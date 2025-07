Brussels Airlines: realtà virtuale protagonista della formazione dei piloti La realtà virtuale entra come parte integrante nel processo di addestramento dei piloti di Brussels Airlines, per l’abilitazione sugli Airbus A320. Dopo un’intensa fase di test, è stato implementato il Virtual Procedure Training: dal 2 al 4 luglio, due equipaggi della compagnia aerea belga del Gruppo Lufthansa hanno completato una parte della loro abilitazione per l’A320 utilizzando una soluzione basata sulla realtà virtuale (Vr) nell’ambito di un programma di formazione approvato dalle autorità. “E’ la prima volta che la vr viene utilizzata nella formazione dei piloti non solo come supplemento, ma come sostituto delle sessioni sui dispositivi di addestramento tradizionali come il Flat Panel Trainer (Fpt) e senza la supervisione di un istruttore – spiega una nota di Brussels Airlines -. Questo cambiamento rappresenta anche una svolta tecnologica: l’uso personalizzato della tecnologia VR eleva la tradizionale formazione “screen-based cockpit” a un nuovo livello grazie a un ambiente 3D completamente immersivo e realistico con interazione e guida. La formazione con Vr è il risultato di oltre due anni di collaborazione strategica tra Lufthansa Aviation Training ed Airbus. Nell’ambito di un progetto congiunto con le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, il software “Virtual Procedure Trainer” sviluppato da Airbus, uno dei moduli delle soluzioni di formazione di volo digitale Airbus, è stato perfezionato per l’uso operativo e integrato in un innovativo concetto di formazione. Condividi

[post_title] => EasyJet fa rotta sull'estate 2026 con oltre 6 milioni di posti in vendita [post_date] => 2025-07-22T13:23:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753190607000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494873 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La realtà virtuale entra come parte integrante nel processo di addestramento dei piloti di Brussels Airlines, per l'abilitazione sugli Airbus A320. Dopo un'intensa fase di test, è stato implementato il Virtual Procedure Training: dal 2 al 4 luglio, due equipaggi della compagnia aerea belga del Gruppo Lufthansa hanno completato una parte della loro abilitazione per l'A320 utilizzando una soluzione basata sulla realtà virtuale (Vr) nell'ambito di un programma di formazione approvato dalle autorità. "E' la prima volta che la vr viene utilizzata nella formazione dei piloti non solo come supplemento, ma come sostituto delle sessioni sui dispositivi di addestramento tradizionali come il Flat Panel Trainer (Fpt) e senza la supervisione di un istruttore - spiega una nota di Brussels Airlines -. Questo cambiamento rappresenta anche una svolta tecnologica: l'uso personalizzato della tecnologia VR eleva la tradizionale formazione “screen-based cockpit” a un nuovo livello grazie a un ambiente 3D completamente immersivo e realistico con interazione e guida. La formazione con Vr è il risultato di oltre due anni di collaborazione strategica tra Lufthansa Aviation Training ed Airbus. Nell'ambito di un progetto congiunto con le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, il software “Virtual Procedure Trainer” sviluppato da Airbus, uno dei moduli delle soluzioni di formazione di volo digitale Airbus, è stato perfezionato per l'uso operativo e integrato in un innovativo concetto di formazione. 