. "Il nostro obiettivo è quello di accogliere i colleghi del turismo come degli ospiti che si sentano a casa loro - sintetizza con efficacia Francesco Battaglia, brand manager di Valtur, da due anni anche alla guida ad interim del nuovo Cervinia Cristallo -. Tutti i nostri sforzi sono tesi a mettere le persone a loro agio, fornendo non solo le attrezzature necessario all'evento ma anche rendendo fruibile ogni spazio disponibile, nel pieno rispetto di quella flessibilità che è il marchio di fabbrica Valtur". Il progetto legato alla struttura di Cervinia inaugurata lo scorso dicembre è stata una vera impresa d'altri tempi, prosegue Battaglia: "Lanciare un nuovo concept in una destinazione matura come questa è stata un sfida importante, che siamo riusciti a condurre in porto grazie allo spirito del gruppo Nicolaus, che ti fa sentire parte di una famiglia, e alla qualità del nostro staff. E oggi possiamo dire che il concept Italian Lifestyle Collection è già un successo". "Il nostro primo indirizzo della collezione rappresenta la sintesi perfetta della felice commistione tra l’esperienza del territorio e l’esperienza di sé – aggiunge l’amministratore delegato di Nicolaus Tour, Giuseppe Pagliara -. Quando abbiamo immaginato il concept di questa nuova linea di prodotto, abbiamo voluto immaginare un luogo da vivere e da sperimentare con i cinque sensi: che grazie ai due ristoranti Gargantua e Gou avesse una proposta enogastronomica varia ed eccellente, votata alla scoperta delle specialità del territorio; che facesse anche del buon bere un’esperienza intimamente connessa al luogo e al resort, grazie alla proposta di Cocktail Experience del lounge bar Bolla; che permettesse a tutta la famiglia di trovare i propri momenti di svago e di relax grazie a un’attrezzatissima Gaming room, alla palestra The Gym con attrezzature Technogym di ultima generazione e alla spa Miele, avvolgente e completa, con trattamenti e proposte benessere per ogni esigenza. Un luogo pieno di vita, con un’equipe di professionisti ad animare e rendere uniche le giornate dei nostri ospiti, e un servizio di Lifestyle assistance attento e personalizzato. Un resort sci ai piedi, tutto da vivere dal mattino a tarda notte. Un luogo da cui partire alla scoperta di una destinazione ricca e unica". [gallery ids="444082,444083,444084,444085,444086,444087,444088,444089,444090,444091,444092,444093,444094,444095,444096,444097,444098"] [post_title] => Al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort la terza edizione dei Tod Experience [post_date] => 2023-04-20T13:16:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681996580000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_398991" align="alignleft" width="300"] Christian Garrone[/caption] Garantire la longevità e la sicurezza del business. In occasione del suo ventesimo anniversario, I4T - Insurance Travel estende il raggio di azione ben oltre le polizze viaggio, con l’obiettivo di mettere al sicuro le imprese, il patrimonio personale dei professionisti che ci lavorano in qualità di soci e/o amministratori, e le loro famiglie. Ne è nata una mappatura completa dei rischi di impresa, personalizzata sulla base del modello di attività di ogni agenzia o altra azienda turistica. “Spesso gli imprenditori pensano che optare per una srl salvi il loro patrimonio – spiega Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – ma questo è vero solo in parte e molti non ne sono consapevoli. Inoltre se, come spesso accade, i soci sono anche amministratori, la normativa prevede responsabilità molto gravose che, in caso di imprevisti, possono compromettere la continuità operativa dell’azienda”. Per affrontare questo genere di rischi, una volta evidenziati, I4T propone diverse soluzioni assicurative: la prima è la polizza invalidità, che protegge l’assicurato, la sua famiglia e la sua azienda dalle conseguenze di una malattia o di un infortunio accidentale, fronteggiando le spese impreviste con un adeguato supporto economico. Alle realtà costituite da due o più soci, I4T suggerisce la polizza Tcm (Temporanea caso morte) che, in caso di decesso di un socio, garantisce la liquidazione delle quote societarie spettanti ai suoi eredi entro i termini indicati dal codice civile, senza pesare sui conti dell’azienda o degli altri soci. Infine, la polizza D&o (Directors & officers liability) tutela il patrimonio personale degli amministratori o dei membri di altri organi di gestione, rispetto a errori ed eventuali richieste di risarcimento, funzionando come una sorta di rc degli amministratori. Oltre agli aspetti legati alla tutela tra i soci e alla messa in sicurezza del patrimonio personale dell’amministratore, l’analisi condotta da I4T comprende la protezione dei beni aziendali, il rischio legato ad eventuali vertenze legali, le opportunità disponibili e un focus sulla rc professionale, volto a indicare garanzie e massimali coerenti con il modello di business dell’azienda. “La nostra compagnia ha alle spalle l’esperienza e il know-how di Garrone & Boschet, società di intermediazione assicurativa da 50 anni sul mercato - spiega il direttore commerciale di I4T, Giovanni Giussani -. Questo ci consente di presentarci alle agenzie e alle altre imprese turistiche, come hotel e tour operator, come referente unico per tutti gli aspetti assicurativi, superando la barriera delle polizze viaggio. L’obiettivo è di costruire partnership di lungo periodo, volte a garantire la continuità operativa delle aziende e a proteggerle da tutti i rischi connaturati al loro specifico modello di business”. [post_title] => I4T amplia il raggio d'azione con una serie di polizze pensate per proteggere i rischi di impresa [post_date] => 2023-04-20T10:53:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681988028000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà Rmh Modena Raffaello e aprirà il prossimo settembre la terza proprietà del gruppo Rosaria Marazzi Hotels, seconda nella città emiliana. Sarà una struttura a 4 stelle da un centinaio di camere, dotata di lobby con lounge bar e di un approccio lifestyle. “Siamo orgogliosi di rafforzare il nostro gruppo con una prossima apertura – spiega Alessandra Severi, vice presidente del gruppo, che deve il nome a sua madre, capostipite del progetto -. Come Rmh il nostro obiettivo è quello di promuovere un’ospitalità moderna, in cui i valori e le relazioni umane sono al centro". Il gruppo Rmh ha esordito nel mondo degli hotel nel settembre del 2010 con l’inaugurazione della prima proprietà, il Modena Des Arts di Baggiovara, a pochi chilometri dal centro di Modena: un albergo con focus sul design, pensato per una clientela business e mice, ma anche leisure per turisti interessati a scoprire le bellezze artistiche del centro della città, e per tutti coloro che si lasciano conquistare dall’arte, dai motori e dall’enogastronomia emiliana. Nell’estate 2011, il portafoglio Rmh si è quindi arricchito con l’apertura dell’Rmh Lopud Lafodia, in Croazia. Situato sull’isola omonima è un resort che include anche una villa storica, la Benessa, e sette appartamenti Lazure, in un territorio completamente car free, a cui si aggiunge una spa di 800 metri quadrati con vista mare. [post_title] => Aprirà a Modena il prossimo settembre il terzo hotel del gruppo Rmh [post_date] => 2023-04-20T10:28:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681986516000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444056 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Wizz MultiPass l'ultima novità della low cost creata ad hoc per il mercato Italia. Un piano di abbonamento disponibile esclusivamente per i passeggeri Wizz Air sulle rotte domestiche italiane e sulle rotte internazionali da e per la Polonia, come parte della fase pilota di lancio. Con un abbonamento di 6 mesi, suddiviso in sei pagamenti mensili fissi, i clienti potranno ottenere un biglietto di sola andata o di andata e ritorno al mese. L'abbonamento sarà utilizzabile dall'inizio di maggio. Sono previsti quattro diversi piani: solo biglietto, biglietto e Wizz priority, biglietto e un bagaglio in stiva da 20 kg, o il pacchetto più completo che include tutti i suddetti servizi. Come per un normale biglietto, i servizi aggiuntivi possono essere acquistati e aggiunti alla prenotazione prima del volo. I passeggeri avranno l'opportunità di prenotare un volo subito dopo la sottoscrizione dell'abbonamento e di effettuare il loro primo viaggio già cinque giorni dopo. Con un abbonamento che inizia il primo giorno del mese, i clienti potranno prendere un volo a partire dal sesto giorno del mese e per i successivi 30 o 31 giorni, a seconda del mese. L'abbonamento si rinnoverà ogni primo giorno del mese. [post_title] => Nasce Wizz MultiPass: un abbonamento dedicato ai passeggeri italiani [post_date] => 2023-04-20T10:01:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681984871000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444018 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Austrian Airlines corre lungo il percorso di rinnovo della flotta a lungo raggio che prevede l'arrivo di dieci Boeing 787-9, il primo dei quali entrerà in servizio dal 2024 e porterà a quota 66 gli aeromobili operativi del vettore, già durante l'orario di volo estivo. Entro il 2028, altri nove Boeing 787-9 sostituiranno gli attuali velivoli a lungo raggio delle famiglie 777 e 767. I "Dreamliner" saranno trasferiti gradualmente da Lufthansa Airlines rispettivamente dagli ordini esistenti del Gruppo Lufthansa. "Con il Dreamliner Austrian Airlines sta entrando in una nuova era di aeromobili e si sta avviando verso la crescita. L'introduzione in flotta di dieci Boeing 787-9 nei prossimi cinque anni dimostra che siamo pronti per gli investimenti e per il futuro", ha dichiarato Annette Mann, ceo di Austrian Airlines. Con 2,5 litri di carburante per passeggero su una tratta aerea di 100 chilometri, il consumo di carburante si riduce fino al 20% rispetto a un Boeing 767. A bordo, un innovativo sistema di illuminazione può essere regolato in base al bioritmo del giorno e della notte, riducendo così il jet lag. Anche i finestrini sono speciali: sono tra i più grandi di tutti i tipi di aeromobili attuali e consentono ai passeggeri delle file centrali di godere della vista sull'orizzonte. [post_title] => Austrian Airlines: in flotta entro l'estate 2024 il primo di dieci B797-9 [post_date] => 2023-04-20T09:30:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681983035000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "brussels airlines sigla un nuovo codeshare con sunexpress e amplia quello con air canada" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":84,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2861,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una partenza unica, dal 3 al 23 agosto, per un'esperienza davvero esclusiva. Il to Viaggia con Carlo organizza per questa estate l'ascesa al campo base K2, a 5.150 metri sul livello del mare. Un'altitudine considerevole che verrà però raggiunta con i tempi dovuti, alternando giornate d’acclimatamento a lunghe camminate in stile alpinistico tra ghiacciai e morene, in 20 giorni di spedizione al cospetto di sette delle 19 vette più alte al mondo.\r

\r

Un paesaggio unico contraddistingue il sentiero che si snoda lungo il possente ghiacciaio Baltoro: il trek inizia a Johla, l’ultimo villaggio della Shigar Valley e nelle giornate che seguiranno, durante camminate la cui lunghezza può variare dalle due alle otto ore, ci si imbatterà in vedute spettacolari: dallo Snout di Baltoro e dal magnifico panorama delle Cathedral Towers ai Paju Peak, Chirichi Biaho, Trango Towers, fino al Mustagata Tower, G IV, Matha Peak e al maestoso K2, solo per elencarne alcune.\r

\r

Tre sono gli elementi principali di un programma che è intenso fisicamente quanto emotivamente: il primo, è l’essenza stessa di questa spedizione, ovvero la possibilità di compiere uno dei trekking in Pakistan più desiderati e leggendari assieme; il secondo è quello di trovarsi al cospetto della maestosità delle vette della catena Karakorum, tra cui il solenne K2; il terzo, infine, è l'opportunità di lasciarsi ammaliare dall’elegante simmetria del monumento del Pakistan a Islamabad.\r

\r

Quota 4.690 euro (esclusi 350 euro circa di tasse aeroportuali) per un gruppo da minimo nove massimo 16 partecipanti. Volo intercontinentale da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo con Turkish Airlines con scalo. Sei pernottamenti in hotel, 16 in campo mobile. Trasporti (carburante compreso) in pulmino privato e jeep 4×4. Venti colazioni, 14 pranzi e 13 cene, guide locali parlanti inglese, così come l'assistenza dello staff logistico durante il trekking.","post_title":"Quest'estate con Viaggia con Carlo si raggiunge il campo base del K2","post_date":"2023-04-21T11:44:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1682077478000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avianca allarga il network in America Centrale con due nuove rotte da San Salvador, tra cui il primo collegamento a lungo raggio dalla capitale di El Salvador. La compagnia di bandiera colombiana ha programmato il lancio di una nuova rotta stagionale per Madrid e di voli non stop per Las Vegas. Le due destinazioni si aggiungeranno alle 17 già servite dal vettore da El Salvador.\r

\r

La rotta per Madrid, che copre 8.660 km inizierà il 20 giugno, con tre frequenze alla settimana su base stagionale con un Airbus A330-200 da 280 posti.\r

\r

Questa diventerà l'unica rotta non stop di Avianca dall'America Centrale all'Europa e il secondo collegamento da El Salvador con il continente, con Iberia che attualmente opera una rotta giornaliera Madrid-Guatemala City-San Salvador con A330-200.\r

\r

I voli per Las Vegas inizieranno invece il 15 luglio e saranno operati tre volte a settimana con aeromobili A320.\r

\r

\"La comunità latina è una delle più importanti degli Stati Uniti, quindi vogliamo offrire le migliori opzioni di collegamento con la regione - afferma Rolando Damas, direttore commerciale di Avianca per il Nord America, l'America Centrale e i Caraibi -. Inoltre, sappiamo che la regione centroamericana si sta posizionando sempre più come una destinazione turistica attraente per i viaggiatori statunitensi\".\r

\r

","post_title":"Avianca amplia la rete dall'America Centrale con la El Salvador-Madrid","post_date":"2023-04-21T10:40:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682073630000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_287979\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Messina, presidente Assoturismo[/caption]\r

Per il ponte del 25 aprile c'è una previsione di 5,2 milioni di presenze nelle strutture ricettive italiane. Una febbre positiva che certifica la buona salute del turismo italiano e soprattutto il trionfo delle città d’arte del Belpaese, sempre più apprezzate con un tasso medio di saturazione vicino al 90%. \r

Sono questi i principali risultati dell’indagine realizzata per il ponte del 25 aprile da Centro studi turistici per Assoturismo Confesercenti. \r

Dopo un aumento del movimento dei vacanzieri nel periodo pasquale di oltre il 7% rispetto allo scorso anno, tra le imprese del turismo c’è ottimismo anche per il ponte del 25 aprile. Le strutture ricettive hanno registrato un buon dinamismo della domanda con il tasso di saturazione che supera di 8 punti quello raggiunto nel 2019. \r

In base ai risultati del monitoraggio, nel ponte tra il 22 e il 25 aprile si registrerà un notevole movimento di turisti che si dirigeranno prevalentemente verso le città e i centri d’arte, con l’89% di camere occupate. Un trend positivo è atteso anche per le altre tipologie di prodotti, ma con andamenti differenziati. In particolare, le località marine registrano saturazione media del 72% dell’offerta disponibile, le località dei laghi e di montagna si attestano rispettivamente al 68% e al 67% di occupazione. Invece, per le località rurali/collina il tasso rilevato sale al 77% e per le aree del termale al 76%. Nel complesso risultano prenotate in media 3 camere su 4. \r

In cima alle preferenze dei turisti in viaggio per il ponte del 25 aprile il Centro Italia, con Umbria e Lazio che segnano percentuali di saturazione delle camere disponibili vicine al 90%. Seguono Liguria (83%), Toscana (81%) e Veneto (80%). A seguire Lombardia e Piemonte con il 77%, Emilia Romagna con il 75%, Lombardia, Marche e Basilicata con il 74%. Chiudono la classifica delle regioni la Calabria (54%) e il Molise (52%). \r

“Il tempo incerto di questi ultimi giorni allontana l’estate e favorisce i viaggi verso città d’arte e luoghi culturali. Continua la fase di crescita del turismo italiano che però tende a concentrarsi soprattutto in alcuni momenti specifici dell’anno. È necessario lavorare tutti insieme, Enit e ministero del turismo in testa anche con la campagna ‘Open to meraviglia’, per una promozione del territorio italiano nei periodi meno battuti, lontani da ponti e festività. È questo l’obiettivo da perseguire: accogliere viaggiatori 365 giorni l’anno. Le imprese del turismo sono pronte, ma è quanto mai necessario il supporto della politica per continuare a crescere: servono ad esempio interventi su lavoro per sopperire alla mancanza di personale, su fisco e sicurezza, sulla moratoria sui mutui e sul decreto per lo sblocco dei 39 milioni stanziati per le agenzie di viaggio”. Così Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti.","post_title":"Assoturismo: per il ponte del 25 aprile 5 milioni di presenze","post_date":"2023-04-21T10:04:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682071450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444124","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Decolla all'inizio di maggio la stagione estiva 2023 sulle rotte fra l'Italia e il Canada, con un operativo potenziato tra l'Italia e il Canada. In programma ci sono fino a 18 voli diretti a settimana, con collegamenti da Roma e Venezia a Toronto e Montréal, e da Lamezia a Toronto, oltre ai voli in connessione con Québec City, Calgary e Vancouver.\r

\r

Air Transat -rappresentata in Italia da Rephouse Gsa - offre opzioni di volo multi-destinazione, che consentono di atterrare in una città canadese e tornare da un'altra senza costi aggiuntivi: un modo semplice e conveniente per scoprire ancora più luoghi in ogni viaggio. Ad esempio, una vacanza a Toronto può essere combinata con una visita a Vancouver e alla vicina Whistler.","post_title":"Air Transat: decolla l'estate italiana con fino a 18 voli settimanali per il Canada","post_date":"2023-04-21T09:10:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682068225000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'occasione di conoscenza approfondita e mirata della destinazione, grazie alla possibilità del pernottamento e alle attività programmate tra escursioni in montagna ed esperienze benessere. C'è grande fermento al Tod Experience in corso di svolgimento al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, terza edizione del nuovo format dei Travel Open Day dopo gli appuntamenti di Frasassi e di Genova. Per agenti ed espositori, un'opportunità importante per confrontarsi tra loro, ma anche per conoscere da vicino un prodotto di qualità, inedito nel suo genere e arricchito dal servizio di uno staff d'eccezione.\r

\r

\"Il nostro obiettivo è quello di accogliere i colleghi del turismo come degli ospiti che si sentano a casa loro - sintetizza con efficacia Francesco Battaglia, brand manager di Valtur, da due anni anche alla guida ad interim del nuovo Cervinia Cristallo -. Tutti i nostri sforzi sono tesi a mettere le persone a loro agio, fornendo non solo le attrezzature necessario all'evento ma anche rendendo fruibile ogni spazio disponibile, nel pieno rispetto di quella flessibilità che è il marchio di fabbrica Valtur\".\r

\r

Il progetto legato alla struttura di Cervinia inaugurata lo scorso dicembre è stata una vera impresa d'altri tempi, prosegue Battaglia: \"Lanciare un nuovo concept in una destinazione matura come questa è stata un sfida importante, che siamo riusciti a condurre in porto grazie allo spirito del gruppo Nicolaus, che ti fa sentire parte di una famiglia, e alla qualità del nostro staff. E oggi possiamo dire che il concept Italian Lifestyle Collection è già un successo\".\r

\r

\"Il nostro primo indirizzo della collezione rappresenta la sintesi perfetta della felice commistione tra l’esperienza del territorio e l’esperienza di sé – aggiunge l’amministratore delegato di Nicolaus Tour, Giuseppe Pagliara -. Quando abbiamo immaginato il concept di questa nuova linea di prodotto, abbiamo voluto immaginare un luogo da vivere e da sperimentare con i cinque sensi: che grazie ai due ristoranti Gargantua e Gou avesse una proposta enogastronomica varia ed eccellente, votata alla scoperta delle specialità del territorio; che facesse anche del buon bere un’esperienza intimamente connessa al luogo e al resort, grazie alla proposta di Cocktail Experience del lounge bar Bolla; che permettesse a tutta la famiglia di trovare i propri momenti di svago e di relax grazie a un’attrezzatissima Gaming room, alla palestra The Gym con attrezzature Technogym di ultima generazione e alla spa Miele, avvolgente e completa, con trattamenti e proposte benessere per ogni esigenza. Un luogo pieno di vita, con un’equipe di professionisti ad animare e rendere uniche le giornate dei nostri ospiti, e un servizio di Lifestyle assistance attento e personalizzato. Un resort sci ai piedi, tutto da vivere dal mattino a tarda notte. Un luogo da cui partire alla scoperta di una destinazione ricca e unica\".\r

\r

[gallery ids=\"444082,444083,444084,444085,444086,444087,444088,444089,444090,444091,444092,444093,444094,444095,444096,444097,444098\"]\r

\r

","post_title":"Al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort la terza edizione dei Tod Experience","post_date":"2023-04-20T13:16:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681996580000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_398991\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone[/caption]\r

\r

Garantire la longevità e la sicurezza del business. In occasione del suo ventesimo anniversario, I4T - Insurance Travel estende il raggio di azione ben oltre le polizze viaggio, con l’obiettivo di mettere al sicuro le imprese, il patrimonio personale dei professionisti che ci lavorano in qualità di soci e/o amministratori, e le loro famiglie. Ne è nata una mappatura completa dei rischi di impresa, personalizzata sulla base del modello di attività di ogni agenzia o altra azienda turistica.\r

“Spesso gli imprenditori pensano che optare per una srl salvi il loro patrimonio – spiega Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – ma questo è vero solo in parte e molti non ne sono consapevoli. Inoltre se, come spesso accade, i soci sono anche amministratori, la normativa prevede responsabilità molto gravose che, in caso di imprevisti, possono compromettere la continuità operativa dell’azienda”.\r

\r

Per affrontare questo genere di rischi, una volta evidenziati, I4T propone diverse soluzioni assicurative: la prima è la polizza invalidità, che protegge l’assicurato, la sua famiglia e la sua azienda dalle conseguenze di una malattia o di un infortunio accidentale, fronteggiando le spese impreviste con un adeguato supporto economico. Alle realtà costituite da due o più soci, I4T suggerisce la polizza Tcm (Temporanea caso morte) che, in caso di decesso di un socio, garantisce la liquidazione delle quote societarie spettanti ai suoi eredi entro i termini indicati dal codice civile, senza pesare sui conti dell’azienda o degli altri soci. Infine, la polizza D&o (Directors & officers liability) tutela il patrimonio personale degli amministratori o dei membri di altri organi di gestione, rispetto a errori ed eventuali richieste di risarcimento, funzionando come una sorta di rc degli amministratori. Oltre agli aspetti legati alla tutela tra i soci e alla messa in sicurezza del patrimonio personale dell’amministratore, l’analisi condotta da I4T comprende la protezione dei beni aziendali, il rischio legato ad eventuali vertenze legali, le opportunità disponibili e un focus sulla rc professionale, volto a indicare garanzie e massimali coerenti con il modello di business dell’azienda.\r

\r

“La nostra compagnia ha alle spalle l’esperienza e il know-how di Garrone & Boschet, società di intermediazione assicurativa da 50 anni sul mercato - spiega il direttore commerciale di I4T, Giovanni Giussani -. Questo ci consente di presentarci alle agenzie e alle altre imprese turistiche, come hotel e tour operator, come referente unico per tutti gli aspetti assicurativi, superando la barriera delle polizze viaggio. L’obiettivo è di costruire partnership di lungo periodo, volte a garantire la continuità operativa delle aziende e a proteggerle da tutti i rischi connaturati al loro specifico modello di business”.","post_title":"I4T amplia il raggio d'azione con una serie di polizze pensate per proteggere i rischi di impresa","post_date":"2023-04-20T10:53:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1681988028000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Rmh Modena Raffaello e aprirà il prossimo settembre la terza proprietà del gruppo Rosaria Marazzi Hotels, seconda nella città emiliana. Sarà una struttura a 4 stelle da un centinaio di camere, dotata di lobby con lounge bar e di un approccio lifestyle. “Siamo orgogliosi di rafforzare il nostro gruppo con una prossima apertura – spiega Alessandra Severi, vice presidente del gruppo, che deve il nome a sua madre, capostipite del progetto -. Come Rmh il nostro obiettivo è quello di promuovere un’ospitalità moderna, in cui i valori e le relazioni umane sono al centro\".\r

\r

Il gruppo Rmh ha esordito nel mondo degli hotel nel settembre del 2010 con l’inaugurazione della prima proprietà, il Modena Des Arts di Baggiovara, a pochi chilometri dal centro di Modena: un albergo con focus sul design, pensato per una clientela business e mice, ma anche leisure per turisti interessati a scoprire le bellezze artistiche del centro della città, e per tutti coloro che si lasciano conquistare dall’arte, dai motori e dall’enogastronomia emiliana.\r

\r

Nell’estate 2011, il portafoglio Rmh si è quindi arricchito con l’apertura dell’Rmh Lopud Lafodia, in Croazia. Situato sull’isola omonima è un resort che include anche una villa storica, la Benessa, e sette appartamenti Lazure, in un territorio completamente car free, a cui si aggiunge una spa di 800 metri quadrati con vista mare.","post_title":"Aprirà a Modena il prossimo settembre il terzo hotel del gruppo Rmh","post_date":"2023-04-20T10:28:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681986516000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444056","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Wizz MultiPass l'ultima novità della low cost creata ad hoc per il mercato Italia. Un piano di abbonamento disponibile esclusivamente per i passeggeri Wizz Air sulle rotte domestiche italiane e sulle rotte internazionali da e per la Polonia, come parte della fase pilota di lancio. Con un abbonamento di 6 mesi, suddiviso in sei pagamenti mensili fissi, i clienti potranno ottenere un biglietto di sola andata o di andata e ritorno al mese. L'abbonamento sarà utilizzabile dall'inizio di maggio.\r

\r

Sono previsti quattro diversi piani: solo biglietto, biglietto e Wizz priority, biglietto e un bagaglio in stiva da 20 kg, o il pacchetto più completo che include tutti i suddetti servizi. Come per un normale biglietto, i servizi aggiuntivi possono essere acquistati e aggiunti alla prenotazione prima del volo.\r

\r

I passeggeri avranno l'opportunità di prenotare un volo subito dopo la sottoscrizione dell'abbonamento e di effettuare il loro primo viaggio già cinque giorni dopo. Con un abbonamento che inizia il primo giorno del mese, i clienti potranno prendere un volo a partire dal sesto giorno del mese e per i successivi 30 o 31 giorni, a seconda del mese. L'abbonamento si rinnoverà ogni primo giorno del mese.","post_title":"Nasce Wizz MultiPass: un abbonamento dedicato ai passeggeri italiani","post_date":"2023-04-20T10:01:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681984871000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444018","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Austrian Airlines corre lungo il percorso di rinnovo della flotta a lungo raggio che prevede l'arrivo di dieci Boeing 787-9, il primo dei quali entrerà in servizio dal 2024 e porterà a quota 66 gli aeromobili operativi del vettore, già durante l'orario di volo estivo. Entro il 2028, altri nove Boeing 787-9 sostituiranno gli attuali velivoli a lungo raggio delle famiglie 777 e 767. I \"Dreamliner\" saranno trasferiti gradualmente da Lufthansa Airlines rispettivamente dagli ordini esistenti del Gruppo Lufthansa. \r

\r

\"Con il Dreamliner Austrian Airlines sta entrando in una nuova era di aeromobili e si sta avviando verso la crescita. L'introduzione in flotta di dieci Boeing 787-9 nei prossimi cinque anni dimostra che siamo pronti per gli investimenti e per il futuro\", ha dichiarato Annette Mann, ceo di Austrian Airlines.\r

\r

Con 2,5 litri di carburante per passeggero su una tratta aerea di 100 chilometri, il consumo di carburante si riduce fino al 20% rispetto a un Boeing 767. A bordo, un innovativo sistema di illuminazione può essere regolato in base al bioritmo del giorno e della notte, riducendo così il jet lag. Anche i finestrini sono speciali: sono tra i più grandi di tutti i tipi di aeromobili attuali e consentono ai passeggeri delle file centrali di godere della vista sull'orizzonte.","post_title":"Austrian Airlines: in flotta entro l'estate 2024 il primo di dieci B797-9","post_date":"2023-04-20T09:30:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681983035000]}]}}