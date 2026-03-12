Lufthansa: operativo il 60% dei voli lungo raggio malgrado lo sciopero Lufthansa ha previsto un programma di voli speciale per minimizzare le conseguenze dello sciopero indetto da parte del sindacato Vereinigung Cockpit previsto per oggi e domani, 13 marzo (dalle ore 00:01 di giovedì alle ore 23:59 di venerdì). In pratica sarà disponibile oltre il 50% dei voli originariamente previsti con la percentuale che raggiunge il 60% nel caso dei voli di lungo raggio. Sono esclusi dalla mobilitazione i voli verso il Medio Oriente, a causa del complesso contesto geopolitico. “La priorità assoluta di Lufthansa è quella di portare il maggior numero possibile di passeggeri a destinazione nonostante lo sciopero indetto dal sindacato Vereinigung Cockpit. Desidero quindi esprimere il mio sincero ringraziamento ai numerosi piloti che si sono offerti volontari per lavorare per noi e che saranno in servizio giovedì e venerdì” ha dichiarato Francesco Sciortino, Hub Manager Frankfurt & Accountable Manager Lufthansa Airlines. Numerosi voli da e per Francoforte e Monaco saranno quindi effettuati da altre compagnie aeree del gruppo tedesco e da compagnie aeree partner. Inoltre, nei giorni di sciopero saranno utilizzati anche aeromobili più grandi per accogliere un numero maggiore di passeggeri. Nonostante lo sciopero indetto per giovedì e venerdì, Lufthansa Cargo sarà in grado di effettuare oltre l’80% del suo programma di voli cargo. Lufthansa City Airlines opererà tutti i voli previsti per giovedì e venerdì. Lufthansa CityLine, anch’essa interessata dallo sciopero di Vereinigung Cockpit di giovedì, sarà in grado di offrire nuovamente quasi tutto il suo programma di voli venerdì. “I passeggeri saranno informati via e-mail se il loro volo è interessato dallo sciopero – precisa una nota del gruppo tedesco -. I passeggeri che non vengono contattati possono presumere, per il momento, che il loro volo non sia interessato dallo sciopero. I viaggiatori sono pregati di controllare i propri dati di contatto e di tenerli aggiornati, in modo da poter essere informati tempestivamente di eventuali cambiamenti. Lufthansa chiede inoltre a tutti i passeggeri di controllare lo stato attuale del proprio volo su lufthansa.com o nell’app Lufthansa. I passeggeri che hanno prenotato tramite un’agenzia di viaggi possono contattare direttamente la propria agenzia”. Condividi

